We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
77 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV + Mobiele Airconditioner
77 inch LG OLED evo AI G5 4K Smart TV + Mobiele Airconditioner
OLED77G55LW.TF09TWS
()
Belangrijkste functies
- 4K-beeldkwaliteit, AI-upscaled beeld en surround-geluid van de alpha 11 AI Processor Gen2
- Diepe zwartwaardes in elke pixel zorgen voor verbluffend contrast, diepte en detail
- 100% kleurgetrouwheid voor nauwkeurige, levensechte kleuren. 100% kleurvolume voor rijkere tinten
- Tot 3x helderdere beelden vergeleken met conventionele OLED-tv's dankzij Brightness Booster Ultimate
- Fast Cooling
- Auto Swing
*Omdia. 12 jaar nummer 1 met de meeste verkochte eenheden van 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Bezoek https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
Onze meest briljante alpha 11 AI Processor
Gen2 voor de beste kijkervaring
Alpha 11 AI processor Gen2 verbetert beelden tot verbluffende 4K-kwaliteit. AI-engines nemen objecten waar met precisie op pixelniveau om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de beste kijkervaring.
*Vergeleken met het instapmodel Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 van hetzelfde jaar op basis van interne vergelijking van specificaties.
3X helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate
De architectuur voor verlichtingsregeling van de alpha 11 AI Processor Gen2 levert tot drie keer helderdere beelden.
*De helderheid kan per model, schermafmetingen en marktregio verschillen.
*De piekhelderheid is 3X helderder dan LG OLED B5 @10% venster volgens interne metingen.
Perfect zwart en kleur, of het nu licht of donker is, alleen met LG OLED TV.
Perfect zwart is UL-gecertificeerd en levert true black-niveaus voor verbeterde helderheid en contrast. Heeft een UL eyesafe-certificering voor een comfortabelere kijkervaring met minder blauw licht.
*LG OLED-display is door UL geverifieerd op Perfect zwart, gemeten volgens IDMS 11.5 lichtbandreflectie, gebaseerd op een typische omgeving met binnenverlichting (200 tot 500 lux).
*Daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
LG OLED TV-schermen zijn gecertificeerd als Circadian Performance Factor door eyesafe®
*Schermbeelden zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.
Perfecte kleur
100% kleurvolume en 100% keurgetrouwheid gecertificeerd. Geniet van nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs bij zonlicht of in donkere omgevingen.
*'Reflectievrij' geldt voor OLED M5 83/77/65 inch en OLED G5 83/77/65/55 inch.
*‘100% kleurgetrouwheid’ en ‘100% kleurvolume voor DCI-P3’ is beschikbaar op 2025 OLED TV’s.
*LG OLED-display is geverifieerd voor UL voor perfecte kleur gemeten op basis van IDMS 11.5 lichtbandreflectienormen.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% kleurgetrouwheid, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
*De reflectie van het display is gedefinieerd als de Specular Component Included (SCI)-waarde bij 550nm, onafhankelijk getest door Intertek.
*Het LG OLED-scherm is door Intertek gemeten als reflectievrij beeldscherm met een reflectie van minder dan 1%.
*Display Color Gamut Volume (CGV) is gelijk aan of overtreft de CGV van de DCI-P3 kleurruimte zoals onafhankelijk gecontroleerd door Intertek.
Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor een reflectievrije weergave, gemeten met IDMS 11.2.2 sampling-sphere-implementatie.
AI Picture Pro brengt elke pixel tot leven
AI Super Opschalen, AI Waargenomen Objectverbeteraar en OLED Dynamic Tone Mapping analyseren elke pixel om de resolutie, helderheid, diepte en helderheid te verbeteren.
*AI Picture Pro zal werken met auteursrechtelijk beschermde inhoud op OTT-diensten.
*Beeldkwaliteit van opgeschaalde content verschilt op basis van de bronresolutie.
