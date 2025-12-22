About Cookies on This Site

9 kg Wasmachine wit | energiebesparend | AI DD™ | Auto Dispense

Energieklasse : NL
Productinformatieblad
Productinformatieblad

F4X5509THB
Belangrijkste functies

  • AIDD
  • Inverter DirectDrive
  • TurboWash360˚
  • LG's Steam™
  • EZDispense
  • ThinQ™
Een video met close-ups van details van de LG-wasmachine, zoals de binnenkant van de trommel en het displaypaneel.

Slim en geavanceerd wassen

Afbeelding van energie-efficiëntieklasse A met 30% minder stroomverbruik

Energiebesparing

Bespaar energie met indrukwekkende waskracht

Afbeelding die de vermindering van microplasticemissies met maximaal 60% laat zien

Microplastic care

Zachte bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen

"Afbeelding van sensor die het type stof detecteert voor nauwkeurig wassen

Slim wassen

Programma's aangepast aan gewicht en stof

Afbeelding van krachtige waterstroom voor grondige reiniging

Snel wassen

Snel en krachtig wassen in slechts 39 minuten

Afbeelding van een wasmachine in de woonkamer met een A-label voor energie-efficiëntie ernaast, die 30% minder elektriciteit verbruikt.

Afbeelding van een wasmachine in de woonkamer met een A-label voor energie-efficiëntie ernaast, die 30% minder elektriciteit verbruikt.

Energie-efficientie

Bespaar energie met energieklasse A-30%

Door efficiënte verwarming en wastijden met een geavanceerd algoritme wordt het energieverbruik met 30% verminderd.

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Microplastic Care-cyclus

Verminder microplasticuitstoot tot 60%

De Swing- en Tumble-bewegingen verminderen wrijving tijdens het wassen, waardoor de microplasticuitstoot met 60%

Afbeelding die een vermindering van microplastic tot 60% laat zien op een achtergrondafbeelding die golven voorstelt.

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

AI Wash 1.0

AI-verbeterd optimaal wassen voor zachte stoffen, mogelijk gemaakt door AI DD™

AI Wash optimaliseert de wasbewegingen op basis van het type wasgoed. Het kan helpen om zachte stoffen beter te verzorgen en energie te besparen.

TurboWash™ 360

Grondig reinigen in 39 minuten

Het 3D-multisproeisysteem sproeit water en wasmiddel tegelijkertijd in vier richtingen, waardoor schade aan de stof tot een minimum wordt beperkt en een grondige wasbeurt in slechts 39 minuten wordt gegarandeerd4).

Steam™

Dieptereiniging met de kracht van stoom

Draag uw kleding met een gerust hart, wetende dat allergenen zijn verminderd met LG Steam™ 5).

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Automatische dispenser

Was tot 31 ladingen met één keer vullen

Doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter. De compartimenten voor wasmiddel en wasverzachter kunnen samen worden gebruikt voor maximaal 31 ladingen wasmiddel.

Image of detergent being placed in automatically dispensed

*Na 10 wasbeurten wordt de standaardcyclus ingesteld op de meest gebruikte cyclus.

*Zodra dezelfde opties voor een specifiek gedeelte 3 keer op rij worden gekozen, worden deze ook automatisch geselecteerd.

Wasmiddel kan in beide doseerbakjes worden geplaatst via een speciale instelling

STAP 1) Selecteer de instelling op het bedieningspaneel.

STAP 2) Vul beide compartimenten met wasmiddel. Dit is voldoende om tot 31 wasbeurten te doen."

Grotere capaciteit

Meer was in één keer, meer tijd om te ontspannen

Houd de afmetingen van de wasmachine hetzelfde en vergroot de capaciteit van de trommel om meer kleding in één keer te kunnen wassen.

Ervaar wat een ruime trommel voor je kan betekenen

Smart Pairing™

Samenwerken om de was schoon te krijgen

Smart Pairing™ gebruikt informatie van de aangesloten wasmachine om automatisch een intelligente droogcyclus te starten.

*Om deze functie te kunnen gebruiken, moeten de wasmachine en droger zijn aangesloten op uw wifi-thuisnetwerk en zijn geregistreerd in de LG ThinQ™ smart-app.

*Deze wasmachine kan worden gekoppeld aan een LG-droger met wifi.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Beheer uw wasgoed altijd en overal

Met de ThinQ™-app kunt u verbinding maken met uw wasmachine en uw was starten met slechts één druk op de knop.

