About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming

LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming

32U721SA-W
Vista frontal de LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming 32U721SA-W
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
side view
Rear view
+15 degree rear view
-15 degree rear view
Front view without remote
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
Vista frontal de LG Smart Monitor de 31.5" 4K UHD para streaming 32U721SA-W
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
+30 degree side view
side view
Rear view
+15 degree rear view
-15 degree rear view
Front view without remote
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image
lifestyle image

Características clave

  • Pantalla de 31.5 pulgadas 4K UHD (3840x2160)
  • webOS
  • AirPlay 2, Compartir Pantalla, Bluetooth
  • USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
  • Soporte de inclinación ajustable
Más

Excelencia galardonada

Imagen del logotipo del premio CES 2025-white Honoree.

Premios a la innovación CES - Galardonado

Programa webOS Re:New

En Ciberseguridad 

A image of av forums logo

Selección del editor de AVForums 2024/25

webOS 24

«webOS 24 ofrece una experiencia inteligente elegante, rápida y fácil de usar que resulta fresca y despejada».

A image of if design award

Premio iF Design Award - Ganador

webOS 24 UX

*Los Premios a la Innovación CES se basan en los materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna de las presentaciones ni de ninguna de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se le otorgó el premio.

LG Smart Monitor logo.

LG Smart Monitor logo.

Una pantalla.Infinitas posibilidades.

Adáptate a cualquier tarea o entorno con numerosas posibilidades. Gracias a la tecnología webOS, puedes gestionar las tareas de tu oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una gran variedad de contenidos, equilibrando a la perfección el trabajo y el entretenimiento. Disfruta de una gran pantalla de 31,5 pulgadas y de una impresionante calidad de imagen 4K en tu propio espacio.

La imagen muestra un LG Smart Monitor sobre el escritorio, ideal para trabajar y jugar.

Front view of a black LG monitor on a desk, displaying layered screen resolutions for comparison, with cameras, books, colour chips, and speakers arranged around it.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Muestra a un astronauta y una colorida imagen abstracta con vibrantes colores 4K UHD.

Pantalla 31.5" 4K UHD

Una foto que muestra la función de duplicación de pantalla de un monitor inteligente.

Espejo desde tu dispositivo

Una foto que muestra un Smart Monitor conectado a una computadora portátil a través de USB-C, en la que se muestra la carga y la transferencia de datos.

Maximiza la productividad con USB-C

Una foto que muestra los Monitores LG Smart en una oficina y en casa.

webOSTrabajo
y ocio

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Pantalla 31.5" 4K UHD

Excelente pantalla tanto para trabajar como para jugar

La pantalla 4K UHD (3840 x 2160) con HDR 10 y una gama de colores DCI-P3 de hasta el 90 % ofrece una alta relación de contraste y colores precisos. Te permite disfrutar de una experiencia visual inmersiva, tanto si te dedicas al entretenimiento como al procesamiento de datos.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250 nits (típico), gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).

webOS

Navegación fluida por los canales

Gracias a webOS, disfruta de un acceso fluido a una gran variedad de contenidos a través de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y los canales gratuitos de LG. Obtén recomendaciones personalizadas, explora aplicaciones como Deportes, Juegos y LG Fitness, y controla todo fácilmente con un control remoto. El diseño prácticamente sin bordes en tres lados del delgado cuerpo blanco mejora la inmersión, mientras que los altavoces estéreo de 5 W x 2 ofrecen un sonido nítido para una experiencia visual definitiva.

Una foto que muestra diversos contenidos en WebOS.

Una foto que muestra diversos contenidos en WebOS.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Los servicios y aplicaciones de streaming integrados pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming. Es posible que se apliquen tarifas adicionales a algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones independientes.

*Ofrece una gran variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.

Nuevas actualizaciones durante 5 años con el galardonado programa webOS Re:New

Aprovecha las ventajas de las últimas funciones y el software con actualizaciones, hasta cuatro veces en cinco años. Galardonado con el premio CES Innovation Award en la categoría de ciberseguridad, webOS protege tu privacidad y tus datos con cada actualización.

