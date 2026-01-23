

AI-gestuurde was

Maak kennis met LG AI Core-Tech
wasmachine en droger

 

LG heeft AI opnieuw gedefinieerd als ‘Affectionate Intelligence’ (liefdevolle intelligentie) en benadrukt daarmee de toewijding aan de ontwikkeling van empathische en zorgzame AI die voor een uitzonderlijke klantervaring zorgt.

De koelkast, wasmachine, airconditioner en vaatwasmachine van LG worden gepresenteerd met subtiele verlichting. Onderaan wordt de tekst ‘AI to the Core’ (AI tot in de kern) weergegeven, met het 2D-symbool van LG AI.

Het beproefde erfgoed van LG’s vakmanschap komt tot uiting in LG Core-Tech, het hart van LG Home Appliances, die sinds 1998 de drijvende kracht achter innovatie is. Core-Tech is ontstaan uit baanbrekende techniek in belangrijke onderdelen van LG-apparaten en blijft zich voortdurend ontwikkelen door middel van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Aangedreven door Core-Tech, stimuleert LG H&A technologie die het leven verrijkt en de wereld voor iedereen aangenamer maakt.

 

AI-technologie is nu samengevoegd met Core-Tech, waardoor het is geëvolueerd naar AI Core-Tech. Deze fusie maakt een intelligente besturing van belangrijke componenten mogelijk, waardoor de energie-efficiëntie wordt verbeterd, delicate prestaties worden gegarandeerd en gepersonaliseerde oplossingen worden geboden die zijn afgestemd op de behoeften van elke klant.

Mijlpalen in de ontwikkeling van de wasmachine

Mijlpalen in de ontwikkeling van de wasmachine
AI Core-Tech

De totale lengte van de spoelen in de omvormer-DD-motor kan 40 reizen naar de maan beslaan, wat een weerspiegeling is van de talloze experimenten die tot de Spiral Core hebben geleid. Door geavanceerde hardware te combineren met AI-technologie, is AI DD™ ontstaan, als de revolutionaire AI Core-Tech voor wasmachines.

AI Core-Tech in Washing Machine



AI DD™

 

De AI DD™ combineert deep learning-technologie met 6 Motion Direct Drive om stofsoorten te analyseren en wascycli te optimaliseren. Dit geavanceerde systeem genereert zes unieke trommelbewegingen, waardoor stoffen doelgericht worden verzorgd, de wasefficiëntie wordt verbeterd en schade tot een minimum wordt beperkt.

*AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. 

*AI-detectie is niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. 

*AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel. 



*Het werkelijke product kan afwijken van de getoonde afbeelding.


Energiezuinigheid

Bespaar meer met energieklasse A-55%/A-40%/A-30%* dankzij de omvormertechnologie met precisiecontrole.


Duurzaamheid

Vereenvoudigd ontwerp met minder onderdelen, met 10 jaar garantie voor verhoogde duurzaamheid.***


Laag geluidsniveau en trillingen

Laag geluidsniveau dankzij directe motoraansluiting, terwijl trillingen worden verminderd met geïntegreerde componenten.

*55%/40%/30% lager in de energie-efficiëntie-index vergeleken met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A, zoals bepaald door EU-verordening 2019/2014. Energieklasse A-55% vertegenwoordigt de hoogste efficiëntieklasse in onze nieuwe AI-wasmachine. Beschikbaar op bepaalde modellen.

**Eenvoudiger in vergelijking met motoren die worden gescheiden door riemen en poelies.

***De garantie van 10 jaar is alleen voor de Direct Drive-motor.

AI Core-Tech in Dryer



AI DUAL Inverter™

 

Met behulp van AI worden het gewicht en het vochtgehalte nog nauwkeuriger gedetecteerd, zodat het drogen op een aangepast tijdstip en bij een aangepaste temperatuur kan worden uitgevoerd, met een garantie van 10 jaar.

