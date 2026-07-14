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Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida
Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter + LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida
*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP). El resultado puede variar en el uso real.
1) LG xboom mini compact portable bluetooth speaker with signature sound by will.i.am 2) LG xboom mini bluetooth hangable speakers, with a convenient strap for easy hanging in any space 3) LG xboom mini bluetooth speaker with IP67 waterproof and dustproof protection for daily use 4) LG xboom mini connected to a smartphone, showing an AI-curated interface with personalized music and news
xboom Signature Sound by will.i.am, ahora más compacto.
xboom Mini ofrece un sonido claro y potente con un diseño compacto, lo que proporciona una experiencia auditiva excepcional en un tamaño más pequeño y portátil.
LG xboom mini, a compact and portable bluetooth speaker, delivering powerful audio and a clear sound
*Imagen simulada con fines ilustrativos.
- LG xboom Mini by will.i.am | bocina portátil y compacta para tu estilo de vida
- Refrigerador Top Freezer 20 pies³ Inverter
Todas las especificaciones
GENERAL
número de canales
1ch
Potencia de salida
5W
BOCINA
radiador pasivo
Yes (1)
Unidad de graves
1.75 inch x 1
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
ECUALIZADOR
Sonido AI
Sí
Bass Boost
Sí
Clear Voice
Sí
Ecualizador personalizado (aplicación)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.4
CONVENIENCIA
multipunto
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IP67
Auracast
Sí
Indicador de bateria
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Conexión rápida de Google
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz de teléfono
Sí
Administrador de actualizaciones (FOTA)
Sí
USB Audio (USB-C)
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Caja de carton
113 x 109 x 66 mm
Bocina
89.5 x 85.8 x 47.2 mm
PESO
Peso bruto
0.31 kg
Peso neto
0.22 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (horas)
3
Duración de la batería (horas)
Max 10h
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
5W
Modo de espera
0.3W↓
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
MODOS DE SONIDO
Play Time Enhance
Sí
Mejora del campo sonoro
Sí
Especificación clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1679 x 848
RENDIMIENTO - Tipo de compresor
Smart Inverter
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (puerta)
Acero Inoxidable
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
78.5
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1679 x 848
Peso con empaque (kg)
85.5
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
Acero Inoxidable
Acabado (puerta)
Acero Inoxidable
Tipo de manija
RENDIMIENTO
Tipo de compresor
Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparente
Luz del refrigerador
LED
Repisa de Cristal_templado
Sí
Caja de las verduras
Sí (2)
CAPACIDAD
Capacidad Total (pies cúbicos)
20
Capacidad Congelador (pies cúbicos)
7
Capacidad Refrigerador (pies cúbicos)
13
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta cesta_Transparente
Transparentes
Repisa de Cristal_templado
Sí
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