37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.
Helderheid waarmee u de controle behoudt, op een 37-inch scherm
Met het ruime 37-inch 4K UHD (3440x1440) display biedt UltraGear een breed canvas dat zorgt voor betere helderheid en detail. De hoge pixeldichtheid levert scherpere beelden en extra schermruimte, waardoor je een meeslepende ervaring krijgt die zowel formaat als resolutie optimaal benut.
Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 37G800A monitor met een futuristische sciencefiction-gevechtsscène. Overlaytekst benadrukt de resolutie en het formaat: "37-inch 16:9 4K UHD 3840×2160."
Ervaar ultieme kleuren en domineer elke battle
Met 95% DCI-P3 en VESA DisplayHDR 600 levert deze monitor explosieve kleurprecisie en realistische details voor een next-level game-ervaring.
Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie wapens in een neonverlichte stad.
*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.
Ongekende snelheid voor ultieme actie
De ultra-snelle 1 ms response time (GtG) vermindert reverse ghosting en zorgt voor razendsnelle reacties. Zo ervaar je een compleet nieuwe gaming performance en blijf je altijd een stap voor.
*Selecteer 'Snellere modus' om de responstijd van 1 ms in te stellen. (Game Adjust → Responstijd → Snellere modus).
Gecertificeerd met een technologie die wereldwijd wordt toegepast
Aangedreven door AMD FreeSync Premium Pro en VESA AdaptiveSync-certificering zorgt deze monitor voor tear-free, ultra-soepele visuals en lage latency. Dit levert ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay.
Vergelijking van vloeiende gaming-afbeelding: de linkerafbeelding vertoont scheuren, terwijl de rechterafbeelding geen scheuren vertoont.
*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die de synchronisatietechnologie niet toepassen.
*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.
Dynamic Action Sync
Met Dynamic Action Sync wordt inputvertraging verminderd, zodat gamers cruciale momenten in real-time kunnen vastleggen en razendsnel kunnen reageren.
Black Stabilizer
|Black Stabilizer helpt gamers snipers opsporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en soepel navigeren door felle explosies.
Compact en strak
Ervaar ons vrijwel randloze ontwerp met een volledig verstelbare voet die kan draaien, kantelen en in hoogte verstelbaar is. Een overzichtelijke L-standaard en een brede draaihoek zijn ontworpen om het gebruik van bureauruimte te minimaliseren en loze ruimte efficiënt te elimineren. Bovendien zorgen USB Type-C™ (PD 65W), ingebouwde 5W dubbele luidsprekers en DTS Headphone:X voor praktische connectiviteit en meeslepende audio voor optimaal gebruiksgemak.
Alle specificaties
INFO
Product naam
UltraGear
Jaar
Y25
DISPLAY
Maat (Inch)
37
Maat (cm)
92.7
Resolutie
3840 x 2160
Panel Type
VA
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.21042 x 0.21042mm
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90%
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
3000:1
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
Reactie Tijd
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
HDR Effect
Ja
Nano IPS™ Technology
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Flicker Safe
Ja
Reader Mode
Ja
Color Weakness
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Crosshair
Ja
FPS Counter
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Ja
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
USB-C
Ja(1ea)
USB-C (Data overdracht)
Ja(1ea)
USB-C (Power Delivery)
65W
USB Upstream Port
Ja(1ea/USB-C)
USB Downstream Port
Ja(2ea/ver3.0)
Headphone out
4-pole (geluid+mic)
AUDIO
Speaker
5W x 2
STROOM
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
Power Consumption (On-Mode)
48W
MECHANISCH
OneClick Stand
Ja
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
815.6 x 642.3 x 286.3mm (UP) / 815.6 x 532.3 x 286.3mm (DOWN)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
815.6 x 490.3 x 158.6mm
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
980 x 600 x 282mm
Gewicht met Stand [kg]
13.75kg
Gewicht zonder Stand [kg]
9.6kg
Gewicht in doos [kg]
18.25kg
ACCESSOIRES
HDMI
Ja(2.1)
USB-C
Ja
Display Port
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
