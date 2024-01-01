Refrigerador Top Freezer 14 pies³ Inverter + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro

LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero icono de la cultura pop. También es un pionero en inteligencia artificial, con experiencia como director de Innovación Creativa en Intel y fundador de la plataforma de radio impulsada por inteligencia artificial RAiDiO.FYI. Todos los "xboom by will.i.am" son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am ha perfeccionado los xboom Buds para ofrecer un sonido con calidad inigualable.