About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal

55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal

OLED55G56LS.DS70TY
AI Feature main
OLED G5 USP-introductievideo.
Vooraanzicht van 55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal OLED55G56LS.DS70TY
LG 55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal , OLED55G56LS.DS70TY
LG 55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal , OLED55G56LS.DS70TY
LG 55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal , OLED55G56LS.DS70TY
LG 55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 & DS70TY 3.1.1 kanaal , OLED55G56LS.DS70TY
Close-up van een LG OLED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.
LG AI Magic Remote voor een LG TV-scherm. Op het scherm staat een persoonlijke begroeting van de LG AI met aangepaste trefwoorden op basis van de zoek- en kijkgeschiedenis van de gebruiker. Bij de afstandsbediening staat een pictogram en een label die aangeven dat de AI Concierge-functie eenvoudig toegankelijk is door kort op de AI-knop te drukken.
Sci-fi-content wordt afgespeeld op een LG TV-scherm. Op het scherm staat de AI Chatbot-interface. De gebruiker stuurde een bericht naar de chatbot dat het scherm te donker is. De chatbot bood oplossingen voor het verzoek. De hele scène is ook in tweeën gesplitst. De ene kant is donkerder, de andere kant lichter, wat laat zien hoe de AI Chatbot het probleem voor de gebruiker automatisch heeft opgelost. Tekst legt uit dat Al Chatbot de gebruikersintentie niet begrijpt en geeft mogelijkheden voor het oplossen van het probleem.
Belangrijkste functies

  • 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 11 AI Processor Gen2
  • Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
  • 100% kleurgetrouwheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
  • Tot 3x helderdere beelden vergeleken met conventionele OLED-tv's dankzij Brightness Booster Ultimate
  • Volledige Soundbar gemaakt voor het versterken van LG TV’s
  • Allesomhullend geluid van Dolby Atmos, de centrale naar boven gerichte luidspreker
Meer
Fixed Bottom Left Button
2 bundels met dit product
front view

OLED55G56LS

55 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025
OLED55G56LS EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Vooraanzicht van LG Soundbar DS70TY en subwoofer

DS70TY

LG Soundbar voor TV met Dolby Atmos 3.1.1 kanaal DS70TY
Beste uit de test  (november 2025)

Consumentenbond

Beste uit de test

(11/2025)

2025 CES Innovation Awards-badge met een vermelding voor De beste in Innovatie.

CES Innovation Awards - Best of Innovation (OLED G5, 83")

Video Displays

Het beste van 2025 CNET-logo.

De beste tv’s van 2025: Getest door CNET-experts (OLED G5)

Tom’s Guide 2025 CES Awards-badge. Beste tv, LG OLED G5.

Tom's Guide CES 2025 Awards - Best TV

"G5 appears to be even brighter and more colorful" (G5 lijkt nog helderder en kleurrijker) (01/2025).

"De beste nieuwe heldere OLED" (04/2024)

TechRadar - Editor's Choice

"De beste nieuwe heldere OLED" (04/2024)

What Hi-Fi?-logo.

What Hi-Fi?(OLED G5, 65”)

“Een indrukwekkende televisie en een opmerkelijke vooruitgang voor OLED-tv-technologie.” (05/2025)

Logo van de T3 Awards 2025 met de tekst: WINNAAR BESTE OLED TV – LG OLED G5.

T3 Awards 2025 - Beste OLED TV

“Deze set is een compromisloze, fantastische allrounder...” (juli 2025)

CNET-logo.

CNET – Recensie van de LG OLED evo G5

“De LG G5 is de beste tv die ik ooit heb getest.”

T3 Platinum Award-logo.

T3 - Platinum Award

"Van tv of films kijken tot gamen, de OLED G5 kan het allemaal aan, zonder compromissen." (03/2025)

AVForums Highly Recommended Award-logo voor LG OLED65G5.

AVForums - Highly Recommended

...de LG G5 biedt een masterclass in accuraat beeld...

HDTVTest Highly Recommended-logo.

HDTVTest - Highly Recommended

...uitstekende kleuraccuraatheid, uitstekende videoverwerking, indrukwekkende resultaten voor gaming…

CES Innovation Awards-badge met een 2025 Honoree-vermelding.

CES Innovation Awards - Honoree (OLED G5, 83")

Imaging

CES Innovation Awards-badge met een 2025 Honoree-vermelding.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cyberbeveiliging

AVForums Editor's Choice-logo voor LG webOS 24 as Best Smart TV System 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice - Beste Smart TV-systeem 2024/25

“webOS 24 levert een snelle en gebruiksvriendelijke ervaring, die fris en gestroomlijnd is."

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvende materialen ingediend bij de jury. CTA heeft de accuraatheid van de ingediende materialen of claims niet gecontroleerd en heeft het voorwerp met de prijs niet getest.

Op het scherm van een LG OLED evo AI TV zien we een abstract beeld met indrukwekkende details, kleuren en contrast. Een uitvergrote versie van de alpha 11 AI Processor Gen2 staat achter de tv. Deze gloeit met licht, dat de microchipcircuits eromheen oplicht. De titel luidt: LG OLED evo AI. De tekst die wordt weergegeven luidt: Powered by LG alpha 11 AI processor Gen2. Er staat een gouden logo met sterren in de hoek met de tekst: World’s number one OLED TV for 12 years (12 jaar ‘s werelds beste OLED TV).