De volgende generatie van
LG AI TV
AI Magic Remote maakt de AI
experience compleet
Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kun je aanwijzen en klikken om hem te gebruiken als airmouse of spreek gewoon voor spraakopdrachten.
*Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.
*Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding nodig.
*AI Voice Recognition wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Verminderde of beperkte content wordt mogelijk weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkconnectiviteit.
*Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 zijn gelanceerd.
*Werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
*AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv’s die vanaf 2024 werden gelanceerd.
*De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
*Een internetverbinding is vereist.
*Een internetverbinding is vereist.
*AI Chatbot wordt alleen geleverd in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.
*Het is mogelijk om de AI Chatbot te koppelen aan de klantenservice.
*Ondersteunde menu’s en apps kunnen per land verschillen.
*De getoonde menu’s kunnen anders zijn bij de release.
*Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
*webOS Re:New Program is beschikbaar op 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’s.
*Het webOS Re:New Program ondersteunt een totaal van vier upgrades in vijf jaar. Dit is gebaseerd op de voorgeïnstalleerde versie van webOS, en upgrades kunnen variëren van het eind van de maand tot het begin van het jaar.
*Updates en de planning van bepaalde functies, toepassingen en services kunnen per model en regio verschillen.
*Upgrades beschikbaar voor 2022 OLED’s en 2023 UHD en hogere modellen.
Ervaar wat LG AI TV voor jou kan doen!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot & AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
Ontdek 4000+ content om een ruimte volledig naar jouw smaak te maken met een LG Gallery+-abonnement
*Beschikbare content kan per land verschillen.
*Aangeboden content kan veranderen.
*4000 stuks aan content is alleen beschikbaar in landen waar webOS Pay wordt ondersteund (Korea, VS, VK en geselecteerde EU-landen).
*Een abonnement voor de LG Gallery+-service is vereist voor volledige toegang tot content en functies.
*Klanten met een abonnement krijgen een gratis proefabonnement van 1 maand aangeboden.
Geef je ruimte een persoonlijke touch met diverse content waaruit je kunt kiezen
Blader door een gigantische bibliotheek vol content. Kunst, games, landschappen en meer, ontdek een variatie aan beelden, allemaal op één plek.
Geniet van wereldberoemde kunstwerken in jouw ruimte.
De binnenkant van een verfijnd huis. Veel verschillende kunstwerken zijn te zien. Op de middelste muur is een LG TV te zien met een populair kunstwerk op het scherm. De tv lijkt op een schilderij uit een museum.
Omring jezelf met de schoonheid van de natuur
Interieur van een landelijk huis. Een grote wandgemonteerde LG TV heeft een kunstwerk van een prachtig natuurlandschap in beeld. De TV lijkt net een foto die op een muur is gehangen.
Introduceer een moderne vibe met digitaal en 3D-kunstwerk
Interieur van een stijlvol en kleurrijk huis. Een LG TV is aan de muur bevestigd. Op het scherm is een kleurrijk modern kunstwerk te zien. De illustratie op de tv geeft persoonlijkheid aan het algehele design van de binnenruimte.
Zorg voor een leuke sfeer met diverse content
Er is een grote LG TV op de muur gemonteerd in een gamingruimte in huis. Op het scherm wordt artwork van Assassin's Creed Shadows weergegeven.
Maak je ruimte op talloze manieren persoonlijk
Stel je eigen thuisgalerij samen met jouw favoriete muziek, afbeeldingen en meer. Kies wat jij wilt zien op je TV, afhankelijk van je huidige voorkeuren.
Synchroniseer muziek en afbeeldingen op basis van hoe jij je voelt
Combineer achtergrondmuziek met afbeeldingen om jouw eigen stemming te kiezen. Kies uit vooringestelde muziek of verbind zelfs je mobiele apparaat via Bluetooth om je eigen nummers af te spelen.
*16 verschillende profielen worden aangeboden, met advies voor content gegenereerd door bijpassende gegevens van elk type profiel.
