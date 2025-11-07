We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ 45-inch OLED Gaming Monitor & 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
*Afbeeldingen zijn gesimuleerd om een beter begrip van de functies te verkrijgen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke gebruikservaring.
DISPLAY
45" WQHD OLED-scherm
21:9 UltraWide 800R
HDR True Black 400
& DCI-P3 98,5%
SNELHEID
0.03ms (GtG) Responstijd & 240Hz Refreshrate
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
TECHNOLOGIE
DTS Headphone:X
LG Switch
On-Screen Display
UltraWide beeld met diepzwarte OLED
Het 45" WQHD-scherm (3440x1440) biedt 34% meer beeldruimte dan standaard 16:9-schermen, met haarscherpe en heldere visuals over het hele ultrabrede display. Dankzij WQHD OLED-technologie geniet je van intens donkere schaduwen, heldere lichteffecten en levendige kleuren, voor meeslepende gameplay in elke omgeving.
**Bij LG OLED-gamingmonitoren met MLA+ is de SDR-helderheid 37,5% hoger dan bij onze vorige modellen (27GR95QE, 45GR95QE), op basis van gepubliceerde specificaties.
Ga breed. Niet voor kort.
De 21:9 UltraWide sweet spot voor gaming
Het gebogen OLED-scherm met 21:9-verhouding biedt een meeslepende en indrukwekkende ervaring, zowel tijdens het gamen als bij andere vormen van entertainment. De gebalanceerde en geoptimaliseerde beeldverhouding zorgt voor het ideale kijkformaat.
De gebogen 21:9 OLED-monitor biedt een meeslepende en boeiende ervaring met een evenwichtige en geoptimaliseerde beeldverhouding.
800R: de ideale curve
Ga volledig op in de 800R-kromming voor een consistent gezichtsveld (FOV) aan je bureau, afgestemd op je natuurlijke kijkhoek. Je zit precies in het middelpunt van de curve, met een constante kijkhoek van 90 graden over het hele scherm. Dit zorgt voor levendige, vervormingsvrije beelden terwijl je jezelf onderdompelt in je gamewereld.
*De kijkervaring kan variëren afhankelijk van de afstand tot het scherm en de houding van de gebruiker.
Dieper zwart,
realistische kleur
Ervaar ongeëvenaarde diepte en levendig realisme met VESA DisplayHDR True Black 400. Zelfs in de donkerste scènes worden zwarte tinten gedetailleerd weergegeven. Dankzij een contrastverhouding van 1,5 miljoen op 1 en een DCI-P3 kleurdekking van 98,5% (typisch) komen kleuren tot leven zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn.
*De contrastverhouding van 1.500.000:1 is gemeten bij een APL (Average Picture Level) van 25%. Deze waarde wordt uitgedrukt als percentage en verwijst naar het verschil tussen het zwartniveau en het referentieniveau voor wit.
Geavanceerde technologieën voor oogcomfort
door drie UL-verificaties
Dankzij de anti-glare afwerking en geavanceerde eye comfort-technologieën van LG WOLED worden storende reflecties geminimaliseerd. Je ogen raken minder snel vermoeid, terwijl je geniet van haarscherpe gameprestaties en consistente helderheid. Met UL-verificaties op belangrijke punten, zoals het beperken van blootstelling aan schadelijk blauw licht en het voorkomen van afleiding door flikkerend beeld, zorgen deze technologieën voor meer kijkcomfort en een soepelere game-ervaring. Of je nu speelt in een heldere omgeving of in een kamer met LED-verlichting.
Gebogen gamingmonitor waarop een robotkarakter in een futuristische omgeving te zien is, met daaronder UL-certificeringen.
*LG WOLED is door UL geverifieerd als Flicker-Free, Discomfort Glare Free en Low Blue Light.
*Certificaatnummer: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (UGR-waarde lager dan 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de computeromgeving of -omstandigheden van de gebruiker.
*Beperkte garantie. Voorwaarden kunnen per land verschillen.
