375L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL

GBBS726AEV.GBBS001
LG 375L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL, GBBS726AEV.GBBS001
Vooraanzicht van 375L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL GBBS726AEV.GBBS001
Belangrijkste functies

  • Fit Max voor meer opbergruimte in hetzelfde formaat
  • DoorCooling+™ voor gelijkmatige koeling in het hele interieur
  • Multi‑Flow voor een stabiele temperatuur op elke plank
  • Fresh Converter+™ voor optimale versheid van vlees, vis of groenten
  • Zero Clearance voor een naadloze pasvorm zonder extra ruimte
1 bundels met dit product
Vooraanzicht van 465L Koel-vriescombinatie Zwart l GBBS726AEV | LG NL

GBBS726AEV

375L Koel-vriescombinatie Zwart | NatureFRESH™ | DoorCooling+™ | LinearCooling™ | LG NL
GBBS726AEV.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Matzwarte LG bodemvriezer GBBS726AEV ingebouwd in grijze kasten naast marmeren blad en inductiekookplaat.

Past bij je levensstijl, gemaakt voor maximale frisheid

LG koel- vriescombinatie (GBBS322CEV) ingebouwd in hoge grijze kasten met blauwe pijlen die naar de boven- en voorkant wijzen

Seamless Fit

LG onderste vriezer GBBS726AEV met smartphone ThinQ‑app en oplichtend AI‑icoon ernaast.

AI-functies

LG koel‑vriescombinatie GBBS726AEV binnenaanzicht met voedsel en blauwe luchtstromen vanaf links.

Maximale versheid

LG bodemvriezer GBBS726AEV volledig open met lades en blauwe overlays die ruimte tonen.

Maximale opslagefficiëntie

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS726AEV met rechterdeur 110° open en gebogen scharnier strak naast grijze kast.

Geen speling

Ontworpen om in elke keuken te passen

Gaat wijd open, zelfs dichtbij een muur of in krappe ruimtes dankzij Zero Clearance

LG koelkast GBBS726AEV met rechterdeur 110° open en gebogen scharnier strak naast grijze kast.

*Om een goede werking van de deur te garanderen, is een minimale afstand van 4 mm tussen de zijkanten van de koelkast en de muur vereist.

*Als de speling minder dan 4 mm is, kan de deur mogelijk niet volledig openen of de muur hinderen, wat de productprestaties kan beïnvloeden.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Premium Flat Door

Strakke en moderne look die perfect past

Geniet van een premium en strak design met ruime binnenkant dat volledig geïntegreerd is in je keuken. Zo krijgt je keuken een strakke en moderne uitstraling en profiteer je van optimaal gebruiksgemak.

LG matzwarte koelkast GBBS726AEV ingebouwd tussen grijze kasten met wijnrek links en keukengerei rechts.
LG koel‑vriescombinatie GBBS726AEV in lichte en donkere kasten met marmeren achterwand.
AI-functies

Slimmere koeling voor geoptimaliseerde energie met LG ThinQ™¹⁾

LG koel‑vriescombinatie GBBS726AEV in leefruimte met nachtzicht stad en AI Saving Mode energiegrafiek.

AI-besparende modus

Geoptimaliseerde koeling tijdens weinig gebruik

De AI-besparingsmodus2) analyseert je gebruikspatronen over een periode van 3 weken en identificeert wanneer de koelkastdeur minder vaak wordt geopend, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en je voedsel vers blijft.1)

LG koel‑vriescombinatie GBBS726AEV in leefruimte met rivierzicht, grafiek en AI Fresh‑icoon.

AI FRESH

Proactieve koeling voor het vaak openen van deuren

Minimaliseert temperatuurstijgingen tijdens frequente deuropeningen met datagestuurde analyse, waarbij de koeling twee uur van tevoren wordt geïntensiveerd op basis van gedetailleerde gebruikspatronen.1)

*Als de insteltemperatuur van de Fridge Room 1°C of 2°C is, wordt deze functie niet geactiveerd.

LG onderste vriezer GBBS726AEV met deur op een kier en rood golfbeeld met open‑deur waarschuwing.

Detectie van een lichte deuropening

Blijf fris met slimme deurwaarschuwingen

Detectie van lichte deuropening1) zorgt ervoor dat je boodschappen vers blijven en minimaliseert energieverspilling door u te waarschuwen voor onjuiste deursluitingen.

Maximale versheid

Nauwkeurige koeling, constante versheid

LinearCooling™ houdt voedsel langer vers door temperatuurschommelingen te verminderen en de smaak en het uiterlijk te behouden.

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) grafiek met verse tomaat na 7 dagen met blauwe fluctuatiegrafiek en tekst ±0,5°C

LineairKoeling™

LG koelkast met vriesvak (GBBS322CEV) grafiek met verwelkte tomaat na 7 dagen met rode fluctuatiegrafiek en tekst ±1,0°C

Conventioneel

*Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van de interne testmethode van LG, waarbij de gewichtsvermindering van groenten werd vergeleken tussen het model met lineaire koeling en het model zonder lineaire koeling, vertoonde het model met lineaire koeling een lager gewichtsverminderingspercentage.