*De functie kan worden gebruikt als je bent ingelogd op je Google Photos-account en je minimaal 10 foto’s in de app hebt staan.
*Toegang tot Google Agenda vereist een Google-account.
Slimme instellingen passen zich aan veranderingen in je omgeving aan
*Screensaver is beschikbaar met een abonnement.
*Screensaver wordt standaard na 3 minuten geactiveerd als er geen video wordt afgespeeld of de afstandsbediening niet wordt gebruikt. Gebruikers kunnen de tijd aanpassen naar 10, 20 of 30 minuten.
*Videocontent en achtergrondmuziek worden niet ondersteund voor de modus screensaver.
*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.
*Bewegingssensoren zijn alleen geschikt voor de M5- en G5-modellen.
*LG ondersteunt ‘Matter’ Wifi-apparaten. ‘Matter’-ondersteunde apparaten en functies kunnen verschillen op basis van de verbonden apparaten. Eerste verbinding voor ThinQ en Matter moet via de mobiele ThinQ-app verlopen.
*Gebruik van de handsfree spraakfunctie zonder afstandsbediening is alleen mogelijk met de alpha 9 AI-processor en alpha 11 AI-processor. Dit kan per product en regio verschillen.
AI Sound Pro verfijnt je geluid voor impact
*Moet via het geluidsmodusmenu worden geactiveerd.
*Afhankelijk van de omgeving kan het geluid anders klinken.
Verrijk je geluid met LG TV en LG Soundbar
*Soundbar kan apart worden aangeschaft.
*De bediening van de geluidsmodus kan per model verschillen.
*Houd er rekening mee dat de service mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Een netwerkverbinding is vereist voor updates.
*OLED G5 kan worden gekoppeld met SG10TY.
*Het gebruik van de LG TV afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.
*WOW Orchestra/WOW Interface is beschikbaar op 2025 LG OLED TV’s.
Vind de beste LG Soundbars voor je TV
One Wall-design
When you mount your TV to the wall, its narrow bezels and seamless design ensure that there is no gap.
*Randmaat verschilt per serie en formaat.
*97/83/77/65/55 inch OLED G5 heeft een ‘One Wall-design’.
*48 inch OLED G5 met ultradun design
*Er is mogelijk een kleine afstand tussen de tv en de muur, afhankelijk van omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Installatievereisten kunnen verschillen. Zie installatiehandleiding voor meer informatie.
*Afbeeldings- en geluidsinstellingen op beide schermen zijn hetzelfde.
*Apple, het Apple-logo, Apple TV, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen.
*Ondersteuning voor AirPlay 2, HomeKit, Googlecast Built-in en kan verschillen per regio en taal.
*Beschikbare inhoud en apps kunnen per land, product en regio verschillen.
Het Gaming Portal maakt van je TV de ultieme gamehub
Speel duizenden games direct op je LG TV met toegang tot GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid en nu ook Xbox app! Geniet van een verscheidenheid aan game-ervaringen, van AAA-titels met gamepad tot gewone games die je met je afstandsbediening kunt spelen.
*Ondersteuning voor het Gaming Portal kan per land verschillen.
*Ondersteuning voor gamingdiensten in de cloud en games binnen Gaming Portal kan per land verschillen.
*Voor sommige gamingdiensten heb je mogelijk een abonnement en een gamepad nodig.
*Hiervoor is een apart abonnement nodig. Het aanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.
*Alleen beschikbaar op LG OLED M5-, G5- en C5-series (inclusief C5E, C5Z, CS5) en QNED9M.
Ultieme gameplay
Geniet van G-Sync-compatibiliteit, 165Hz VRR, Intertek-gecertificeerde responstijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium en ClearMR 10000-certificering. Ga lekker gamen zonder lag of bewegingsonscherpte.
*83/77/65/55 inch OLED G5 werkt alleen met games of PC-ingangen die 165Hz ondersteunen. En hij werkt met 144 Hz op Dolby Vision ingangen.