*10 jaar garantie op compressor/motor – deze garantie op onderdelen is uitsluitend van toepassing op de compressor/motor; hiervoor worden arbeidskosten in rekening gebracht. 




AI Dry™

Optimaliseer het drogen door aanpassingen te maken op basis van type stof en de grootte van de lading.


Energiezuinigheid

Energie wordt bespaard met AI DUAL Inverter™, een invertermotor en een optimaal programmeeralgoritme.**


Snel drogen

AI DUAL Inverter™ comprimeert het koelmiddel om warmteverlies te minimaliseren, waardoor de droogtijd wordt verkort.***

*Getest door Intertek in juli 2024. In vergelijking met het katoenprogramma vertoonde het Al Dry™-programma een vermindering van 32,1% in droogtijd en een daling van 9,1% in energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, etc.) (RH90X75V3N). Afhankelijk van het type en de dikte van de kleding en de omgeving kunnen de tijd of het energieverbruik toenemen en kunnen de resultaten variëren.

AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 5 kg is. AI Dry™ moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd].

**26%/15% lager in de energie-efficiëntie-index vergeleken met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A+++, zoals bepaald door EU-verordening 392/2012. Wanneer ingesteld op het Eco-programma. Energieklasse A+++-26% vertegenwoordigt de hoogste efficiëntieklasse in onze nieuwe AI wasdroger. Beschikbaar op bepaalde modellen.

***Getest door Intertek in juli 2024. TurboDry-programma met 5 kg wasgoed (gemengde overhemden, T-shirts van 100% polyester, T-shirts van 100% katoen) met een aanvankelijk vochtgehalte van 33% bij een temperatuur van 23°C. De tijd kan variëren, afhankelijk van de kleding en de omgeving.

***Afhankelijk van de dikte, het gewicht en de eigenschappen van de kleding kan het zijn dat de lading niet volledig droog is.

Ervaar AI Core-Tech

Veelgestelde vragen

Q.

Wat doet de AI DD™-technologie in LG wasmachines?

A.

De LG AI DD™-wasmachines maken gebruik van slimme technologie om het gewicht en het type stof van uw wasgoed individueel te analyseren. En wat levert dit op? De automatische optimalisatie van de wasbeweging door uw machine draagt bij aan de bescherming van stoffen, waardoor uw kostbare kleding langer mooi blijft. Met de technologie met 6 bewegingen op basis van AI zorgt de wasmachine voor een effectieve wasbeurt met minder* bewegende onderdelen, waardoor hij langer meegaat en meer energie bespaart.

 

*Eenvoudiger in vergelijking met motoren die worden gescheiden door riemen en poelies.

Q.

Hoe werkt het AI Wash-programma?

A.

Over het algemeen moet je het wasetiket op je kleding raadplegen en het juiste programma op je machine kiezen. LG wasmachines met AI DD™*-functie wegen uw wasgoed automatisch en detecteren de zachtheid om een optimaal waspatroon te bepalen en de wasbewegingen tijdens het wassen hierop aan te passen. Als u uw LG wasmachine en wasdroger met elkaar verbindt, kunnen ze samenwerken en ervoor te zorgen dat het juiste programma op de droger wordt geselecteerd, zonder dat u zelf nog aan de knop hoeft te draaien.

 

AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 3 kg is. 

*AI-detectie is niet geactiveerd wanneer de optie Stoom is geselecteerd. 

*AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel. 

 

Q.

Wat is het AI Dry™*-programma?

A.

Het AI Dry™*-programma zorgt ervoor dat kleding op basis van hun eigenschappen optimaal wordt gedroogd. Dit programma detecteert het gewicht, het materiaal en de vochtigheid van het wasgoed en stelt automatisch de meest geschikte temperatuur en droogtijd in. 

 

AI-detectie wordt geactiveerd als de was minder dan 5 kg is. AI Dry™ moet u alleen gebruiken bij vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd].

 

