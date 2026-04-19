11/6kg Was‑droogcombinatie Wit | AI DD™ | Steam+™ | ezDispense | LG NL
HPWD116A
Belangrijkste functies
- AI DD™ voor slimme bescherming van kleding door aangepaste wasbewegingen
- TurboWash360˚™ voor een complete wasbeurt in minder tijd
- ezDispense voor automatische dosering van wasmiddel en wasverzachter
- Steam+™ voor dieptereiniging en het verminderen van allergenen en kreuken
Ruimtebesparend
2‑in‑1 was‑ en droogcombinatie
Tijdbesparend
De was klaar in 150 minuten
Energiebesparend
Goede energiebesparing bij elke wasbeurt
Fit & Max
Inschuifbare installatie met maximale capaciteit
*Productafbeeldingen en video's dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Volledig wassen en drogen in 150 minuten
Laden, instellen en klaar. In minder dan 150 minuten²⁾ is je was schoon, fris en droog.
R290
Natuurlijk koelmiddel
Het koelmiddel R290³⁾ heeft een lagere Global Warming Potential dan R134a.
AI Wash™ 2.0
AI‑gestuurd wassen met AI DD™
AI Wash™ 2.0⁵⁾ optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed en past wassen en spoelen aan op de mate van vervuiling. Dit helpt bij een betere verzorging van stoffen en energiebesparing bij delicate materialen.
TurboWash™ 360
In 39 minuten schoon gewassen
Het 3D‑multinozzlesysteem spuit water en wasmiddel vanuit vier richtingen. Dit vermindert slijtage van stoffen en reinigt je was in slechts 39 minuten⁶⁾.
LG Heat Pump‑innovatie
De Inverter Heat Pump van LG droogt kleding efficiënt door lucht met lage temperatuur in een gesloten systeem te hergebruiken.
Energiebesparing
Profiteer van uitstekende energie‑efficiëntie
De Inverter HeatPump™‑technologie van LG levert een hoge energie‑efficiëntie⁷⁾.
Gentle Breeze Drying
Zachte verzorging behoudt de zachtheid
Fit & Max
Inschuifbare installatie met maximale capaciteit
Was en droog in één apparaat met meer capaciteit⁹⁾ en een hoogte van 850 mm, geschikt voor installatie onder het aanrecht.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Waar moet ik op letten bij het kiezen van een droger?
Bij het kiezen van een droger is het belangrijk om rekening te houden met de volgende factoren:
Capaciteit – Kies een model dat past bij de grootte van je huishouden.
Energiezuinigheid – Een energie-efficiënte droger bespaart op je elektriciteitsrekening.
Droogprogramma’s – Selecteer een droger met programma’s die aansluiten op jouw wasbehoeften.
Slimme functies – Denk aan slimme technologieën zoals LG ThinQ voor extra gemak.
Installatieruimte – Zorg ervoor dat je voldoende plek hebt om de droger te plaatsen.
Betrouwbaarheid en garantie – Controleer de garantievoorwaarden en de reputatie van het merk.
Heeft deze droger een extra ventilatie-installatie nodig?
Nee, LG-drogers zijn volledig ventilatieloos en kunnen overal worden geplaatst zonder dat er een afvoersysteem nodig is.
Waar moet ik op letten bij het stapelen van een wasmachine en droger?
Voor een veilige en efficiënte installatie van een gestapelde wasmachine en droger, houd rekening met het volgende:
Compatibiliteit – Zorg ervoor dat de wasmachine en droger compatibel zijn. LG-drogers kunnen alleen worden gestapeld op LG-wasmachines met een trommeldiepte van 565 of 615 mm.
Installatieruimte – Controleer of er genoeg ruimte is om de apparaten te plaatsen en de deuren goed te openen.
Professionele installatie – Gebruik een speciale stapelkit om de droger stevig op de wasmachine te monteren. Laat de installatie uitvoeren door een vakman om stabiliteit en veiligheid te garanderen.
Wat is de gemiddelde levensduur van een warmtepompdroger?
