LG UltraGear™ 45-inch OLED Gaming Monitor & 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
45GX900A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
27US550_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
MNMN

front view of 45GX900A
-15 degree side view of 45GX900A
+15 degree side view of 45GX900A
Achteraanzicht van de LG Monitor 45GX900A-B in een donkere uitvoering, toont de poortspecificaties met LAN-aansluiting, USB-C, DP en twee HDMI™-poorten.
LG Monitor 45GX900A-B in een donkere uitvoering toont productafmetingen van het 45-inch gebogen scherm, met een meting van 992.7 mm breedte, 457 mm displayhoogte, 541.7~661.7 mm totale hoogte en 338.6 mm diepte.
LG Monitor 45GX900A-B toont het 45-inch UltraWide OLED-scherm, met de 21:9 WQHD (3440x1440) resolutie en diepzwart OLED technologie voor verbluffende beelden.
LG Monitor 45GX900A-B benadrukt de LG OLED met MLA+ technologie, die het helderste OLED-beeld levert met superieur contrast voor verbluffende beeldkwaliteit.
LG Monitor 45GX900A-B levert de 45-inch 21:9 UltraWide QHD (3440 x 1440) gaming sweetspot via het gebogen scherm voor een breed en meeslepend gezichtsveld.
LG Monitor 45GX900A-B demonstreert de optimale 800R-kromming, die het gezichtsveld van de gebruiker omvat en maximale onderdompeling voor gaming biedt.
LG Monitor 45GX900A-B levert dieper zwart en realistische kleuren dankzij VESA DisplayHDR™ 400 (True Black)-certificering en 98.5% DCI-P3-kleurbereik.
LG Monitor 45GX900A-B als 45-inch UltraWide OLED-scherm staat in een premium opstelling met stadszicht en toont de webOS-interface met gaming- en streaming-apps.
LG Monitor 45GX900A-B toont een overzicht van alle meegeleverde onderdelen, inclusief monitorbehuizing, standaardonderdelen, handleiding, stroomadapter en USB-C-, DP- en HDMI-kabels.
rear view of 45GX900A with lights on
rear view of 45GX900A with lights off
Belangrijkste functies

  • 45" WQHD (3440x1440) OLED display
  • 21:9 UltraWide - het ideale formaat voor gaming
  • 240Hz refreshrate / 0.03ms (GtG) responstijd
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS display
  • HDR10, DCI-P3 90% (Typ.)
Meer
2 bundels met dit product
front view of 45GX900A

45GX900A-B

LG UltraGear™ 45-inch OLED 240Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
45GX900A_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
/content/dam/master/bs/it/monitor/2024/ultrafine-monitor/ultrafine_mcp/product-images/product-image_27us500_ultrafine_2024/0-infill-image

27US550-W

27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
27US550_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
DISPLAYSNELHEIDTECHNOLOGIE
Afbeelding van het UltraGear™ OLED GX9-logo.

45" OLED 240Hz WQHD Curved Gamingmonitor

Vooraanzicht van de UltraGear™ OLED 45GX900A gamingmonitor.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Een overzicht van de functies van de LG UltraGear-monitor, met onder meer een 21:9 WQHD OLED-scherm met een resolutie van 3440x1440, VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400-certificering, een supersnelle responstijd van 0,03 ms (GtG) en een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz, DTS HeadPhone:X-stereoluidsprekers met een uitgangsvermogen van 7 W per kanaal en veelzijdige connectiviteit met HDMI 2.1 en USB-C die een vermogen van 65 W ondersteunen.

DISPLAY

45" WQHD OLED-scherm

21:9 UltraWide 800R

HDR True Black 400

& DCI-P3 98,5%

SNELHEID

0.03ms (GtG) Responstijd & 240Hz Refreshrate

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

TECHNOLOGIE

DTS Headphone:X

LG Switch

On-Screen Display

Tik op anchor-weergave

UltraWide beeld met diepzwarte OLED

Het 45" WQHD-scherm (3440x1440) biedt 34% meer beeldruimte dan standaard 16:9-schermen, met haarscherpe en heldere visuals over het hele ultrabrede display. Dankzij WQHD OLED-technologie geniet je van intens donkere schaduwen, heldere lichteffecten en levendige kleuren, voor meeslepende gameplay in elke omgeving.

