LG 24" UltraGear 144Hz FHD IPS Gaming Monitor
LG 24" UltraGear 144Hz FHD IPS Gaming Monitor

LG 24" UltraGear 144Hz FHD IPS Gaming Monitor
24G411A-B

24G411A-B
front view
Belangrijkste functies

  • 24" FHD IPS (1920x1080) display
  • 144Hz (overclock) (normaal 120Hz) refreshrate / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD FreeSync™
LG UltraGear™ G4

''s Werelds eerste 5K2K OLED-gamingmonitor

Vooraanzicht van de UltraGear™ 24g411a gaming-monitor.

Vooraanzicht van de UltraGear™ 24g411a gaming-monitor.

24" FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 144Hz overklok (native 120Hz) vernieuwingsfrequentie, 1ms MRB, ultradun ontwerp

24" FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, 144Hz overklok (native 120Hz) vernieuwingsfrequentie, 1ms MRB, ultradun ontwerp

Display wordt in hoofdletters geschreven.

Voel de strijd in levendige kleuren

Deze monitor ondersteunt HDR10 en biedt 99% sRGB-dekking voor een breed kleurspectrum en natuurgetrouwe kleuren dankzij het IPS-display. Zo beleef je een meeslepende game-ervaring en ervaar je slagvelden precies zoals de ontwikkelaars het bedoeld hebben.

Ruimtegevechtsspel met levendige kleuren met HDR, sRGB 99% en IPS-scherm op de LG UltraGear-monitor.

Vooraanzicht van UHD 4K-gamingmonitor met IPS-scherm.

IPS™ Display

De LG IPS™-monitor biedt een uitstekende kleurnauwkeurigheid en een brede kijkhoek.

HDR 10

HDR10 (High Dynamic Range) ondersteunt specifieke niveaus van kleur en helderheid.

sRGB 99% (Typ.)

Met 99% dekking van het DCI-P3-spectrum is dit een geweldige oplossing voor nauwkeurige kleurweergave.

Snelheid wordt met hoofdletters geschreven.

Racespel met extreem snelle respons en een snelle verversingssnelheid van 144 Hz.

Vloeiende gaming motion
met 144Hz overclock
(native 120Hz) refreshrate

Ervaar verbluffende beelden met LG WOLED. Dankzij LG’s OLED-expertise en de geavanceerde Micro Lens Array+ (MLA+) technologie biedt dit display tot 37,5% helderder SDR, met geoptimaliseerde licht efficiëntie en minimale verlies. Het levert een standaardhelderheid van 275 nits (APL 100%) en een piekhelderheid van 1300 nits (APL 1,5%). Met een kleurnauwkeurigheid van Delta E ≦ 2 geniet je van levendige, realistische kleuren voor meeslepende en precieze gaming, zelfs in fel verlichte omgevingen.

*Dit product ondersteunt een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en tot 144 Hz in overklokmodus bij aansluiting via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 ondersteunt tot 144 Hz.)

*De vernieuwingsfrequentie en responstijd kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, zoals de content of de pc-prestaties (CPU/GPU). Een DP 1.4-compatibele kabel en grafische kaart zijn vereist (grafische kaart apart verkrijgbaar).

Op het scherm is een gele raceauto te zien die met hoge snelheid vooruitrijdt. De binnenkant van het witte vierkante vak is duidelijk te zien, terwijl de buitenkant wazig is.

Razendsnel
naar de overwinning

Met 1ms Motion Blur Reduction* geniet je van vloeiende gameplay, waarbij blur en ghosting worden verminderd. Dynamische en snelle objecten midden in de actie geven je de voorsprong die je nodig hebt.

* 1ms Motion Blur Reduction verlaagt de helderheid. Daarnaast kunnen de volgende functies niet worden gebruikt wanneer deze is ingeschakeld: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).

* Tijdens gebruik van 1ms MBR kan flicker optreden.

Gecertificeerd met de beste technologieën

Aangedreven door AMD FreeSync™ en gevalideerde NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit levert deze monitor tear-free, ultrasoepele visuals en lage latency – voor ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay.

Split-screenweergave van een piloot in een snel spel, met vloeiendere en duidelijkere beelden.

 

 

Logo's van NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met die van modellen zonder synchronisatietechnologie.

*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Dynamic Action Sync

Door input lag te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers cruciale momenten in real-time vastleggen en razendsnel reageren.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helpt gamers sluipschutters op te sporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en laat je snel reageren op felle explosies.

Crosshair

Het richtpunt staat vast in het midden voor verbeterde schietnauwkeurigheid.

Gebruiksgemak wordt met hoofdletters geschreven.

LG Switch-app

Schakel snel en slim

Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor voor werk én dagelijks gebruik. Deel je scherm eenvoudig op in maximaal 6 vensters, pas het themaontwerp aan of start direct je videocall-platform via een toegewezen sneltoets.

Bijna randloos design en slanke standvoet

Ultraslank design. Bijna zwevend.

Ervaar meer scherm en minder afleiding dankzij de ultraslanke bezel en de minimalistische standvoet met vrijwel randloos design. De bijna zwevende standaard versterkt de strakke, lichte uitstraling, terwijl het naadloze schermgevoel zorgt voor een meeslepende kijkervaring, ideaal voor dual setups of minimalistische werkplekken.

Icoon met randloos ontwerp.

Randloos design

met slanke standaardvoet

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-5~20º

Icoon voor wandmontage.

Muurbevestiging

100X100

Belangrijkste specs

  • Maat (Inch)

    24

  • Resolutie

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Ronding

    -

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Reactie Tijd

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

Alle specificaties

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    24

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Panel Type

    IPS

  • Reactie Tijd

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Resolutie

    1920 x 1080

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ronding

    -

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Contrast Ratio (Min.)

    1500:1

  • Color Bit

    1050:1

  • Maat (cm)

    60.4cm

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(1ea) 2.1

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    -

  • Headphone out

    3-pole (alleen geluid)

  • USB Downstream Port

    -

  • USB Upstream Port

    -

  • USB-C (Data overdracht)

    -

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    -

  • USB-C (Power Delivery)

    -

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Color Weakness

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • PIP

    -

  • PBP

    -

  • Flicker Safe

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW Calibration

    -

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Zwart stabilizatie

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • Dolby Vision™

    -

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED Technology

    -

  • Nano IPS™ Technology

    Ja

  • Advanced True Wide Pol.

    -

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Ja

  • OverClocking

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    -

  • Hot Key

    -

  • HDR Effect

    Ja

MECHANISCH

  • Display Position Adjustments

    Kantelen

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

  • OneClick Stand

    Ja

AUDIO

  • Rich Bass

    -

  • Speaker

    -

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Gewicht in doos [kg]

    4.6kg

  • Gewicht met Stand [kg]

    3.3kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    2.4kg

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y25

STROOM

  • Power Consumption (Max.)

    16W

  • Power Consumption (Energy Star)

    14W

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (On-Mode) (KR)

    16W

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.

