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Pantalla 50 pulgadas LG NANO 4K UHD AI NU855 SMART TV webOS 2026

Pantalla 50 pulgadas LG NANO 4K UHD AI NU855 SMART TV webOS 2026

50NU855BPSA
Vista frontal de Pantalla 50 pulgadas LG NANO 4K UHD AI NU855 SMART TV webOS 2026 50NU855BPSA
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights a 50-inch display with a 1112 mm-wide screen, 649 mm screen height, 711 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 902 by 230 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with AI Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a dolphin swimming among coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Vista frontal de Pantalla 50 pulgadas LG NANO 4K UHD AI NU855 SMART TV webOS 2026 50NU855BPSA
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights a 50-inch display with a 1112 mm-wide screen, 649 mm screen height, 711 mm height with stand, a 70.8 mm profile depth, and a stand footprint measuring 902 by 230 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with AI Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a dolphin swimming among coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.

Características clave

  • Nano Potenciador de Detalles refina la textura y la profundidad para una imagen 4K más realista
  • Su diseño Linear Flow presenta un acabado refinado y sólido, hecho para complementar su espacio.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias AI avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, ahora protegido por LG Shiel.
  • Accede a una amplia selección de contenido en vivo y a la carta, disponible de forma fluida a través de LG Channels.
Más

¿Por qué LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU855 con Nano Potenciador de Detalles muestra la imagen de una pluma, impulsada por el Procesador α AI, que detecta texturas y el volumen de color para realzar los microdetalles y ofrecer una calidad de imagen 4K más nítida y vibrante.

Nano Potenciador de Detalles

LG NANO 4K UHD AI NU855 con diseño Linear Flow se presenta en una vista multiángulo, con el panel trasero mostrado en la parte superior, una escena de sala de estar con el televisor montado en la pared en la parte inferior izquierda, y un primer plano de la parte posterior metálica estriada en la parte inferior derecha.

Diseño de flujo lineal

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU855, con su galardonado sistema Multi AI webOS, se presenta sobre un fondo oscuro que muestra los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando la compatibilidad con servicios de inteligencia artificial accesibles a través de la interfaz del televisor.

Galardonado Multi AI webOS

LG NANO 4K UHD AI NU855 incorpora AI Hub para la personalización, con un símbolo de AI situado sobre un control remoto y rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

Centro AI para personalización *Algunas funciones requieren el LG Magic Remote y su adquisición por separado es necesaria.

LG NANO 4K UHD AI NU855 con LG Channels ofrece entretenimiento gratuito e ilimitado, incluyendo canales en vivo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia gama de opciones de visualización.

LG Channels: Entretenimiento sin fin, gratis.

¿Cómo realza LG NANO 4K UHD la claridad y el detalle?

LG NANO 4K UHD está diseñado para dar un amplio nivel de detalle en cada escena. Su Nano Potenciador de detalles analiza cada fotograma para potenciar el contraste, el detalle y el brillo a nivel nanométrico. Sofisticados algoritmos de escalado elevan la resolución hasta alcanzar el 4K. Disfruta de tu contenido con una mayor nitidez y una calidad superior.

Nano Potenciador de Detalles 

Refina el contraste para una profundidad más realista.

Impulsado por el procesador de alpha AI, tu televisor analiza las imágenes para revelar nano detalles, realzando el contraste y la profundidad para ofrecer escenas más tridimensionales.

LG NANO 4K UHD AI NU855 con Nano Potenciador de Detalles muestra la imagen de una pluma, impulsado por el procesador Alpha AI, que detecta las texturas finas para realzar el contraste y la profundidad, ofreciendo así una imagen 4K más nítida y tridimensional.

HDR10 Pro

Detalles vívidos, contraste más profundo en cada escena

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece brillos más intensos y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con un mayor nivel de detalle.1)

LG NANO 4K UHD AI NU851 destaca la tecnología HDR10 Pro mediante una imagen escénica dividida que compara el SDR y el HDR10 Pro, revelando brillos más intensos, sombras más profundas y un contraste realzado en una escena de un lago al atardecer, para ofrecer mayor riqueza de detalles y claridad.

