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Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A

Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A

OLED55C6OB.SH5A
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A OLED55C6OB.SH5A
OLED77C6PSA Vista frontal
SH5A Vista frontal
Vista frontal de Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A OLED55C6OB.SH5A
OLED77C6PSA Vista frontal
SH5A Vista frontal

Características clave

  • Imágenes más brillantes y detalles nítidos gracias al Potenciador de Brillo, proporcionado por el procesador alpha 11 AI Gen 3.
  • Negro y Colores Perfectos que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
  • 600 watts y 4.1 canales
  • Voz Clara Pro
  • Interface WOW
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Productos en este Combo: 2
La vista frontal de la LG OLED evo AI C6, lanzada en 2026, presenta un bisel negro delgado, con un vívido y esculpido remolino de tonos arcoíris en capas que fluyen por la pantalla.

OLED55C6PSA

Pantalla 55 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026
Vista frontal de la 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Atmos SH5A

SH5A

4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A

¿Por qué LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

Potenciador de Brillo

LG OLED evo AI C6, con Negro y Colores Perfectos, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro y Colores Perfectos

LG OLED evo AI C6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un coche de ruedas abiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Juega sin derrotas en 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premio Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED evo C6 una calidad de imagen superior?

La Tecnología de Color Hiperradiante es nuestra tecnología OLED de última generación que mejora la calidad de imagen en todos los aspectos. Ofrece un brillo incomparable, Negros y Colores Perfectos con cualquier luz, a la vez que conserva impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimente OLED como nunca antes: ve la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.

Potenciador de Brillo

Imágenes más brillantes con Potenciador de Brillo

El nuevo algoritmo de potenciación de luz del Procesador alpha 11 AI Gen3 ofrece luces más brillantes y detalles mejorados.2)

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer se encuentran sobre un mueble de televisión azul en una sala de estar. El televisor con la imagen de un avión se muestra parcialmente sobre la barra de sonido.

LG Soundbar SH5A

Sonido potente que domina el espacio

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se encuentran colocadas 2 unidades de Soundbar S20A, una mostrando sus partes internas como woofers y tweeters sin rejilla y otra mostrando la parte posterior. En el lado derecho se muestran el logo dts y el logo de audio Dolby digital. En la imagen del centro se muestran 3 pantallas de TV: Un escenario y un micrófono en su mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra colocada la barra de sonido SH5A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan 3 íconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En la imagen de la derecha se muestra un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y el SH5A se encuentra colocado debajo del televisor, sobre la mesa del televisor. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de TV LG y a la derecha 4 íconos muestran las funciones de la Interfaz WOW.

Sonido que domina el espacio con 600 watts y 4.1 canales

Un sonido súper envolvente con 600 watts y 4.1 canales que llenan la habitación con un volumen potente y una claridad realista hacen que el contenido cobre vida.

Se muestra un televisor con contenido científico y la barra de sonido SH5A se encuentra justo debajo. En el piso también se encuentra el subwoofer de la barra de sonido. De la barra de sonido y del subwoofer salen ondas sonoras blancas semitransparentes. En la parte inferior derecha se encuentran los logotipos de DTS y Dolby Digital Audio.

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Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Si

AUDIO - Salida de audio

40W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.2 Ch

AUDIO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1222 x 703 x 45.1

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

14.1

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

Escalador AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de imagen

9 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI HDR Remastering

Si

AI Picture Pro

Si

Control Automático de Brillo

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte rápido de Frame)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

GAMING

Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 165Hz)

Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1222 x 703 x 45.1

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1222 x 757 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1360 x 810 x 187

Base del TV (AnchoxProfundidad)

470 x 230

Peso del televisor sin soporte

14.1

Peso del televisor con soporte

15.9

Peso del embalaje

21.2

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (AI Object Remastering Ultra)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Salida de audio

40W

Ajuste Acústico Adaptativo

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 26

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

AI Magic Remote

Incorporado

AI Voice ID

Si

Siempre listo

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Control de voz manos libres

Si

Panel de Control

Si (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

LG Shield

Si

Vista múltiple

Si

Mi página

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

AI Magic Remote MR26

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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Especificación clave

General - número de canales

4.1

General - Potencia de salida

600 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

990 x 97 x 125 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Clear Voice Pro

Deportes

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

USB

1

Óptico

1

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

Versión HDMI

1.4

GENERAL

número de canales

4.1

Número de altavoces

5 EA

Potencia de salida

600 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

990 x 97 x 125 mm

Subwoofer

191 x 386 x 318 mm

Tamaño de la caja

1089 x 290 x 497 mm

PESO

Principal

6.6 kg

Subwoofer

5.3 kg

Peso bruto

14.24 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

Control remoto

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

90 W

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