Zie de details van alle
licht en donker

*Omdia. 12 jaar nummer 1 met de meeste verkochte eenheden van 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

BeeldkwaliteitwebOS voor AILG Gallery+GeluidskwaliteitDesignEntertainment

Onze meest briljante alpha 11 AI Processor Gen2 voor de beste kijkervaring

Alpha 11 AI Processor Gen2 verbetert beelden tot verbluffende 4K-kwaliteit. AI-engines nemen objecten waar met precisie op pixelniveau om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de beste kijkervaring.

alpha 11 AI Processor Gen2 tegen een donkere achtergrond. Het gloeit van binnenuit met paars en blauw licht dat de microchipcircuits eromheen verlicht. Prestatiestatistieken zijn zichtbaar. 6,7 keer grotere neurale verwerking met AI, NPU. 2,2 keer snellere werking, CPU. 3,6 keer verbeterde grafische weergave, GPU.

*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.

3X helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate

De architectuur voor verlichtingsregeling van de alpha 11 AI Processor Gen2 levert tot drie keer helderdere beelden.

Scène van de lancering van een spaceshuttle in tweeën gesplitst. De ene helft van de scène is helder en levendig dankzij de helderheidsverhogende algoritmen van LG. De andere helft is donker, vervaagd en grijs.

*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.

*De piekhelderheid is 3X helderder dan LG OLED B5 @10% venster volgens interne metingen.

Perfect zwart en kleur, of het nu licht of donker is, alleen met LG OLED TV.

Perfect zwart is UL-gecertificeerd en levert true black-niveaus voor verbeterde helderheid en contrast. Heeft een UL eyesafe-certificering voor een comfortabelere kijkervaring met minder blauw licht.

LG OLED TV toont een visuele vergelijking tussen een scherm met Perfecte kleur en Perfect zwart en een scherm zonder deze technologieën. UL- en eyesafe-certificeringen zijn zichtbaar met een tekst die aangeeft dat de markeringen moeten worden gecontroleerd.

*LG OLED-display is door UL geverifieerd op Perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 lichtbandreflectie, gebaseerd op een typische omgeving met binnenverlichting (200 tot 500 lux).

*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

LG OLED TV-schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®

*Schermbeelden zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden. 

Perfecte kleur

100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.

Kleurrijke papegaai in ultrahoge definitie tegen een zwarte achtergrond. Rondom zweven waterdruppels in de lucht. De afbeelding laat Perfecte kleur zien omdat elke verschillende tint op het lichaam van de papegaai helder en levendig is. De donkere achtergrond met de gedetailleerde waterspetters laat ook zien hoe reflectievrij het scherm is. Verschillende logocertificaten van UL en Intertek zijn zichtbaar. Deze verwijzen naar 100% kleurgetrouwheid, 100% kleurvolume en reflectievrije claim. Tekst is ook zichtbaar: Controleer het Perfecte kleur-keurmerk.

*'Reflectievrij' geldt voor OLED M5 83/77/65 inch en OLED G5 83/77/65/55 inch.

*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ is beschikbaar op 2025 OLED TV’s.

*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

*De reflectie van het display is gedefinieerd als de Specular Component Included (SCI)-waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gemeten als reflectievrij beeldscherm met een reflectie van minder dan 1%.

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor een reflectievrije weergave, gemeten met IDMS 11.2.2 sampling-sphere-implementatie.

AI Picture Pro brengt elke pixel tot leven

AI Super Opschalen, AI Waargenomen Objectverbeteraar en OLED Dynamic Tone Mapping analyseren elke pixel om de resolutie, helderheid, diepte en helderheid te verbeteren.

Lijnen lopen over een zeer dof en bijna grijs beeld van een luipaard in een bos alsof een supercomputer de elementen in het frame analyseert. Een laser tekent het silhouet van de luipaard en vervolgens wordt het helderder, scherper en kleurrijker gemaakt. De achtergrond transformeert ook van links naar rechts, nu met verbeterd contrast, diepte en kleuren.

*AI Picture Pro zal werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.

*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.

De volgende generatie van
LG AI TV

Meer informatie

AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.

*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

Een gezin van vier zit rond een LG AI TV. Er verschijnt een cirkel rond de persoon die de afstandsbediening vasthoudt en zijn naam wordt weergegeven. Dit laat zien hoe AI Voice ID de stem van elke gebruiker herkent. De webOS-interface laat vervolgens zien hoe de AI automatisch van account wisselt en gepersonaliseerde content aanbeveelt.

AI Voice ID

LG AI Voice ID herkent de unieke stem van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.

*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.

*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.

*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

Close-up van een LG OLED TV-scherm waarop te zien is hoe AI Search werkt. Er wordt een klein chatscherm geopend dat weergeeft hoe de gebruiker heeft gevraagd voor de beschikbare sportwedstrijden. AI Search reageert via chat en via miniatuurafbeeldingen van verschillende beschikbare inhoud weer te geven. Er wordt ook gevraagd om het aan Microsoft Copilot te vragen.

AI Search

Vraag alles aan je tv. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel persoonlijke aanbevelingen op je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.

*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd. 

*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

*Een internetverbinding is vereist.

Sci-fi-content wordt afgespeeld op een LG OLED TV-scherm. Op het scherm staat de AI Chatbot-interface. De gebruiker stuurde een bericht naar de chatbot dat het scherm te donker is. De chatbot bood oplossingen voor het verzoek. De hele scène is ook in tweeën gesplitst. De ene kant is donkerder, de andere kant lichter, wat laat zien hoe de AI Chatbot het probleem voor de gebruiker automatisch heeft opgelost.

AI Chatbot

Communiceer met AI Chatbot via AI Magic Remote en beantwoord alle vragen, van instellingenconfiguratie tot problemen oplossen. AI kan intentie van gebruikers begrijpen en direct oplossingen bieden.

*Een internetverbinding is vereist.

*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.

LG AI Magic Remote voor een LG TV-scherm. Op het scherm staat een persoonlijke begroeting van de LG AI met aangepaste trefwoorden op basis van de zoek- en kijkgeschiedenis van de gebruiker. Bij de afstandsbediening staat een pictogram en een label die aangeven dat de AI Concierge-functie eenvoudig toegankelijk is door kort op de AI-knop te drukken.

