LG UltraGear™ GX7 27-inch Gaming Monitor & 24" UltraGear Gaming Monitor
27GX704A.24G411A
()
Display
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Typical 98.5%**
Glare paneel
Snelheid
240Hz refreshrate
0.03ms (GtG) responstijd
QHD@240Hz met HDMI 2.1
Technologie
NVIDIA® G-SYNC®-compatibel
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA-gecertificeerde AdaptiveSync
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*De helderheid van de monitor is vergeleken met die van het vorige model, de LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 gemiddeld 98,5%, minimaal 90%.
OLED met MLA+
Van helder beeld tot epische gameplay
Het OLED-scherm brengt kleuren tot leven met ongekende helderheid. Dankzij een standaardhelderheid van 275 nits en een piek van 1300 nits blijven je visuals altijd fel en levendig, klaar voor elk moment van de game.
Helder OLED-paneel met MLA+
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Micro Lens Array+
De evolutie van OLED
De UltraGear™ OLED met Micro Lens Array+ technologie levert tot 37,5% hogere helderheid (SDR) dan MLA, voor nog intensere beelden.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%
De explosie van kleur
VESA DisplayHDR True Black 400 laat elke scène, helder of donker, tot leven komen met realistische details dankzij een contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1. Duik in een levendigere gamewereld met DCI-P3 98,5% (Typ).
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies te verduidelijken. Het werkelijke gebruik kan afwijken.
*True Black 400 is gemeten bij een gemiddeld beeldniveau van 10%, en de contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1 bij een gemiddeld beeldniveau van 25%.
Low Blue Light
Krachtige bescherming
tegen blauw licht
Game onbezorgd met minder schadelijk blauw licht. LG WOLED gebruikt geavanceerde technologie die het blauwlichtniveau verlaagt en tegelijk levendige, natuurgetrouwe kleuren behoudt. Gecertificeerd door UL voor Low Blue Light Platinum, zodat je kunt genieten van levendige gamekleuren met meer kijkcomfort.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies te verduidelijken en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.
*LG OLED-panelen zijn door UL gecertificeerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.*
*Certificaatnummers: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (onder voorwaarden van UGR lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*De bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de computeromgeving of omstandigheden van de gebruiker.
Snelle installatie voor helderdere OLED
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Het stroomverbruik kan toenemen wanneer bovenstaande opties worden gekozen.
*Inbranden van het scherm kan optreden in de helderdere modus.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Ongelooflijke snelheid,
OLED 240Hz refreshrate
De hoge snelheid van 240Hz zorgt ervoor dat gamers het volgende frame sneller zien en dat beelden vloeiend worden weergegeven. Zo kunnen gamers sneller reageren op tegenstanders en gemakkelijker hun doelwit raken.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Extreem snelle responstijd van 0,03 ms
Met een responstijd van 0,03 ms (GtG) worden reverse ghosting en vervaging verminderd, waardoor objecten helder worden weergegeven. Zo geniet je van soepelere bewegingen en een ongekend vloeiende beeldweergave tijdens het gamen.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*It supports up to 240Hz rapid refresh rate. A graphic card that supports HDMI 2.1 and the HDMI 2.1 cable (included in the package) is required to work properly.
*The graphics card is sold separately.
Technologie gericht op vloeiende game-ervaring
Technologie gericht op een vloeiende gamevaring.
NVIDIA® G-SYNC®-compatibel
De 27GX704A is een door NVIDIA geteste en officieel gevalideerde G-SYNC® Compatible monitor, die zorgt voor een optimale game-ervaring met aanzienlijk minder tearing en stotteren.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Met FreeSync™ Premium Pro-technologie ervaren gamers vloeiende, naadloze bewegingen in hoge resolutie en snelle games. Deze technologie vermindert tearing en stotteren aanzienlijk.
VESA certified AdaptiveSync
Met de VESA AdaptiveSync Display-certificering is deze monitor ontworpen voor gaming met een hoge refreshrate en lage latency. Geniet van vloeiende, tear-vrije beelden tijdens het gamen en schokvrije videoweergave.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met die van modellen zonder synchronisatietechnologie.