*97 inch ondersteunt 120Hz en 48 inch ondersteunt 144Hz..
*HGiG is een groep vrijwillige bedrijven uit de game- en TV-displayindustrie die samenkomen om richtlijnen op te stellen en openbaar te maken om de game-ervaringen in HDR te verbeteren.
*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
*48 inch OLED G5 heeft alleen ClearMR 9000-certificering.
*clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de bewegingsonscherpte van het beeldscherm te beoordelen.
*LG OLED-schermen zijn door Intertek gecertificeerd voor een responstijd van 0,1 ms (grijs-naar-grijs) en gekwalificeerde gamingprestaties.
Beste OLED TV voor films
Bekijk hoe films in je thuisbioscoop tot leven komen dankzij de FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan omgevingslicht voor een beeld van topkwaliteit.
Dolby Vision en Ambient FILMMAKER MODE
Beleef cinema zoals de regisseur het bedoeld heeft met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke versie houdt.
*Ambient FILMMAKER MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.
*Ambient FILMMAKER MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.
*Ambient FILMMAKER MODE start automatisch op AppleTV+ en op Amazon Prime video-app.
*De Intertek-certificering voor efficiënt gebruik van hulpbronnen is van toepassing op de volgende modellen: OLED M5, G5, C5, B5 en QNED9M, QNED85, QNED82 en QNED80.
*Carbon Trust-verificatie is van toepassing op 83/77/65/55 inch OLED G5 en 83 inch OLED C5 voor het verminderen van de CO2-voetafdruk, en 77/65/55 inch OLED C5 voor het meten van de CO2-voetafdruk.
*Bezoek https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home voor meer informatie.
*Omdia. 12 jaar als nummer 1 met de meeste verkochte eenheden 2013-2024. Dit resultaat is geen reclame voor LGE of zijn producten. Ga naar https://www.omdia.com/ voor meer informatie.
*True Wireless is gebaseerd op de validatie van NVIDIA G-Sync compatible voor minder hapering, lage invoervertraging en prestaties zonder flikkering. Visueel verliesloos van interne testresultaten met ISO/EC 29170-2. Daadwerkelijke prestaties hangen af van instellingen, omgevingsomstandigheden en gebruik.
*144Hz geldt voor 83/77/65 inches van OLED M5 (exclusief 97 inch).
*Draadloze OLED TV verwijst naar de verbinding tussen de Zero Connect Box en het scherm.
*Plaatsing van de Zero Connect Box in een kast kan resulteren in signaalverstoring op basis van het materiaal en de dikte van de kast.
*Zero Connect Box moet lager worden geïnstalleerd dan de draadloze ontvanger van de tv.
*Voedingskabelverbinding met zowel het TV-scherm als de Zero Connect Box vereist.
*Apparaten moeten via een draad worden aangesloten op de Zero Connect Box.
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Alle bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd.
*De weergegeven producten in de afbeeldingen kunnen verschillen.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio en land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*AI Magic Remote moet mogelijk apart worden aangeschaft, afhankelijk van de grootte, het model en de regio van je tv.
FAQ
[G5 vs. G4] Wat is het verschil tussen de LG OLED evo G5 TV-serie en de vorige serie (G4)?