AI Concierge

Een korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis.

*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.

*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.

*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

Scherm van een gebruiker die het AI Picture Wizard-personalisatieproces doorloopt. Verschillende afbeeldingen worden weergegeven, waarbij de keuzes van de gebruiker worden gemarkeerd. Een laadpictogram verschijnt en een afbeelding van een landschap wordt weergegeven dat wordt uitgebreid van links naar rechts.

Pantalla de una LG OLED TV que reproduce contenido de ciencia ficción. La interfaz de AI Chatbot aparece en la pantalla. El usuario envió un mensaje al chatbot en el que dijo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones a la solicitud. Esta escena también está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante; esto muestra cómo AI Chatbot solucionó automáticamente el problema del usuario.

AI Picture Wizard

Geavanceerde algoritmes leren jouw voorkeuren door 1,6 miljard afbeeldingsmogelijkheden door te nemen. Je tv selecteert een persoonlijke afbeelding speciaal voor jou, gebaseerd

op je keuzes.

Scherm van een gebruiker die het AI Sound Wizard-personalisatieproces doorloopt. Er worden een aantal pictogrammen voor geluidsfragmenten geselecteerd. Een jazz-zanger en saxofoonspeler worden getoond en geluidsgolven die het gepersonaliseerde geluid voorstellen worden over het beeld geanimeerd.

Un LG AI Magic Remote frente a la pantalla de una LG TV. En la pantalla, aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsquedas y visualizaciones del usuario. En el control remoto hay un ícono y una etiqueta en los que se indica que se puede acceder fácilmente a las funciones de AI Concierge con solo pulsar brevemente el botón de IA.

AI Sound Wizard

Kies de audio die je het liefst hoort uit verschillende geluidsclips. AI maakt een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op je voorkeuren op basis van 40 miljoen parameters.

Persoon in een woonkamer. Een spraakballon laat zien hoe ze communiceren met hun LG TV door gewoon “Hi LG” te zeggen.

Zeg gewoon “Hi LG” om de interactie met je
tv te starten.

De AI van je tv staat altijd klaar voor je verzoeken. Zonder op een knop te drukken zeg je gewoon “Hi LG” en de AI begint naar je verzoeken te luisteren.

WebOS Re:New Program-logo en -naam met de CES Innovation Awards 2025 Honoree-badge er vlakbij.

5 jaar lang nieuwe upgrades met het webOS Re:New-Program

Krijg upgrades en voordelen van de nieuwste functies en software. Met een CES Innovation Award in de categorie cyberbeveiliging weet je zeker dat webOS je privacy en gegevens

veilig bewaart.

*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.

*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.

*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.

*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.

Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement

*Beschikbare content kan per land verschillen.

*Aangeboden content kan veranderen.

*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).

*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.

*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.

Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen

Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.

Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.

De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.

Omring jezelf met de schoonheid van de natuur

Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.

Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk

Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.

Zorg voor een leuke sfeer met diverse content

Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.

Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk

Stel je eigen thuisgalerij samen met jouw favoriete muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.

Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt

Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.

Uitleg over hoe een LG TV kan worden ingesteld om muziek op basis van stemming te synchroniseren met de afbeeldingen.
Het proces voor het instellen van jouw voorkeuren voor automatisch samengestelde content wordt weergegeven vanaf het startscherm van een LG TV. Van het kiezen van verschillende soorten content tot de ontvangst van een persoonlijk profiel.

Geniet van automatisch op jouw smaak afgestemde content

Je TV leert je smaak en voorkeuren kennen. Je kunt enkele vragen beantwoorden, zodat je TV kan beginnen met het bieden van kunstwerken die passen bij wat jij leuk vindt.

*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.

Een wandgemonteerde LG TV met een mobiele telefoon in de voorgrond. Het proces voor het instellen van Google Photos op de LG TV wordt weergegeven.

Open Google Photos en zie jouw herinneringen langskomen.

Verbind met gemak je Google Photos-account met je TV via jouw telefoon. Maak eenvoudig jouw ruimte persoonlijk door content vanuit je eigen fotobibliotheek te gebruiken.

*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan. 

Het informatiebord wordt weergegeven op een wandgemonteerde LG TV. Verschillende functies worden weergegeven van weerupdates, sportmeldingen, TV-planner, Home Hub en Google Agenda.

Blijf op de hoogte met een all-in-one persoonlijk dashboard.

Zie in één oogopslag belangrijke informatie. Krijg weerupdates, sportmeldingen, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, jouw kijkreserveringen en meer.

*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.

Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan

Always Ready en Screensaver

Je kunt energie besparen en daarnaast nog steeds genieten van je geselecteerde kunstwerken en speciaal samengestelde afbeeldingen en deze weergeven via Gallery+ als de TV is uitgeschakeld of langdurig niet is gebruikt, waardoor deze uitgroeit tot een digitaal canvas.

AI Brightness Control

De ingebouwde sensoren van je TV detecteren licht en passen de helderheid van het scherm aan voor een optimale kijkervaring bij alle lichtomstandigheden.

Bewegingssensor

Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.

*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.

*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 of 30 minuten. 

*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.

*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen. 

LG TV met Home Hub op het beeldscherm. UI toont Google Home, ThinQ en andere zaken op het IoT, die laten zien hoe je eenvoudig al je slimme apparaten op je tv kunt beheren.

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

Home Hub, het alles-in-één platform voor je woning

Beheer naadloos je huishoudelijke apparaten van LG, naast je Google Home-apparaten en nog veel meer. Ervaar het ultieme comfort van het bedienen van je hele huis via één intuïtief dashboard. 

