9kg Wasmachine Wit | AIDD | TurboWash360˚| 6 Motion DD | LG NL

F4X5009TWB
Belangrijkste functies

  • Energy Savings
  • Microplastic Care
  • AI Wash
  • TurboWash™ 360
Meer
Bekijk de details van deze LG wasmachine van dichtbij, waaronder de trommel en het bedieningspaneel.

Slim en krachtig wassen

Afbeelding van energieklasse A

Energie besparen

Bespaar energie met indrukwekkende waskracht

Afbeelding die tot 60 procent minder microplastic emissies laat zien

Microplastic care

Zachtere bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen

Afbeelding van sensor die het type stof detecteert voor nauwkeurig wassen

Slim wassen

Programma’s die passen bij het gewicht en type stof

Afbeelding van krachtige waterstromen voor diepe reiniging

TurboWash™ 360

Krachtig wassen in slechts 39 minuten⁴

Microplastic Care

Verminder microplastic emissies tot 60 procent

De Swing en Tumble bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen, waardoor microplastic emissies met 60 procent worden verminderd².

Afbeelding die tot 60 procent minder microplastic emissies laat zien

*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

AI Wash

AI‑gestuurde optimale wasverzorging voor delicate stoffen met AI DD™

AI Wash³ optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed. Dit zorgt voor betere stofverzorging en kan helpen energie te besparen bij zachte stoffen.

*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

TurboWash™ 360

Grondig schoon in 39 minuten

Het 3D multi‑nozzle systeem sproeit water en wasmiddel tegelijk in vier richtingen. Dit vermindert slijtage aan textiel en zorgt voor een grondige reiniging in slechts 39 minuten⁴).

Steam™

Diep reinigen met de kracht van stoom

Draag je kleding met een gerust gevoel, want allergenen worden verminderd met LG Steam™

*De productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Smart Pairing™

Perfect samenspel voor een schonere was

Smart Pairing™ gebruikt informatie van de aangesloten wasmachine om automatisch een intelligent droogprogramma te starten.

*Voor deze functie moeten de wasmachine en droger verbonden zijn met je wifi‑netwerk en geregistreerd zijn in de LG ThinQ™ app.

*Deze wasmachine kan worden gekoppeld aan een LG-droger met wifi.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

ThinQ™

Eenvoudige bediening voor een zorgeloos leven

Controleer je was op ieder moment en vanaf elke locatie

Met de ThinQ™ app verbind je eenvoudig met je wasmachine en start je de was met één tik op je telefoon.

Eenvoudig onderhoud en handige monitoring

Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, via de ThinQ™ app houd je eenvoudig het energieverbruik van je wasmachine in de gaten.

Handsfree wassen met een Voice Assistant

Geef je slimme speaker of AI‑assistent een opdracht en de wasmachine doet de rest.

*De ondersteuning voor compatibele smart home apparaten kan verschillen per land en smarthome‑configuratie.

*Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Zet het geluid aan en ervaar de details

Geluid van het centrifugeren

Video van het starten van een wascyclus, met stille centrifuurgeluiden op de achtergrond, terwijl iemand ontspannen zit met een hond

LG-wasmachine met LG AI DD-embleem

AI in de kern, eenvoud in elke was

AI Wash⁸, aangedreven door AI DD™, biedt optimale wasverzorging op basis van het type textiel en kan helpen de stofverzorging te verbeteren en energie te besparen bij zachte stoffen. De Inverter Direct Drive motor in onze wasmachines is stil en betrouwbaar. Onze machines zijn bovendien ontworpen voor uitstekende energie‑efficiëntie en langdurige prestaties. Daarom worden ze standaard geleverd met 10 jaar garantie op de motor.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?

Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?
A.

Alle LG wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert per trommelinhoud. Standaardafmetingen: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565–675 mm.

Q.

Welke capaciteit in kg wordt aanbevolen voor een wasmachine?

A.

LG adviseert een wasmachine van 8–9 kg voor een gemiddeld huishouden. Kies een grotere 11–13 kg machine voor grotere gezinnen of extra veel wasgoed. Grotere modellen wassen ook moeiteloos dekbedden tot king‑size. Dankzij LG technologie bieden onze machines meer capaciteit in dezelfde buitenmaat.

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel, dat loopt van A tot G. Dankzij AI in LG wasmachines worden de wasbewegingen automatisch afgestemd op je wasgoed, waardoor je energieverbruik zo laag mogelijk blijft. (disclaimers blijven behouden)

Q.

Hoe kies ik het juiste wasprogramma?

A.

Raadpleeg altijd het waslabel in je kleding en kies het bijpassende programma. LG wasmachines met AI DD wegen automatisch je was en detecteren de zachtheid van de stoffen. Zo selecteert de machine de juiste bewegingen. Koppel je LG wasmachine en droger om automatisch de juiste programma’s op elkaar af te stemmen.

Q.

Welke voordelen biedt Deep‑learning AI DD™ voor mijn was?

A.

