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フロアスタンド
本ページに使用している画像はイメージです。
製品外観については、ページ上部の画像ギャラリーをご覧ください。
電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。
取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。
際立つデザイン
フロアスタンド
* 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。
* テレビは別売りです.
取り付け簡単
ケーブルはスタンドの脚に沿わせることで、すっきりした見た目に。
* 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。
1. 2022 models:
OLED 48”: A2
OLED 48/42”: C2
2021 models:
OLED 48”: C1, A1
2020 models:
OLED 48”: CX
全てのスペック
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OLED42C2PJA
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OLED48A1PJA
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○
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OLED48A2PJA
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OLED48C1PJA
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OLED48C2PJA
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