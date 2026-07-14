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Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida

Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida

LT5BPSXOB.MINI
Vista frontal de Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida LT5BPSXOB.MINI
LT57BPSX front view
xboom Mini gris front view
Vista frontal de Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida LT5BPSXOB.MINI
LT57BPSX front view
xboom Mini gris front view

Características clave

  • Multi Air Flow™ - Distribución uniforme de aire frío en todas las repisas
  • Cajón Moist Balance Crisper™ - Mantiene el equilibrio adecuado de humedad
  • Dimensiones (An X Al X P) - 756mm x 1,679mm x 848mm
  • Sonido exclusivo xboom de will.i.am
  • IP67
  • Práctica correa
Más
Productos en este Combo: 2
Front view of LG xboom Grab by will.i.am | Bluetooth Speaker | xboom Signature Sound with Ultimate Portability

xboom Mini gris

LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida
Refrigerador LG_LT57BPSX

LT57BPSX

Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter
Tecnología Multi Air Flow, permite que el aire circule frío en cada esquina del refrigerador y enfríe los alimentos.
Multi Air Flow

Enfriamiento Rápido y Uniforme

El aire frío es distribuido a cada espacio del refrigerador gracias a sus múltiples salidas de aire.
Gran Capacidad en Diseño Compacto, 20 pies³ para almacenar los alimentos.

Gran Capacidad en Diseño Compacto

Disfruta 20 pies³ de espacio para almacenar tus alimentos dentro de un refrigerador que cabe perfecto en tu cocina.
Imagen demostrativa del Compresor Smart Inverter de LG, regula la potencia acorde a los alimentos almacenados.

Ahorro Eficiente de Energía

El Compresor™ Smart Inverter enfría de la manera más eficiente posible para reducir el uso de energía hasta un 36%.

*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP). El resultado puede variar en el uso real.

LG xboom mini by will.i.am, a compact portable bluetooth speaker with a lifestyle fit design and powerful space filling sound

LG xboom mini by will.i.am, a compact portable bluetooth speaker with a lifestyle fit design and powerful space filling sound

xboom Signature Sound by will.i.am, ahora más compacto

1) LG xboom mini compact portable bluetooth speaker with signature sound by will.i.am 2) LG xboom mini bluetooth hangable speakers, with a convenient strap for easy hanging in any space 3) LG xboom mini bluetooth speaker with IP67 waterproof and dustproof protection for daily use 4) LG xboom mini connected to a smartphone, showing an AI-curated interface with personalized music and news

xboom Signature Sound by will.i.am, ahora más compacto.

xboom Mini ofrece un sonido claro y potente con un diseño compacto, lo que proporciona una experiencia auditiva excepcional en un tamaño más pequeño y portátil.

LG xboom mini, a compact and portable bluetooth speaker, delivering powerful audio and a clear sound

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

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Todas las especificaciones

GENERAL

número de canales

1ch

Potencia de salida

5W

BOCINA

radiador pasivo

Yes (1)

Unidad de graves

1.75 inch x 1

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

ECUALIZADOR

Sonido AI

Bass Boost

Clear Voice

Ecualizador personalizado (aplicación)

Estándar

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.4

CONVENIENCIA

multipunto

Comando de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua/salpicaduras

IP67

Auracast

Indicador de bateria

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Conexión rápida de Google

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz de teléfono

Administrador de actualizaciones (FOTA)

USB Audio (USB-C)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Caja de carton

113 x 109 x 66 mm

Bocina

89.5 x 85.8 x 47.2 mm

PESO

Peso bruto

0.31 kg

Peso neto

0.22 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Correa

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (horas)

3

Duración de la batería (horas)

Max 10h

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

5W

Modo de espera

0.3W↓

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

MODOS DE SONIDO

Play Time Enhance

Mejora del campo sonoro

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Especificación clave

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

756 x 1679 x 848

RENDIMIENTO - Tipo de compresor

Smart Inverter

MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)

Acero Inoxidable

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Top Freezer

DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto (kg)

78.5

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

756 x 1679 x 848

Peso con empaque (kg)

85.5

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

Acero Inoxidable

Acabado (puerta)

Acero Inoxidable

Tipo de manija

Pocket

RENDIMIENTO

Tipo de compresor

Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparente

Luz del refrigerador

LED

Repisa de Cristal_templado

Caja de las verduras

Sí (2)

CAPACIDAD

Capacidad Total (pies cúbicos)

20

Capacidad Congelador (pies cúbicos)

7

Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)

13

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta cesta_Transparente

Transparentes

Repisa de Cristal_templado

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