Belangrijkste upgrades van G5 ten opzichte van G4:
Hier zijn de belangrijkste opvallende verbeteringen van G5 in vergelijking met de vorige serie:
1. Beeldkwaliteit: De G5 introduceert een upgrade van de Alpha 11 AI Processor naar de nieuwe Alpha 11 AI Processor Gen2. Onze meest briljante processor stelt de TV in staat om objecten waar te nemen met pixelprecisie, waardoor de beeldkwaliteit wordt verbeterd voor de best mogelijke kijkervaring. De G5 is UL-geverifieerd voor Perfect Black en Perfect Colour, waardoor de waargenomen helderheid en het contrast worden verbeterd, of het nu licht of donker om u heen is. Met de 100% Color Fidelity en 100% Color Volume certificeringen die van toepassing zijn op de LG 2025 OLED TV's, levert de G5 nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.1 2
2. Geluidskwaliteit: De onlangs verbeterde AI Object Remastering-functie extraheert stemmen, muziek en audio SFX om de helderheid te optimaliseren, wat de best mogelijke geluidservaring oplevert.3
3. Gaming: De G5 is gevalideerd voor zowel G-SYNC als AMD FreeSync en levert uitstekende VRR-prestaties voor een soepele, scheurvrije gameplay. Met ondersteuning voor tot 165Hz VRR, een reactietijd van 0.1ms en ClearMR 10000-certificering, zorgt het voor ultra soepele beweging en ultra lage latentie.4 5
4. webOS for AI: Geüpgraded naar webOS 25, biedt de G5 een slimmere, intuïtievere TV-ervaring. LG's AI leert uw kijkvoorkeuren, begrijpt uw levensstijl en optimaliseert elk aspect van uw TV-ervaring om de meest ideale, gepersonaliseerde entertainmentervaring te creëren, speciaal voor u. De nieuw ontworpen AI Magic Remote maakt de AI-ervaring compleet, zonder extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel, wijst en klikt u eenvoudig om hem te gebruiken als een 'air mouse' of spreekt u voor spraakopdrachten.6
Belangrijkste AI-functies:
1) AI Voice ID: LG's AI Voice ID herkent de unieke stemafdruk van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen zodra u spreekt.7
2) AI Picture & Sound Wizard: Geavanceerde algoritmen leren uw voorkeuren door 1,6 miljard beeldmogelijkheden te doorlopen. Op basis van uw selecties creëert uw TV een gepersonaliseerd beeld, speciaal voor u. Kies het geluid dat u bevalt uit een selectie van geluidsfragmenten. Uit 40 miljoen parameters creëert AI een op maat gemaakt geluidsprofiel, afgestemd op uw voorkeuren. Elk geluidselement wordt verfijnd met AI-gebalanceerde audio.
3) AI Chatbot: Communiceer met de AI Chatbot via uw AI Magic Remote en behandel alle zorgen, van het configureren van instellingen tot het oplossen van problemen.8
4) AI Search: Vraag uw TV alles. De ingebouwde AI herkent uw stem en geeft snel gepersonaliseerde aanbevelingen op uw verzoeken. U kunt ook aanvullende resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.9
5) AI Concierge: Een korte druk op de AI-knop op uw afstandsbediening opent uw AI Concierge, die aangepaste trefwoorden en aanbevelingen biedt op basis van uw zoekgeschiedenis.10
1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor "perfect zwart", gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 tot 500 lux).
De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkruimte.
2) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor "Perfect Color", gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-normen.
2) 100% Color Volume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3 standaardkleurvolume, zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.
2) '100% Colour Fidelity' en '100% Colour Volume to DCI-P3' zijn van toepassing op de 2025 OLED-televisies.
2) Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% Color Fidelity, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
3) Moet worden geactiveerd via het menu Soundbar Mode.
Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.
4) De 97-inch ondersteunt 120Hz en de 48-inch ondersteunt 144Hz.
5) clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte (motion blur) van het display te evalueren.
De ondersteuning voor deze functie kan per model verschillen. ClearMR 10000: Gecertificeerd voor LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 inch).
6) Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen variëren per regio en ondersteunde taal, zelfs voor hetzelfde model.
Voor sommige functies is een internetverbinding vereist.
AI Voice Recognition is alleen beschikbaar in landen die NLP (Natural Language Processing) in hun moedertaal ondersteunen.
7) Gereduceerde of beperkte inhoud kan worden weergegeven afhankelijk van de regio en netwerkverbinding.
De ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land variëren en is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.
Het werkt alleen met apps die de Voice ID-account ondersteunen.