LG NANO 4K UHD AI NU851 destaca la tecnología HDR10 Pro mediante una imagen escénica dividida que compara el SDR y el HDR10 Pro, revelando brillos más intensos, sombras más profundas y un contraste realzado en una escena de un lago al atardecer, para ofrecer mayor riqueza de detalles y claridad.

Procesador alpha 7 AI 4K Gen9

Actualizado para un procesamiento más inteligente y potente

Impulsado por una mayor potencia de GPU y CPU, el procesador AI α7 realiza una optimización de imagen a escala nanométrica para ofrecer una claridad 4K con un contraste mejorado y profundidad tridimensional.

Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9 del LG NANO 4K UHD AI NU851 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que realza la claridad de la imagen en 4K con un contraste y una profundidad mejorados.

Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9 del LG NANO 4K UHD AI NU851 brilla en el centro de una placa de circuito amarilla, destacando un procesamiento de IA más inteligente y potente que realza la claridad de la imagen en 4K con un contraste y una profundidad mejorados.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, a la vez que hace que cada día sea más inteligente con el AI Hub personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda Multi-AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que busca y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. La función «In This Scene» ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes.9)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a «Mi página», diseñada exclusivamente para ti!

Una vez en «Mi página», podrás ver todo de un vistazo: desde el pronóstico del tiempo, el calendario y los widgets, hasta los resultados de tus deportes favoritos.10)

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Galardonado Multi AI webOS

WebOS galardonada ahora asegurada por LG Shield

La insignia «Editor’s Choice» de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia «Editor’s Choice» de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección que webOS ofrece para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se exhibe la insignia de «Honoree» de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección que webOS ofrece para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se exhibe la insignia de «Honoree» de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante un almacenamiento y gestión seguros, algoritmos criptográficos robustos, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y una gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubra más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años de forma gratuita13)

LG Quad Protection se representa mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono corresponde a la Protección contra rayos, la Protección contra la humedad, la Protección contra sobretensiones y la Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se representa mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono corresponde a la Protección contra rayos, la Protección contra la humedad, la Protección contra sobretensiones y la Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Su televisor LG está diseñado para perdurar gracias a LG Quad Protection.

Desde el hardware hasta el software, su televisor LG está protegido. Los condensadores integrados ofrecen protección contra las altas tensiones —incluyendo los rayos—, mientras que los semiconductores han sido diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad; además, sus datos permanecen seguros y protegidos gracias a LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta con facilidad, como si fuera un mouse aereo, para disfrutar de AI Hub.

Controla tu pantalla fácilmente con el AI Magic Remote. Gracias a su sensor de movimiento y a su rueda de desplazamiento, podrá hacer clic, arrastrar y soltar para utilizarlo como un ratón aéreo, o simplemente hablar para dar comandos de voz.14)

El LG NANO 4K UHD AI NU855 incorpora AI Hub para la personalización, presentando un icono de AI situado sobre un mando a distancia y rodeado de etiquetas para las funciones: Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI, Chatbor AI, sistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

La pantalla de inicio del LG NANO 4K UHD AI NU855 da acceso a la interfaz de LG Channels, que ofrece canales de televisión en directo gratuitos, películas y contenido exclusivo. Destaca el acceso directo a cientos de opciones de entretenimiento sin necesidad de pagos, suscripciones ni decodificadores.

