LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming. Es posible que se apliquen tarifas adicionales a algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones independientes.

*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.