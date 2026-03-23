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​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5

​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5

COV31979101
Vista frontal de ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5 COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
Vista frontal de ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5 COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101
LG ​Floor stand FS-M52 de LG Sound Suite M5, COV31979101

Características clave

  • Soporte original LG Audio
  • Diseño de alta calidad, altura ajustable con precisión
  • Fácil gestión de los cables
  • Este producto consta de dos soportes
  • Este es un soporte sin sistema de audio
  • Consulte la lista de modelos compatibles a continuación
Más
M5
M5
Bocinas inalámbricas LG Sound Suite M7 y M5 colocadas en su soporte especial.

Bocinas inalámbricas LG Sound Suite M7 y M5 colocadas en su soporte especial.

* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.

Diseñado para un rendimiento óptimo de las bocinas

Con un diseño específico para los modelos M7 y M5, el soporte coloca la bocina a una altura acústicamente óptima para ofrecer un sonido preciso. Los materiales, que combinan a la perfección en cuanto a color y acabado, se integran a la perfección en tu espacio, mientras que el sistema de gestión de cables integrado mantiene los cables de alimentación perfectamente ocultos.

Diseño de alta calidad con colores y acabados a juego

Tres imágenes que muestran cómo el cable del Sound Suite M7 y M5 está perfectamente organizado gracias al soporte, que combina a la perfección en color y acabado

* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.

Altura precisa para una reproducción fiel del sonido

Una sala de estar con ondas de sonido curvas procedentes de una Soundbar LG Sound Suite con sistema de sonido envolvente compatible con Dolby Atmos FlexConnect para televisión

* Es posible que necesites un cable de alimentación más largo si usas el soporte. Hay disponible un cable de alimentación de 3.5 m, que se vende por separado, para poder ampliar la instalación.

Descubre las bocinas diseñadas para este soporte

Descubre las bocinas M7 y M5, diseñadas para integrarse a la perfección con este soporte, lo que permite una colocación precisa y una altura de escucha óptima.

M7

Con un diseño que ofrece una claridad envolvente, la M7 es una bocina compatible con DAFC que cuenta con AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un woofer y tres bocinas de rango completo. 

M5

Con un diseño compacto pero dinámico, la M5 es una bocina con tecnología DAFC que incorpora AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un woofer y dos tweeters.

Instalación del soporte

Comprueba antes de instalar el soporte

Revisa primero lo siguiente.

• Los siguientes soportes se pueden usar según el modelo de la bocina.

- M7: FS-M71 (soporte × 1), FS-M72 (soporte × 2)

- M5: FS-M51 (soporte × 1), FS-M52 (soporte × 2)

- La cantidad de componentes puede variar según el modelo de soporte.

 

• El soporte no incluye un cable de alimentación. Usa el cable de alimentación que viene con la bocina Sound Suite

o compra un cable de alimentación aparte en LGE.COM. (Longitud del cable de alimentación independiente: 3.5 m)

 

• Al montarlo, asegúrate de que todos los tornillos provistos estén bien apretados. Si los tornillos no están bien apretados, el producto puede inclinarse o caerse, provocando daños. Si se aprietan los tornillos con una fuerza excesiva, pueden soltarse debido a la abrasión de la unión del tornillo.

Cómo instalar

Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.

Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

Resumen

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DIMENSIONES

COV31979101

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    278 x 670 x 278

  • Peso del producto (kg)

    11.31

GENERAL

  • Categoría

    Soporte

  • Componentes

    Poste de soporte 2 piezas, Placa superior, Base 2 piezas, Tornillo (M4 x 15mm) 8 piezas, Tornillo (M4 x 8mm) 2 piezas

  • Número de pieza

    COV31979101

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