LG UltraGear™ GX7 27-inch 240Hz OLED QHD Gaming Monitor |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

LG UltraGear™ GX7 27-inch 240Hz OLED QHD Gaming Monitor |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel

Energieklasse : NL
Productinformatieblad

LG UltraGear™ GX7 27-inch 240Hz OLED QHD Gaming Monitor |27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Glare Panel

front view with spec
-15 degree side view
+15 degree side view
+15 degree upward view
Front view with lowered stand height
front view
rear view
side view
Upward-facing side view
top view
-15 degree top view
+15 degree top view
perspective view
+15 degree perspective view
Rear perspective view
Belangrijkste functies

  • 27" QHD (2560 x 1440) OLED display
  • DisplayHDR True black 400
  • Reflectered paneel
  • OLED met 240Hz refreshrate
  • 0.03ms (GtG)
  • 1.5M:1 contrast ratio
UltraGear™ OLED gaming-monitor.

Display

27" QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Typical 98.5%**

Glare paneel

Snelheid

240Hz refreshrate

0.03ms (GtG) responstijd

QHD@240Hz met HDMI 2.1

Technologie

NVIDIA® G-SYNC®-compatibel

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA-gecertificeerde AdaptiveSync

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*De helderheid van de monitor is vergeleken met die van het vorige model, de LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 gemiddeld 98,5%, minimaal 90%.

OLED met MLA+

Van helder beeld tot epische gameplay

Het OLED-scherm brengt kleuren tot leven met ongekende helderheid. Dankzij een standaardhelderheid van 275 nits en een piek van 1300 nits blijven je visuals altijd fel en levendig, klaar voor elk moment van de game.

Helder OLED-paneel met MLA+

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Micro Lens Array+

De evolutie van OLED

De UltraGear™ OLED met Micro Lens Array+ technologie levert tot 37,5% hogere helderheid (SDR) dan MLA, voor nog intensere beelden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%

De explosie van kleur

VESA DisplayHDR True Black 400 laat elke scène, helder of donker, tot leven komen met realistische details dankzij een contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1. Duik in een levendigere gamewereld met DCI-P3 98,5% (Typ).

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies te verduidelijken. Het werkelijke gebruik kan afwijken.

*True Black 400 is gemeten bij een gemiddeld beeldniveau van 10%, en de contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1 bij een gemiddeld beeldniveau van 25%.

Low Blue Light

Krachtige bescherming
tegen blauw licht

Game onbezorgd met minder schadelijk blauw licht. LG WOLED gebruikt geavanceerde technologie die het blauwlichtniveau verlaagt en tegelijk levendige, natuurgetrouwe kleuren behoudt. Gecertificeerd door UL voor Low Blue Light Platinum, zodat je kunt genieten van levendige gamekleuren met meer kijkcomfort.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies te verduidelijken en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*LG OLED-panelen zijn door UL gecertificeerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.*

*Certificaatnummers: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (onder voorwaarden van UGR lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*De bovenstaande functie kan variëren afhankelijk van de computeromgeving of omstandigheden van de gebruiker.

Snelle installatie voor helderdere OLED

[Optie 1] Schakel de slimme energiebesparende modus uit.

Snelle installatie voor helderdere OLED

[Optie 2] Stel de Game Mode in op Gamer 1.

Snelle installatie voor helderdere OLED

[Optie 3] Stel de helderheid in op 100.

Snelle installatie voor helderdere OLED

[Optie 4] Stel de piekhelderheid in op Hoog.

Snelle installatie voor helderdere OLED

Snelle installatie voor helderdere OLED

Snelle installatie voor helderdere OLED

Snelle installatie voor helderdere OLED

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Het stroomverbruik kan toenemen wanneer bovenstaande opties worden gekozen.

*Inbranden van het scherm kan optreden in de helderdere modus.

OLED-scherm met 240Hz en 0,03ms (GtG).

OLED-scherm met 240 Hz en 0,03 ms (GtG)

Bliksemsnelle OLED

LG’s nieuwe UltraGear™-monitor levert een ultrasnelle 240Hz refreshrate en een responstijd van 0,03 ms (GtG) op het OLED-scherm.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Ongelooflijke snelheid,
OLED 240Hz refreshrate

De hoge snelheid van 240Hz zorgt ervoor dat gamers het volgende frame sneller zien en dat beelden vloeiend worden weergegeven. Zo kunnen gamers sneller reageren op tegenstanders en gemakkelijker hun doelwit raken.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Extreem snelle responstijd van 0,03 ms

Met een responstijd van 0,03 ms (GtG) worden reverse ghosting en vervaging verminderd, waardoor objecten helder worden weergegeven. Zo geniet je van soepelere bewegingen en een ongekend vloeiende beeldweergave tijdens het gamen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

QHD OLED@240Hz van HDMI 2.1.

QHD OLED@240Hz met HDMI 2.1

Verhoog je gameprestaties met een OLED-scherm

De 27GX704A ondersteunt een refreshrate tot 240Hz via HDMI 2.1. Dat betekent dat gamers optimaal kunnen genieten van QHD-resolutie en 240Hz, zowel via DisplayPort als HDMI.