Eenvoudig onderhoud en monitoring

Of het nu gaat om dagelijks onderhoud of grotere taken, u kunt het energieverbruik van uw wasmachine gemakkelijk monitoren via de ThinQ™-app.

Handsfree wassen met Voice Assistant

Vertel uw slimme luidspreker of AI-assistent wat u nodig hebt en laat uw wasmachine de rest doen.

*Ondersteuning voor compatibele smart home-apparaten kan per land en per individuele smart home-configuratie verschillen.

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Voorladerwasmachine in een moderne wasruimte.

Vlak en minimalistisch ontwerp

Deur van gehard glas van de wasmachine.

Deur van gehard glas

Close-up van de trommel van de wasmachine met geopende deur.

Hygiënische en duurzame lifters

Draaiknop en bedieningspaneel van de wasmachine.

Beter zichtbare display

*De productafbeeldingen in de afbeelding zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.

Zet het volume harder. Voel de details.

Draaiend geluid

LG-wasmachine met LG AI DD-embleem

AI tot in de kern, eenvoudig wassen

AI Wash, aangedreven door AI DD™, zorgt voor een optimale wasbeurt op basis van het type wasgoed en kan helpen bij het verbeteren van de verzorging van stoffen en het verminderen van het energieverbruik voor zachte stoffen. De Inverter Direct Drive Motor die onze wasmachines aandrijft, is betrouwbaar en stil. Bovendien zijn onze machines ontworpen voor een uitstekende energie-efficiëntie. Onze machines bieden langdurige prestaties en worden geleverd met een standaardgarantie van 10 jaar op de motor.

Een video met instructies voor het installeren van een LG-wasmachine.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat is de standaardafmeting van een wasmachine voor een gemiddeld huishouden?

A.

Alle LG-wasmachines hebben een standaardhoogte en -breedte. De diepte van LG-wasmachines kan variëren, afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. De standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.

Q.

Wat is het aanbevolen gewicht voor een wasmachine?

A.

LG adviseert een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg voor een gemiddeld huishouden. Overweeg een groter model van 11-13 kg voor een groot gezin of als u bijzonder veel wasgoed heeft. Grotere modellen kunnen ook dekbedden tot kingsize aan. Vergeet niet dat dankzij de innovatieve technologie van LG onze apparaten een grotere capaciteit bieden voor dezelfde afmetingen van de wasmachine.    

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel op uw wasmachine voor een A- tot G-classificatie. Dankzij de AI in LG-machines kunt u ook profiteren van de juiste wasbewegingen voor uw wasgoed, waardoor het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.

Q.

Hoe kies ik de juiste wascyclus?

A.

Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.

Q.

Wat zijn de voordelen van Deep-learning AI DD™ voor mijn wasgoed?

A.

De Deep-learning AI DD™-wasmachines van LG maken gebruik van slimme technologie om het gewicht en het type stof van uw wasgoed individueel te analyseren. Het resultaat? Automatische optimalisatie van de wasbewegingen door uw machine zorgt voor een betere bescherming van de stoffen, waardoor uw kostbare kleding er mooi blijft uitzien. DirectDrive™-motoren leveren 6-bewegingstechnologie voor een effectieve wasbeurt met minder bewegende onderdelen, wat zorgt voor een duurzaam, energiezuiniger apparaat.    

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

"De wasmachines van LG maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de wasbewegingen voor elke lading te optimaliseren. Dankzij deep learning op basis van informatie uit duizenden big data-wasbeurten kan de wasmachine automatisch de eigenschappen van de stoffen detecteren, zoals het gewicht en de zachtheid. Het resultaat? 10%* betere bescherming van de stoffen, zodat uw kleding er altijd geweldig uitziet. De wifi-compatibele slimme wasmachines van LG zijn ook toegankelijk en te bedienen via spraakherkenning of via de LG ThinQ™-app op uw smartphone, die overal verbinding maakt met uw slimme wasmachine. Start uw apparaat op afstand met een druk op de knop of via spraakassistentie, ontvang een melding wanneer een wasbeurt is voltooid, voer Smart Diagnosis uit voor probleemoplossing en download op maat gemaakte vooraf ingestelde cycli — allemaal via de ThinQ™-app.

 

*Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met het katoenprogramma liet het AI Wash-programma een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van de was en/of andere factoren.

*AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

Q.

Wat is de LG Quick Wash-functie?

A.

