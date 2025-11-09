34-inch UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440) IPS Display

Dit is een samenvattingsafbeelding voor een UltraWide-monitor, verdeeld in zes blokken: een gebogen WQHD IPS-scherm van 34 inch op een houten bureau in een thuiskantoor met realtime monitoring, kleurrijke 3D-graphics en hulpmiddelen voor projectbeheer; levendige abstracte golven die HDR10 en een kleurnauwkeurigheid van 99% sRGB vertegenwoordigen; een close-up van poorten die de alles-in-één USB-C-connectiviteit illustreren; een snelle motorracescène die de soepele vernieuwingsfrequentie van 100 Hz benadrukt; een afbeelding van twee ingebouwde 7W-luidsprekers voor meeslepend geluid; en een zijprofiel van de slanke standaard met pictogrammen die ergonomische kantel-, draai- en hoogteverstelling aangeven.