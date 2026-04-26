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LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming
Excelencia galardonada
*Los Premios a la Innovación CES se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.
Una pantalla.Infinitas posibilidades.
Adáptate a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Gracias a la tecnología webOS, puedes gestionar las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una gran variedad de contenidos, equilibrando a la perfección el trabajo y el entretenimiento. Disfruta de una gran pantalla de 31,5 pulgadas y de una impresionante calidad de imagen 4K en tu propio espacio.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla 31.5" 4K UHD
Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar
La pantalla 4K UHD (3840 x 2160) con HDR 10 y una gama de colores DCI-P3 de hasta el 90 % ofrece una alta relación de contraste y colores precisos. Te permite disfrutar de una experiencia visual inmersiva, tanto si te dedicas al entretenimiento como al procesamiento de datos.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).
webOS
Navegación fluida por los canales
Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una gran variedad de contenidos a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y los canales gratuitos de LG. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto. El diseño prácticamente sin bordes en tres lados del delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual definitiva.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming. Es posible que se apliquen tarifas adicionales a algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones independientes.
*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado programa webOS Re:New
Aprovecha las ventajas de las últimas funciones y el software con actualizaciones, hasta cuatro veces en cinco años. Galardonado con el premio CES Innovation Award en la categoría de ciberseguridad, webOS protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.
*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos de LG Smart Monitor, que saldrán al mercado en 2025, y contarán con la versión webOS 24.
*Los modelos de monitores inteligentes LG no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la versión webOS 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y los calendarios de actualización pueden variar según el modelo y la región.
webOS
Oficina en casa lista sin necesidad de una computadora
webOS le permite acceder de forma remota a su PC y a su PC en la nube a través de Remote PC. Esta funcionalidad le permite utilizar diversos servicios de oficina en casa, como videoconferencias y aplicaciones basadas en la nube, todo ello sin necesidad de un PC.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el controlador de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*La función de PC remota solo está disponible en PC con el sistema operativo Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, que no se incluye (se adquiere por separado).
*La función de PC remota es compatible con Windows 10 Pro o versiones posteriores y con PC de terceros que admitan la conexión a PC remota, incluido gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
El portal de juegos ya está abierto.
El portal de juegos es una plataforma adaptada a los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con la gamificación personalizada. Puedes seguir las clasificaciones y los puntos de los jugadores, al tiempo que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus asociaciones con los principales servicios de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, junto con los juegos nativos de la aplicación webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, lo que ofrece la mejor experiencia de juego.
*La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
Juego - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate en
el portal de juegos de LG
Accede a franquicias legendarias y juega a nuevos juegos desde el primer día
a través de la aplicación Xbox disponible en el portal de juegos de LG.
Empieza a jugar hoy mismo y mejora tu experiencia*.
Música
Seleccionado según tus gustos musicales
Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con altavoces estéreo de 5 W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares basadas en tus preferencias.
Deportes
Sigue a tus equipos deportivos
Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el mouse, los audífonos y el controlador de juegos mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).
*La disponibilidad del portal de juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al centro de juegos existente.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un controlador de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en determinados monitores inteligentes LG compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.
Control de brillo
Inteligencia brillante bajo cualquier luz
El control de brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para ofrecer imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche.
La imagen de la izquierda muestra el aspecto diurno con la función de ajuste de brillo, mientras que la imagen de la derecha muestra el aspecto nocturno con la misma función.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mapeo dinámico de tonos
Cobra vida con brillo y contraste
Disfruta de las imágenes tal y como deben verse, con Mapeo dinámico de tonos que ajusta el brillo y el contraste para obtener un nivel óptimo de detalle y realismo. Las películas y los juegos cobran vida con una gran inmersión y una calidad constante en todo el contenido.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Disponible solo cuando se recibe una señal de video HDR.
USB-C
Centro de productividad con fácil conectividad
El puerto USB-C permite desde la visualización y transferencia de datos hasta la carga de dispositivos conectados (hasta 65 W), lo que permite la compatibilidad con tu computadora portátil, todo al mismo tiempo con un solo cable.
Una computadora portátil está conectada a un monitor inteligente LG a través de USB-C. Se está cargando a través de USB-C mientras muestra la misma pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para utilizar las funciones de ThinQ, instale la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su teléfono inteligente y conéctese a una red Wi-Fi. Consulte la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.
*Se requiere conexión inalámbrica a Internet en el hogar para registrar los electrodomésticos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funciones reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.
*Este producto está registrado como televisor en la aplicación LG ThinQ. Puede cambiar el nombre del dispositivo registrado en la aplicación LG ThinQ.
*A través de la aplicación LG ThinQ, puede utilizar las funciones de control de volumen, puntero y encendido.
