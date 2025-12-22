65 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV & DSG10TY 3.1 kanaal

*'Reflectievrij' geldt voor OLED M5 83/77/65 inch en OLED G5 83/77/65/55 inch.

*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ is beschikbaar op 2025 OLED TV’s.

*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.

*De reflectie van het display is gedefinieerd als de Specular Component Included (SCI)-waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.

*Het LG OLED-scherm is door Intertek gemeten als reflectievrij beeldscherm met een reflectie van minder dan 1%.

*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.

Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor een reflectievrije weergave, gemeten met IDMS 11.2.2 sampling-sphere-implementatie.