*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.

*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.

AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact

*Moet via het geluidsmodusmenu worden geactiveerd.

*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.

Verrijk je geluid met LG TV en
LG Soundbar 

*Soundbar kan apart worden aangeschaft. 

*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.  

*OLED G5 kan worden gekoppeld met SG10TY.

*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.

Vind de beste LG Soundbars voor je tv

One Wall-design

Als je je TV aan de muur bevestigt, zorgen de smalle randen en het naadloze ontwerp ervoor dat er geen tussenruimte is.

*Randmaat verschilt per serie en formaat.

*97/83/77/65/55 inch OLED G5 heeft een ‘One Wall-design’.

*48 inch OLED G5 met ultradun design 

*Er is mogelijk een kleine afstand tussen de tv en de muur, afhankelijk van omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Installatievereisten kunnen verschillen. Zie installatiehandleiding voor meer informatie.

Een persoon in een woonkamer die een telefoon vasthoudt. Op de telefoon staat een zendpictogram dat aangeeft dat het telefoonscherm wordt gespiegeld op de TV. Op de tv is een basketbalwedstrijd te zien en aan de zijkant staat een gespiegeld scherm met spelersstatistieken.

Maak plezier met Multi View met meerdere schermen

Haal alles uit je TV met Multi View. Spiegel je apparaten via Google Cast en AirPlay. Splits je scherm in twee aparte weergaven voor naadloos entertainment op meerdere schermen.

*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde. 

*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.

*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast kan per regio en taal verschillen.

Het startscherm van LG Channels toont de verscheidenheid aan content die beschikbaar is op een LG TV.

Persona sosteniendo su teléfono en una sala de estar. Se muestra un ícono de transmisión en el teléfono, que indica que la pantalla del teléfono se está transmitiendo en la televisión. En la televisión se muestra un partido de básquet y a un lado se muestra la pantalla transmitida con las estadísticas de los jugadores.

Stream diverse content. Gratis. 

De exclusieve streamingdienst van LG, LG Channels, brengt een brede selectie live en on-demand kanalen gratis binnen handbereik. 

*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen. 

Drie verschillende pictogrammen laten zien hoe LG Channels gewoon gebruikt kunnen worden zonder dat je een abonnement hoeft te nemen, hoeft te betalen of een decoder hoeft in te stellen.

Gratis. Zonder contract.
Zonder kabel.

Het enige wat u hoeft te doen is aanzetten en beginnen met kijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over verborgen kosten of het installeren van een set-top box. 

Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub

Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.

Startscherm van het Gaming Portal. De cursor beweegt en klikt om veel populaire speltitels weer te geven en de extra functie om games te kunnen selecteren op basis van het type controller dat je hebt, of dat nu een gamepad of de afstandsbediening is.

*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.

*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.

*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.

Een LG TV met een poster van een populaire game op het scherm. Het NVIDIA GeForce NOW-logo is te zien.

De eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming ter wereld – alleen op LG TV’s

Speel 4K 120Hz HDR-games op je tv, zelfs zonder extra apparaat, via NVIDIA GeForce NOW. Met de NVIDIA Blackwell-architectuur kun je genieten van high-end cloudgaming met de prestaties van GeForce RTX 5080.

*Hiervoor is een apart abonnement nodig. Het aanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.

*Alleen beschikbaar op LG OLED M5-, G5- en C5-series (inclusief C5E, C5Z, CS5) en QNED9M.

Ultieme gameplay

Geniet van G-Sync-compatibiliteit, 165Hz VRR, Intertek-gecertificeerde responstijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium en ClearMR 10000-certificering. Ga lekker gamen zonder lag of bewegingsonscherpte.

Twee afbeeldingen van een auto in een videogame naast elkaar. Eén vertoont veel bewegingsonscherpte. De andere is scherp en laat de hoge beeldsnelheid van LG OLED TV zien. Het Nvidia G-Sync-logo, het 165Hz-logo, de Intertek-badge voor een responstijd van 0,1 ms en andere relevante certificeringen zijn te zien.

*83/77/65/55 inch OLED G5 werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen. En hij werkt met 144 Hz op Dolby Vision ingangen.  

*97 inch ondersteunt 120Hz en 48 inch ondersteunt 144Hz.. 

*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*48 inch OLED G5 heeft alleen ClearMR 9000-certificering.

*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.

*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties.

Beste OLED TV voor films

Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.

Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.

Dolby Atmos

Laat levensecht surround geluid om je heen bewegen, zodat je het gevoel hebt dat je midden in alle actie zit.

*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc. 

*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.

Certificeringsmerk voor Carbon Trust, CO2-reductie en -meting, en een certificeringsmerk voor efficiënt gebruik van hulpbronnen van Intertek.

Ontworpen met het milieu in gedachten

Betrouwbare internationale instellingen hebben de milieubewuste inspanningen van LG TV erkend. Nu geverifieerd door Carbon Trust voor CO2-reductie en CO2-emissiemeting, en gecertificeerd door Intertek.

*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.

*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.

*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.

FAQ

[G5 vs. G4] Wat is het verschil tussen de LG OLED evo G5 TV-serie en de vorige serie (G4)?

Belangrijkste upgrades van G5 vs. G4: Hier zijn de belangrijkste uitmuntende verbeteringen van de G5 in vergelijking met de vorige serie:

 

1. Beeldkwaliteit:

De G5 introduceert een upgrade van de Alpha 11 AI Processor naar de nieuwe Alpha 11 AI Processor Gen2. Onze meest briljante processor stelt de TV in staat om objecten met pixel-precisie waar te nemen, waardoor de beeldkwaliteit wordt verbeterd voor de best mogelijke kijkervaring.