Alles-in-één USB-C voor responsief gamen
Sluit je laptop aan op de monitor via USB-C en profiteer van tot 65W power delivery, een aparte adapter is overbodig. Geniet van WQHD-resolutie en een refreshrate van 240Hz via DP 1.4 of HDMI 2.1, voor ononderbroken gameplezier.
Een 45 inch gaming-monitor staat in het midden van het bureau, met daaromheen diverse IT-apparaten.
*Voor correcte werking is een USB-C-kabel nodig om de USB-C-poort met de monitor te verbinden.
*Ondersteunt tot QHD@240Hz refreshrate. Voor correcte werking is een grafische kaart vereist die compatibel is met DP 1.4 of een HDMI 2.1-kabel.
*De grafische kaart wordt niet meegeleverd.
*USB-C-, DP- en HDMI-kabels zijn inbegrepen.
Soepel gamen,
non-stop actie
Onze monitor is gecertificeerd met ClearMR 13000 en overtreft daarmee de VESA-standaarden met een Clear Motion Ratio van meer dan 12.500. Zelfs subtiele vervaging rond bewegende objecten wordt nauwkeurig weergegeven, zodat snelle actie haarscherp en gedetailleerd in beeld komt.
Afbeelding van een groene auto die op een racecircuit racet.
*De prestatie van de functie is vergeleken met modellen zonder synchronisatietechnologie.
*Fouten of vertragingen kunnen optreden, afhankelijk van de netwerkverbinding.
NVIDIA® G-SYNC®-compatibel
Onze monitor is officieel getest en gevalideerd door NVIDIA als G-SYNC® Compatible. Dit zorgt voor een uitstekende game-ervaring met aanzienlijk minder tearing en stuttering.
VESA-gecertificeerde AdaptiveSync
Voorzien van VESA AdaptiveSync Display-certificering, speciaal ontwikkeld voor gaming met hoge refreshrates en lage latency. Geniet van vloeiende beelden zonder tearing en video zonder haperingen.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Dankzij FreeSync™ Premium Pro-technologie kunnen gamers vloeiende bewegingen ervaren in snelle games met hoge resolutie. Het vermindert tearing en haperingen aanzienlijk.
Geavanceerde gamefuncties
- Lage latency vermindert inputvertraging voor directe respons.
- Black Stabilizer maakt donkere scènes helderder, zodat je vijanden en details beter ziet.
- Crosshair verhoogt je precisie voor dodelijke nauwkeurigheid.
- FPS-teller toont je realtime framerate.
*De Crosshair-functie is niet beschikbaar wanneer de FPS-teller is ingeschakeld.
*De FPS-teller kan een waarde weergeven die hoger is dan de maximale refreshrate van de monitor.
*FPS (Frames Per Second): een meting van het aantal frames per seconde.
Duik in de wereld van pc- en consolegaming!
LG UltraGear™-monitoren zorgen voor soepele, responsieve gameplay op zowel PC als console – of je nu vol in de actie zit of rondzwerft in uitgestrekte open werelden. Dankzij ondersteuning voor HDMI 2.1 bieden ze flexibele compatibiliteit, van toetsenbord en muis tot joystick. Geniet van vloeiende beelden, lage latency en levendige details voor een optimale game-ervaring in elke genre, op elk platform.
*PS5- en Xbox-consoles ondersteunen alleen een 16:9-beeldverhouding. Zorg ervoor dat je beeldscherminstellingen hierop zijn afgestemd voor optimale gameprestaties.
*Headsets worden apart verkocht.
*Om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden, ga naar LG.com.
LG Switch app tutorial
Pas je monitorinstellingen moeiteloos aan met de LG Switch-app.
*Bezoek LG.com om de nieuwste versie van de LG Switch-app te downloaden.
OLED-bescherming via On-Screen Display
Via het On-Screen Display pas je eenvoudig de OLED-lichtsterkte aan en schakel je beschermingsinstellingen in om afterimages en burn-in te voorkomen. Zo geniet je langer van de superieure beeldkwaliteit van OLED. Daarnaast kunnen gamers hun game-instellingen gemakkelijk personaliseren voor optimale prestaties.