8) AI Search is beschikbaar op OLED, QNED, NanoCell en UHD-televisies die vanaf 2024 zijn uitgebracht.
De VS en Korea gebruiken het LLM-model.
Een internetverbinding is vereist.
9) Een internetverbinding is vereist.
AI Chatbot is beschikbaar in landen die NLP (Natural Language Processing) in hun moedertaal ondersteunen.
Het is mogelijk om de AI Chatbot aan de klantenservice te koppelen.
10) Ondersteunde menu's en apps kunnen per land verschillen.
De weergegeven menu's kunnen bij de lancering anders zijn.
Aanbevelingen voor trefwoorden variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.
Wat zijn de verschillen tussen de LG OLED G5 en C5?
Zowel de LG OLED G5 als de C5 zijn door UL geverifieerd voor Perfect Zwart en Perfect Kleur, waardoor ze echte zwartniveaus leveren die de waargenomen helderheid en het contrast verbeteren. Met 100% Colour Fidelity en 100% Colour Volume-certificeringen die van toepassing zijn op de 2025 OLED-tv's van LG, leveren ze nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹ ²
De Belangrijkste Verschillen: G5 vs C5
Beeldkwaliteit aangedreven door processor:
G5: Onze meest briljante α11 AI Processor Gen2 schaalt beelden op naar 4K-kwaliteit met verbluffende kleuren en helderheid. AI-engines nemen objecten waar met pixel-precisie om de beeldkwaliteit te verbeteren voor de best mogelijke kijkervaring.
C5: De α9 AI Processor Gen8 analyseert en schaalt elk frame gedetailleerd op. Door gezichten te herkennen, levert het verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.
Helderheid³
G5: De α11 AI Processor Gen2, het algoritme voor lichtversterking, en de nieuwe lichtemitterende structuur en verlichtingsregelarchitectuur leveren tot 3x helderdere beelden met Brightness Booster Ultimate dan LG's standaard OLED TV (non-evo)⁴.
C5: De α9 AI Processor Gen8 en het nieuwe lichtversterkingsalgoritme leveren 30% helderder dan LG's standaard OLED TV (non-evo)⁵.
Gaming
Zowel de G5 als de C5 leveren een ultieme game-ervaring met G-SYNC-compatibiliteit, een pixeltijd van 0,1 ms, AMD FreeSync Premium, ultra-lage latentie en motion blur⁶.
De G5 ondersteunt echter tot 165Hz en is ClearMR 10000 gecertificeerd, terwijl de C5 tot 144Hz ondersteunt en ClearMR 9000 gecertificeerd is⁶.
Design⁷
C5: Het Ultra Slim Design herdefinieert een moderne look en maakt het kijken meeslepender.
G5: Het One Wall Design zorgt ervoor dat wanneer je de TV aan de muur bevestigt, de smalle randen en het naadloze ontwerp geen opening laten.⁸ ⁹ ¹⁰
1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 tot 500 lux).
De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkruimte.
1) Het LG OLED-scherm is door UL geverifieerd voor Perfect Color, gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-normen.
2) 100% Color Volume wordt gedefinieerd als de prestatie van het display die gelijk is aan of groter is dan de grootte van het DCI-P3 standaardkleurvolume, zoals onafhankelijk geverifieerd door Intertek.
2) Het LG OLED-scherm is door Intertek gecertificeerd voor 100% Color Fidelity, gemeten volgens de CIE DE2000-norm met 125 kleurpatronen.
3) De helderheid kan variëren op basis van model, schermgrootte en marktregio.
4) G5: De piekhelderheid is 3x helderder dan de LG OLED B5 (@10% venster), volgens interne metingen.
5) C5: Vergeleken met B5 (non-evo) met meting op een 3% venster. Exclusief de OLED evo C5 48" & 42".
6) HGiG is een vrijwilligersgroep van bedrijven uit de game- en TV-display-industrie die samenkomen om richtlijnen te specificeren en beschikbaar te stellen aan het publiek om de game-ervaring van consumenten in HDR te verbeteren.