De snelle TurboWash™ 360˚-technologie van LG zorgt voor grondig gereinigde kleding in slechts 39 minuten, met een wasbeurt die is afgestemd op uw kledingbehoeften. De 3D Multi Spray spuit waterstralen vanuit verschillende hoeken, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt. Deze combinatie zorgt voor een uitstekende balans tussen sproeikracht, wasmiddel en cyclusbeweging, waardoor u kostbare tijd bespaart zonder in te boeten aan waskwaliteit of textielverzorging.    

Q.

Wat is de stoomfunctie in een LG-wasmachine?

A.

De eigen Steam™-technologie van LG (op geselecteerde modellen) pakt allergenen effectief aan. De Allergy Care-functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen, waaronder pollen en huisstofmijt, op te lossen.    

Q.

Hoe werkt de automatische doseerfunctie?

A.

Met het automatische doseersysteem van de LG Automatic dispenser kunt u de wasmiddeldispenser vooraf vullen en de wasmachine het werk laten doen. De technologie in het apparaat meet het gewicht van uw wasgoed en voegt elke keer automatisch precies de juiste hoeveelheid wasmiddel toe. Dit voorkomt overdosering, bespaart u tijd en verlengt de levensduur van uw kleding. De juiste dosering wasmiddel helpt ook om voorladerwasmachines in goede staat te houden. Sluit gewoon de deur en druk op start!

Q.

Hoe registreer ik mijn product op ThinQ?

A.

1. Zorg ervoor dat zowel uw product als uw internetrouter zijn ingeschakeld.

2. Plaats uw product dicht bij de internetrouter. Als de afstand tussen het product en de router te groot is, kan het signaal zwak zijn en kan het lang duren om uw product te registreren.

3. Installeer de ThinQ-app. Raadpleeg de pagina voor uw land voor meer informatie over het installeren van de ThinQ-app en het registreren van uw product.

Disclaimer

1)Energie-efficiëntie

-30% lager in de energie-efficiëntie-index in vergelijking met de minimumdrempel van energie-efficiëntieklasse A zoals gedefinieerd door EU-verordening 2019/2014.

2)Microplastic-verzorgingscyclus

-Getest door Intertek in juli 2023. Microplastic Care-cyclus met 3 kg lading (100% polyester trainingsjack) in vergelijking met de Mixed Fabric-cyclus (F4Y7EYPBW). Vergelijking door het meten van de hoeveelheid microplastics die door een filter van 20㎛ wordt gefilterd.

-De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omgeving.

[Als het product AI Wash 1.0-functies bevat, voer dan deze disclaimer in]

3)AI Wash 1.0

-Getest door Intertek in november 2023. In vergelijking met de katoencyclus liet de AI Wash-cyclus een verbetering zien in de verzorging van de stoffen en een vermindering van het energieverbruik bij een gemengde lading van 3 kg zachte stoffen (gemengde overhemden, blouses, functionele T-shirts, chiffonrokken, polyester shorts, enz.) (F4X7VYP15). De resultaten kunnen variëren afhankelijk van het gewicht en het soort stof van het wasgoed en/of andere factoren.

-AI-detectie wordt geactiveerd wanneer de lading minder dan 3 kg weegt. AI-detectie wordt niet geactiveerd wanneer de stoomoptie is geselecteerd. AI Wash mag alleen worden gebruikt met vergelijkbare soorten stoffen [niet alle stoffen worden gedetecteerd] en geschikt wasmiddel.

Belangrijkste specs

  • CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)

    9

  • AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)

    600 x 850 x 565

  • PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)

    1 351

  • KENMERKEN - ezDispense

    Ja

  • KENMERKEN - Stoom

    Ja

  • EXTRA OPTIES - Kreukverzorging

    Nee

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

  • Kleur

    Essence Wit (Glanzend)

  • Deurtype

    Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

  • Maximum wascapaciteit (kg)

    9

PROGRAMMA'S

  • Donsdeken

    Nee

  • Katoen

    Ja

  • Babykleding met Stoom

    Nee

  • AI Was

    Ja

  • Allergy Care (wasmachine)

    Ja

  • Auto Wash

    Nee

  • Babykleding

    Nee

  • Bedlakens

    Nee

  • Koude Was

    Nee

  • Kleurverzorging

    Nee

  • Katoen+

    Nee

  • Donkere was

    Nee

  • Fijne Was

    Nee

  • Download Prog.