Opgeruimd en strak design
De ruimtebesparende L-stand en het strakke ontwerp zijn ontworpen om je bureau overzichtelijk te houden en dode hoeken te minimaliseren – voor een nette en efficiënte setup. Ervaar opvallende hexagon-verlichting en een vrijwel randloos 4-zijdig design, gecombineerd met een volledig verstelbare voet voor draaien, kantelen en hoogte-instelling.
- LG UltraGear™ 45-inch OLED 240Hz WQHD Curved Gaming Monitor | 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400, USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
- 27" LG UltraFine™ UHD IPS monitor
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
45
Display - Resolutie
3440 x 1440
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Display - Ronding
800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Display - Reactie Tijd
0.03ms (GTG)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
45
Aspect Ratio
21:9
Panel Type
OLED
Reactie Tijd
0.03ms (GTG)
Resolutie
3440 x 1440
Pixel Pitch [mm]
0.303 x 0.303
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Ronding
800R
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Contrast Ratio (Min.)
1500000:1
Color Bit
1200000:1
Maat (cm)
113
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
USB-C
YES(1ea)
Headphone out
4-pole (geluid+mic)
USB Downstream Port
Ja (2ea/ver3.0)
USB-C (Data overdracht)
Ja
USB-C (Power Delivery)
65W
KENMERKEN
HDR 10
Ja
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Auto Helderheid
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
PIP
Ja
PBP
Ja
Flicker Safe
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Zwart stabilizatie
Ja
Crosshair
Ja
Reader Mode
Ja
FPS Counter
Ja
VRR
Ja
Super Resolution+
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
Motion Blur Reduction Tech.
Ja
User Defined Key
Ja
Auto Input Switch
Ja
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
DTS Headphone:X
Ja
Speaker
7W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
1143 x 301 x 550mm
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
992.7 x 661.7 x 338.6mm(UP) /
992.7 x 541.7 x 338.6mm(Down)
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
992.7 x 457 x 218mm
Gewicht in doos [kg]
18.9Kg
Gewicht met Stand [kg]
13.5Kg
Gewicht zonder Stand [kg]
8.9Kg
INFO
Product naam
UltraWide
Jaar
Y25
STROOM
Power Consumption (Slaap Modus)
Minder dan 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Minder dan 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (On-Mode)
52.83W
ACCESSOIRES
Display Port
Ja
HDMI
Ja (ver 2.1)
USB-C
Ja
SMART FEATURES
Wi-Fi
Ja
SW APPLICATIE
Dual Controller
Ja
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
Display - Maat (Inch)
27
Display - Resolutie
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Mechanisch - Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien
Alle specificaties
DISPLAY
Maat (Inch)
27
Aspect Ratio
16:9
Panel Type
IPS
Reactie Tijd
5ms (GtG at Faster)
Resolutie
3840 x 2160
Pixel Pitch [mm]
0.1554(H) * 0.1554(V)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Kijkhoek (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Maat (cm)
68.4 cm
VERBINDING
HDMI
Ja(2ea) 2.1
DisplayPort
Ja(1ea) 1.4
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (alleen geluid)
KENMERKEN
HDR 10
Ja
Color Weakness
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kleur gekalibreerd in Fabriek
Ja
Flicker Safe
Ja
HW Calibration
HW Calibration Ready
Dynamic Action Sync
Ja
Reader Mode
Ja
HDR Effect
Ja
MECHANISCH
Display Position Adjustments
Kantelen/Hoogte/Pivot/Draaien
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
OneClick Stand
Ja
AUDIO
Speaker
5W x 2
AFMETINGEN/GEWICHT
Afmeting van Doos(W x H x D) [mm]
690x447x167
Afmetingen met Stand (W x H x D) [mm]
613.5x539.2x253.2
Afmeting zonder Stand (W x H x D) [mm]
613.5x363.5x45.4
Gewicht in doos [kg]
7.3
Gewicht met Stand [kg]
6.8
Gewicht zonder Stand [kg]
4.2
INFO
Product naam
UHD
Jaar
Y24
STROOM
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
ACCESSOIRES
HDMI
Ja(2.1)
INFORMATIE OVER NALEVING