LG Deep‑learning AI DD analyseert het gewicht en type stof voor elke wasbeurt. Hierdoor kiest de machine automatisch de optimale wasbewegingen, wat zorgt voor betere bescherming van je kleding. De DirectDrive motor biedt 6‑motion technologie, werkt stil en is duurzaam.

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

LG wasmachines gebruiken AI om voor elke lading de optimale bewegingen te kiezen. Dankzij duizenden wasanalyses herkent de machine automatisch gewicht en zachtheid, voor tot 10 procent betere stofbescherming*. Via de ThinQ app bedien je de machine op afstand, krijg je meldingen, diagnosefuncties en kun je extra programma’s downloaden. Ook spraakbediening wordt ondersteund. 

Q.

Wat is de LG Quick Wash-functie?

A.

TurboWash™ 360˚ reinigt je was grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray sproeit water vanuit meerdere richtingen, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de straal aanstuurt. Dit zorgt voor een snelle, efficiënte was zonder in te leveren op zorg voor je kleding.

Q.

Wat doet de stoomfunctie in LG wasmachines?

A.

De LG Steam technologie (op geselecteerde modellen) bestrijdt effectief allergenen. Het Allergy Care programma gebruikt stoom om vezels te openen en allergenen zoals pollen en huisstofmijt te verwijderen.

Q.

Hoe registreer ik mijn product in de ThinQ app?

A.

1. Zorg dat zowel het product als je router ingeschakeld zijn.

2. Plaats het product dicht bij de router voor een sterk WiFi‑signaal.

3. Installeer de ThinQ app en volg de instructies voor jouw land om het product te registreren.

Disclaimer

 

1) Energie‑efficiëntie

– 30 procent lager in de Energy Efficiency Index dan de minimale drempel voor energieklasse A zoals gedefinieerd in EU‑verordening 2019/2014.

 

2) Microplastic Care programma

– Getest door Intertek in juli 2023. Microplastic Care programma met 3 kg was (100% polyester trainingsjack) vergeleken met het Mixed Fabric programma (F4Y7EYPBW). Vergelijking gebaseerd op de hoeveelheid microplastics die is gefilterd met een 20 µm filter.

– Resultaten kunnen variëren afhankelijk van kleding en gebruiksomstandigheden.

Voor producten met AI Wash 1.0 functies

 

3) AI Wash 1.0

– Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energieverbruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren per gewicht, stofsoort en andere factoren.

– AI sensing wordt geactiveerd bij een lading onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie is geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

Voor producten met AI Wash 2.0 functies

 

3) AI Wash 2.0

– Stofverzorging en energiebesparing: getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energieverbruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren per gewicht, stofsoort en andere factoren.

– AI sensing wordt geactiveerd bij een lading onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie wordt geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

 

4) TurboWash™ 360

– Getest door Intertek in maart 2019, gebaseerd op IEC 60456: editie 5.0. TurboWash39 programma met 5 kg IEC‑lading vergeleken met het conventionele Cotton programma met TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgeving.

– De wasduur kan variëren afhankelijk van kledingtype, gewicht en omgeving.

 

5) Steam™

– Allergy Care programma, goedgekeurd door BAF, vermindert allergenen zoals huisstofmijt bij de 24‑inch LG Steam wasmachine.

 

6) Grotere capaciteit

– Trillingssensor alleen aanwezig in 615 mm en 565 mm dieptemodellen (exclusief Slim).

– Het aantal Friction Dampers en Weight Balance componenten kan verschillen per model.

– Verhoogde capaciteit: +3 kg bij 615 mm diepte, +2 kg bij 565 mm / 475 mm diepte.

 

7) AI to the core

– Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het Katoen programma liet het AI Wash programma verbeterde stofverzorging en lager energiegebruik zien bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (blouses, T‑shirts, chiffon rokken, poly shorts, enz.) (AI Wash referentiemodel: F4X7VYP15). Resultaten kunnen variëren afhankelijk van kleding en omgeving.

– AI sensing wordt geactiveerd bij ladingen onder 3 kg. AI sensing wordt niet geactiveerd wanneer de Steam optie is geselecteerd. AI Wash moet alleen worden gebruikt met vergelijkbare stofsoorten [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

– De 10‑jarige garantie geldt uitsluitend voor de Direct Drive motor. Garantievoorwaarden kunnen per land of regio verschillen.

– Geluidsniveau: 71 dB (Sound Power Level), gebaseerd op EU‑verordening 2019/2014 (F4X7EBPY6).

– Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details over de 10‑jarige garantie.