Deze geanimeerde monitor laat zien hoe het scherm groeit van QHD naar WQHD.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Planetaire beelden worden helderder en duidelijker weergegeven op LG OLED-monitoren.

Helderste OLED**

Ervaar verbluffende beelden met LG WOLED. Gebouwd op LG’s OLED-expertise en uitgerust met Micro Lens Array+ (MLA+)-technologie, levert dit scherm tot 37,5% helderdere SDR-beelden door het licht efficiënter te benutten. Met een standaardhelderheid van 275 nits (APL 100%) en een piekhelderheid van 1300 nits (APL 1,5%) geniet je van levendige, realistische kleuren en nauwkeurige, meeslepende gameplay, zelfs in heldere omgevingen.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

**Bij LG OLED-gamingmonitoren met MLA+ is de SDR-helderheid 37,5% hoger dan bij onze vorige modellen (27GR95QE, 45GR95QE), op basis van gepubliceerde specificaties.

Ga breed. Niet voor kort.
De 21:9 UltraWide sweet spot voor gaming

Het gebogen OLED-scherm met 21:9-verhouding biedt een meeslepende en indrukwekkende ervaring, zowel tijdens het gamen als bij andere vormen van entertainment. De gebalanceerde en geoptimaliseerde beeldverhouding zorgt voor het ideale kijkformaat.

De gebogen 21:9 OLED-monitor biedt een meeslepende en boeiende ervaring met een evenwichtige en geoptimaliseerde beeldverhouding.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

800R: de ideale curve

Ga volledig op in de 800R-kromming voor een consistent gezichtsveld (FOV) aan je bureau, afgestemd op je natuurlijke kijkhoek. Je zit precies in het middelpunt van de curve, met een constante kijkhoek van 90 graden over het hele scherm. Dit zorgt voor levendige, vervormingsvrije beelden terwijl je jezelf onderdompelt in je gamewereld.

Een geanimeerde video waarin de overgang plaatsvindt van een vooraanzicht naar een bovenaanzicht van een gebogen monitor.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functionaliteit beter te begrijpen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De kijkervaring kan variëren afhankelijk van de afstand tot het scherm en de houding van de gebruiker.

Dieper zwart,
realistische kleur

Ervaar ongeëvenaarde diepte en levendig realisme met VESA DisplayHDR True Black 400. Zelfs in de donkerste scènes worden zwarte tinten gedetailleerd weergegeven. Dankzij een contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1 en een DCI-P3 kleurdekking van 98,5% (typisch) komen kleuren tot leven zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om de functies beter te illustreren en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*De contrastverhouding van 1.500.000:1 is gemeten bij een APL (Average Picture Level) van 25%. Deze waarde wordt uitgedrukt als percentage en verwijst naar het verschil tussen het zwartniveau en het referentieniveau voor wit.

Geavanceerde technologieën voor oogcomfort
door drie UL-verificaties

Dankzij de anti-glare afwerking en geavanceerde eye comfort-technologieën van LG WOLED worden storende reflecties geminimaliseerd. Je ogen raken minder snel vermoeid, terwijl je geniet van haarscherpe gameprestaties en consistente helderheid. Met UL-verificaties op belangrijke punten, zoals het beperken van blootstelling aan schadelijk blauw licht en het voorkomen van afleiding door flikkerend beeld, zorgen deze technologieën voor meer kijkcomfort en een soepelere game-ervaring. Of je nu speelt in een heldere omgeving of in een kamer met LED-verlichting.

Gebogen gamingmonitor waarop een robotkarakter in een futuristische omgeving te zien is, met daaronder UL-certificeringen.

*Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd en dienen slechts ter illustratie.