6) De ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.
6) 144Hz werkt alleen met games of pc-ingangen die 144Hz ondersteunen.
clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte (motion blur) van het display te evalueren.
De 83/77/65/55-inch modellen van de OLED G5 werken alleen met games of pc-ingangen die 165Hz ondersteunen. En ze draaien tot 144Hz op Dolby Vision-ingangen.
De 97-inch ondersteunt 120Hz, en de 48-inch ondersteunt 144Hz.
De 48-inch OLED G5 heeft alleen een ClearMR 9000-certificering.
7) De grootte van de randen verschilt per serie en grootte.
8) De 97/83/77/65/55 inch modellen van de OLED G5 beschikken over het One Wall Design.
9) De muurbeugel wordt niet meegeleverd met de standvariant van de G5; de beugel is apart verkrijgbaar.
10) Afhankelijk van de installatieomgeving kan er een kleine opening zijn tussen de TV en de muur. De installatievereisten variëren. Raadpleeg de installatiehandleiding voor details.
Hoe installeer je een LG OLED G5 TV aan de muur?
Voor een veilige en naadloze wandinstallatie van uw LG OLED evo G5 TV, volgt u deze richtlijnen:
Compatibele muurbeugels en VESA-afmetingen¹:
- 97” model: WB22E97G of WB24GD (VESA 1586*(226×60) / 600×400)²
- 83” model: WB22EG of WB24GC (VESA 180×55 / 400×400)
- 77” model: WB22EG of WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)
- 65” model: WB22EG of WB24GC (VESA 180×55 / 300×300)
- 55” model: WB22EG of OLW480 (VESA 180×55 / 300×200)
- 48” model: OLW480 (VESA 300×200)
Installatiestappen:
1. Zorg ervoor dat de muur voldoende sterkte en draagvermogen heeft voor uw TV en beugel.
2. Markeer en boor gaten volgens het VESA-patroon en de instructies in de beknopte installatiehandleiding en de gebruikershandleiding.
3. Bevestig de beugel stevig aan de muur met geschikte pluggen en schroeven.
4. Sluit alle benodigde kabels aan voordat u de TV monteert voor gemakkelijker toegang.
5. Monteer de TV voorzichtig op de beugel en zorg voor een vlakke pasvorm zonder openingen met de muur.
Professionele installatie wordt sterk aanbevolen door LG om de veiligheid, optimale uitlijning en bescherming van uw TV te garanderen—vooral voor grotere schermformaten.
Toegewijde G5-standaard (Optioneel): Als u de voorkeur geeft aan plaatsing op een tafel, kunnen speciale G5-standaarden (SA-G5SN55, SA-G5SN65, ST-G4WR8377, SQ-G2DT97) afzonderlijk worden aangeschaft voor elke maat⁴ (behalve 48").
Opmerking: LG levert duidelijke, geïllustreerde, meertalige installatiehandleidingen bij het product en online. Raadpleeg altijd de juiste handleiding voor uw TV-model en schermgrootte.⁵
1) Controleer de exacte VESA-patronen en compatibele beugel voor uw specifieke model en schermgrootte. De muurbeugel en meegeleverde accessoires kunnen per model en regio verschillen. Controleer de productverpakking en de lokale LG-website voor details. Als de beugel niet in uw pakket is inbegrepen, zorg er dan voor dat u een compatibele beugel gebruikt met het exacte VESA-patroon voor uw specifieke model en schermgrootte.
2) Voor 97-inch modellen kunnen speciale VESA-afmetingen (1586*(226×60) / 600×400) van toepassing zijn. Controleer de exacte VESA-patronen en compatibele beugel voor uw specifieke model en schermgrootte.
3) De sterkte en geschiktheid van de installatiemuur en ankers zijn de verantwoordelijkheid van de klant. LG is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste installatie of onvoldoende muursterkte.
