83 inch LG OLED evo AI C5 4K Smart TV + Mobiele Airconditioner

Belangrijkste upgrades van C5 versus C4:

Hier zijn de belangrijkste opvallende verbeteringen van de C5 in vergelijking met de vorige serie:

1. Beeldkwaliteit:

Een upgrade van de Alpha 9 AI-processor Gen7 naar Gen8, de AI-engine van onze processor analyseert en schaalt nu elk frame in detail op. Door gezichten te herkennen, levert het niet alleen 4K visuele kwaliteit, maar ook verbeterde gezichtsuitdrukkingen en diepte.

De C5 is UL-geverifieerd voor Perfect Black en Perfect Colour, waardoor de waargenomen helderheid en het contrast worden verbeterd, of het nu licht of donker om u heen is. Het levert nauwkeurige, levendige kleuren op een reflectievrij scherm, zelfs in zonlicht of donkere omgevingen.¹

2. Geluidskwaliteit:

Ervaar meeslepend surroundgeluid met virtuele 11.1.2 kanalen. AI stemt uw audio intelligent af om het te laten klinken alsof het geluid omnidirectioneel is en de actie helemaal om u heen is.

3. Gaming:

De C5-serie is uitgerust met G-Sync-compatibiliteit, ondersteunt VRR tot 144 Hz, 0,1 ms Pixel Response Time, AMD FreeSync Premium en is ClearMR 9000 gecertificeerd door VESA. Geniet van scheurvrij gamen met ultralage latentie en vrijwel geen bewegingsonscherpte.²

4. webOS voor AI:

Geüpgraded naar webOS 25, biedt de C5 een slimmere, meer intuïtieve tv-ervaring. LG AI leert uw kijkvoorkeuren, begrijpt uw levensstijl en optimaliseert elk aspect van uw tv-ervaring om de meest ideale, gepersonaliseerde entertainmentervaring te creëren, speciaal voor u. De nieuw ontworpen AI Magic Remote maakt de AI-ervaring compleet, er is geen extra apparaat nodig! Met een bewegingssensor en scrollwiel kunt u eenvoudig aanwijzen en klikken om hem als een luchtmuis te gebruiken of spreken voor spraakopdrachten.³

Belangrijkste AI-functies:

1) AI Voice ID: LG AI Voice ID herkent de unieke stemafdruk van elke gebruiker en biedt gepersonaliseerde aanbevelingen zodra u spreekt.⁴

2) AI Picture & Sound Wizard: Geavanceerde algoritmes leren uw voorkeuren door 1,6 miljard beeldmogelijkheden te doorlopen. Op basis van uw selecties creëert uw tv een gepersonaliseerd beeld speciaal voor u. / Kies de audio die u leuk vindt uit een selectie van audioclips. Op basis van 40 miljoen parameters creëert AI een geluidsprofiel op maat, afgestemd op uw voorkeuren.

3) AI Chatbot: Communiceer met de AI Chatbot via uw AI Magic Remote en los alle zorgen op, van het configureren van instellingen tot het oplossen van problemen.⁵

4) AI Search: Vraag uw tv alles. Ingebouwde AI herkent uw stem en geeft snel gepersonaliseerde aanbevelingen voor uw verzoeken. U kunt ook aanvullende resultaten en oplossingen krijgen met Microsoft Copilot.⁶

5) AI Concierge: Een korte druk op de AI-knop op uw afstandsbediening opent uw AI Concierge die op maat gemaakte trefwoorden en aanbevelingen geeft op basis van uw zoekopdracht en geschiedenis.⁷

1) Het LG OLED-display is door UL geverifieerd voor perfect zwart, gemeten aan de hand van de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaard, gebaseerd op een typische binnenverlichtingsomgeving (200 lux tot 500 lux).

De daadwerkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsverlichting en de kijkomgeving.

1) Het LG OLED-display is door UL geverifieerd voor "Perfect Colour" gemeten volgens de IDMS 11.5 Ring-light Reflection-standaarden.

2) clearMR is een certificeringsprogramma van VESA om de prestaties van bewegingsonscherpte van het display te evalueren.

ClearMR 9000: OLED C5.

3) Het ontwerp, de beschikbaarheid en de functies van de AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

Voor sommige functies is mogelijk een internetverbinding vereist.

AI Spraakherkenning wordt alleen aangeboden in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

4) Verminderde of beperkte inhoud kan worden weergegeven, afhankelijk van de regio en de netwerkverbinding.

Ondersteuning voor Voice ID kan per regio en land variëren en is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv's die vanaf 2024 worden uitgebracht.

Het werkt alleen met apps die het Voice ID-account ondersteunen.

5) AI Search is beschikbaar op OLED-, QNED-, NanoCell- en UHD-tv's die vanaf 2024 worden uitgebracht.

De VS en Korea gebruiken het LLM-model.

Internetverbinding vereist.

6) Internetverbinding vereist.

De AI Chatbot is beschikbaar in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

Het is mogelijk om de AI-chatbot te koppelen aan de klantenservice.

7) Ondersteunde menu's en apps kunnen per land verschillen.

De weergegeven menu's kunnen bij de release anders zijn.

Trefwoordaanbevelingen variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.