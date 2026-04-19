75 inch LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026
Belangrijkste functies
- Geniet van een meeslepende kijkervaring op een supergrote tv met een strak Linear Flow Design, speciaal ontworpen om uw ruimte aan te vullen
- De unieke technologie voor een breed kleurengamma van LG levert een ongelooflijk rijk kleurenpalet met Dynamic QNED Color.
- Verbeterde helderheid en uitzonderlijk contrast met Mini LED
- Het bekroonde webOS biedt geavanceerde AI-ervaringen, mogelijk gemaakt door Google Gemini en Microsoft Copilot
- De AI-knop ontgrendelt AI Hub voor een slimme, gepersonaliseerde ervaring, beveiligd door LG Shield
Waarom LG QNED | Mini LED?
Dynamische sport met LG QNED
Dynamic QNED Color
Gecertificeerd 100% kleurvolume
Mini LED
Bekroonde Multi AI webOS
AI Hub voor personalisatie
Beveiligd door LG Shield
Het bekroonde webOS wordt nu beveiligd door LG Shield.
webOS Re:New Program
Upgrade jouw tv tot 5 jaar gratis9)
AI Magic Remote
Ontgrendel elke AI-ervaring met één enkele AI-knop
Met één AI-knop kunt je alle AI-gestuurde interacties openen en bedienen. Met een scrollwiel en directe spraakopdrachten verloopt elke bediening moeiteloos.10)
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED heeft een AI Hub voor personalisatie, met een AI-pictogram boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID met My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd
Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI
AI analyseert de statistieken en prestaties van je team om wedstrijdvoorspellingen te doen. Juich harder en geniet van het aanmoedigen van jouw team met deze door AI gegenereerde inzichten.11)
Bewegingsverzachting voor elk genre
AI Genre Selection identificeert het genre van de content en TruMotion past de judder-niveaus aan om de juiste hoeveelheid verzachting toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en nog veel meer.
Stel meldingen in en mis nooit meer iets
Leg elk moment van de actie vast. Stel uw meldingen in en ontvang updates over de wedstrijdschema's, scores en nog veel meer van je team.
Stap in een wereld die is afgestemd op winnen
Ultieme gameplay
Game om te winnen met soepele prestaties
Geniet van een geweldige game-ervaring met tot wel 60Hz VRR. Met de allereerste BT ULL-gecertificeerde controller in combinatie met een hoge verversingssnelheid wordt elk gamingmoment nog aangenamer.12)
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED voor ultieme gameplay toont een snel actiespel met een vergelijkingsinzet die de vloeiendere bewegingen benadrukt, terwijl het 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW ondersteunt.
‘s Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt
Ervaar cloudgaming met ultralage latentie en hoge prestaties dankzij ondersteuning voor Bluetooth Ultra Low Latency Controller, waardoor de invoervertraging wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.13)
Jouw centrale hub voor gaming
Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en nog veel meer. Vind eenvoudig games voor afstandsbediening of gamepad en neem het op tegen andere spelers via de Challenge Mode.14)
Pas de game-instellingen eenvoudig aan je speelstijl aan
Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime bediening en Game Optimizer om je favoriete instellingen te verfijnen. Pas de verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke gamesessie eenvoudig te optimaliseren.
True Cinema, tot in het kleinste detail bewaard gebleven
Design, ontworpen om jouw ruimte te verfraaien
Linear Flow Design
Verfijnde, solide afwerking die jouw ruimte compleet maakt
Jouw tv heeft een moderne metallic afwerking met een stevig gewicht en een smaakvol lineair ontwerp dat jouw ruimte verfraait.16)
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met Linear Flow Design wordt vanuit meerdere hoeken getoond, met een achterpaneel bovenaan, een scène met een aan de muur bevestigde tv in de woonkamer linksonder en een close-up van de geribbelde metalen achterkant rechtsonder.
Ontdek eindeloze meesterwerken met LG Gallery+
LG Gallery+
Geef jouw ruimte stijl met meer dan 5000 zorgvuldig geselecteerde kunstwerken
Met LG Gallery+ heeft je toegang tot een uitgebreide collectie kunstwerken en content van onze partners, zoals The National Gallery, MMCA, Magnum en verschillende andere. Verfraai en personaliseer jouw ruimte met kunst die jouw stijl weerspiegelt.17)
Gallery Mode
Schakel naadloos over van tv naar kunstwerken
Als de Gallery Mode is ingeschakeld, kan jouw tv nog steeds energie blijven besparen, zelfs terwijl jouw geselecteerde kunstwerken worden weergegeven om een vleugje stijl en elegantie aan jouw ruimte toe te voegen.
AI Brightness Control
Optimale helderheid bij elk licht
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED is aan de muur bevestigd in een lichte kamer en toont een kleurrijk kunstwerk met bloemen en fruit in de Gallery Mode, terwijl de helderheid wordt aangepast voor een optimale weergave bij elk licht.22)
Bewegingssensor
Reageert op jouw aanwezigheid
Bewegingsdetectie zorgt dat je TV intelligent reageert, waarbij de lichtstand wordt aangepast op basis van jouw nabijheid.23)
LG Channels
Gratis onbeperkt entertainment
LG Channels brengt diverse content van live en on-demand platforms samen in één hub, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om content te vinden waar je van houdt.24)
LG Soundbar verbetert elke scène met voller surround geluid
WOW Orchestra
Volledig surround geluidssysteem van LG TV en Soundbar in sync
Door de tv en soundbar te synchroniseren, vergroot het systeem de diepte en directionaliteit voor een vollere surround-ervaring.26)
Een LG QNED AI QNED70 Mini LED met WOW Orchestra laat muzikanten op het scherm zien terwijl gelaagde geluidsgolven van de tv en de soundbar eronder de woonkamer vullen en een gesynchroniseerde surround sound-ervaring creëren.
Disclaimer
*De afbeeldingen op deze productpagina dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg de afbeeldingen in de galerij voor een nauwkeurigere weergave.
*Specificaties en functies variëren per regio, model en grootte.
*De beschikbaarheid van de service kan per regio of land verschillen.
*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de applicatie van derden.
*Voor toegang tot op een netwerk gebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streaming-apps, is een LG-account en aanvaarding van de relevante algemene voorwaarden vereist. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/draadloze tv (alleen voor tv’s met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
