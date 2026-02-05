We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9kg Wasmachine Wit | AIDD | TurboWash360˚| 6 Motion DD | LG NL
Slim en krachtig wassen
Energie besparen
Bespaar energie met indrukwekkende waskracht
Microplastic care
Zachtere bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen
Slim wassen
Programma’s die passen bij het gewicht en type stof
TurboWash™ 360
Krachtig wassen in slechts 39 minuten⁴
Microplastic Care
Verminder microplastic emissies tot 60 procent
De Swing en Tumble bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen, waardoor microplastic emissies met 60 procent worden verminderd².
Afbeelding die tot 60 procent minder microplastic emissies laat zien
*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
AI Wash
AI‑gestuurde optimale wasverzorging voor delicate stoffen met AI DD™
AI Wash³ optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed. Dit zorgt voor betere stofverzorging en kan helpen energie te besparen bij zachte stoffen.
*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
TurboWash™ 360
Grondig schoon in 39 minuten
Het 3D multi‑nozzle systeem sproeit water en wasmiddel tegelijk in vier richtingen. Dit vermindert slijtage aan textiel en zorgt voor een grondige reiniging in slechts 39 minuten⁴).
Steam™
Diep reinigen met de kracht van stoom
Draag je kleding met een gerust gevoel, want allergenen worden verminderd met LG Steam™
*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Smart Pairing™
Perfect samenspel voor een schonere was
Smart Pairing™ gebruikt informatie van de aangesloten wasmachine om automatisch een intelligent droogprogramma te starten.
*Voor deze functie moeten de wasmachine en droger verbonden zijn met je wifi‑netwerk en geregistreerd zijn in de LG ThinQ™ app.
*Deze wasmachine kan worden gekoppeld aan een LG-droger met wifi.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
ThinQ™
Eenvoudige bediening voor een zorgeloos leven
Controleer je was op ieder moment en vanaf elke locatie
Met de ThinQ™ app verbind je eenvoudig met je wasmachine en start je de was met één tik op je telefoon.
Eenvoudig onderhoud en handige monitoring
Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, via de ThinQ™ app houd je eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten.
Handsfree wassen met een Voice Assistant
Geef je slimme speaker of AI‑assistent een opdracht en de wasmachine doet de rest.
*De ondersteuning voor compatibele smart home apparaten kan verschillen per land en smarthome‑configuratie.
*Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
Zet het geluid aan en ervaar de details
Geluid van het centrifugeren
Video van het starten van een wascyclus, met stille centrifuurgeluiden op de achtergrond, terwijl iemand ontspannen zit met een hond
Veelgestelde vragen
Q.
Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?
A.
Alle LG wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert per trommelinhoud. Standaardafmetingen: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565–675 mm.
Q.
Welke capaciteit in kg wordt aanbevolen voor een wasmachine?
A.
LG adviseert een wasmachine van 8–9 kg voor een gemiddeld huishouden. Kies een grotere 11–13 kg machine voor grotere gezinnen of extra veel wasgoed. Grotere modellen wassen ook moeiteloos dekbedden tot king‑size. Dankzij LG technologie bieden onze machines meer capaciteit in dezelfde buitenmaat.
Q.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
A.
Controleer het energielabel, dat loopt van A tot G. Dankzij AI in LG wasmachines worden de wasbewegingen automatisch afgestemd op je wasgoed, waardoor je energieverbruik zo laag mogelijk blijft. (disclaimers blijven behouden)
Q.
Hoe kies ik het juiste wasprogramma?
A.
Raadpleeg altijd het waslabel in je kleding en kies het bijpassende programma. LG wasmachines met AI DD wegen automatisch je was en detecteren de zachtheid van de stoffen. Zo selecteert de machine de juiste bewegingen. Koppel je LG wasmachine en droger om automatisch de juiste programma’s op elkaar af te stemmen.
Q.
Welke voordelen biedt Deep‑learning AI DD™ voor mijn was?
A.
LG Deep‑learning AI DD analyseert het gewicht en type stof voor elke wasbeurt. Hierdoor kiest de machine automatisch de optimale wasbewegingen, wat zorgt voor betere bescherming van je kleding. De DirectDrive motor biedt 6‑motion technologie, werkt stil en is duurzaam.
Q.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
A.
