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Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro

Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro

OLED77C6OB.S40T
Vista frontal de Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro OLED77C6OB.S40T
OLED77C6PSA Vista frontal
S40T Vista frontal
Vista frontal de Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro OLED77C6OB.S40T
OLED77C6PSA Vista frontal
S40T Vista frontal

Características clave

  • Color Hiperradiante, una tecnología OLED de última generación para un nuevo nivel de calidad de imagen
  • Máximo brillo, 3.2 veces superior con el Procesador alpha 11 AI Gen3, para reflejos intensos y detalles nítidos
  • Negro y Colores Perfectos que garantizan un contraste profundo y colores vivos y precisos en cualquier condición de iluminación.
  • Control sencillo de la barra de sonido para TV con WOW Interface
  • Siempre disfruta el audio ideal de AI Sound Pro
  • Diversas experiencias auditivas con ecualizador de 3 bandas
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La vista frontal de la LG OLED evo AI C6, lanzada en 2026, presenta un bisel negro delgado, con un vívido y esculpido remolino de tonos arcoíris en capas que fluyen por la pantalla.

OLED77C6PSA

Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026
front view

S40T

LG Soundbar | Barra de Sonido LG S40T | 300W | 2.1 canales | AI Sound Pro

¿Por qué LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

Potenciador de Brillo

LG OLED evo AI C6, con Negro y Colores Perfectos, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con detalles más claros, negros más profundos y una expresión de color más vívida a la derecha.

Negro y Colores Perfectos

LG OLED evo AI C6 para una experiencia de juego inmejorable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un coche de ruedas abiertas amarillo en movimiento, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Juega sin derrotas en 4K 165Hz

LG OLED evo AI C6 con el galardonado Multi AI webOS se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios relacionados con AI accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premio Multi AI webOS

LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de AI sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI.

AI Hub para personalización

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED evo C6 una calidad de imagen superior?

La Tecnología de Color Hiperradiante es nuestra tecnología OLED de última generación que mejora la calidad de imagen en todos los aspectos. Ofrece un brillo incomparable, Negros y Colores Perfectos con cualquier luz, a la vez que conserva impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimente OLED como nunca antes: ve la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.

Potenciador de Brillo

Imágenes más brillantes con Potenciador de Brillo

El nuevo algoritmo de potenciación de luz del Procesador alpha 11 AI Gen3 ofrece luces más brillantes y detalles mejorados.2)

LG OLED evo AI C6 con Potenciador de Brillo muestra una escena oscura donde un pavo real brillantemente iluminado extiende sus plumas radiantes y brillantes, brindando reflejos más brillantes con detalles mejorados y un contraste sorprendente.

El complemento perfecto para tu televisor LG

Complementa la experiencia del televisor LG con la barra de sonido que combina maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

Impresionante tecnología sonora te rodean

El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Las barras de sonido LG complementan la experiencia de TV LG

WOW Interface

La simplicidad está al alcance de tu mano.

Accede a WOW interface a través de tu televisor LG para obtener un control claro y sencillo de la barra de sonido, como cambiar modos de sonido, perfiles y acceder a otras funciones útiles.

LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. El televisor LG muestra el menú de control de la barra de sonido en la pantalla.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**El uso del control remoto LG está limitado a ciertas funciones únicamente.
*** Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles con FHD 63 pueden variar según el año de lanzamiento.
**** Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Soporte QNED 80 limitado a los modelos 2022 y 2023.
*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
******La interfaz WOW puede variar según el modelo de barra de sonido.

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Especificación clave

PICTURE (DISPLAY) - Tipo de Pantalla

4K OLED

PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

PICTURE (DISPLAY) - Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING) - Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

GAMING - Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

GAMING - FreeSync Compatible (AMD)

Si

AUDIO - Salida de audio

40W

AUDIO - Sistema de altavoces

2.2 Ch

AUDIO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY - Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 982 x 47.1

DIMENSIONS AND REGULATORY - Peso del televisor sin soporte

23.5

Todas las especificaciones

PICTURE (DISPLAY)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Refresh Rate

120 Hz (VRR 165Hz)

Amplia gama de colores

Color Perfecto

PICTURE (PROCESSING)

Procesador de imagen

Procesador α11 AI 4K Gen3

Escalador AI

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Si (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología de atenuación

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de imagen

9 modos

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, USB)

AI HDR Remastering

Si

AI Picture Pro

Si

Control Automático de Brillo

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte rápido de Frame)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

GAMING

Compatible con G-Sync (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Si

VRR (Variable Refresh Rate)

Si (Hasta 165Hz)

Dolby Vision para juegos (4K 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

ACCESSIBILITY

Alto contraste

Si

escala de grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONS AND REGULATORY

Dimensiones del televisor sin soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 982 x 47.1

Dimensiones del televisor con soporte (Ancho x Alto x Profundo)

1711 x 1035 x 267

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1879 x 1130 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

520 x 267

Peso del televisor sin soporte

23.5

Peso del televisor con soporte

27.0

Peso del embalaje

38.3

Montaje VESA (Ancho x Alto)

300 x 200

AUDIO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (AI Object Remastering Ultra)

LG Sonido Sync

Si

Modo de sonido de TV Compartir

Si

Salida de audio simultánea

Si

Salida de audio

40W

Ajuste Acústico Adaptativo

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Dirección del altavoz

Hacia Abajo

Sistema de altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

CONNECTIVITY

Canal de retorno de audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

1ea

Entrada HDMI

4ea (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

RF Input (Antenna/Cable)

1ea

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

SMART TV

Operating System (OS)

webOS 26

Cámara USB compatible

Si

AI Chatbot

Si

AI Magic Remote

Incorporado

AI Voice ID

Si

Siempre listo

Si

Navegador web completo

Si

Google Cast

Si

Control de voz manos libres

Si

Panel de Control

Si (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de voz inteligente

Si

Canales LG

Si

LG Shield

Si

Vista múltiple

Si

Mi página

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

POWER

Fuente de alimentación (voltaje, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

Remoto

AI Magic Remote MR26

Montaje en pared

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de TV Análoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de TV Digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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Especificación clave

General - número de canales

2.1

General - Potencia de salida

300 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

CONECTIVIDAD

Salida HDMI

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

USB

1

Óptico

1

COMPATIBLE CON HDMI

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Simplink)

GENERAL

número de canales

2.1

Número de altavoces

3 EA

Potencia de salida

300 W

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONVENIENCIA

Remote App - iOS/Android OS

Control de modo de barra de sonido

Modo Compartir sonido de TV

WOW Interfaz

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1.65 kg

Subwoofer

4.2 kg

Peso bruto

7.6 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Control remoto

Cable óptico

FUERZA

Consumo de apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo de apagado (Subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (altavoz de graves)

35 W

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