*LG WOLED is door UL geverifieerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.

*Certificaatnummer: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR-waarde lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de computeromgeving of -omstandigheden van de gebruiker.

2 JAAR INBRANDGARANTIE voor de UltraGear OLED gaming-monitor.

2 JAAR GARANTIE op UltraGear OLED gaming-monitoren

2 jaar vanaf de datum van de originele aankoop in de winkel en alleen voor interne en functionele onderdelen, inclusief OLED-schermpaneel.

*Beperkte garantie. Voorwaarden kunnen per land verschillen.

Tik op anchor-snelheid.

Tik op anchor-snelheid.

Racespel met een extreem snelle respons van 0,03 ms (GtG) en een snelle vernieuwingsfrequentie van 240 Hz.

0,03 ms (GtG) responstijd,
240Hz vloeiende gameplay

Voor een razendsnelle 0,03 ms (GtG) responstijd en een verversingsgraad van 240Hz, waardoor reverse ghosting wordt verminderd en je geniet van haarscherpe, vloeiende beelden. Beleef elke frame intenser en duik dieper in je game.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Alles-in-één USB-C voor responsief gamen

Sluit je laptop aan op de monitor via USB-C en profiteer van tot 65W power delivery, een aparte adapter is overbodig. Geniet van WQHD-resolutie en een refreshrate van 240Hz via DP 1.4 of HDMI 2.1, voor ononderbroken gameplezier.

Een 45 inch gaming-monitor staat in het midden van het bureau, met daaromheen diverse IT-apparaten.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Voor correcte werking is een USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort met de monitor te verbinden.

*Ondersteunt tot QHD@240Hz refreshrate. Voor correcte werking is een grafische kaart vereist die compatibel is met DP 1.4 of een HDMI 2.1-kabel.

*De grafische kaart wordt niet meegeleverd.

*USB-C-, DP- en HDMI-kabels zijn inbegrepen.

Soepel gamen,
non-stop actie

Onze monitor is gecertificeerd met ClearMR 13000 en overtreft daarmee de VESA-standaarden met een Clear Motion Ratio van meer dan 12.500. Zelfs subtiele vervaging rond bewegende objecten wordt nauwkeurig weergegeven, zodat snelle actie haarscherp en gedetailleerd in beeld komt.

Afbeelding van een groene auto die op een racecircuit racet.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De prestatie van de functie is vergeleken met modellen zonder synchronisatietechnologie.

*Fouten of vertragingen kunnen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.

Geavanceerde gamefuncties

  • Lage latency vermindert inputvertraging voor directe respons.
  • Black Stabilizer maakt donkere scènes helderder, zodat je vijanden en details beter ziet.
  • Crosshair verhoogt je precisie voor dodelijke nauwkeurigheid.
  • FPS-teller toont je realtime framerate.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*De Crosshair-functie is niet beschikbaar wanneer de FPS-teller is ingeschakeld.

*De FPS-teller kan een waarde weergeven die hoger is dan de maximale refreshrate van de monitor.

*FPS (Frames Per Second): een meting van het aantal frames per seconde.

Duik in de wereld van pc- en consolegaming!

LG UltraGear™-monitoren zorgen voor soepele, responsieve gameplay op zowel PC als console – of je nu vol in de actie zit of rondzwerft in uitgestrekte open werelden. Dankzij ondersteuning voor HDMI 2.1 bieden ze flexibele compatibiliteit, van toetsenbord en muis tot joystick. Geniet van vloeiende beelden, lage latency en levendige details voor een optimale game-ervaring in elke genre, op elk platform.

Een gebogen gamingmonitor toont een racegame met een rode supercar in een neonverlichte stad. Andere gamescènes zweven over het scherm. Een witte consolecontroller is ervoor geplaatst, wat het spelen op de console benadrukt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*PS5- en Xbox-consoles ondersteunen alleen een 16:9-beeldverhouding. Zorg ervoor dat je beeldscherminstellingen hierop zijn afgestemd voor optimale gameprestaties.

