Cascade-bedieningseenheid

PHCM0 ENCXLEU
Vooraanzicht van Cascade-bedieningseenheid PHCM0 ENCXLEU
Aanzicht van linkerzijde van LG Cascade-bedieningseenheid PHCM0 ENCXLEU buiteneenheid
Aanzicht van rechterzijde van LG Cascade-bedieningseenheid PHCM0 ENCXLEU buiteneenheid.
Achteraanzicht van LG Cascade-bedieningseenheid PHCM0 ENCXLEU buiteneenheid.
De buitenkant van de LG Cascade-bedieningseenheid PHCM0 ENCXLEU met gelabelde afmetingen.
Belangrijkste functies

  • Tot 8 buiteneenheden kunnen als één systeem worden gebruikt
  • Verwarming vereist tot 128 kW kan worden gedekt door flexibel combineren
  • Eenvoudig te configureren omdat er geen afzonderlijke binneneenheid of bedieningsapparaten nodig zijn, behalve de cascade-bedieningseenheid
  • Extreem stil en efficiënt gebruik dat kan worden gecombineerd met R290 Monobloc over brede capaciteitsbereiken voor verwarming
  • Intuïtieve interface via een 4,3 inch full-touch scherm in volledige kleur en bewegingsgraphics
  • Geoptimaliseerde runtimebediening voor stabiel gebruik en onderhoud
Naadloze schaalbaarheid

De LG Cascade-bedieningseenheid maakt een schaalbare systeemconfiguratie mogelijk, zodat AWHP-eenheden kunnen worden toegevoegd of verwijderd op basis van de thermische vraag. Deze flexibiliteit zorgt voor een efficiënte aanpassing voor wisselende belastingseisen en installatieomgevingen.

Geïntegreerde installatie

De LG Cascade-bedieningseenheid is ontworpen voor eenvoudige installatie en bevat ingebouwde sensoren en Modbus, waardoor er geen extra componenten nodig zijn en de installatie minder werk kost.

Optimaliseer de werking

Het systeem levert stabiele en efficiënte verwarmingsprestaties door ondersteuning van geoptimaliseerde runtimebediening, ontdooifunctie en betrouwbare back-upfunctionaliteit tijdens storingen of fouttoestanden.1), waardoor de werking onder verschillende omstandigheden kan worden gehandhaafd.2)

Smart afstandsbediening

Met de LG Cascade-bediening kunnen systeeminstellingen op afstand worden geconfigureerd via de LG BECON-cloud, terwijl LGMV realtime monitoring biedt van alle aangesloten buiteneenheden.

1) In geval van een fout in de Cascade-bedieningseenheid werken de ODU's onafhankelijk van elkaar. Als één eenheid uitvalt, blijven de andere eenheden draaien om een stabiele werking te waarborgen.

2) Het operationele gebruik voor verwarming en warm water is van -28°C tot 35°C, terwijl koeling werkt van 5°C tot 48°C.

Samenvatting

AFMETINGEN

De buitenkant van de LG Cascade-bedieningseenheid (PHCM0 ENCXLEU) met gelabelde afmetingen.

Alle specificaties

AFMETINGEN

  • Buiteneenheid (B × H × D) (mm)

    420 x 490 x 141

BUITEN

  • Kleur van chassis buiteneenheid (kleur/RAL-code)

    Essence white / RAL 9003

OPERATIONEEL GEBRUIK (WATERUITTREDETEMPERATUUR)

  • Koeling (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 27

  • Warm water (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Verwarming (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 70

VOEDING

  • Voltage, fase, frequentie voor buiteneenheid (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

GEWICHT

  • Binneneenheid (leeg) (kg)

    6.9