    Ja

  • Donzen jas

    Nee

  • Easy Care

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Extra fijne was

    Nee

  • Hygiëne

    Nee

  • Intensief 60

    Nee

  • Mix

    Ja

  • Buitenkleding

    Nee

  • Snel 14 (Snelheid 14)

    Ja

  • Snel 30 min

    Nee

  • Snel Wassen

    Nee

  • Snel wassen+drogen

    Nee

  • Spoelen+Centrifugeren

    Nee

  • Nachtprogramma

    Nee

  • Huidverzorging

    Nee

  • Mouwuiteinden en kragen

    Nee

  • Alleen centrifugeren

    Nee

  • Sportkleding

    Ja

  • Vlekverzorging

    Nee

  • Stoom verversen

    Nee

  • Trommelreiniging

    Nee

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nee

  • TurboWash 59

    Nee

  • Wassen + drogen

    Nee

  • Wol (Hand/Wol Was)

    Ja

BEDIENING & DISPLAY

  • Vertragings timer

    3-19 uur

  • Displaytype

    Draaiknop +Full Touch-knoppen +LED-display

  • Deurslot-indicatie

    Ja

  • Figuurindicator

    18:88

KENMERKEN

  • 6 motion DD

    Ja

  • AI DD

    Ja

  • Type

    Voorlader wasmachine

  • Signaal einde cyclus

    Ja

  • Centum System

    Nee

  • Item toevoegen

    Nee

  • ezDispense

    Ja

  • Automatische herstart

    Ja

  • Inverter DirectDrive

    Ja

  • Schuimdetectiesysteem

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Stoom

    Ja

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Stoom+

    Nee

  • Verstelbare poten

    Ja

  • Roestvrijstalen trommel

    Ja

  • TurboWash360˚

    Ja

  • Embossing binnenste trommel

    Ja

  • Trillingssensor

    Ja

  • Trommel waslifter

    Roestvrijstaal Slanke Lifter

  • Watertoevoer (warm/koud)

    Alleen koud

  • Waterstand

    Auto

  • Selecteerbare maximale centrifugesnelheid (RPM)

    1400

AFMETINGEN & GEWICHT

  • Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

    660 x 890 x 660

  • Productafmetingen (BxHxD mm)

    600 x 850 x 565

  • Gewicht (kg)

    68,0

  • Gewicht inclusief verpakking (kg)

    72,0

  • Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

    620

  • Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

    1 100

ENERGIE

  • Energie-efficiëntieklasse (wassen)

    A

EXTRA OPTIES

  • Wi-Fi

    Ja

  • Item toevoegen

    Nee

  • Geluid Aan/Uit

    Ja

  • Kinderslot

    Ja

  • Einduitstel

    Ja

  • Wasmiddelniveau

    Nee

  • Trommelverlichting

    Ja

  • Voorwas

    Ja

  • Starten op afstand

    Nee

  • Spoelen + centrifugeren

    Nee

  • Spoelen+

    Ja

  • Wasverzachterniveau

    Nee

  • Centrifugeren

    1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

  • Stoom

    Nee

  • Temp.

    Koud/20/30/40/60/95℃

  • Trommelreiniging

    Ja

  • TurboWash

    Ja

  • Wassen

    Nee

  • Kreukverzorging

    Nee

  • Koud wassen

    Nee

  • ezDispense Nozzle Clean

    Ja

BARCODE

  • Barcode

    8806096612149

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

  • Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

    35

  • Een "EU-Ecolabel award" toegekend

    Ja

  • Duur van de sluimerstand (min.)

    5

  • Eco 40-60 (volle lading)

    0,524

  • Eco 40-60 (halve lading)

    0,374

  • Eco 40-60 (kwart lading)

    0,175

  • Energie-efficiëntieklasse

    A

  • Maximaal centrifugetoerental (TPM)

    1 351

  • Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

    71

  • Energieverbruik (W) - Uit-stand

    0,5

  • Energieverbruik (W) - Aan-stand

    0,5

  • Centrifuge - Efficiëntieklasse

    B

  • Centrifuge - Vochtgehalte (%)

    53,9

  • Standaardprogramma (alleen wassen)

    Eco 40-60 40℃

  • Tijd (min.) - (volle lading)

    228

  • Tijd (min.) - (halve lading)

    174

  • Tijd (min.) - (kwart lading)

    135

  • Wascapaciteit (kg)

    9

  • Waterverbruik per cyclus (ℓ)

    48

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Download cyclus

    Ja

  • Energie bewaking

    Ja

  • Start op afstand en cyclusbewaking

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

  • Trommelreiniging coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

  • LG TWINWash Compatibel

    Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

Onze keuze