 

De G5 is door UL geverifieerd voor Perfect Zwart en Perfect Kleur, waardoor de waargenomen helderheid en het contrast worden verbeterd, of het nu licht of donker is om je heen. Met 100% Color Fidelity en 100% Color Volume-certificeringen die van toepassing zijn op LG's 2025 OLED TV's, levert de G5 nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹ ²

 

2. Geluids-kwaliteit:

De nieuw verbeterde AI Object Remastering haalt stemmen, muziek en geluidseffecten eruit om de helderheid te optimaliseren, wat de best mogelijke geluidservaring oplevert.³

 

3. Gaming:

Gecertificeerd voor zowel G-SYNC als AMD FreeSync, levert de G5 uitstekende VRR-prestaties voor soepele, tear-free gameplay. Met ondersteuning voor VRR tot 165Hz, een reactietijd van 0,1ms en ClearMR 10000-certificering, zorgt het voor ultra-vloeiende beweging en ultra-lage latentie.⁴ ⁵

 

4. webOS voor AI:

Geüpgraded naar webOS 25, biedt de G5 een slimmere, meer intuïtieve TV-ervaring. LG's AI leert je kijkvoorkeuren, begrijpt je levensstijl en optimaliseert elk aspect van je TV-ervaring om de meest ideale, gepersonaliseerde entertainmentervaring te creëren, speciaal voor jou.

 

De nieuw ontworpen AI Magic Remote completeert de AI-ervaring, zonder extra apparaten! Met een bewegingssensor en scrollwiel, wijs en klik je gewoon om het als een luchtmuis te gebruiken of spreek je voor spraakopdrachten.⁶

 

Belangrijkste AI-functies:

1) AI Voice ID: LG AI Voice ID herkent de unieke stemafdruk van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen op het moment dat je spreekt.⁷

2) AI Picture & Sound Wizard: Geavanceerde algoritmes leren je voorkeuren door 1,6 miljard beeldmogelijkheden te doorlopen. Op basis van je selecties creëert je TV een gepersonaliseerd beeld, speciaal voor jou. Kies het geluid dat je leuk vindt uit een selectie van geluidsfragmenten. Uit 40 miljoen parameters creëert AI een op maat gemaakt geluidsprofiel afgestemd op jouw voorkeuren. Elk geluidselement wordt verfijnd met AI-gebalanceerde audio.

3) AI Chatbot: Communiceer met de AI Chatbot via je AI Magic Remote om alle problemen aan te pakken, van het configureren van instellingen tot het oplossen van problemen.⁸

4) AI Search: Vraag je TV alles. De ingebouwde AI herkent je stem en geeft snel gepersonaliseerde aanbevelingen voor je verzoeken. Je kunt ook extra resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.⁹

5) AI Concierge: Eén korte druk op de AI-knop op je afstandsbediening opent je AI Concierge, die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen biedt op basis van je zoek- en kijkgeschiedenis.¹⁰

 

1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 tot 500 lux).

De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkruimte.

 

2) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor Perfect Color, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-normen.

 

2) 100% Color Volume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3 standaardkleurvolume, zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.

 

2) '100% Colour Fidelity' en '100% Colour Volume to DCI-P3' zijn van toepassing op de 2025 OLED-televisies.

 

2) Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% Color Fidelity, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

 

3) Moet worden geactiveerd via het menu Soundbar Mode.

Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

 

4) De 97-inch ondersteunt 120Hz en de 48-inch ondersteunt 144Hz.

 

5) clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte (motion blur) van het display te evalueren.

De ondersteuning voor deze functie kan per model verschillen. ClearMR 10000: Gecertificeerd voor LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inch).

 

6) Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen variëren per regio en ondersteunde taal, zelfs voor hetzelfde model.

Voor sommige functies is een internetverbinding vereist.

AI Voice Recognition is alleen beschikbaar in landen die NLP (Natural Language Processing) in hun moedertaal ondersteunen.

 

7) Gereduceerde of beperkte inhoud kan worden weergegeven afhankelijk van de regio en netwerkverbinding.

De ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land variëren en is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.

Het werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.

 

8) AI Search is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.

De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

Een internetverbinding is vereist.

 

9) Een internetverbinding is vereist.

AI Chatbot is beschikbaar in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

Het is mogelijk om de AI Chatbot aan de klantenservice te koppelen.

 

10) Ondersteunde menu's en apps kunnen per land verschillen.

De weergegeven menu's kunnen bij de lancering anders zijn.

Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

Wat zijn de verschillen tussen de LG OLED G5 en C5?

Zowel de LG OLED G5 als de C5 zijn door UL geverifieerd voor Perfect Zwart en Perfect Kleur, waardoor ze echte zwartniveaus leveren die de waargenomen helderheid en het contrast verbeteren. Met 100% Color Fidelity en 100% Color Volume-certificeringen die van toepassing zijn op de 2025 OLED-tv's van LG, leveren ze nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹ ²

 

De Belangrijkste Verschillen: G5 vs C5

 

1. Beeldkwaliteit en processor

G5: Onze meest briljante processor, α11 AI Gen2, schaalt beelden op naar 4K-kwaliteit met verbluffende kleuren en helderheid. AI-engines nemen objecten waar met pixel-precisie, waardoor de beeldkwaliteit wordt verbeterd voor de best mogelijke kijkervaring.

C5: De α9 AI Processor Gen8 analyseert en schaalt elk frame gedetailleerd op. Door gezichten te herkennen, levert het verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.

 

2. Helderheid³

G5: De α11 AI Processor Gen2, het lichtversterkingsalgoritme en de nieuwe licht-emitterende structuur en verlichtingsregelarchitectuur leveren tot 3x helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate dan een standaard LG OLED TV (non-evo)⁴.