*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos de LG Smart Monitor, que saldrán al mercado en 2025, y contarán con la versión webOS 24.

*Los modelos de monitores inteligentes LG no se actualizarán a la versión webOS 25, sino a la versión webOS 26.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones de webOS están disponibles hasta cuatro veces durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de las funciones y los calendarios de actualización pueden variar según el modelo y la región.

webOS

Oficina en casa lista sin necesidad de una computadora

webOS le permite acceder de forma remota a su PC y a su PC en la nube a través de Remote PC. Esta funcionalidad le permite utilizar diversos servicios de oficina en casa, como videoconferencias y aplicaciones basadas en la nube, todo ello sin necesidad de un PC.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado, el ratón, los auriculares, el controlador de juegos y la cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*La función de PC remota solo está disponible en PC con el sistema operativo Windows 10 Pro o posterior.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción, que no se incluye (se adquiere por separado).
*La función de PC remota es compatible con Windows 10 Pro o versiones posteriores y con PC de terceros que admitan la conexión a PC remota, incluido gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

El portal de juegos ya está abierto.

El portal de juegos es una plataforma adaptada a los videojuegos que ofrece una experiencia personalizada, con opciones para seleccionar menús para mandos o controles remotos y compatibilidad con la gamificación personalizada. Puedes seguir las clasificaciones y los puntos de los jugadores, al tiempo que accedes fácilmente a una amplia gama de títulos, desde juegos AAA hasta juegos sociales. Gracias a sus asociaciones con los principales servicios de juegos en la nube, como GeForce NOW, Amazon Luna y, próximamente, Xbox Cloud, junto con los juegos nativos de la aplicación webOS, permite jugar sin necesidad de consolas o dispositivos externos, lo que ofrece la mejor experiencia de juego.

Una pantalla curva muestra un panel de control para juegos con iconos vibrantes, que incluyen aplicaciones de acción, rompecabezas y juegos en la nube. Un gráfico cósmico y brillante rodea la pantalla, realzando el ambiente de ciencia ficción.

Front view of a black LG monitor on a desk, displaying layered screen resolutions for comparison, with cameras, books, colour chips, and speakers arranged around it.

*La compatibilidad con el portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos del portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

Juego - Xbox Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate en
el portal de juegos de LG

Accede a franquicias legendarias y juega a nuevos juegos desde el primer día

a través de la aplicación Xbox disponible en el portal de juegos de LG.

Empieza a jugar hoy mismo y mejora tu experiencia*.

Música 

Seleccionado según tus gustos musicales

Disfruta de música personalizada de forma inmersiva con altavoces estéreo de 5 W x 2. Puedes buscar música fácilmente y acceder rápidamente a las canciones reproducidas recientemente desde tus servicios de streaming. Además, te recomienda canciones populares basadas en tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos deportivos 

Apoya a tu equipo con un servicio personalizado. Muestra información actualizada sobre tu equipo deportivo favorito según tu perfil.

LG Fitness

Gimnasio personalizado en casa

Transforma tu sala de estar en un gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, realice un seguimiento de su progreso y alcance sus objetivos, todo ello desde la comodidad de tu sofá.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado, el mouse, los audífonos y el controlador de juegos mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Es posible que los servicios de streaming independientes requieran el pago de una suscripción y no se proporcionan (se adquieren por separado).

*La disponibilidad del portal de juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al centro de juegos existente.

*Los servicios compatibles pueden variar según el país.

*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un controlador de juegos Bluetooth compatible. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere una suscripción a Game Pass Ultimate y un dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play) seleccionados. Disponible en determinados monitores inteligentes LG compatibles con webOS 24 y versiones posteriores.

Control de brillo 

Inteligencia brillante bajo cualquier luz

El control de brillo detecta las fuentes de luz en tu espacio y ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para ofrecer imágenes nítidas y claras, tanto de día como de noche.