4) De standaard en muurbeugel zijn mogelijk niet standaard in alle regio's inbegrepen. Optionele accessoires zijn apart verkrijgbaar, afhankelijk van uw locatie en model.
5) Installatieprocedures en ondersteunde accessoires kunnen verschillen per land, TV-grootte en modeljaar. Volg altijd de instructies in de officiële LG-gebruikershandleiding en de beknopte installatiehandleiding voor uw specifieke product.
Welke formaten heeft de LG OLED evo G5 TV?
De LG OLED evo G5 TV is in Europa verkrijgbaar in de volgende schermformaten: 97", 83", 77", 65", 55" en 48". Het One-Wall Design is van toepassing op alle formaten van 97” tot 55”¹.
Het productassortiment en de beschikbaarheid kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg de lokale LG-website voor de meest recente informatie.
Wat is de schermbeveiliging van de LG OLED evo TV en hoe werkt deze?
LG OLED evo TV's zijn uitgerust met schermbeveiligingsfuncties om beeldretentie te voorkomen en het risico op inbranden (burn-in) te verminderen. De belangrijkste technologie is Pixel Cleaning, die de OLED-pixels ververst om een optimale beeldkwaliteit en een lange levensduur van het paneel te behouden.
- Automatische werking: Pixel Cleaning wordt automatisch uitgevoerd na een bepaalde periode van cumulatief gebruik, meestal wanneer de tv is uitgeschakeld maar wel is aangesloten op het stopcontact.¹
- Handmatige werking: U kunt Pixel Cleaning ook handmatig starten via het tv-menu:
[Instellingen] → [Algemeen] → [OLED Zorg] → [OLED Panel Zorg] → [Pixel Cleaning].
Deze functies helpen uw OLED-paneel in de beste staat te houden voor langdurig gebruik.
1) Pixel Cleaning vermindert, maar elimineert niet, het risico op permanente beeldretentie ("inbranden"). Voor het beste resultaat, vermijd het tonen van statische beelden gedurende lange periodes. Laat de TV altijd aangesloten op het stroomnet nadat je hem hebt uitgeschakeld, zodat de automatische Pixel Cleaning kan worden voltooid.
Hoeveel HDMI-poorten heeft de LG OLED evo G5 TV en welke functies ondersteunen ze?
De LG OLED evo G5 TV is uitgerust met vier HDMI-poorten, die allemaal de HDMI 2.1-specificatiebandbreedte en functies voor gaming en connectiviteit ondersteunen:
∙ Variable Refresh Rate (VRR) tot 144Hz (48"), 165Hz (83", 77", 65", 55"), en tot 120Hz (97")¹
∙ Compatibiliteit met G-SYNC en AMD FreeSync Premium
∙ Auto Low Latency Mode (ALLM) voor geoptimaliseerde gaming-responsiviteit
∙ Quick Media Switching (QMS) en Quick Frame Transport (QFT)
∙ Enhanced Audio Return Channel (eARC) op HDMI 2 voor audiotransmissie van hoge kwaliteit
∙ HGiG voor HDR-gaming
Alle vier de HDMI-poorten ondersteunen de HDMI 2.1-bandbreedte (48Gbps), waardoor de nieuwste gameconsoles, pc's en home theater-apparatuur tegelijkertijd kunnen worden aangesloten.
1) De maximale VRR is afhankelijk van het model: 83"/77"/65"/55" ondersteunen tot 165Hz, de 48" ondersteunt tot 144Hz, en de 97" ondersteunt tot 120Hz. Raadpleeg de lokale LG-website voor de volledige modelspecificaties.
Installatiehandleiding‑video
Stel eenvoudig je LG OLED evo AI G5 4K Smart TV op met de meegeleverde standaard. Geniet van een filmische ervaring met premium OLED beeldkwaliteit na een veilige installatie.
Reviews van andere gebruikers
Onze keuze
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Aanbevolen producten