C5: De α9 AI Processor Gen8 en het nieuwe lichtversterkingsalgoritme leveren 30% helderder dan een standaard LG OLED TV (non-evo)⁵.

 

3. Gaming

Zowel de G5 als de C5 leveren een ultieme game-ervaring met G-SYNC-compatibiliteit, een pixeltijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium, ultra-lage latentie en vloeiende beweging met vrijwel geen **bewegingsonscherpte (motion blur)**⁶.

De G5 ondersteunt echter tot 165Hz en is ClearMR 10000 gecertificeerd, terwijl de C5 tot 144Hz ondersteunt en ClearMR 9000 gecertificeerd is⁶.

 

4. Design⁷

C5: Het Ultra Slim Design herdefinieert een moderne look en maakt het kijken meeslepender.

G5: Het One Wall Design zorgt ervoor dat wanneer je de TV aan de muur bevestigt, de smalle randen en het naadloze ontwerp geen opening laten.⁸ ⁹ ¹⁰

 

1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 tot 500 lux).

De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkruimte.

1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor Perfect Color, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-normen.

 

2) 100% Color Volume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3 standaardkleurvolume, zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.

2) Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% Color Fidelity, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

 

3) De helderheid kan variëren op basis van model, schermgrootte en marktregio.

 

4) G5: De piekhelderheid is 3x helderder dan de LG OLED B5 (@10% venster), volgens interne metingen.

 

5) C5: Vergeleken met B5 (non-evo) met meting op een 3% venster. Exclusief de OLED evo C5 48" & 42".

 

6) HGiG is een vrijwilligersgroep van bedrijven uit de game- en TV-display-industrie die samenkomen om richtlijnen te specificeren en beschikbaar te stellen aan het publiek om de game-ervaring van consumenten in HDR te verbeteren.

6) De ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

6) 144Hz werkt alleen met games of pc-ingangen die 144Hz ondersteunen.

clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte (motion blur) van het display te evalueren.

De 83/77/65/55-inch modellen van de OLED G5 werken alleen met games of pc-ingangen die 165Hz ondersteunen. En ze draaien tot 144Hz op Dolby Vision-ingangen.

De 97-inch ondersteunt 120Hz, en de 48-inch ondersteunt 144Hz.

De 48-inch OLED G5 heeft alleen een ClearMR 9000-certificering.

 

7) De grootte van de randen verschilt per serie en grootte.

 

8) De 97/83/77/65/55 inch modellen van de OLED G5 beschikken over het One Wall Design.

 

9) De muurbeugel wordt niet meegeleverd met de standvariant van de G5; de beugel is apart verkrijgbaar.

 

10) Afhankelijk van de installatieomgeving kan er een kleine opening zijn tussen de TV en de muur. De installatievereisten variëren. Raadpleeg de installatiehandleiding voor details.

Hoe installeer je een LG OLED G5 TV aan de muur?

Voor een veilige en naadloze wandinstallatie van uw LG OLED evo G5 TV, volgt u deze richtlijnen:

 

Compatibele muurbeugels en VESA-afmetingen¹:

- 97” model: WB22E97G of WB24GD (VESA 1586*(226×60) / 600×400)²

- 83” model: WB22EG of WB24GC (VESA 180×55 / 400×400)

- 77” model: WB22EG of WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

- 65” model: WB22EG of WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)

- 55” model: WB22EG of OLW480 (VESA 180×55 / 300×200)

- 48” model: OLW480 (VESA 300×200)

 

Installatiestappen:

1. Zorg ervoor dat de muur voldoende sterkte en draagvermogen heeft voor uw TV en beugel.³

2. Markeer en boor gaten volgens het VESA-patroon en de instructies in de beknopte installatiehandleiding en de gebruikershandleiding.

3. Bevestig de beugel stevig aan de muur met geschikte pluggen en schroeven.

4. Sluit alle benodigde kabels aan voordat u de TV monteert voor gemakkelijker toegang.

5. Monteer de TV voorzichtig op de beugel en zorg voor een vlakke pasvorm zonder openingen met de muur.

 

Professionele installatie wordt sterk aanbevolen door LG om de veiligheid, optimale uitlijning en bescherming van uw TV te garanderen—vooral voor grotere schermformaten.

 

Opmerking: LG levert duidelijke, geïllustreerde, meertalige installatiehandleidingen bij het product en online. Raadpleeg altijd de juiste handleiding voor uw TV-model en schermgrootte.⁵

 

1) Controleer de exacte VESA-patronen en compatibele beugel voor uw specifieke model en schermgrootte. De muurbeugel en meegeleverde accessoires kunnen per model en regio verschillen. Controleer de productverpakking en de lokale LG-website voor details. Als de beugel niet in uw pakket is inbegrepen, zorg er dan voor dat u een compatibele beugel gebruikt met het exacte VESA-patroon voor uw specifieke model en schermgrootte.

 

2) Voor 97-inch modellen kunnen speciale VESA-afmetingen (1586(226×60) / 600×400*) van toepassing zijn. Controleer de exacte VESA-patronen en compatibele beugel voor uw specifieke model en schermgrootte.

 

3) De sterkte en geschiktheid van de installatiemuur en ankers zijn de verantwoordelijkheid van de klant. LG is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie of onvoldoende muursterkte.

 

4) Installatieprocedures en ondersteunde accessoires kunnen verschillen per land, TV-grootte en modeljaar. Volg altijd de instructies in de officiële LG-gebruikershandleiding en de beknopte installatiehandleiding voor uw specifieke product.

Welke formaten heeft de LG OLED evo G5 TV?

De LG OLED evo G5 TV is in Europa verkrijgbaar in de volgende schermformaten: 97", 83", 77", 65", 55" en 48". Het One-Wall Design is van toepassing op alle formaten van 97" tot 55"¹.