De levensduur van een droger hangt af van de kwaliteit van het apparaat, hoe vaak het wordt gebruikt en hoe goed het wordt onderhouden. Om je droger langer mee te laten gaan, volg deze onderhoudstips:
Reinig regelmatig het pluisfilter – Maak het gebied rond het filter schoon voor en na elke droogbeurt en spoel het Dual Lint Filter regelmatig uit met water.
Verwijder stof uit de droger – Ventileer de droger door de deur na gebruik even open te laten staan.
Onderhoud de condensor en trommel – Gebruik de functies 'Condensorzorg' en 'Trommelzorg' om de prestaties van de droger te optimaliseren.
Welke kledingstukken mogen niet in de droger?
Controleer altijd het waslabel van je kleding voordat je het in de droger stopt. Vermijd het drogen van:
Brandbare materialen – Kleding met was, olie, verf, benzine, oplosmiddelen of andere ontvlambare stoffen.
Elektrische dekens en tapijten – Deze kunnen beschadigd raken door de warmte.
Warmtegevoelige stoffen – Sommige delicate stoffen kunnen krimpen of beschadigd raken.
Hoe lang duurt het om kleding te drogen in een warmtepompdroger?
De droogtijd varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals:
Type stof – Zwaardere materialen zoals denim duren langer om te drogen dan lichte stoffen zoals polyester.
Hoeveelheid wasgoed – Een grotere lading betekent een langere droogtijd.
Met een energiezuinige warmtepompdroger kan de droogtijd langer zijn dan bij een traditionele droger, maar dit bespaart energie en is beter voor je kleding.
Steam+™
Verwijdert allergenen en vermindert kreukels
De Steam+™‑functie¹⁰⁾ gebruikt stoom op hoge temperatuur om huisstofmijt te verwijderen en kreukels met ongeveer 30 procent te verminderen. Dit helpt kleding hygiënisch schoon te houden en bespaart strijktijd.
Automatische dosering
Tot 17 wasbeurten zonder bijvullen
Doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel. De compartimenten voor wasmiddel en wasverzachter zijn samen goed voor tot 17 wasbeurten¹¹⁾.
Zelfreinigende condensor
Onderhoud zonder moeite
Geniet van zorgeloos onderhoud dankzij de zelfreinigende condensor¹²⁾, die automatisch wordt gereinigd.
Bedien je was waar en wanneer je wilt
Met de ThinQ¹³⁾‑app bedien je je was‑droogcombinatie eenvoudig op afstand en start je een wasprogramma met één tik.
Eenvoudig onderhoud en inzicht
Houd energieverbruik en onderhoud bij via de ThinQ¹³⁾‑app.
Handsfree wassen met spraakassistent
Geef je slimme speaker of AI‑assistent¹³⁾ een opdracht en laat je wasmachine de rest doen.
Installatiegids wasmachine
Controleer de beschikbare ruimte
Ensure sufficient space for installation
Zorg voor voldoende ruimte rondom zodat de vrijstaande wasmachine correct past en de deur goed kan openen.
Controleer de wateraansluiting
Verify the tap type
Kranen kunnen geschroefd of glad zijn. Dit bepaalt welk type aansluiting nodig is voor de water‑ en afvoerslangen.
Waterpas plaatsen
Keep level for stability
Stel de voetjes af om trillingen en geluid te verminderen. Antivibratiepads zorgen voor extra stabiliteit.
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG wasmachine: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG voorlader wasmachine te installeren, inclusief water- en afvoeraansluitingen en waterpas zetten. Begin vandaag nog met wassen.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Installatiestappen kunnen variëren per productmodel en lokale regelgeving. Raadpleeg altijd uw producthandleiding voor veiligheid en modelspecifieke instructies.
*Getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie. Sommige visuals en USP-beelden zijn algemene assets en kunnen afwijken van het uiteindelijke product in kleur, details of specificaties. Voor de meest actuele productinformatie verwijzen wij naar de officiële gallery.
Alle specificaties
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