*It supports up to 240Hz rapid refresh rate. A graphic card that supports HDMI 2.1 and the HDMI 2.1 cable (included in the package) is required to work properly.

*The graphics card is sold separately.

*Ondersteunt een snelle verversingssnelheid tot 240 Hz. Een grafische kaart die HDMI 2.1 ondersteunt en de HDMI 2.1-kabel (meegeleverd in het pakket) zijn vereist voor een goede werking.
*De grafische kaart wordt apart verkocht.
Technologie gericht op vloeiende game-ervaring

Technologie gericht op een vloeiende gamevaring.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met die van modellen zonder synchronisatietechnologie.

*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Gamergericht design

Verbeter je game-ervaring met de nieuwe Hexagon-verlichting en het vrijwel randloze 4-zijdige ontwerp. De verstelbare voet ondersteunt draaien, kantelen, hoogteverstelling en pivot, zodat je altijd comfortabel kunt gamen.

Gamer-gericht ontwerp.

Draaibare, verstelbare monitor.

Draaibaar

Kantel-/hoogteverstelbare monitor.

Kantelen / Hoogte

Draaibaar, verstelbaar beeldscherm.

Pivot

Randloos design monitor.

Randloos design

4-polige hoofdtelefoonuitgang.

4-polige hoofdtelefoonuitgang

Plug-in voor meeslepend geluid

Geniet van je games en blijf in contact via voicechat met de 4-polige koptelefoonaansluiting. Dankzij DTS Headphone:X ervaar je virtueel 3D-geluid dat je nog dieper in de game trekt.

*Headsets worden apart verkocht.

Gaming GUI

Bekroonde gaminginterface

Gamers kunnen met On-Screen Display en OnScreen Control eenvoudig instellingen aanpassen, van basisopties tot het instellen van een ‘User Defined Key’ als persoonlijke sneltoets.

*Ga naar LG.COM om de nieuwste versie van OnScreen Control te downloaden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

OLED Care

Bescherm uw scherm met OLED Care

OLED Care helpt het ontstaan van afterimages en display burn-in te voorkomen wanneer een stilstaand beeld met hoog contrast lange tijd wordt weergegeven.

*Deze functie is alleen beschikbaar als afstandsbediening in het pakket.

Dynamic Action Sync

Met Dynamic Action Sync reageren gamers razendsnel op wat er in het spel gebeurt. Verminder inputvertraging en speel direct in op elk beslissend moment.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helpt gamers om sluipschutters te spotten die zich in de donkerste hoeken verbergen en snel te reageren wanneer een flits de omgeving verlicht.

Crosshair

Het richtpunt blijft in het midden van het scherm om je schietnauwkeurigheid te verbeteren.

FPS Counter

The FPS Counter will let you see how well everything is loading. Whether you're editing, playing games, or watching a movie, every frame matters, and with the FPS Counter, you'll have real-time data.

Met de FPS Counter zie je direct hoe soepel alles draait. Of je nu games speelt, video’s bewerkt of een film kijkt, elke frame telt en met de FPS Counter heb je realtime inzicht in de prestaties.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*De crosshairfunctie is niet beschikbaar wanneer de FPS-teller geactiveerd is.

*De FPS-teller kan een waarde weergeven die de maximale vernieuwingsfrequentie van de monitor overschrijdt.

LG Kalibratiestudio.

LG Calibration Studio

Nauwkeurige kleuren, geoptimaliseerd

Verbeter de kleurweergave met hardwarekalibratie via LG Calibration Studio en haal het maximale uit het brede en consistente kleurspectrum van het LG QHD OLED-display.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*De software en een kalibratiesensor zijn NIET inbegrepen in het pakket. Ga naar LG.COM om de nieuwste LG Calibration Studio-software te downloaden.

2 JAAR INBRANDGARANTIE voor de UltraGear OLED gaming-monitor.

2 JAAR INBRANDGARANTIE
voor UltraGear OLED gaming-monitor

*Beperkte garantie. Voorwaarden kunnen per land verschillen.

Belangrijkste specs

  • Display - Maat (Inch)

    27

  • Display - Resolutie

    2560 x 1440

  • Display - Panel Type

    OLED

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Display - Reactie Tijd

    0.03ms (GTG)

  • Mechanisch - Display Position Adjustments

    Kantelen

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    27

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    OLED

  • Reactie Tijd

    0.03ms (GTG)

  • Resolutie

    2560 x 1440

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Maat (cm)

    67.32

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea) 2.1

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

  • USB Downstream Port

    Ja(2ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Upstream Port

    Ja(1ea/ver3.2 Gen1)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium ProVRR

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • VRR

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    673x168x529

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Gewicht in doos [kg]

    9.9kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    7.2kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    4.8kg

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Max.)

    24W

  • Power Consumption (Energy Star)

    31.52W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (Typ.)

    31.52W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    16W

ACCESSOIRES

  • Display Port

    Ja

  • HDMI

    Ja (ver 2.1)

  • USB A to B

    Ja

SW APPLICATIE

  • Dual Controller

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

