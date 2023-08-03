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【2022年度モデル対応】マジックリモコン

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【2022年度モデル対応】マジックリモコン

MR22GJ

【2022年度モデル対応】マジックリモコン

※ 4Kボタンは対応機種のみお使いいただけます。

※ 全てのボタンの互換性を保証するものではありません。

 

プリント

全てのスペック

付属品

LG Smart TV かんたんガイド

リモコン用乾電池

単三型乾電池　2本

対応モデル [JP]

OLED42C2PJA

32LX7000PJB

43UQ8000PJC

43UQ9100PJD

50QNED80JQA

50UQ8000PJC

50UQ9100PJD

55QNED80JQA

55QNED85JQA

55UQ8000PJC

55UQ9100PJD

65QNED85JQA

65UQ8000PJC

65UQ9100PJD

75QNED85JQA

75UQ8000PJC

75UQ9100PJD

86QNED85JQA

OLED48A2PJA

OLED48C2PJA

OLED55A2PJA

OLED55B2PJA

OLED55C2PJA

OLED55G2PJA

OLED65A2PJA

OLED65B2PJA

OLED65C2PJA

OLED65G2PJA

OLED77B2PJA

OLED77G2PJA

OLED83C2PJA