LG Channels

Entretenimiento sin fin, gratis

LG Channels reúne contenido diverso de varias plataformas en un único centro de forma gratuita, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta. Empieza a ver sin costos ocultos ni necesidad de instalar un decodificador.15)

La LG NANO 4K UHD AI NU85 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en la pantalla, donde se muestran las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para la televisión, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub: tu plataforma todo en uno para el hogar inteligente

Home Hub te permite conectar todos tus dispositivos inteligentes. Conéctate, controla e interactúa sin problemas con los dispositivos domóticos de tu hogar a través de ecosistemas inteligentes compatibles.16)

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una gran variedad de contenidos para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Gracias a las actualizaciones periódicas de la biblioteca, podrás personalizar tu hogar con contenidos seleccionados que reflejen tu estilo.18)

La función LG Gallery+ del televisor LG NANO 4K UHD AI NU851 —que incluye BGM y Music Lounge— muestra en pantalla la escena del lago en el bosque titulada «Forest Evening», junto con un panel de interfaz visible de Music Lounge para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

Música de fondo con Music Lounge

Crea el ambiente ideal con música

Genera la atmósfera perfecta con música que armonice con tus imágenes. Utiliza la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG NANO 4K UHD AI NU855 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono exhibe una lista de álbumes con el interruptor del álbum «Viaje familiar» activado.

LG NANO 4K UHD AI NU855 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono exhibe una lista de álbumes con el interruptor del álbum «Viaje familiar» activado.

Mis fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y exhibe tus recuerdos.

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor utilizando simplemente tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo utilizando el contenido de tu propia biblioteca de fotos.21)

LG NANO 4K UHD AI NU855 está montado en una pared verde, sobre una consola roja, y muestra un panel informativo que incluye el clima, resultados deportivos, la programación de TV y el Home Hub.

Panel informativo

Mantente al día con un panel personalizado «todo en uno»

Consulta la información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del tiempo y alertas deportivas, visualiza tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

Modo Galería

Cambia de la TV a las obras de arte de forma fluida

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra las obras de arte que has seleccionado, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.33)

Control automático de brillo

Brillo óptimo bajo cualquier iluminación

El control de brillo ajusta automáticamente la luminosidad de la pantalla en función de la luz ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.22)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor reaccione de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.23)

Diseño, creado para realzar tu espacio.

Diseño de flujo lineal

Acabado refinado y sólido que complementa su espacio

Su televisor presenta un moderno acabado metálico de gran solidez y un elegante diseño lineal, creado para realzar su espacio.24)

LG NANO 4K UHD AI NU855 con diseño Linear Flow se presenta en una vista multiángulo, con el panel trasero mostrado en la parte superior, una escena de sala de estar con el televisor montado en la pared en la parte inferior izquierda, y un primer plano de la parte posterior metálica estriada en la parte inferior derecha.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Pronóstico deportivo con Concierge AI

Recibe predicciones de partidos mediante AI

TruMotion ajusta los niveles de vibración de imagen para aplicar la cantidad justa de suavizado, ofreciendo una experiencia visual natural al ver películas, deportes y más.26)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

La Selección de Género por AI identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad precisa de suavizado, logrando una experiencia visual natural en películas, deportes y más.

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ni un solo momento

No te pierdas ni un instante de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y mucho más.

Adéntrate en un mundo diseñado para ganar.

Experiencia de juego definitiva

Juega para ganar con un rendimiento fluido de 144Hz

Disfruta de una experiencia de juego ultrarrápida gracias a los 144 Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con una alta frecuencia de actualización y el primer mando del mundo con certificación BT ULL, goza de una fluidez de juego que hace que jugar sea aún más placentero.28)

El LG NANO 4K UHD AI NU855, diseñado para una experiencia de juego definitiva, muestra una intensa escena de acción con combates de espadas —acompañada de un recuadro comparativo que destaca la fluidez del movimiento—, a la vez que ofrece compatibilidad con 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