LG wasmachines gebruiken AI om voor elke lading de optimale bewegingen te kiezen. Dankzij duizenden wasanalyses herkent de machine automatisch gewicht en zachtheid, voor tot 10 procent betere stofbescherming*. Via de ThinQ app bedien je de machine op afstand, krijg je meldingen, diagnosefuncties en kun je extra programma’s downloaden. Ook spraakbediening wordt ondersteund.
Q.
Wat is de LG Quick Wash-functie?
A.
TurboWash™ 360˚ reinigt je was grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray sproeit water vanuit meerdere richtingen, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de straal aanstuurt. Dit zorgt voor een snelle, efficiënte was zonder in te leveren op zorg voor je kleding.
Q.
Wat doet de stoomfunctie in LG wasmachines?
A.
De LG Steam technologie (op geselecteerde modellen) bestrijdt effectief allergenen. Het Allergy Care programma gebruikt stoom om vezels te openen en allergenen zoals pollen en huisstofmijt te verwijderen.
Q.
Hoe registreer ik mijn product in de ThinQ app?
A.
1. Zorg dat zowel het product als je router ingeschakeld zijn.
2. Plaats het product dicht bij de router voor een sterk WiFi‑signaal.
3. Installeer de ThinQ app en volg de instructies voor jouw land om het product te registreren.
Disclaimer
1) Energie‑efficiëntie
– 30 procent lager in de Energy Efficiency Index dan de minimale drempel voor energieklasse A zoals gedefinieerd in EU‑verordening 2019/2014.
2) Microplastic Care programma
– Getest door Intertek in juli 2023. Microplastic Care programma met 3 kg was (100% polyester trainingsjack) vergeleken met het Mixed Fabric programma (F4Y7EYPBW). Vergelijking gebaseerd op de hoeveelheid microplastics die is gefilterd met een 20 µm filter.
– Resultaten kunnen variëren afhankelijk van kleding en gebruiksomstandigheden.
Voor producten met AI Wash 1.0 functies
3) AI Wash 1.0
– Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energieverbruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren per gewicht, stofsoort en andere factoren.
– AI sensing wordt geactiveerd bij een lading onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie is geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.
Voor producten met AI Wash 2.0 functies
3) AI Wash 2.0
– Stofverzorging en energiebesparing: getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energieverbruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren per gewicht, stofsoort en andere factoren.
– AI sensing wordt geactiveerd bij een lading onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie wordt geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.
4) TurboWash™ 360
– Getest door Intertek in maart 2019, gebaseerd op IEC 60456: editie 5.0. TurboWash39 programma met 5 kg IEC‑lading vergeleken met het conventionele Cotton programma met TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.
– De wasduur kan variëren afhankelijk van kledingtype, gewicht en omgeving.
5) Steam™
– Allergy Care programma, goedgekeurd door BAF, vermindert allergenen zoals huisstofmijt bij de 24‑inch LG Steam wasmachine.
6) Grotere capaciteit
– Trillingssensor alleen aanwezig in 615 mm en 565 mm dieptemodellen (exclusief Slim).
– Het aantal Friction Dampers en Weight Balance componenten kan verschillen per model.
– Verhoogde capaciteit: +3 kg bij 615 mm diepte, +2 kg bij 565 mm / 475 mm diepte.
7) AI to the core
– Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energiegebruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (AI Wash referentiemodel: F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren afhankelijk van kleding en omgeving.
– AI sensing wordt geactiveerd bij ladingen onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie is geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.
– De 10‑jarige garantie geldt uitsluitend voor de Direct Drive motor. Garantievoorwaarden kunnen per land of regio verschillen.
– Geluidsniveau: 71 dB (Sound Power Level), gebaseerd op EU‑verordening 2019/2014 (F4X7EBPY6).
– Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details over de 10‑jarige garantie.
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)
9,0
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 565
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 350
KENMERKEN - ezDispense
Nee
KENMERKEN - Stoom
Ja
EXTRA OPTIES - Kreukverzorging
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Essence Wit (Glanzend)
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
Maximum wascapaciteit (kg)
9,0
PROGRAMMA'S
Donsdeken
Nee
Katoen
Ja
Babykleding met Stoom
Nee
AI Was
Ja
Allergy Care (wasmachine)
Ja
Auto Wash
Nee
Babykleding
Nee
Bedlakens
Nee
Koude Was
Nee
Kleurverzorging
Nee
Katoen+
Nee
Donkere was
Nee
Fijne Was
Nee
Download Prog.
