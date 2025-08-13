We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla 60 pulgadas LG UHD AI UA75 4K SMART TV 2025
60UA7500PSA
Características clave
- Colores y detalles impresionantes con 4K HDR10 Pro
- Calidad de imagen 4K, sonido envolvente e imagen mejorados gracias al Procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón AI, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el control AI Magic Remote
- Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con el Super Escalador 4K
- Alta resolución en una enorme pantalla Ultra Grande
El Super Escalador 4K da vida a cada fotograma
Con mejoras significativas en el rendimiento, el procesamiento más rápido del Procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con un televisor inteligente del mismo año con Procesador alpha 5 AI Gen6 según una comparación de especificaciones internas.
El Super Escalador 4K da vida a cada fotograma
El potente procesador de LG optimiza la resolución a su calidad original. Disfruta de una resolución, brillo y claridad mejorados gracias al Super Escalador 4K.
*La calidad de la imagen del contenido ampliado variará según la resolución de la fuente.
HDR10 Pro
Los colores vibrantes y el brillo elevan la resolución de la pantalla a nuevas alturas. Disfruta de una calidad de imagen superior con un contraste más nítido.
*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en el referente de calidad de imagen del estándar 'HDR10'.
La próxima generación de LG AI TV
Completa tu experiencia de AI con el Control AI Magic Remote, que incluye un botón AI dedicado.
Controla tu TV fácilmente con el Control AI Magic Remote, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, apúntalo y haz clic para usarlo como un cursor tipo mouse o simplemente di los comandos de voz.
*No incluye Control AI Magic Remote, es necesario su adquisición por separado.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del Control AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El Reconocimiento de Voz con AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.
*Según la región y la conectividad de red, es posible que se muestre contenido reducido o limitado.
*La compatibilidad con Identificación de voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta de Identificación de voz.
*La Búsqueda AI está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
*EE. UU. y Corea utilizan el modelo LLM.
*Requiere conexión a internet.
*Se requiere conexión a internet.
*El Chatbot AI está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.
*Es posible conectar el chatbot con AI al servicio de atención al cliente.
*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*El webOS Re:New Program aplica a televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
*El webOS Re:New Program admite un total de cuatro actualizaciones a lo largo de cinco años. El límite es la versión preinstalada de webOS y el calendario de actualizaciones varía de fin de mes a principios de año.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Actualizaciones disponibles para televisores OLED de 2022 y modelos UHD de 2023 y superiores.
AI Sound Pro con canales virtuales 9.1.2
*Sonido Claro AI debe activarse a través del menú Modo de Sonido.
*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
La interfaz WOW te permite controlar el sonido más fácilmente desde tu televisor
LG Soundbar se encuentra debajo de un televisor LG UHD. En la pantalla del televisor se encuentra la interfaz de usuario para la barra de sonido y los controles de volumen del televisor.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.
*El control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo.
*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
*Los modelos de barra de sonido compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.
*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.
Encuentra la mejor combinación LG Soundbar y LG TV
*Las características pueden variar según el modelo. Consulta la página de cada producto para ver las especificaciones detalladas.
Pantalla Ultra Grande
Disfruta de tus películas, deportes y juegos favoritos en la Pantalla Ultra Grande. Sumérgete en la alta resolución en una pantalla a gran escala.
*UA8000 viene en un máximo de 75 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.
Diseño Delgado
Agrega un toque moderno con un diseño elegante que se integra con estilo en tu espacio.
*El diseño delgado se aplica a 65/55 pulgadas de UA8000.
Juega a otro nivel
Experimente una experiencia de juego de primer nivel con VRR. Disfruta tu juego sin retrasos que afecten tu rendimiento.
*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 60Hz.
Ambiente FILMMAKER MODE
Experimenta el cine tal como lo concibió el director con el FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de su forma original.
*Ambiente FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*Ambiente FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y la app de Amazon Prime Video.
*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para una representación más precisa.
*Todas las imágenes de arriba son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