LG koel‑vriescombinatie GBBS726AEV open met blauwe luchtstroom naar deurvakken voor fruit en flessen.

DoorCooling+™

Lever versheid sneller aan de deur rand

Dranken en etenswaren blijven vers met de snelle prestaties van DoorCooling+™3).

Veelgestelde vragen

Q.

Waar moet je op letten bij het kopen van een koelkast met vriesvak?

A.

Q.

Welke maat koelkast met vriesvak heb ik nodig?

A.

De juiste maat koelkast met vriesvak hangt af van uw huishouden en opslagbehoeften. Als algemene richtlijn:

 

-Hoge koelkasten met vriesvak, met een inhoud van 304-387 liter, zijn ideaal voor 1-2 personen.

-Slanke modellen met meerdere deuren, met 506-530 liter, geschikt voor gezinnen van 3-4 personen.

-Voor grotere huishoudens zijn modellen met meerdere deuren of modellen in Amerikaanse stijl, met 635-750 liter opslagruimte, een goede keuze.

 

Bedenk hoe vaak u winkelt, hoeveel vers versus diepvriesvoedsel u bewaart en uw beschikbare keukenruimte bij het selecteren van de juiste capaciteit.

Q.

Hoe wijzig ik de temperatuurinstelling op mijn LG koelkast met vriesvak?

A.

Gebruik het bedieningspaneel op de deur of in de koelkast om de gewenste temperatuur voor je koelkast of vriezer in te stellen. Op ondersteunde modellen kunt u ook de LG ThinQ-app op uw smartphone gebruiken om de temperatuurinstelling op afstand te wijzigen.

Q.

Wat betekent het voor een koelkast met vriesvak om vorstvrij te zijn?

A.

Vorst ontstaat wanneer waterdamp ijskoude koelspiralen raakt en vervolgens condenseert tot water, dat onmiddellijk bevriest. Een vorstvrije koelkast gebruikt een timer om regelmatig een verwarmingsspiraal rond de koelspiraal in te schakelen om het ijs te smelten, waardoor vorstvorming automatisch wordt voorkomen.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koel‑vriescombinatie GBBS726AEV Fresh Balancer met groente en fruit en Crisper close‑up.

FRESHBalancer™

Vochtigheidsverzorging voor groenten en fruit

FRESH Balancer™ houdt de vochtigheid van je groenten en fruit op peil met de Moist balance Crisperr™, waardoor ze vers blijven.

*Gebaseerd op interne tests van LG (omgevingstemperatuur van 25°C, normale luchtvochtigheid, vriezer bij -18°C, koelkast bij 4°C), gemeten gewichtsverlies van water na 24 uur.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

FRESHConverter+™

Voedselopslag met flexibele temperatuurinstellingen

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de temperatuur met FRESHConverter™ 4)  kun je de instellingen eenvoudig aanpassen aan verschillende soorten voedsel.

Vlees

Vis

Kaas

LG koelkast GBBS726AEV close‑up wijnrek met vier flessen en macarons, ontwerp uitvergroot.

Gebruik je ruimte verstandig, van wijn tot meer

Eén plank voor zowel flessen als dagelijkse benodigdheden - efficiënt georganiseerd zonder ruimte te verspillen.

*Afbeeldingen en video's zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koelkast GBBS726AEV plank blauw gemarkeerd; rechterbeeld toont gevouwen plank met flessen.

Intrekbare plank

Maak ruimte wanneer je het nodig hebt

Extra ruimte voor grote of hoge ingrediënten, wat de flexibiliteit en het opberggemak verbetert.

*Productafbeeldingen zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

LG koel‑vriescombinatie GBBS322CEV vooraanzicht met 10 jaar compressorgarantie en energieklasse A.

Betere energie efficiëntie

Past bij je levensstijl, maximale frisheid

De LG Smart Inverter Compressor™ stemt het koelvermogen slim af op wat je op dat moment nodig hebt. Zo verbruikt de koelkast minder energie en blijft alles langer vers. Geniet van stille, betrouwbare prestaties, ondersteund met 10 jaar garantie op de compressor.

Disclaimer

 

1) LG ThinQ™

-Om ThinQ-functies te gebruiken, moet u de 'LG ThinQ'-app uit de Google Play Store of Apple App Store op uw smartphone installeren en verbinding maken met Wi-Fi. LG ThinQ-app™ beschikbaar op compatibele smartphones met Android 9.0 of hoger, iOS 16.0 of hoger. Telefoon en Wi-Fi thuis Dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist.

-LG ThinQ-functies™ kunnen variëren, afhankelijk van het product en het land.

 

2) AI-besparende modus

-De AI-besparingsmodus kan in twee fasen worden aangepast (tot 1% voor fase 1 en tot 5% voor fase 2), en het besparingspercentage varieert afhankelijk van de energieclassificatie en specificaties van het product.

