9kg Warmtepomp droger Zwart | Zelfreinigende condensor | Eco Hybrid™ | Sensor Dry | LG NL
RT90X8YB
Belangrijkste functies
- Zelfreinigende condensor voor consistente droogprestaties met minder onderhoud
- Eco Hybrid™ om te kiezen tussen sneller drogen of extra energiebesparing
- Sensor Dry voor automatisch drogen op basis van vocht en temperatuur
- Dual Lint Filter voor effectieve filtering en blijvende droogprestaties
- Warmtepomptechnologie voor energiezuinig en zorgvuldig drogen van kleding
*De productafbeeldingen en video’s zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Kledingvriendelijke droogprestaties
Energiebesparing
Efficiënte droogtechnologie
AI Dry
Detecteert stoffen en optimaliseert het droogproces
Snel drogen
Volledig droge was in slechts 81 minuten
Eenvoudig onderhoud
Zelfreinigende condensor
AI DUAL Inverter™
Slim en zorgzaam drogen
AI Dry™, aangedreven door AI DUAL Inverter™, optimaliseert het droogproces op basis van stofsoort en beladingsgrootte. Dit helpt energie en tijd te besparen, vooral bij delicate stoffen. Drogen op lage temperatuur met warmtepomptechnologie vermindert bovendien het risico op krimp en zorgt voor stabiele, efficiënte prestaties.
Inclusief 10 jaar garantie op de DUAL Inverter Compressor en Inverter Motor.
*Getest door Intertek op juli 2023. Microplastic Care-cyclus met een was van 3 kg (100% polyester trainingsjas) vergeleken met Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW).
Vergelijking door de hoeveelheid microplastic te meten die is gefilterd door een filter van 20㎛.
*Resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de daadwerkelijke gebruiksomgeving.
AI Dry™
AI‑gestuurde optimale droging
Past het droogprogramma automatisch aan op basis van stofsoort en belading voor efficiënt en zorgvuldig drogen.
TurboDry
Volledig droog in slechts 81 minuten
Geniet van snelle droogresultaten dankzij de krachtige prestaties van de DUAL Inverter Compressor.
*The product images in the image and video are for illustrative purposes only and might differ from the real product.
*Tested by Intertek on July 2024, TurboDry cycle based on 5kg of loads (Blended shirt, 100% poly T-shirt, 100% cotton T-shirt) with 33% initial moisture content at a temperature condition of 23℃. The results may be different depending on the clothes and environment.
Allergy Care
Vermindert allergenen
Het Allergy Care‑programma helpt huisstofmijt te verminderen, wat het risico op allergieën verlaagt en zorgt voor hygiënisch droog wasgoed.
*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.
*Allergy Care cycle approved by BAF(British Allergy Foundation) reduces allergens such as house dust mites.
Cycle Optimization
Programma’s afgestemd op jouw gewoontes
Vaak gebruikte programma’s worden automatisch opgeslagen naast de standaardcycli, zodat je sneller het juiste programma kiest.
Auto Cleaning Condenser
Zelfreinigend en onderhoudsvrij
De condensor reinigt zichzelf automatisch tijdens het droogprogramma, zodat jij geen handmatig onderhoud hoeft te doen.
Smart Pairing™
Wassen en drogen in perfecte balans
De wasmachine geeft automatisch het juiste droogprogramma door aan de droger voor extra gemak en optimale resultaten.
Bedien je droger altijd en overal
Verbind je droger eenvoudig met de LG ThinQ™‑app en start of volg je droogprogramma met één druk op de knop.
Eenvoudig onderhoud en monitoring
Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, via de LG ThinQ™-app kun je eenvoudig het energieverbruik van je droger volgen.
Handsfree wassen en drogen met Voice Assistant
Vertel je slimme speaker of AI-assistent wat je nodig hebt en laat de droger de rest doen.
*Product images are for illustrative purposes only and may differ from actual product.
*Smart features may vary by country and model. Check with your local retailer or LG for service availability.
*Support for smart home devices that are compatible with Google Assistant may vary by country and your individual smart home setup.
Strak ontwerp
Veelgestelde vragen
Q.
Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?
A.
Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Q.
Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?
A.
LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.
Q.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
A.
Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.
Q.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
A.
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Q.
Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?
A.
Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.
Q.
Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?
A.
LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.
Q.
Wat is de LG Quick Wash functie?
A.
LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.
Q.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
A.
LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.
Q.
Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?
A.
LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.
Q.
Hoe werkt de Auto-dosing functie?
A.
Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.
Q.
Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?
A.
LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.
*Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
