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ギャラリースタンド

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

ギャラリースタンド

FS22GB

ギャラリースタンド

ギャラリースタンド

際立つデザイン

芸術作品は壁に掛けるだけのものではなくなりました。ギャラリースタンドならテレビをどこにでも配置でき、自宅はギャラリーに様変わりします。

ギャラリースタンド

あなたの空間をエレガントに

シンプルで洗練されたデザイン。
スタンド内にケーブルを隠すことで空間を美しく保つことができます。

ギャラリースタンド

* 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。
* 取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。

取り付け簡単

スタンドをコンパニオンブラケットの好みの高さに置いて取り付けるだけ。とてもシンプルで簡単です。
互換性

さまざまなLGのTVに対応

互換性のあるモデルについては当ページの「対応モデル」一覧を参照してください。

ギャラリースタンド

* テレビは別売りです。
* 画像はイメージです。

* 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。 取り付ける環境によっては、ケーブルが隠れず見えてしまう場合があります。

設置方法、転倒防止対策に関しては取扱説明書、製品ウェブページをご確認ください。

※ 電源コードをコンセントにつなぐ必要があります。

FS22GB

※ スタンドバーの取付穴位置により3段階に高さを変えることができます(1,061 - 1,024 - 987)。

プリント

全てのスペック

対応モデル [JP]

55NANO76JPA

55NANO95JNA

55UP8000PJB

55UQ9100PJD

65NANO76JPA

65UP8000PJB

65UQ9100PJD

OLED55A1PJA

OLED55B1PJA

OLED55B2PJA

OLED55C1PJA

OLED55C2PJA

OLED55G1PJA

OLED55G2PJA

OLED65B1PJA

OLED65B2PJA

OLED65C1PJA

OLED65C2PJA

OLED65G1PJA

OLED65G2PJA