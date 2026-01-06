De keuken opnieuw uitgevonden
met LG AI Core-Tech
De essentie van
LG AI-keukenapparaten
Ontworpen om efficiënt te presteren, intuïtief te reageren en de dagelijkse bediening te vereenvoudigen.
AI tot in de kern,
optimale versheid
AI Core-Tech coördineert de koeling rondom uw dagelijkse routine en helpt zo de versheid met natuurlijke precisie te behouden.
AI Inverter
Ontworpen voor stabiliteit,
geoptimaliseerd door AI
De LG AI Inverter Compressor maakt gebruik van intelligente patroonanalyse en stemt de motorsnelheid nauwkeurig af voor een stabiele, efficiënte koeling en langdurige betrouwbaarheid.
AI Fresh
Optimale versheid, van tevoren voorbereid
Op basis van een analyse van drie weken gebruik, wordt de temperatuur twee uur vóór het piekgebruik met 1 °C verlaagd, waardoor het voedsel vers blijft wanneer dat het belangrijkst is1).
Duurzaamheid
Betrouwbare prestaties, gebouwd om lang mee te gaan
De LG AI Inverter Compressor, met zijn duurzame techniek en slimme diagnostiek, is zo ontworpen dat stilstand en onderhoud tot een minimum worden beperkt.
ThinQ™3⁾
Volledige toegang binnen handbereik
Leren van elk patroon om een werkelijk intelligente keukenervaring mogelijk te maken.
Temperatuur en energie nauwkeurig afstellen voor moeiteloze zorg.
Luisteren en reageren in realtime voor optimaal comfort.
Ervaar AI Core-Tech
Veelgestelde vragen
Q.
Wat is LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech integreert kunstmatige intelligentie met belangrijke technologieën zoals motoren en compressoren. Het maakt intelligente bediening van apparaten mogelijk, waardoor prestaties, energie-efficiëntie en persoonlijke aanpassing door de gebruiker worden geoptimaliseerd.
Q.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van een LG AI-apparaat?
A.
LG AI-apparaten werken slimmer, zijn energiezuiniger en kunnen worden gepersonaliseerd. Ze vereenvoudigen dagelijkse taken doordat ze uw gewoonten leren kennen en belangrijke functies automatiseren, waardoor uw stijl van leven wordt verbeterd.
Q.
Zijn LG AI-koelkasten energiezuinig?
A.
Ja, LG ThinQ™-koelkasten zijn ontworpen met het oog op efficiënt energieverbruik. Ze beschikken over functies zoals een energiebesparingsmodus en geavanceerde koelsystemen die een constante temperatuur handhaven, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.
Disclaimer
1) AI Fresh
-‘Smart Fresh Air’ is veranderd in ‘AI Fresh’; dit is alleen een naamswijziging en heeft geen invloed op de functionaliteit van het product.
-Om de functie ‘AI Fresh’ te kunnen gebruiken, moet het product worden verbonden met de app ‘LG ThinQ’.
De LG ThinQ™-app is beschikbaar voor smartphones met Android of iOS. Telefoon- en thuiswifi-dataverbinding en productregistratie met LG ThinQ™ vereist. Bezoek lg.com/au/lg-thinq voor informatie over functies, compatibiliteit met systemen en beschikbaarheid van diensten. Deze kunnen per land en model verschillen.
2)AI-besparingsstand
-De AI-besparingsstand kan in twee fases worden aangepast (tot 4,5% voor fase 1 en tot 20% voor fase 2) en de besparingsverhouding kan variëren op basis van energiebeoordeling en -specificaties van het product.
-De AI-besparingsverhouding kan voor elke fase verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.
-De specifieke testdetails voor de besparingsverhouding zijn als volgt:
1.Testmodel: M876AAA582
2.Testomstandigheden: vriezer op -18°C, koelkast op 3°C, niet beladen
3. Installatieomstandigheden: kamertemperatuur op 25°C, luchtvochtigheid op 55%
4. Testmethode: 8 uur met openen, 16 uur zonder openen Totaal aantal keren geopend tijdens de uren met openen: koelkast 28 keer, vriesvak 6 keer Energieresultaten voor elke fase van de AI-besparingsstand over 3 dagen zijn omgezet in energieverbruik voor 24 uur en met elkaar vergeleken.
5. Bij het gebruik van de AI-besparingsstand kunnen de vorstverwijderingscyclus en compressorsnelheid worden aangepast op basis van de omgeving. Toepassing van fase 2 kan resulteren in een verhoging van de interne temperatuur van het vriesvak en de koelkast.
6. De testresultaten zijn bevestigd door TÜV Rheinland Inc. op basis van de door hen gespecificeerde testmethode, maar deze kunnen verschillen op basis van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
7. De AI-besparingsstand wordt alleen ondersteund via de LG ThinQ-app en LG ThinQ heeft enkele beperkingen voor de ondersteunde omgevingen en gebruiksmethoden.
– De video dient uitsluitend ter illustratie. De beschikbaarheid van producten met AI-besparingsmodus kan per land verschillen.
3) ThinQ™
– EER 8.9 ('19Y) → EER 9.7 ('24Y)
– Bij gebruik van de energiebesparingsmodus Lv.2