Tapanchor-technologie

Tapanchor-technologie

Close-up van een monitorstandaard met een aangesloten hoofdtelefoonkabel en het DTS Headphone X-logo.

Close-up van een monitorstandaard met een aangesloten hoofdtelefoonkabel en het DTS Headphone X-logo.

4-polige hoofdtelefoonuitgang

Plugin voor meeslepend geluid

Geniet van naadloze voicechat tijdens het gamen via de 4-polige koptelefoonaansluiting. Laat je volledig onderdompelen in virtueel 3D-geluid dankzij DTS Headphone:X, terwijl de ingebouwde 2×7W-speakers met Depth-Sound-technologie zorgen voor een krachtige en dynamische audio-ervaring.

*Headsets worden apart verkocht.

Dankzij de nauwkeurige helderheidsregeling op basis van blokken lijken donkere gebieden donkerder en lichte gebieden helderder, wat zorgt voor ongelofelijk veel details.

Naadloze gameplay met LG Switch

De LG Switch-app optimaliseert je monitor voor zowel gamen als dagelijks gebruik. Pas eenvoudig je voorkeursinstellingen aan voor beeldkwaliteit en helderheid, en activeer ze direct via een sneltoets. Daarnaast kun je het scherm opdelen in 11 indelingen en razendsnel je videogesprekplatform starten, extra handig en efficiënt.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com.

LG Switch app tutorial

Pas je monitorinstellingen moeiteloos aan met de LG Switch-app.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd ter verduidelijking van de functies en kunnen afwijken van de werkelijke gebruikservaring.

*Bezoek LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.

OLED-bescherming via On-Screen Display

Via het On-Screen Display pas je eenvoudig de OLED-lichtsterkte aan en schakel je beschermingsinstellingen in om afterimages en burn-in te voorkomen. Zo geniet je langer van de superieure beeldkwaliteit van OLED. Daarnaast kunnen gamers hun game-instellingen gemakkelijk personaliseren voor optimale prestaties.

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Opgeruimd en strak design

De ruimtebesparende L-stand en het strakke ontwerp zijn ontworpen om je bureau overzichtelijk te houden en dode hoeken te minimaliseren – voor een nette en efficiënte setup. Ervaar opvallende hexagon-verlichting en een vrijwel randloos 4-zijdig design, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte-instelling.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Draaibaar

Tilt adjustable icon.

Kantelen

Height adjustable icon.

Hoogte

Borderless design icon.

Randloos ontwerp

*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.

Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

45

Display - Resolutie

3440 x 1440

Display - Panel Type

OLED

Display - Aspect Ratio

21:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

275cd/m²

Display - Ronding

800R

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

240

Display - Reactie Tijd

0.03ms (GTG)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

45

Aspect Ratio

21:9

Panel Type

OLED

Reactie Tijd

0.03ms (GTG)

Resolutie

3440 x 1440

Pixel Pitch [mm]

0.303 x 0.303

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

275cd/m²

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Ronding

800R

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

240

Brightness (Min.) [cd/m²]

250cd/m²

Contrast Ratio (Min.)

1500000:1

Color Bit

1200000:1

Maat (cm)

113

VERBINDING

HDMI

Ja(2ea) 2.1

DisplayPort

Ja(1ea) 1.4

DP Version

1.4

USB-C

YES(1ea)

Headphone out

4-pole (geluid+mic)

USB Downstream Port

Ja (2ea/ver3.0)

USB-C (Data overdracht)

Ja

USB-C (Power Delivery)

65W

KENMERKEN

HDR 10

Ja

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

Auto Helderheid

Ja

Color Weakness

Ja

Smart Energy Saving

Ja

Kleur gekalibreerd in Fabriek

Ja

PIP

Ja

PBP

Ja

Flicker Safe

Ja

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC Compatible

HW Calibration

HW Calibration Ready

Dynamic Action Sync

Ja

Zwart stabilizatie

Ja

Crosshair

Ja

Reader Mode

Ja

FPS Counter

Ja

VRR

Ja

Super Resolution+

Ja

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR True Black 400

Motion Blur Reduction Tech.

