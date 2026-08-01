Pantalla 77 pulgadas LG OLED evo AI C6 4K SMART TV webOS 2026 + 4.1 canales Barra de sonido LG para TV con Dolby Digital SH5A

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La Tecnología de Color Hiperradiante es nuestra tecnología OLED de última generación que mejora la calidad de imagen en todos los aspectos. Ofrece un brillo incomparable, Negros y Colores Perfectos con cualquier luz, a la vez que conserva impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimente OLED como nunca antes: ve la diferencia, sienta el brillo y descubra un nuevo estándar en visualización.