*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.
Gamergericht design
Verbeter je game-ervaring met de nieuwe Hexagon-verlichting en het vrijwel randloze 4-zijdige ontwerp. De verstelbare voet ondersteunt draaien, kantelen, hoogteverstelling en pivot, zodat je altijd comfortabel kunt gamen.
Gamer-gericht ontwerp.
*Headsets worden apart verkocht.
Gaming GUI
Bekroonde gaminginterface
Gamers kunnen met On-Screen Display en OnScreen Control eenvoudig instellingen aanpassen, van basisopties tot het instellen van een ‘User Defined Key’ als persoonlijke sneltoets.
*Ga naar LG.COM om de nieuwste versie van OnScreen Control te downloaden.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
OLED Care
Bescherm uw scherm met OLED Care
OLED Care helpt het ontstaan van afterimages en display burn-in te voorkomen wanneer een stilstaand beeld met hoog contrast lange tijd wordt weergegeven.
*Deze functie is alleen beschikbaar als afstandsbediening in het pakket.
Dynamic Action Sync
Met Dynamic Action Sync reageren gamers razendsnel op wat er in het spel gebeurt. Verminder inputvertraging en speel direct in op elk beslissend moment.
Black Stabilizer
Black Stabilizer helpt gamers om sluipschutters te spotten die zich in de donkerste hoeken verbergen en snel te reageren wanneer een flits de omgeving verlicht.
Crosshair
Het richtpunt blijft in het midden van het scherm om je schietnauwkeurigheid te verbeteren.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*De crosshairfunctie is niet beschikbaar wanneer de FPS-teller geactiveerd is.
*De FPS-teller kan een waarde weergeven die de maximale vernieuwingsfrequentie van de monitor overschrijdt.
*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*De software en een kalibratiesensor zijn NIET inbegrepen in het pakket. Ga naar LG.COM om de nieuwste LG Calibration Studio-software te downloaden.
*Beperkte garantie. Voorwaarden kunnen per land verschillen.
- LG UltraGear™ GX7 27-inch 240Hz OLED QHD Gaming Monitor |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel
- LG 24" UltraGear 144Hz FHD IPS Gaming Monitor
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
2560 x 1440
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Display - Reactie Tijd
0.03ms (GTG)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
OLED
Reactie Tijd
0.03ms (GTG)
Resolutie
2560 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Maat (cm)
67.32
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
USB Downstream Port
Ja(2ea/ver3.2 Gen1)
USB Upstream Port
Ja(1ea/ver3.2 Gen1)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium ProVRR
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
673x168x529
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
Gewicht in doos [kg]
9.9kg
Gewicht met Stand [kg]
7.2kg
Gewicht zonder Stand [kg]
4.8kg
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Max.)
24W
Power Consumption (Energy Star)
31.52W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (Typ.)
31.52W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode) (KR)
16W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
HDMI
Ja (ver 2.1)
USB A to B
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
24
Display - Resolutie
1920 x 1080
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Display - Ronding
-
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Display - Reactie Tijd
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
24
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Resolutie
1920 x 1080
Pixel Pitch [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Brightness (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
Color Bit
1050:1
Maat (cm)
60.4cm
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
USB-C
-
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
USB Downstream Port
-
USB Upstream Port
-
USB-C (Data overdracht)
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
-
USB-C (Power Delivery)
-
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
-
PBP
-
Flicker Safe
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW Calibration
-
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED Technology
-
Nano IPS™ Technology
Ja
Advanced True Wide Pol.
-
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
OverClocking
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
-
Hot Key
-
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Rich Bass
-
Speaker
-
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
620 x 134 x 385mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Gewicht in doos [kg]
4.6kg
Gewicht met Stand [kg]
3.3kg
Gewicht zonder Stand [kg]
2.4kg
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Max.)
16W
Power Consumption (Energy Star)
14W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode) (KR)
16W
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Aanbevolen producten