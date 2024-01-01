We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Top Freezer 14 pies³ Inverter + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro
Refrigerador Top Freezer 14 pies³ Inverter + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro
Características clave
- LINEARCooling™ - Control preciso de la temperatura para conservar la frescura de los alimentos hasta por 7 días
- DoorCooling+™- Enfriamiento constante y unifome desde la puerta hasta cada rincón
- Dimensiones (An X Al X P) - 700mm x 1760mm x 680mm
- Unidad de Sonido de Grafeno
- Auracast
- Cancelación de Ruido Avanzada
*Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo de la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior con la caída entre los modelos Door Cooling+ y Non-Door Cooling+. Solo modelos aplicables.
*Se supone que Door Cooling+ se detiene cuando se abre la puerta.
*Los productos en el video y la imagen son solo para fines explicativos y pueden diferir de los reales.
will.i.am como arquitecto experimental de LG para los xboom Buds
LG ha elegido a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia auditiva con un sonido y un estilo completamente nuevos. Will.i.am, nueve veces ganador del Grammy, es sin duda un verdadero icono de la cultura pop. También es un pionero en inteligencia artificial, con experiencia como director de Innovación Creativa en Intel y fundador de la plataforma de radio impulsada por inteligencia artificial RAiDiO.FYI. Todos los "xboom by will.i.am" son perfeccionados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con experiencia en música y tecnología, will.i.am ha perfeccionado los xboom Buds para ofrecer un sonido con calidad inigualable.
- Refrigerador Top Freezer 14 pies³ Inverter
- LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1760 x 680
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Plata Platino
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
66
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
700 x 1760 x 680
Peso con empaque (kg)
72
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
LINEAR Cooling
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fábrica de hielo manual
Sí (manual giratoria)
Dispensador solo de agua
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Acabado (puerta)
Plata Platino
Tipo de manija
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Luz del refrigerador
LED
Repisa de Cristal_templado
Sí
Caja de las verduras
Sí (1)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
14
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
3
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
11
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Repisa de Cristal_templado
Sí
Especificación clave
Solución de sonido - ANC
Sí
Bocina - Tamaño de la unidad (Φ)
10Φ
Conveniencia - Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Todas las especificaciones
BOCINA
Tamaño de la unidad (Φ)
10Φ
Tipo de unidad
Dinámica
ETC
Graphene-coated Diaphragm
SOLUCIÓN DE SONIDO
ANC
Sí
Modo Ambiente
Sí
# de Mic
6
ECUALIZADOR
Ecualizador personalizado
Sí
ecualizador LG
Sí
AUDIO CODEC
AAC
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
BLE
Sí
Servicio de emparejamiento rápido de Google
Sí
Versión Bluetooth
5.4
Auracast
Sí
Microsoft Swift Pair
Sí
DURACIÓN DE LA BATERÍA (HORAS)
Audífonos (ANC desactivado)
10
Total (auriculares + estuche de carga)
30
TIEMPO DE CARGA (HORAS)
Estuche de carga
2.5
Audífonos
1
CONVENIENCIA
Carga rápida
Sí
Emparejamiento múltiple
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Aplicación complementaria
AOS, iOS, WindowsOS
Multipunto
Sí
Puerto de carga tipo USB-C
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Estuche de carga
63.0 x 32.8 x 31.2 mm
Audífono
25.3 x 20.8 x 23.9 mm
PESO
Peso neto del estuche de carga
36.0 g
ACCESORIO
Gancho para la oreja
Sí
Geles de silicona normales
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
Información de seguridad y tarjeta de garantía
Sí
Lo que dice la gente
