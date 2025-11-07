GBBS322BEV

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
*Om een goede werking van de deur te garanderen, is een minimale afstand van 4 mm tussen de zijkanten van de koelkast en de muur vereist.
*Als de speling minder dan 4 mm is, kan de deur mogelijk niet volledig openen of de muur hinderen, wat de productprestaties kan beïnvloeden.
*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Strakke en moderne look voor een naadloze fit
Geniet van een eersteklas flatdeurontwerp en een ruim interieur dat verfijnde elegantie en bruikbaarheid in uw moderne keuken brengt.
Slimmere koeling voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™¹⁾
*Als de insteltemperatuur van de Fridge Room 1°C of 2°C is, wordt deze functie niet geactiveerd.
Nauwkeurige koeling, constante versheid
LinearCooling™ houdt voedsel langer vers door temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.
LineairKoeling™
Conventioneel
*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.
Veelgestelde vragen
Waar moet je op letten bij het kopen van een koelkast met vriesvak?
*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.
Welke maat koelkast met vriesvak heb ik nodig?
De juiste maat koelkast met vriesvak hangt af van uw huishouden en opslagbehoeften. Als algemene richtlijn:
-Hoge koelkasten met vriesvak, met een inhoud van 304-387 liter, zijn ideaal voor 1-2 personen.
-Slanke modellen met meerdere deuren, met 506-530 liter, geschikt voor gezinnen van 3-4 personen.
-Voor grotere huishoudens zijn modellen met meerdere deuren of modellen in Amerikaanse stijl, met 635-750 liter opslagruimte, een goede keuze.
Bedenk hoe vaak u winkelt, hoeveel vers versus diepvriesvoedsel u bewaart en uw beschikbare keukenruimte bij het selecteren van de juiste capaciteit.
Hoe wijzig ik de temperatuurinstelling op mijn LG koelkast met vriesvak?
Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriezer in te stellen. Op ondersteunde modellen kunt u ook de LG ThinQ-app op uw smartphone gebruiken om de temperatuurinstelling op afstand te wijzigen.
Wat betekent het voor een koelkast met vriesvak om vorstvrij te zijn?
Vorst ontstaat wanneer waterdamp ijskoude koelspiralen raakt en vervolgens condenseert tot water, dat onmiddellijk bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspiraal rond de koelspiraal in te schakelen om het ijs te smelten, waardoor vorstvorming automatisch wordt voorkomen.
*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
*Gebaseerd op interne tests van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer bij -18°C, koelkast bij 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.
*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen
Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de temperatuur — met FRESHConverter™ 4) kun je de instellingen eenvoudig aanpassen aan verschillende soorten voedsel.
Vlees
Vis
Kaas
Maximale capaciteit, slim georganiseerd
Maximaliseer de opslagefficiëntie met slimme, nette oplossingen die uw voedsel vers houden.
*Afbeeldingen en video's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
*Afbeeldingen en video's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Doordacht ontworpen planken en accessoires helpen u je koelkast netjes te houden en zich aan te passen aan uw behoeften.
*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Disclaimer
1) LG ThinQ™
-Om ThinQ-functies te gebruiken, moet u de 'LG ThinQ'-app uit de Google Play Store of Apple App Store op uw smartphone installeren en verbinding maken met Wi-Fi. LG ThinQ-app™ beschikbaar op compatibele smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon en Wi-Fi thuis Dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.
-LG ThinQ-functies™ kunnen variëren, afhankelijk van het product en het land.
2) AI-besparende modus
-De AI-besparingsmodus kan in twee fasen worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2), en het besparingspercentage varieert afhankelijk van de energieclassificatie en specificaties van het product.
-Het AI-besparingspercentage voor elke fase kan variëren, afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de spaarquote zijn als volgt:
1. Testmodel: GBBS322BEV
2. Testomstandigheden: vriezer bij -18 °C, koelkast bij 3 °C, geen lading
3. Installatievoorwaarden: kamertemperatuur bij 25°C, vochtigheid bij 55%
4. Testmethode: 8 uur opening, 16 uur geen opening Totale openingstijden tijdens de openingstijden: koelkast 28 keer, vriezer 6 keer Energieresultaten voor elke AI-besparingsmodusfase gedurende 3 dagen worden omgerekend naar 24-uurs energieverbruik en vergeleken.