 

1) Het productassortiment en de beschikbaarheid kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg de lokale LG-website voor de meest recente informatie.

Wat is de schermbeveiliging van de LG OLED evo TV en hoe werkt deze?

LG OLED evo TV's zijn uitgerust met schermbeveiligingsfuncties om beeldretentie te voorkomen en het risico op inbranden (burn-in) te verminderen. De belangrijkste technologie is Pixel Cleaning, die de OLED-pixels ververst om een optimale beeldkwaliteit en een lange levensduur van het paneel te behouden.

 

Automatische werking: Pixel Cleaning wordt automatisch uitgevoerd na een bepaalde periode van cumulatief gebruik, meestal wanneer de tv is uitgeschakeld maar wel is aangesloten op het stopcontact.¹

 

Handmatige werking: U kunt Pixel Cleaning ook handmatig starten via het tv-menu: [Instellingen] → [Algemeen] → [OLED Zorg] → [OLED Panel Zorg] → [Pixel Cleaning].

 

Deze functies helpen uw OLED-paneel in de beste staat te houden voor langdurig gebruik.

 

1) Pixel Cleaning vermindert, maar elimineert niet, het risico op permanente beeldretentie ("inbranden"). Voor het beste resultaat, vermijd het tonen van statische beelden gedurende lange periodes. Laat de TV altijd aangesloten op het stroomnet nadat je hem hebt uitgeschakeld, zodat de automatische Pixel Cleaning kan worden voltooid.

Hoeveel HDMI-poorten heeft de LG OLED evo G5 TV en welke functies ondersteunen ze?

De LG OLED evo G5 TV is uitgerust met vier HDMI-poorten, die allemaal de bandbreedte en functies van de HDMI 2.1-specificatie ondersteunen voor gaming en connectiviteit.

 

- Variable Refresh Rate (VRR): ondersteunt tot 144Hz (48"), 165Hz (83", 77", 65", 55") en 120Hz (97")¹.

- Compatibiliteit met G-SYNC en AMD FreeSync Premium.

- Auto Low Latency Mode (ALLM) voor geoptimaliseerde gaming-responsiviteit.

- Quick Media Switching (QMS) en Quick Frame Transport (QFT).

- Enhanced Audio Return Channel (eARC) op HDMI 2 voor audiotransmissie van hoge kwaliteit.

- HGiG voor HDR-gaming.

 

Alle vier de HDMI-poorten ondersteunen een bandbreedte van 48 Gbps, zodat u de nieuwste gameconsoles, pc's en home theater-apparatuur tegelijkertijd kunt aansluiten.

 

1) De maximale VRR is afhankelijk van het model: 83"/77"/65"/55" ondersteunen tot 165Hz, de 48" ondersteunt tot 144Hz, en de 97" ondersteunt tot 120Hz. Raadpleeg de lokale LG-website voor de volledige modelspecificaties.

Stijlvolle woonkamer met de LG OLED evo M5 TV aan de muur gemonteerd. Een LG Soundbar eronder. De Zero Connect Box is opgeborgen onder een bijzettafeltje. Er zijn helemaal geen draden zichtbaar, wat de True Wireless-technologie van de TV goed weergeeft. Het embleem ‘World’s number 1 OLED TV for 12 years’ (’s werelds beste OLED TV voor 12 jaar) en het LG OLED evo AI M5-logo zijn zichtbaar.

s Werelds eerste draadloze tv met LG OLED G5-beeldkwaliteit.

*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Ga naar https://www.omdia.com/ voor meer informatie.

*True Wireless is gebaseerd op de validatie van NVIDIA G-Sync compatible voor minder hapering, lage invoervertraging en prestaties zonder flikkering. Visueel verliesloos van interne testresultaten met ISO/EC 29170-2. Daadwerkelijke prestaties hangen af van instellingen, omgevingsomstandigheden en gebruik.

*144Hz geldt voor 83/77/65 inches van OLED M5 (exclusief 97 inch).

*Draadloze OLED TV verwijst naar de verbinding tussen de Zero Connect Box en het scherm.

*Plaatsing van de Zero Connect Box in een kast kan resulteren in signaalverstoring op basis van het materiaal en de dikte van de kast.

*Zero Connect Box moet lager worden geïnstalleerd dan de draadloze ontvanger van de tv.

*Voedingskabelverbinding met zowel het TV-scherm als de Zero Connect Box vereist.

*Apparaten moeten via een draad worden aangesloten op de Zero Connect Box.

 

*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.

*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.

*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.

*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.

*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.

Installatiehandleiding‑video

Stel eenvoudig je LG OLED evo AI G5 4K Smart TV op met de meegeleverde standaard. Geniet van een filmische ervaring met premium OLED beeldkwaliteit na een veilige installatie.

Installatiehandleiding-video – Standaardtype
Bevestigen en vastzetten van de meegeleverde standaard aan de LG OLED evo AI G4 4K Smart TV voor installatie.
Printen

Belangrijkste specs

GAMING - Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

GAMING - Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

BEELD (DISPLAY) - Schermtype

4K OLED

BEELD (DISPLAY) - Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 165 Hz)

BEELD (VERWERKING) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

BEELD (VERWERKING) - Beeld processor

α11 AI-processor 4K Gen2

AUDIO - Dolby Atmos

Ja

AUDIO - Luidsprekersysteem

4.2 Kanaal

AUDIO - Audio-vermogen

60W

BEELD (DISPLAY) - Kleurengamma

OLED Color

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 222 x 703 x 27,2

AFMETINGEN EN GEWICHTEN - TV-gewicht zonder standaard (kg)

16,8

Alle specificaties

BEELD (DISPLAY)

Schermtype

4K OLED

Schermresolutie

4K Ultra HD (3840 x 2160)

