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フロアスタンド

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フロアスタンド

FS22GA

フロアスタンド

本ページに使用している画像はイメージです。
製品外観については、ページ上部の画像ギャラリーをご覧ください。
電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。
取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。

フロアスタンド

際立つデザイン

芸術作品は壁に掛けるだけのものではなくなりました。フロアスタンドならテレビをご希望の場所に配置でき、自宅はギャラリーに様変わりします。

フロアスタンド

* 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。

Partial view of Floor Stand bracket and legs. Next to it, there are full views of the Floor Stand from the front at an angle, from the back, and from the side facing left.

エレガントなデザイン

4本脚のシンプルで洗練されたデザイン。すっきりとした外観は、さまざまな部屋の雰囲気にフィットします。

* テレビは別売りです.

取り付け簡単

脚を取り付けたら、テレビをブラケットに固定します。
ケーブルはスタンドの脚に沿わせることで、すっきりした見た目に。

* 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。

 

 

1. 2022 models:
OLED 48”: A2
OLED 48/42”: C2

2021 models:
OLED 48”: C1, A1

2020 models:
OLED 48”: CX

テレビの転倒を防ぐには

1. 図のように、製品裏面と壁にブラケットを固定します。製品ブラケットと壁ブラケットを同じ高さに固定します。
2. 製品ブラケットと壁ブラケットがしっかりと固定されていることを確認します。
3. コードを使用して、壁掛けブラケットに結んで接続します。 この方法で取り付けた製品を移動させる場合は、まずコードをほどいてください。

・テレビは水平な場所に設置してください。
・必ず事故や製品の損傷を避けるために、設置方法に従い安全に設置してください。
・テレビを壁の近くに設置する場合は、壁の揺れなどによる壁との接触でテレビの転倒などにご注意ください。
プリント

全てのスペック

対応モデル [JP]

OLED42C2PJA

OLED48A1PJA

OLED48A2PJA

OLED48C1PJA

OLED48C2PJA