La imagen de la izquierda muestra el aspecto diurno con la función de ajuste de brillo, mientras que la imagen de la derecha muestra el aspecto nocturno con la misma función.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Mapeo dinámico de tonos 

Cobra vida con brillo y contraste

Disfruta de las imágenes tal y como deben verse, con Mapeo dinámico de tonos que ajusta el brillo y el contraste para obtener un nivel óptimo de detalle y realismo. Las películas y los juegos cobran vida con una gran inmersión y una calidad constante en todo el contenido.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Disponible solo cuando se recibe una señal de video HDR.

USB-C

Centro de productividad con fácil conectividad

El puerto USB-C permite desde la visualización y transferencia de datos hasta la carga de dispositivos conectados (hasta 65 W), lo que permite la compatibilidad con tu computadora portátil, todo al mismo tiempo con un solo cable.

Una computadora portátil está conectada a un monitor inteligente LG a través de USB-C. Se está cargando a través de USB-C mientras muestra la misma pantalla.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

La pantalla del LG Smart Monitor muestra la interfaz del panel de control ThinQ Home.

Panel de control de ThinQ Home

Controle fácilmente sus electrodomésticos

El panel de control ThinQ Home hace la vida más cómoda. Comprueba y gestiona fácilmente el estado de tus electrodomésticos y dispositivos LG en una sola pantalla con el control remoto.

*Para utilizar las funciones de ThinQ, instale la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su teléfono inteligente y conéctese a una red Wi-Fi. Consulte la sección de ayuda de la aplicación para obtener instrucciones detalladas de uso.

*Se requiere conexión inalámbrica a Internet en el hogar para registrar los electrodomésticos en la aplicación LG ThinQ.

*Las funciones reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar según el producto y el modelo.

*Este producto está registrado como televisor en la aplicación LG ThinQ. Puede cambiar el nombre del dispositivo registrado en la aplicación LG ThinQ.

*A través de la aplicación LG ThinQ, puede utilizar las funciones de control de volumen, puntero y encendido.

Control por voz con el control remoto Magic Remote

Con la aplicación ThinQ, puedes controlarlo fácilmente de forma remota mediante comandos de voz a través de Alexa, lo que garantiza que el monitor inteligente sea mucho más que una simple pantalla. Se convierte en un centro neurálgico para todas tus necesidades de entretenimiento y productividad, mejorando tu experiencia multimedia en general. Para todo ello, solo necesitas el control remoto Magic Remote.

Una mujer está subiendo el volumen del monitor inteligente LG con un control remoto Magic Remote.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Para que funcione correctamente, es necesario conectar el monitor inteligente LG a la aplicación ThinQ.

*Las imágenes que se muestran en pantalla pueden diferir de las de la aplicación real. Los servicios pueden variar en función de la región/país o de las versiones de la aplicación.

*Puede cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés/coreano/español/francés/alemán/italiano/portugués/ruso/polaco/turco/japonés/árabe (Arabia Saudita/EAU)/vietnamita/tailandés/sueco/taiwanés/indonesio/danés/holandés/noruego/griego/israelí (por ejemplo, EE. UU./inglés).

**El control remoto está incluido en el paquete.

**El control remoto Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. 

**La funcionalidad Alexa está disponible. Consulte las especificaciones del producto para obtener más detalles.

AirPlay 2 + Compartir pantalla + Bluetooth

Refleja directamente desde tus dispositivos

Comparte sin esfuerzo el contenido de tu dispositivo inteligente en nuestro monitor con AirPlay 2* (para dispositivos Apple) y Screen Share** (para dispositivos Android). Conéctate al instante y disfruta de una experiencia audiovisual perfecta en una pantalla más grande con solo unos toques.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según el país y la región.

*Para utilizar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. La insignia «Works with Apple Home» es una marca comercial de Apple Inc.

*Compartir pantalla: compatible con Android o Windows 10 y superior.

*Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.

Aplicación LG Switch

Fácil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch.

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para la vida cotidiana. Puedes navegar y seleccionar rápidamente funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras cambias sin problemas entre tu PC y webOS utilizando teclas de acceso directo. Además, puedes dividir fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada.