Control por voz con el control remoto Magic Remote
Con la aplicación ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea mucho más que una simple pantalla. Se convierte en un centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia en general. Para todo ello, solo necesitas el control remoto Magic Remote.
Una mujer está subiendo el volumen del monitor inteligente LG con un control remoto Magic Remote.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Para que funcione correctamente, es necesario conectar el monitor inteligente LG a la aplicación ThinQ.
*Las imágenes que se muestran en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar en función de la región/país o de las versiones de la aplicación.
*Puede cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés/coreano/español/francés/alemán/italiano/portugués/ruso/polaco/turco/japonés/árabe (Arabia Saudita/EAU)/vietnamita/tailandés/sueco/taiwanés/indonesio/danés/holandés/noruego/griego/israelí (por ejemplo, EE. UU./inglés).
**El control remoto está incluido en el paquete.
**El control remoto Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país.
**La funcionalidad Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más detalles.
AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth
Refleja directamente desde tus dispositivos
Comparte sin esfuerzo el contenido de tu dispositivo inteligente en nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia audiovisual perfecta en una pantalla más grande con solo unos toques.
*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.
*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. La insignia «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.
*Compartir pantalla: compatible con Android o Windows 10 y superior.
*Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.
Aplicación LG Switch
Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch.
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida cotidiana. Puedes navegar y seleccionar rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS utilizando teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada.
Control Quick
Descubre la comodidad del control rápido en el LG Smart Monitor, que te permite acceder fácilmente a los menús con acciones sencillas.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La aplicación LG Switch solo está disponible para PC.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Múltiples puertos
Una gran variedad de interfaces
Nuestro monitor inteligente ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y un puerto USB-C compatibles con diversos dispositivos para una visualización fluida. Permite una configuración de escritorio ordenada para un aprovechamiento ideal del espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño ergonómico
Diseño despejado con un elegante soporte
El diseño prácticamente sin bordes del delgado cuerpo blanco, combinado con el soporte delgado y plano, se integra en su oficina o hogar,
ocupando un espacio mínimo. Permite una experiencia de visualización ideal gracias a su cómodo ajuste de inclinación.
LG Smart Monitor sobre un escritorio con teclado, ratón y taza de café visto desde arriba, junto con una vista lateral que destaca la posibilidad de ajustar la inclinación.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Inclinación: -5-15˚
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.
*Dependiendo del monitor instalado, es posible que la función de cambio de pantalla (Pivot) no esté disponible.
*Este soporte no está incluido en el paquete (se vende por separado).
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El monitor, el soporte giratorio y el control remoto no están incluidos en el paquete y se venden por separado.
*El control remoto se incluye con el LG Smart Monitor, que se vende por separado.
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90%
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
Smart
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
VA
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.18159 x 0.18159
Profundidad de color (número de colores)
1.07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
3000 : 1
Gama de colores (típ.)
DCI-P3 90%
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 80%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
2100:1
Tamaño [cm]
80
Color Bit
10bit (8bit+FRC)
Tratamiento de superficies
5ms (GtG más rápido)
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
NO
D-Sub
NO
KVM integrado
NO
DVI-D
NO
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
NO
Thunderbolt
NO
USB-C
SI(1ea)
Salida de auriculares
NO
LAN (RJ-45)
NO
Salida de línea
NO
Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)
NO
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Brillo automático
SI
Ahorro de energía inteligente
SI
Color calibrado en fábrica
NO
PIP
NO
PBP
NO
Calibración HW
NO
Contador FPS
NO
Dolby Vision
NO
VESA DisplayHDR™
NO
Tecnología Mini-LED
NO
Tecnología Nano IPS
NO
Pol. ancho verdadero avanzado
NO
OverClocking
NO
Iluminación LED RGB
NO
Cámara
NO
Mic
NO
Efecto HDR
NO
MECÁNICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
Diseño sin bordes
Diseño prácticamen sin bordes de tres lados
SONIDO
DTS HP:X
NO
Maxx Audio
NO
Graves intensos
NO
Altavoz
5W x2
Conectividad Bluetooth
SI
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
877 x 131 x 502
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714.2 x 509.8 x 209.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714.2 x 429.4 x 45.8
Peso en el envío [kg]
9.2kg
Peso con soporte [kg]
6.6kg
Peso sin soporte [kg]
5.3kg
ALIMENTACIÓN
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
Salida CC
19V, 7.37A
ACCESORIO
DVI-D
NO
D-Sub
NO
HDMI
SI
Otros (Accesorios)
Tornillos de fijación (3 unidades)
Thunderbolt
NO
USB A a B
NO
USB-C
SÍ (Corea) / NO (Extranjero)
Adaptador
SI
APLICACIÓN SW
Controlador Dual
NO
Estudio de calibración LG (True Color Pro)
NO
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
Lo que dice la gente
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