Ja

User Defined Key

Ja

Auto Input Switch

Ja

RGB LED Lighting

Hexagon Lighting

HDR Effect

Ja

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Draaien

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

OneClick Stand

Ja

AUDIO

DTS Headphone:X

Ja

Speaker

7W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

1143 x 301 x 550mm

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

992.7 x 661.7 x 338.6mm(UP) /
992.7 x 541.7 x 338.6mm(Down)

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

992.7 x 457 x 218mm

Gewicht in doos [kg]

18.9Kg

Gewicht met Stand [kg]

13.5Kg

Gewicht zonder Stand [kg]

8.9Kg

INFO

Product naam

UltraWide

Jaar

Y25

STROOM

Power Consumption (Slaap Modus)

Minder dan 0.5W

Power Consumption (DC Off)

Minder dan 0.3W

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

Power Consumption (On-Mode)

52.83W

ACCESSOIRES

Display Port

Ja

HDMI

Ja (ver 2.1)

USB-C

Ja

SMART FEATURES

Wi-Fi

Ja

SW APPLICATIE

Dual Controller

Ja

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(45GX900A-B)
extensie
ENERGY LABEL(45GX900A-B)
extensie
EU Energy label 2019(45GX900A-B)
extensie
External Power supply ErP(45GX900A-B)
extensie
PRODUCT FICHE(45GX900A-B)
extensie
Product information sheet (45GX900A-B)
extensie
GPSR Safety Information(45GX900A-B)
extensie
WEB INFO(45GX900A-B)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Belangrijkste specs

Display - Maat (Inch)

27

Display - Resolutie

3840 x 2160

Display - Panel Type

IPS

Display - Aspect Ratio

16:9

Display - Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Display - Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Mechanisch - Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien

Alle specificaties

DISPLAY

Maat (Inch)

27

Aspect Ratio

16:9

Panel Type

IPS

Reactie Tijd

5ms (GtG at Faster)

Resolutie

3840 x 2160

Pixel Pitch [mm]

0.1554(H) * 0.1554(V)

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Kijkhoek (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 86% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Brightness (Min.) [cd/m²]

240

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Maat (cm)

68.4 cm

VERBINDING

HDMI

Ja(2ea) 2.1

DisplayPort

Ja(1ea) 1.4

DP Version

1.4

Headphone out

3-pole (alleen geluid)

KENMERKEN

HDR 10

Ja

Color Weakness

Ja

Smart Energy Saving

Ja

Kleur gekalibreerd in Fabriek

Ja

Flicker Safe

Ja

HW Calibration

HW Calibration Ready

Dynamic Action Sync

Ja

Reader Mode

Ja

HDR Effect

Ja

MECHANISCH

Display Position Adjustments

Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien

Wall Mountable [mm]

100 x 100 mm

OneClick Stand

Ja

AUDIO

Speaker

5W x 2

AFMETINGEN/GEWICHT

Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]

690x447x167

Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]

613.5x539.2x253.2

Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]

613.5x363.5x45.4

Gewicht in doos [kg]

7.3

Gewicht met Stand [kg]

6.8

Gewicht zonder Stand [kg]

4.2

INFO

Product naam

UHD

Jaar

Y24

STROOM

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Type

External Power(Adapter)

ACCESSOIRES

HDMI

Ja(2.1)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(27US550-W)
extensie
ENERGY LABEL(27US550-W)
extensie
EU Energy label 2019(27US550-W)
extensie
Product Environmental Report(27US550-W)
extensie
External Power supply ErP(27US550-W)
extensie
EU Energy Label 2025(27US550-W)
extensie
EU Product information sheet 2025(27US550-W)
extensie
PRODUCT FICHE(27US550-W)
extensie
Product information sheet (27US550-W)
extensie
GPSR Safety Information(27US550-W)
extensie
WEB INFO(27US550-W)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