Verversingssnelheid

120 Hz Native (VRR 165 Hz)

Kleurengamma

OLED Color

BEELD (VERWERKING)

Beeld processor

α11 AI-processor 4K Gen2

AI Upscaling

α11 AI Super Upscaling 4K

Dynamic Tone Mapping

Ja (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Genre Selectie

Ja (SDR/HDR)

AI Helderheidsregeling

Ja

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ja

Dimming Technologie

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Beeldmodus

10 modi

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Beeld Pro

Ja

Auto Calibratie

Ja

QFT (Quick Frame Transport)

Ja

QMS (Quick Media Switching)

Ja

GAMING

Ondersteund G-Sync (Nvidia)

Ja

Ondersteund FreeSync (AMD)

Ja

HGIG Modus

Ja

Game Optimizer

Ja (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ja

VRR (Variable Refresh Rate)

Ja (tot 165 Hz)

Dolby Vision voor gaming (4K 120 Hz)

Ja

Reactietijd

Minder dan 0.1ms

TOEGANKELIJKHEID

Hoog contrast

Ja

Grijswaarden

Ja

Kleuren omkeren

Ja

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

TV-afmetingen zonder standaard (BxHxD mm)

1 222 x 703 x 27,2

TV-afmetingen met standaard (BxHxD mm)

1 222 x 742/787 x 263

Afmetingen verpakking (BxHxD mm)

1 360 x 810 x 172

TV-standaard (BxD mm)

485 x 263

TV-gewicht zonder standaard (kg)

16,8

TV-gewicht met standaard (kg)

22,1

Gewicht verpakking (kg)

27,1

VESA-montage (BxH mm)

300 x 200

8806096363683

AUDIO

Dolby Atmos

Ja

AI Geluid

α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Ja (AI Object Remastering)

Geschikt voor WiSA

Ja (Tot 2.1 Kanaal)

LG Sound Sync

Ja

Sound Mode Share

Ja

Gelijktijdige audio-uitvoer

Ja

Bluetooth Surround Ready

Ja (2-Way Playback)

Audio-vermogen

60W

AI Acoustic Tuning

Ja

Audio-formaten

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Raadpleeg handleiding)

Luidsprekerrichting

Neerwaarts

Luidsprekersysteem

4.2 Kanaal

WOW Orchestra

Ja

CONNECTIVITEIT

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth Ondersteuning

Ja (v 5.3)

Ethernet Ingang

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ja

SPDIF (Optische digitale audio-uitgang)

1x

CI ingang

1x (Behalve Groot-Brittannië, Ierland)

HDMI Ingang

4x (ondersteunt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 poorten))

RF Ingang (Antenne/Kabel)

2x

USB Ingang

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

Werkt met Apple Airplay2

Ja

Besturingssysteem (OS)

webOS 25

Geschikt voor USB Camera

Ja

AI-chatbot

Ja

Always Ready

Ja

Volledige webbrowser

Ja

Google Cast

Ja

Google Home/Hub

Ja

Handsfree spraakbediening

Ja

Thuishub

Ja

Intelligente spraakherkenning

Ja

LG Channels

Ja

Magic Remote afstandsbediening

Meegeleverd

Multi View

Ja

Smartphone Remote App

Ja (LG ThinQ)

Spraak-ID

Ja

Werkt met Apple Home

Ja

STROOM

Voeding (Spanning, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Stand-by stroomverbruik

Onder 0,5W

ACCESSOIRES INBEGREPEN

Afstandsbediening

Magic Remote MR25GA / MR25GB (VK, Italië)

Stroomkabel

Ja (bijgevoegd)

UITZENDING

Analoge TV-ontvangst

Ja

Digitale TV-ontvangst

DVB-T2/T (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2/S (Satelliet)

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
Dismantling information(OLED55G56LS)
extensie
EU Energy label 2019(OLED55G56LS)
extensie
Product information sheet (OLED55G56LS)
extensie
GPSR Safety Information(OLED55G56LS)
MEER NALEVINGSINFORMATIE
Printen

extensie
GPSR Safety Information(DS70TY)
extensie
WEB INFO(DS70TY)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Reviews van andere gebruikers

Onze keuze

Lokaal zoeken

Vind een winkel of installateur bij jou in de buurt
Betalen met in3
Koop nu en betaal in 3 delen, 0% rente
Shoppen en betalen met in3:
  • Stap 1
    Wanneer je shopt op LG.com/nl/ voeg je producten toe aan de winkelwagen en als jouw bestelling in aanmerking komt voor in3 (in 3 rentevrije delen betalen), zie je de betaaloptie in3 op de afrekenpagina.
  • Stap 2
    Bij het afrekenen kies je voor de in3-betaaloptie, vul de gevraagde gegevens in en in3 laat je direct weten of je bent goedgekeurd.
  • Stap 3
    Betaal direct de eerste termijn via iDEAL. Je ontvangt daarna een e-mailbevestiging en herinneringen wanneer het tijd is om de volgende termijnbetaling te doen.
Zo werkt het

Betaal jouw bestelling in 3 gelijke delen. De eerste termijn betaal je vandaag via iDEAL. Elke 30 dagen betaal je de volgende termijn en hiervoor ontvang je vanuit in3 een herinnering. Je betaalt geen rente,
je krijgt geen BKR-registratie en er zijn geen extra kosten als je op tijd betaalt. In3 is mogelijk bij bestelbedragen vanaf € 100 tot en met € 5000. Bekijk de betaalvoorwaarden van in3

Over in3

LG Electronics werkt samen met in3 zodat onze klanten in 3 gelijke delen kunnen betalen op LG.com/NL. Zonder rente en zonder BKR-registratie.
Lees meer

FAQ

Bezoek de website van in3 voor meer informatie over het gebruik van in3.
Lees meer

 