-Het AI-besparingspercentage voor elke fase kan variëren, afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

-De specifieke testdetails voor de spaarquote zijn als volgt:

1. Testmodel: GBBS726AEV

2. Testomstandigheden: vriezer bij -18 °C, koelkast bij 3 °C, geen lading

3. Installatievoorwaarden: kamertemperatuur bij 25°C, vochtigheid bij 55%

4. Testmethode: 8 uur opening, 16 uur geen opening Totale openingstijden tijdens de openingstijden: koelkast 28 keer, vriezer 6 keer Energieresultaten voor elke AI-besparingsmodusfase gedurende 3 dagen worden omgerekend naar 24-uurs energieverbruik en vergeleken.

5. Bij gebruik van de AI-besparingsmodus kunnen de vorstverwijderingscyclus en de compressorsnelheid worden aangepast aan de omgeving. Het toepassen van fase 2 kan leiden tot een verhoging van de interne temperatuur van de vriezer en koelkast.

6. De testresultaten zijn geverifieerd door TÜV Rheinland Inc. met behulp van de gespecificeerde testmethode, maar ze kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomgeving.

7. De AI-besparingsmodus wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ kan enkele beperkingen hebben op het gebied van ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.

 

3) Deurkoeling + ™

-Op basis van TÜV Rheinland-testresultaten met behulp van LG's interne testmethode waarbij de afkoelsnelheid van een watercontainer in de bovenste korf wordt gemeten van 25 °C tot 6 °C, toonde DoorCooling+ ™ een 15,1% snellere afkoelsnelheid in open toestand dan in gesloten toestand.

-DoorCooling+ ™ stopt wanneer de deur wordt geopend.

-De resultaten kunnen variëren in daadwerkelijk gebruik. Alleen van toepassing zijnde modellen.

 

4) VERSE STER™

-De temperatuurinstelling kan worden gewijzigd door op de selectieknop te drukken. Er zijn drie verschillende standen: Vlees (-3°C), Vis (0°C) en Kaas (2°C)

-Gebaseerd op interne testresultaten van LG met behulp van LG's interne testmethode voor het meten van gemiddelde temperatuurfluctuaties in het FRESHConverter+-™ compartiment met onbelast en 25°C-instelling.

-De resultaten kunnen variëren afhankelijk van veranderingen in de buitentemperatuur of de instelling van de binnentemperatuur.

 

5)Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.

Belangrijkste specs

CAPACITEIT - Totaal inhoud (L)

375

AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD, mm)

597 x 2 030 x 674

PRESTATIES - Energieverbruik (kWh/jaar)

112

BASIS SPECIFICATIE - Energielabel

A

PRESTATIES - Compressor type

BMK110NAMV

KENMERKEN - InstaView

Nee

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Ja

MATERIAAL & AFWERKING - Afwerking (deur)

Essence Zwart Staal

Alle specificaties

BASIS SPECIFICATIE

Type product

B/Vriezer

Standaard/Blad Diepte

Bladdiepte

Energielabel

A

CAPACITEIT

Totaal inhoud (L)

375

Inhoud diepvriezer (L)

113

Inhoud koelkast (L)

225

Inhoud koelcompartiment

37

BEDIENING & DISPLAY

Intern LED-scherm

LED Display

Express Freeze

Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakkingsgewicht (kg)

105

Productgewicht (kg)

98

Hoogte tot bovenkant scharnier of deurdop deco (mm)

2 030

Hoogte tot bovenkant behuizing (mm)

2 030

Diepte met handvat (mm)

674

Diepte zonder deur (mm)

608

Productafmetingen (BxHxD, mm)

597 x 2 030 x 674

KENMERKEN

DoorCooling+

Ja

LINEAR Cooling

Ja

InstaView

Nee

IJS- EN WATERSYSTEEM

Ijsmaker_Handleiding

Normale ijsbak

Dispenser voor alleen water

Nee

Automatische ijsmaker

Nee

MATERIAAL & AFWERKING

Deur (materiaal)

VCM

Afwerking (deur)

Essence Zwart Staal

Vlak metaal (Metal Fresh)

R Metaal

Type handvat

Horizontale pocket

PRESTATIES

Compressor type

BMK110NAMV

Energieverbruik (kWh/jaar)

112

Klimaatklasse

T

Geluidsvermogen (dB)

29

Geluidsvermogen (gradering)

A

KOELKAST GEDEELTE

Deurmand_transparant

4

Koelkastlicht

LED bovenkant

Schap_Gehard glas

3

Groentecompartiment

Ja (2)

Flessenrek (wijn)

vol

Multi-Air Flow

Ja

Opklapbaar legplateau

Inklapbaar plateau

Pure N Fresh

Nee

Groentelade (Fresh Zone)

Nee

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

BARCODE

Barcode

8806096627631

VRIEZER GEDEELTE

Lade_vriezer

3 transparant

INFORMATIE OVER NALEVING

EU Energy label 2019(GBBS726AEV)
Product Environmental Report(GBBS726AEV)
Product information sheet (GBBS726AEV)
GPSR Safety Information(GBBS726AEV)