El modelo LG NANO 4K UHD AI NU855 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juego inalámbrico etiquetado como «Razer Wolverine V3 Bluetooth», lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego con gran capacidad de respuesta.
LG NANO 4K UHD AI NU855 incorpora el LG Gaming Portal, con un diseño de centro de juegos que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada; esta se expande para brindar acceso a XbLG NANO 4K UHD AI NU855 incorpora el LG Gaming Portal, con un diseño de centro de juegos que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada; esta se expande para brindar acceso a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y las aplicaciones de juegos de webOS.ox Cloud Gaming, GeForce NOW y las aplicaciones de juegos de webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU855, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.
El modelo LG NANO 4K UHD AI NU855 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juego inalámbrico etiquetado como «Razer Wolverine V3 Bluetooth», lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego con gran capacidad de respuesta.
LG NANO 4K UHD AI NU855 incorpora el LG Gaming Portal, con un diseño de centro de juegos que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada; esta se expande para brindar acceso a XLG NANO 4K UHD AI NU855 incorpora el LG Gaming Portal, con un diseño de centro de juegos que combina contenido destacado y mosaicos de juegos en una interfaz unificada; esta se expande para brindar acceso a Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW y las aplicaciones de juegos de webOS.box Cloud Gaming, GeForce NOW y las aplicaciones de juegos de webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU855, con Game Dashboard y Optimizer, muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar en tiempo real configuraciones de juego como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales.
Bluetooth de latencia ultrabaja

La primera pantalla del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retraso de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta que se siente igual que una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.29)

LG Gaming Portal

Tu centro integral de videojuegos: sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos compatibles con el control remoto o con mandos de juego, e incluso compite contra otros jugadores a través del Modo Desafío.30)

Panel y Optimizador de Juegos

Ajusta fácilmente la configuración de los juegos para adaptarla a tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego fácilmente utilizando Game Dashboard para un control rápido y en tiempo real, y Game Optimizer para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Modifica la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con total facilidad.

Cine auténtico, preservado con exacto detalle.

Se muestra el LG NANO 4K UHD AI NU855 en un estudio, mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo de FILMMAKER MODE visible en la parte inferior izquierda.

Se muestra el LG NANO 4K UHD AI NU855 en un estudio, mientras un director edita una película en un panel de control, con el logotipo de FILMMAKER MODE visible en la parte inferior izquierda.

FILMMAKER MODE

Vea las películas tal como las concibió el director

Filmmaker Mode desactiva el procesamiento adicional y preserva el color, el movimiento y la relación de aspecto elegidos por el director. Las películas se reproducen con el mismo aspecto y la misma atmósfera previstos en el estudio.31)

La barra de sonido LG realza cada escena con un sonido envolvente más pleno.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo con TV y barra de sonido LG sincronizadas

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para ofrecer una experiencia de sonido envolvente más completa.32)

LG NANO 4K UHD AI NU851 con WOW Orchestra muestra a un director de orquesta dirigiendo una interpretación en la pantalla, mientras ondas sonoras superpuestas —provenientes del televisor y de la barra de sonido situada debajo— llenan la sala para crear una experiencia de sonido envolvente sincronizada.

Una familia —compuesta por los padres, sus hijos y los abuelos— se sienta junta en un sofá, en una sala de estar luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia —compuesta por los padres, sus hijos y los abuelos— se sienta junta en un sofá, en una sala de estar luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la experiencia visual sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, e incorporan funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

*Las imágenes mostradas arriba en esta página de detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar dependiendo de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real Gallery+.

1)*HDR10 Pro no es un formato, sino el propio mapeo de tonos dinámico de LG, aplicado fotograma a fotograma para el contenido HDR10.

 

6)*Imagen AI Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la del 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*La Búsqueda AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta «En emisión ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voz ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*«My Page» se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de AI con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

 

12)*Se requiere una actualización de red.

 

13)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

14)*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz por AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

15)*El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

 

16)*LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi de 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

21)*Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

23)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

24)*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño.

 

26)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

28)*La validación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retardo de entrada, la reducción de la fragmentación de imagen y un rendimiento sin parpadeos.

*Los 144Hz solo funcionan con juegos o entradas de PC que admitan dicha frecuencia.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

 

29)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

30)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

31)*FILMMAKER MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de Apple TV+ y Amazon Prime Video.

 

33)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

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