Printen

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)

    9,0

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

    600 x 850 x 565

  • PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)

    1 350

  • KENMERKEN - ezDispense

    Nee

  • KENMERKEN - Stoom

    Ja

  • EXTRA OPTIES - Kreukverzorging

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

  • Kleur

    Essence Wit (Glanzend)

  • Deurtype

    Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

  • Maximum wascapaciteit (kg)

    9,0

PROGRAMMA'S

  • Donsdeken

    Nee

  • Katoen

    Ja

  • Babykleding met Stoom

    Nee

  • AI Was

    Ja

  • Allergy Care (wasmachine)

    Ja

  • Auto Wash

    Nee

  • Babykleding

    Nee

  • Bedlakens

    Nee

  • Koude Was

    Nee

  • Kleurverzorging

    Nee

  • Katoen+

    Nee

  • Donkere was

    Nee

  • Fijne Was

    Nee

  • Download Prog.

    Ja

  • Donzen jas

    Nee

  • Easy Care

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Extra fijne was

    Nee

  • Hygiëne

    Nee

  • Intensief 60

    Nee

  • Microplastic Zorg

    Ja

  • Mix

    Ja

  • Buitenkleding

    Nee

  • Snel 14 (Snelheid 14)

    Ja

  • Snel 30 min

    Nee

  • Snel Wassen

    Nee

  • Snel wassen+drogen

    Nee

  • Spoelen+Centrifugeren

    Nee

  • Nachtprogramma

    Nee

  • Huidverzorging

    Nee

  • Mouwuiteinden en kragen

    Nee

  • Alleen centrifugeren

    Nee

  • Sportkleding

    Nee

  • Vlekverzorging

    Nee

  • Stoom verversen

    Nee

  • Trommelreiniging

    Nee

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nee

  • TurboWash 59

    Nee

  • Wassen + drogen

    Nee

  • Wol (Hand/Wol Was)

    Ja

BEDIENING & DISPLAY

  • Vertragings timer

    3-19 uur

  • Displaytype

    Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

  • Deurslot-indicatie

    Ja

  • Figuurindicator

    18:88

KENMERKEN

  • 6 motion DD

    Ja

  • AI DD

    Ja

  • Type

    Voorlader wasmachine

  • Signaal einde cyclus

    Ja

  • Centum System

    Nee

  • Item toevoegen

    Ja

  • ezDispense

    Nee

  • Automatische herstart

    Ja

  • Inverter DirectDrive

    Ja

  • Schuimdetectiesysteem

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Stoom

    Ja

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Stoom+

    Nee

  • Verstelbare poten

    Ja

  • Roestvrijstalen trommel

    Ja

  • TurboWash360˚

    Ja

  • Embossing binnenste trommel

    Ja

  • Trillingssensor

    Ja

  • Trommel waslifter

    Roestvrijstaal Slanke Lifter

  • Watertoevoer (warm/koud)

    Alleen koud

  • Waterstand

    Auto

  • Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)

    1400

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

    660 x 890 x 660

  • Productafmetingen (BxHxD mm)

    600 x 850 x 565

  • Gewicht (kg)

    68,0

  • Gewicht inclusief verpakking (kg)

    72,0

  • Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

    620

  • Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

    1 100

ENERGIE

  • Energie-efficiëntieklasse (wassen)

    A

EXTRA OPTIES

  • Wi-Fi

    Ja

  • Item toevoegen

    Nee

  • Geluid Aan/Uit

    Ja

  • Kinderslot

    Ja

  • Einduitstel

    Ja

  • Wasmiddelniveau

    Ja

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Voorwas

    Ja

  • Starten op afstand

    Ja

  • Spoelen

    Nee

  • Spoelen + centrifugeren

    Nee

  • Spoelen+

    Ja

  • Wasverzachterniveau

    Ja

  • Centrifugeren

    1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

  • Stoom

    Nee

  • Temp.

    Koud/20/30/40/60/95℃

  • Trommelreiniging

    Ja

  • TurboWash

    Ja

  • Wassen

    Nee

  • Kreukverzorging

    Nee

  • Koud wassen

    Nee

  • ezDispense Nozzle Clean

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096630471

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

  • Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

    29

  • Een "EU-Ecolabel award" toegekend

    Ja

  • Duur van de sluimerstand (min.)

    5

  • Eco 40-60 (volle lading)

    0,440

  • Eco 40-60 (halve lading)

    0,295

  • Eco 40-60 (kwart lading)

    0,170

  • Energie-efficiëntieklasse

    A

  • Maximaal centrifugetoerental (TPM)

    1 350

  • Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

    71

  • Energieverbruik (W) - Uit-stand

    0,5

  • Energieverbruik (W) - Aan-stand

    0,5

  • Centrifuge - Efficiëntieklasse

    B

  • Centrifuge - Vochtgehalte (%)

    53,9

  • Standaardprogramma (alleen wassen)

    Eco 40-60 40℃

  • Tijd (min.) - (volle lading)

    228

  • Tijd (min.) - (halve lading)

    174

  • Tijd (min.) - (kwart lading)

    130

  • Wascapaciteit (kg)

    9,0

  • Waterverbruik per cyclus (ℓ)

    46

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Download cyclus

    Ja

  • Energie bewaking

    Ja

  • Start op afstand en cyclusbewaking

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Trommelreiniging coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

  • LG TWINWash Compatibel

    Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Reviews van andere gebruikers

