Hoe installeer je een soundbar?

HDMI

HDMI zorgt voor een uitstekende geluidskwaliteit. Als je van plan bent om iets te kijken of af te spelen dat Dolby Digital gebruikt, ga dan voor een HDMI-kabel, want dat is je beste kans op een superieure, natuurgetrouwe geluidsweergave.

Dit is een snelle en eenvoudige methode om je tv en soundbar aan te sluiten. Het enige wat je hoeft te doen is het ene uiteinde van de kabel te steken in de aansluiting ‘HDMI In (eARC/ARC)’ op je tv (die zich vaak aan de achter- of onderkant bevindt) en het andere uiteinde te steken in de aansluiting ‘HDMI Out’ op de soundbar.

Dankzij Simplink kun je via deze manier van aansluiten ook met de afstandsbediening van de tv je soundbar in- en uitschakelen of het volume ervan regelen.





Bluetooth

Veel van de nieuwere LG-soundbars beschikken ook over Bluetooth. Als je tv op deze manier verbinding kan maken met andere apparaten, hoef je alleen de Bluetooth op beide apparaten in te schakelen en via de instellingen van je tv de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.