37-inch 4K UHD 165Hz Curved Gaming Monitor
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Belangrijkste functies

  • 37" 4K UHD (2560x1440) display
  • DCI-P3 95%, VESA DisplayHDR™ 600
  • 165Hz refreshrate
  • 1ms (GtG) responstijd
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Bijna randloos design met volledig verstelbare voet
Meer
Fixed Bottom Left Button
Vooraanzicht van de UltraGear™ 37g800a gaming-monitor.




37" 4K UHD 165Hz
Curved gamingmonitor

Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 37G800A gaming-monitor op zijn zeshoekige voet, in een futuristische, met neon verlichte gang. Het scherm toont opvallende paarse en rode wervelingen met het UltraGear-logo in het midden.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Belangrijkste kenmerken van de LG UltraGear™ 37G800A gaming-monitor. Linksboven ziet u het scherm met de tekst "37-inch 4K UHD 3840×2160". Rechtsboven ziet u een gebogen scherm met de aanduiding "1000R Curvature". De onderste rij benadrukt de belangrijkste specificaties met visuele informatie: een verversingssnelheid van "165 Hz" met een racescène, een responstijd van "1 ms (GtG)" met een afbeelding van een ruimteschip en "HDMI 2.1" naast HDMI-kabels.
Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Helderheid waarmee u de controle behoudt, op een 37-inch scherm

Met het ruime 37-inch 4K UHD (3440x1440) display biedt UltraGear een breed canvas dat zorgt voor betere helderheid en detail. De hoge pixeldichtheid levert scherpere beelden en extra schermruimte, waardoor je een meeslepende ervaring krijgt die zowel formaat als resolutie optimaal benut.

Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 37G800A monitor met een futuristische sciencefiction-gevechtsscène. Overlaytekst benadrukt de resolutie en het formaat: "37-inch 16:9 4K UHD 3840×2160."

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Zijaanzicht van een monitor met een gamend boogschutterpersonage op het scherm.

Immersive gameplay dankzij 1000R curve

De 1000R curve zorgt voor een kijkervaring die comfortabel en meeslepend aanvoelt. Deze subtiele kromming helpt visuele vervorming binnen je gezichtsveld te verminderen.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Ervaar ultieme kleuren en domineer elke battle

Met 95% DCI-P3 en VESA DisplayHDR 600 levert deze monitor explosieve kleurprecisie en realistische details voor een next-level game-ervaring.

Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie wapens in een neonverlichte stad.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker.

Zijaanzicht van een monitor met een gamend boogschutterpersonage op het scherm.

Vloeiende gamingactie 

165Hz refresh rate voor supervloeiende, kristalheldere visuals en minimale motion blur. Elke frame telt voor een intense, meeslepende gameplay-ervaring.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om het begrip van de kenmerken te verbeteren. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

Ongekende snelheid voor ultieme actie

De ultra-snelle 1 ms response time (GtG) vermindert reverse ghosting en zorgt voor razendsnelle reacties. Zo ervaar je een compleet nieuwe gaming performance en blijf je altijd een stap voor.

*De afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen. Ze kunnen afwijken van het daadwerkelijke gebruik.

*Selecteer 'Snellere modus' om de responstijd van 1 ms in te stellen. (Game Adjust → Responstijd → Snellere modus).

Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Gecertificeerd met een technologie die wereldwijd wordt toegepast

Aangedreven door AMD FreeSync Premium Pro en VESA AdaptiveSync-certificering zorgt deze monitor voor tear-free, ultra-soepele visuals en lage latency. Dit levert ongeëvenaarde precisie en vloeiende gameplay.

Vergelijking van vloeiende gaming-afbeelding: de linkerafbeelding vertoont scheuren, terwijl de rechterafbeelding geen scheuren vertoont.

Logo's van NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync en AMD FreeSync Premium Pro.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De prestaties van de functionaliteit worden vergeleken met modellen die de synchronisatietechnologie niet toepassen.

*Er kunnen fouten of vertragingen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Dynamic Action Sync

Met Dynamic Action Sync wordt inputvertraging verminderd, zodat gamers cruciale momenten in real-time kunnen vastleggen en razendsnel kunnen reageren.

Black Stabilizer

Black Stabilizer helpt gamers snipers opsporen die zich verschuilen in de donkerste hoeken en soepel navigeren door felle explosies.

Crosshair

Het richtpunt blijft gecentreerd om de nauwkeurigheid tijdens het schieten te verbeteren.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Compact en strak

Ervaar ons vrijwel randloze ontwerp met een volledig verstelbare voet die kan draaien, kantelen en in hoogte verstelbaar is. Een overzichtelijke L-standaard en een brede draaihoek zijn ontworpen om het gebruik van bureauruimte te minimaliseren en loze ruimte efficiënt te elimineren. Bovendien zorgen USB Type-C™ (PD 65W), ingebouwde 5W dubbele luidsprekers en DTS Headphone:X voor praktische connectiviteit en meeslepende audio voor optimaal gebruiksgemak.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

-30° ~ 30°

Kantelbaar pictogram.

Kantelen

-9° ~ 13°

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hoogte

110mm

Muurbevestigingspictogram.

Muurmontage

100x100

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 37G800A gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.
USB Type-C-pictogram.

USB Type-C™ (PD 65W) x1

HDMI-pictogram.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport-pictogram.

DisplayPort 1.4 x1

met DSC

Luidsprekerpictogram.

5W x2 luidsprekers, DTS Headphone:X

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een ​​beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Printen

Alle specificaties

INFO

  • Product naam

    UltraGear

  • Jaar

    Y25

DISPLAY

  • Maat (Inch)

    37

  • Maat (cm)

    92.7

  • Resolutie

    3840 x 2160

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.21042 x 0.21042mm

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90%

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    3000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    4000:1

  • Reactie Tijd

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Kijkhoek (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

KENMERKEN

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Effect

    Ja

  • Nano IPS™ Technology

    Ja

  • Kleur gekalibreerd in Fabriek

    Ja

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Flicker Safe

    Ja

  • Reader Mode

    Ja

  • Color Weakness

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Crosshair

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • User Defined Key

    Ja

  • Auto Input Switch

    Ja

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Ja

VERBINDING

  • HDMI

    Ja(2ea) 2.1

  • DisplayPort

    Ja(1ea) 1.4

  • USB-C

    Ja(1ea)

  • USB-C (Data overdracht)

    Ja(1ea)

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

  • USB Upstream Port

    Ja(1ea/USB-C)

  • USB Downstream Port

    Ja(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    4-pole (geluid+mic)

AUDIO

  • Speaker

    5W x 2

STROOM

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Slaap Modus)

    Minder dan 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Minder dan 0.3W

  • Power Consumption (On-Mode)

    48W

MECHANISCH

  • OneClick Stand

    Ja

  • Display Position Adjustments

    Kantelen/Hoogte/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

AFMETINGEN/GEWICHT

  • Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

    815.6 x 642.3 x 286.3mm (UP) / 815.6 x 532.3 x 286.3mm (DOWN)

  • Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

    815.6 x 490.3 x 158.6mm

  • Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

    980 x 600 x 282mm

  • Gewicht met Stand [kg]

    13.75kg

  • Gewicht zonder Stand [kg]

    9.6kg

  • Gewicht in doos [kg]

    18.25kg

ACCESSOIRES

  • HDMI

    Ja(2.1)

  • USB-C

    Ja

  • Display Port

    Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

