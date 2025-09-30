We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 24" UltraGear 144Hz FHD IPS Gaming Monitor
Belangrijkste functies
- 24" FHD IPS (1920x1080) display
- 144Hz (overclock) (normaal 120Hz) refreshrate / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD FreeSync™
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
Voel de strijd in levendige kleuren
Deze monitor ondersteunt HDR10 en biedt 99% sRGB-dekking voor een breed kleurspectrum en natuurgetrouwe kleuren dankzij het IPS-display. Zo beleef je een meeslepende game-ervaring en ervaar je slagvelden precies zoals de ontwikkelaars het bedoeld hebben.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*Dit product ondersteunt een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en tot 144 Hz in overklokmodus bij aansluiting via DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 ondersteunt tot 144 Hz.)
*De vernieuwingsfrequentie en responstijd kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, zoals de content of de pc-prestaties (CPU/GPU). Een DP 1.4-compatibele kabel en grafische kaart zijn vereist (grafische kaart apart verkrijgbaar).
* Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
* 1ms Motion Blur Reduction verlaagt de helderheid. Daarnaast kunnen de volgende functies niet worden gebruikt wanneer deze is ingeschakeld: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).
* Tijdens gebruik van 1ms MBR kan flicker optreden.
Gecertificeerd met de beste technologieën
Aangedreven door AMD FreeSync™ en gevalideerde NVIDIA G-SYNC®-compatibiliteit levert deze monitor tear-free, ultrasoepele visuals en lage latency – voor ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay.
Split-screenweergave van een piloot in een snel spel, met vloeiendere en duidelijkere beelden.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met die van modellen zonder synchronisatietechnologie.
*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.
Dynamic Action Sync
Door input lag te verminderen met Dynamic Action Sync kunnen gamers cruciale momenten in real-time vastleggen en razendsnel reageren.
Black Stabilizer
Black Stabilizer helpt gamers sluipschutters op te sporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en laat je snel reageren op felle explosies.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
LG Switch-app
Schakel snel en slim
Met de LG Switch-app optimaliseer je je monitor voor werk én dagelijks gebruik. Deel je scherm eenvoudig op in maximaal 6 vensters, pas het themaontwerp aan of start direct je videocall-platform via een toegewezen sneltoets.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Om de nieuwste LG Switch-app te downloaden, zoekt u in het ondersteuningsmenu van LG.com.
Bijna randloos design en slanke standvoet
Ultraslank design. Bijna zwevend.
Ervaar meer scherm en minder afleiding dankzij de ultraslanke bezel en de minimalistische standvoet met vrijwel randloos design. De bijna zwevende standaard versterkt de strakke, lichte uitstraling, terwijl het naadloze schermgevoel zorgt voor een meeslepende kijkervaring, ideaal voor dual setups of minimalistische werkplekken.
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de kenmerken beter te begrijpen en kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
*Kantelbaar (-5~20°), geschikt voor wandmontage (100x100).
Belangrijkste specs
Maat (Inch)
24
Resolutie
1920 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Ronding
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Reactie Tijd
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Kantelen
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
24
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Resolutie
1920 x 1080
Pixel Pitch [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ronding
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
Brightness (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
Color Bit
1050:1
Maat (cm)
60.4cm
VERBINDING
HDMI
Ja(1ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
USB-C
-
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
USB Downstream Port
-
USB Upstream Port
-
USB-C (Data overdracht)
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
-
USB-C (Power Delivery)
-
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
-
PBP
-
Flicker Safe
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW Calibration
-
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
Dolby Vision™
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Mini-LED Technology
-
Nano IPS™ Technology
Ja
Advanced True Wide Pol.
-
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
OverClocking
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
-
Hot Key
-
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Rich Bass
-
Speaker
-
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
620 x 134 x 385mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 412 x 220mm
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
539.4 x 317.1 x 38.7mm
Gewicht in doos [kg]
4.6kg
Gewicht met Stand [kg]
3.3kg
Gewicht zonder Stand [kg]
2.4kg
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Max.)
16W
Power Consumption (Energy Star)
14W
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode) (KR)
16W
ACCESSOIRES
HDMI
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
- extensie
- extensie
- extensie