Control Quick

Descubre la comodidad del control rápido en el LG Smart Monitor, que te permite acceder fácilmente a los menús con acciones sencillas.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La aplicación LG Switch solo está disponible para PC.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Múltiples puertos

Una gran variedad de interfaces

Nuestro monitor inteligente ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y un puerto USB-C compatibles con diversos dispositivos para una visualización fluida. Permite una configuración de escritorio ordenada para un aprovechamiento ideal del espacio.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño ergonómico 

Diseño ergonómico

Diseño despejado con un elegante soporte

El diseño prácticamente sin bordes del delgado cuerpo blanco, combinado con el soporte delgado y plano, se integra en su oficina o hogar, 

ocupando un espacio mínimo. Permite una experiencia de visualización ideal gracias a su cómodo ajuste de inclinación.

LG Smart Monitor sobre un escritorio con teclado, ratón y taza de café visto desde arriba, junto con una vista lateral que destaca la posibilidad de ajustar la inclinación.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Inclinación: -5-15˚

Imagen de una pantalla que combina un monitor inteligente y un soporte.

Una experiencia más inteligente,mejorada con un soporte oscilante

Presentamos un soporte desmontable para monitores inteligentes. Personalice su experiencia visual con nuestro soporte flexible, que permite ajustar la inclinación, el giro, la altura y el modo vertical. La base estable, el acabado elegante y las ruedas giratorias garantizan la estabilidad y la movilidad.

Una experiencia más inteligente,mejorada con un soporte oscilante Más información

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía.

*Dependiendo del monitor instalado, es posible que la función de cambio de pantalla (Pivot) no esté disponible.

*Este soporte no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Placa del soporte giratorio del LG Smart Monitor que muestra un control remoto, colocada en un acogedor salón.

Guarda tus objetos esenciales con
la placa Swing Stand.

La placa giratoria ofrece un espacio flexible que se adapta a diversos estilos de vida, proporcionando una altura funcional y un lugar ordenado para objetos esenciales como el control remoto, el altavoz, la computadora portátil o la consola de videojuegos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El monitor, el soporte giratorio y el control remoto no están incluidos en el paquete y se venden por separado.

*El control remoto se incluye con el LG Smart Monitor, que se vende por separado.

Imprimir

Especificación clave

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 90%​

  • Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    Smart

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Profundidad de color (número de colores)

    1.07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    3000 : 1​

  • Gama de colores (típ.)

    DCI-P3 90%​

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 80%

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (Mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación de contraste (mín.)

    2100:1

  • Tamaño [cm]

    80

  • Color Bit

    10bit (8bit+FRC)

  • Tratamiento de superficies

    5ms (GtG más rápido)

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • D-Sub

    NO

  • KVM integrado

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    SI(1ea)

  • Salida de auriculares

    NO

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Salida de línea

    NO

  • Salida SPDIF (salida de audio digital óptica)

    NO

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Brillo automático

    SI

  • Ahorro de energía inteligente

    SI

  • Color calibrado en fábrica

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Calibración HW

    NO

  • Contador FPS

    NO

  • Dolby Vision

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Tecnología Mini-LED

    NO

  • Tecnología Nano IPS

    NO

  • Pol. ancho verdadero avanzado

    NO

  • OverClocking

    NO

  • Iluminación LED RGB

    NO

  • Cámara

    NO

  • Mic

    NO

  • Efecto HDR

    NO

MECÁNICO

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

  • Diseño sin bordes

    Diseño prácticamen sin bordes de tres lados

SONIDO

  • DTS HP:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • Graves intensos

    NO

  • Altavoz

    5W x2

  • Conectividad Bluetooth

    SI

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

    877 x 131 x 502

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714.2 x 509.8 x 209.9

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714.2 x 429.4 x 45.8

  • Peso en el envío [kg]

    9.2kg

  • Peso con soporte [kg]

    6.6kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.3kg

ALIMENTACIÓN

  • Entrada CA

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (adaptador)

  • Salida CC

    19V, 7.37A

ACCESORIO

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    SI

  • Otros (Accesorios)

    Tornillos de fijación (3 unidades)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A a B

    NO

  • USB-C

    SÍ (Corea) / NO (Extranjero)

  • Adaptador

    SI

APLICACIÓN SW

  • Controlador Dual

    NO

  • Estudio de calibración LG (True Color Pro)

    NO

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    NO

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 