5. Bij gebruik van de AI-besparingsmodus kunnen de vorstverwijderingscyclus en de compressorsnelheid worden aangepast aan de omgeving. Het toepassen van fase 2 kan leiden tot een verhoging van de interne temperatuur van de vriezer en koelkast.
6. De testresultaten zijn geverifieerd door TÜV Rheinland Inc. met behulp van de gespecificeerde testmethode, maar ze kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsmodus wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ kan enkele beperkingen hebben op het gebied van ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.
3) Deurkoeling + ™
-Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van LG's interne testmethode waarbij de afkoelsnelheid van een watercontainer in de bovenste korf wordt gemeten van 25 °C tot 6 °C, toonde DoorCooling+ ™ een 15,1% snellere afkoelsnelheid in open toestand dan in gesloten toestand.
-DoorCooling+ ™ stopt wanneer de deur wordt geopend.
-De resultaten kunnen variëren in daadwerkelijk gebruik. Alleen van toepassing zijnde modellen.
4) VERSE STER™
-De temperatuurinstelling kan worden gewijzigd door op de selectieknop te drukken. Er zijn drie verschillende standen: Vlees (-3°C), Vis (0°C) en Kaas (2°C)
-Gebaseerd op interne testresultaten van LG met behulp van LG's interne testmethode voor het meten van gemiddelde temperatuurfluctuaties in het FRESHConverter+-™ compartiment met onbelast en 25°C-instelling.
-De resultaten kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de buitentemperatuur of de instelling van de binnentemperatuur.
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)
375
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)
597 x 2 030 x 674
PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)
139
BASIS SPECIFICATIE - Energielabel
B
PRESTATIES - Compressor type
BMK110NAMV
KENMERKEN - InstaView
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)
Essence Zwart Staal
Alle specificaties
BASIS SPECIFICATIE
Type product
B/Vriezer
Standaard/Blad Diepte
Bladdiepte
Energielabel
B
CAPACITEIT
Totaal inhoud (L)
375
Inhoud diepvriezer (L)
113
Inhoud koelkast (L)
225
Inhoud koelcompartiment
37
BEDIENING & DISPLAY
Intern LED-scherm
LED Display
Express Freeze
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakkingsgewicht (kg)
86
Productgewicht (kg)
79
Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)
2 030
Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)
2 030
Diepte met handvat (mm)
674
Diepte zonder deur (mm)
608
Productafmetingen (BxHxD, mm)
597 x 2 030 x 674
KENMERKEN
DoorCooling+
Ja
LINEAR Cooling
Ja
InstaView
Nee
IJS- EN WATERSYSTEEM
Ijsmaker_Handleiding
Normale ijsbak
Dispenser voor alleen water
Nee
Automatische ijsmaker
Nee
MATERIAAL & AFWERKING
Deur (materiaal)
VCM
Afwerking (deur)
Essence Zwart Staal
Vlak metaal (Metal Fresh)
Nee
Type handvat
Horizontale pocket
PRESTATIES
Compressor type
BMK110NAMV
Energieverbruik (kWh/jaar)
139
Klimaatklasse
T
Geluidsvermogen (dB)
33
Geluidsvermogen (gradering)
B
KOELKAST GEDEELTE
Deurmand_transparant
4
Koelkastlicht
LED bovenkant
Schap_Gehard glas
3
Groentecompartiment
Ja (2)
Flessenrek (wijn)
vol
Multi-Air Flow
Ja
Opklapbaar legplateau
Inklapbaar plateau
Pure N Fresh
Nee
Groentelade (Fresh Zone)
Nee
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
BARCODE
Barcode
8806096627112
VRIEZER GEDEELTE
Lade_vriezer
3 transparant
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Wordt LG Member en krijg 2% korting op je eerste aankoop.
Altijd gratis verzending + Vandaag vóór 12:00 besteld? Morgen thuisbezorgd!