Ja
Donzen jas
Nee
Easy Care
Ja
Eco 40-60
Ja
Extra fijne was
Nee
Hygiëne
Nee
Intensief 60
Nee
Microplastic Zorg
Ja
Mix
Ja
Buitenkleding
Nee
Snel 14 (Snelheid 14)
Ja
Snel 30 min
Nee
Snel Wassen
Nee
Snel wassen+drogen
Nee
Spoelen+Centrifugeren
Nee
Nachtprogramma
Nee
Huidverzorging
Nee
Mouwuiteinden en kragen
Nee
Alleen centrifugeren
Nee
Sportkleding
Nee
Vlekverzorging
Nee
Stoom verversen
Nee
Trommelreiniging
Nee
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nee
TurboWash 59
Nee
Wassen + drogen
Nee
Wol (Hand/Wol Was)
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display
Deurslot-indicatie
Ja
Figuurindicator
18:88
KENMERKEN
6 motion DD
Ja
AI DD
Ja
Type
Voorlader wasmachine
Signaal einde cyclus
Ja
Centum System
Nee
Item toevoegen
Ja
ezDispense
Nee
Automatische herstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
Schuimdetectiesysteem
Ja
LoadSense
Ja
Stoom
Ja
Trommelverlichting
Ja
Stoom+
Nee
Verstelbare poten
Ja
Roestvrijstalen trommel
Ja
TurboWash360˚
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
Trillingssensor
Ja
Trommel waslifter
Roestvrijstaal Slanke Lifter
Watertoevoer (warm/koud)
Alleen koud
Waterstand
Auto
Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)
1400
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660 x 890 x 660
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 565
Gewicht (kg)
68,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
72,0
Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)
620
Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)
1 100
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (wassen)
A
EXTRA OPTIES
Wi-Fi
Ja
Item toevoegen
Nee
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Wasmiddelniveau
Ja
Trommelverlichting
Ja
Voorwas
Ja
Starten op afstand
Ja
Spoelen
Nee
Spoelen + centrifugeren
Nee
Spoelen+
Ja
Wasverzachterniveau
Ja
Centrifugeren
1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren
Stoom
Nee
Temp.
Koud/20/30/40/60/95℃
Trommelreiniging
Ja
TurboWash
Ja
Wassen
Nee
Kreukverzorging
Nee
Koud wassen
Nee
ezDispense Nozzle Clean
Ja
BARCODE
Barcode
8806096630471
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)
Energieverbruik per 100 cycli (kWh)
29
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Ja
Duur van de sluimerstand (min.)
5
Eco 40-60 (volle lading)
0,440
Eco 40-60 (halve lading)
0,295
Eco 40-60 (kwart lading)
0,170
Energie-efficiëntieklasse
A
Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 350
Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)
71
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,5
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,5
Centrifuge - Efficiëntieklasse
B
Centrifuge - Vochtgehalte (%)
53,9
Standaardprogramma (alleen wassen)
Eco 40-60 40℃
Tijd (min.) - (volle lading)
228
Tijd (min.) - (halve lading)
174
Tijd (min.) - (kwart lading)
130
Wascapaciteit (kg)
9,0
Waterverbruik per cyclus (ℓ)
46
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Trommelreiniging coach
Ja
Smart Pairing
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
LG TWINWash Compatibel
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
- extensie
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy
Reviews van andere gebruikers
Handle-idingen & Software
Download producthandleidingen en de nieuwste software voor uw product.
Trouble-shoot
Vind nuttige instructievideo's voor uw product.
Garantie
Controleer hier uw productgarantie-informatie.
Onderdelen & Accessoires
Ontdek accessoires voor uw product.
Product registratie
Door uw product te registreren, ontvangt u sneller ondersteuning.
Product ondersteuning
Handleiding, probleemoplossing en garantie voor uw LG-product vinden.
Bestel ondersteuning
Veelgestelde vragen voor uw bestelling volgen en controleren.
Reparatie Verzoek
Handige online service voor het aanvragen van reparaties.
Neem contact met ons op
Lokaal zoeken
Wordt LG Member en krijg 5% korting op je eerste aankoop.
Altijd gratis verzending + Vandaag vóór 12:00 besteld? Morgen thuisbezorgd!
