9kg Wasmachine GC3R709S1 + 9kg Warmtepomp Droger RH5AV6N

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek in maart 2019. Katoencyclus met 2 kg ondergoed in vergelijking met LG Conventional Cotton-programma (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omgeving.
***AI DD is verkrijgbaar in 3 cycli. (katoen, gemengde stof, onderhoudsvriendelijk).
*1) Interne LG-laboratoriumtest op basis van EN60456:2016/A11:2020 met F6V7RWP1WE. 2) Energie-, centrifugeer- en geluidswaarden zijn volgens EU 2019/2014. 3) Het resultaat kan afhankelijk zijn van de gebruiksomgeving.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456: editie 5.0. TurboWash39-cyclus met 5 kg IEC-lading in vergelijking met conventionele katoencyclus met TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek in december 2018, op basis van AATCC-norm. Katoenprogramma met 'Wrinkle Care'-optie (3 verschillende shirts) in vergelijking met de katoenprogramma zonder optie. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omstandigheden.
***De door de BAF (British Allergy Foundation) goedgekeurde Allergy Care-cyclus elimineert 99,9% van de huisstofmijtallergenen.
*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.
Creëer simpele automatiseringen
Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.
Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.
Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?
Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?
LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?
Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.
Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?
LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.
Wat is de LG Quick Wash functie?
LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.
Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?
LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.
Hoe werkt de Auto-dosing functie?
Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.
Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?
LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.
Stapsgewijze handleiding
Installeer je nieuwe LG wasmachine: snel en eenvoudig
Volg onze eenvoudige, stapsgewijze videogids om je nieuwe LG voorlader wasmachine te installeren, inclusief water- en afvoeraansluitingen en waterpas zetten. Begin vandaag nog met wassen.
*Afbeeldingen gebaseerd op een representatief 3D-model voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Installatiestappen kunnen variëren per productmodel en lokale regelgeving. Raadpleeg altijd uw producthandleiding voor veiligheid en modelspecifieke instructies.
- 9kg Wasmachine Wit | TurboWash™ | AI DD™ | Steam™
- 9kg Warmtepomp Droger Wit | Eco Hybrid™ | Allergy Care™ | Zelfreinigende condensor
Belangrijkste specs
CAPACITEIT - Maximum wascapaciteit (kg)
9
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 565
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA) - Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 360
KENMERKEN - ezDispense
Nee
KENMERKEN - Stoom
Ja
EXTRA OPTIES - Kreukverzorging
Nee
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Wit
Deurtype
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
Maximum wascapaciteit (kg)
9
PROGRAMMA'S
Donsdeken
Ja
Katoen
Ja
Babykleding met Stoom
Nee
Allergy Care (wasmachine)
Ja
Auto Wash
Nee
Babykleding
Nee
Bedlakens
Nee
Koude Was
Nee
Kleurverzorging
Nee
Katoen+
Nee
Donkere was
Nee
Fijne Was
Ja
Download Prog.
Ja
Donzen jas
Nee
Afpompen + Centrifugeren
Nee
Easy Care
Ja
Eco 40-60
Ja
Extra fijne was
Nee
Hygiëne
Nee
Intensief 60
Nee
Mix
Ja
Buitenkleding
Nee
Snel 30 min
Nee
Snel Wassen
Nee
Spoelen+Centrifugeren
Nee
Nachtprogramma
Nee
Huidverzorging
Nee
Mouwuiteinden en kragen
Nee
Snel 14 min
Ja
Snel wassen + drogen
Nee
Sportkleding
Ja
Vlekverzorging
Nee
Stoom verversen
Nee
Trommelreiniging
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nee
TurboWash 59
Nee
Katoen 20°C
Nee
Handwas
Nee
Jeans / donkere was
Nee
Voorwas + katoen
Nee
Snel 12
Nee
Snel 60
Nee
Spoelen
Nee
Centrifugeren + Afpompen
Nee
Wassen + drogen
Nee
Wol (Hand/Wol Was)
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Draaiknop en touch LED
Deurslot-indicatie
Ja
Figuurindicator
18:88
KENMERKEN
6 motion DD
Ja
AI DD
Ja
Type
Voorlader wasmachine
Signaal einde cyclus
Ja
Centum System
Nee
Dual Drogen
Nee
Item toevoegen
Ja
ezDispense
Nee
Automatische herstart
Ja
Inverter DirectDrive
Ja
Schuimdetectiesysteem
Ja
LoadSense
Ja
Stoom
Ja
Trommelverlichting
Nee
Stoom+
Nee
Verstelbare poten
Ja
Roestvrijstalen trommel
Ja
TurboWash360˚
Ja
Embossing binnenste trommel
Ja
Trillingssensor
Ja
Trommel waslifter
Roestvrijstaal Slanke Lifter
Watertoevoer (warm/koud)
Alleen koud
Waterstand
Auto
TurboWash
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660 x 890 x 660
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 565
Gewicht (kg)
67,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
71,0
Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)
620
Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)
1 100
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (wassen)
A
EXTRA OPTIES
Wi-Fi
Ja
Item toevoegen
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Wasmiddelniveau
Nee
Trommelverlichting
Nee
Voorwas
Ja
Starten op afstand
Ja
Spoelen
2 keer
Spoelen + centrifugeren
Ja
Spoelen+
Ja
Wasverzachterniveau
Nee
Centrifugeren
1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren
Stoom
Ja
Temp.
Koud/20/30/40/60/95℃
Trommelreiniging
Ja
TurboWash
Ja
Wassen
Ja
Kreukverzorging
Nee
Koud wassen
Nee
ezDispense Nozzle Clean
Nee
BARCODE
Barcode
8806084194671
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)
Energieverbruik per 100 cycli (kWh)
44
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Ja
Duur van de sluimerstand (min.)
5
Eco 40-60 (volle lading)
0,680
Eco 40-60 (halve lading)
0,430
Eco 40-60 (kwart lading)
0,253
Energie-efficiëntieklasse
A
Maximaal centrifugetoerental (TPM)
1 360
Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)
71
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,5
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,50
Centrifuge - Efficiëntieklasse
A
Centrifuge - Vochtgehalte (%)
44,9
Standaardprogramma (alleen wassen)
Eco 40-60 40℃
Tijd (min.) - (volle lading)
228
Tijd (min.) - (halve lading)
174
Tijd (min.) - (kwart lading)
142
Wascapaciteit (kg)
9
Waterverbruik per cyclus (ℓ)
50
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Trommelreiniging coach
Ja
Smart Pairing
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
LG TWINWash Compatibel
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
Belangrijkste specs
MATERIAAL & AFWERKING - Kleur
Wit
CAPACITEIT - Maximum droogcapaciteit (kg)
9
AFMETINGEN & GEWICHT - Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
ENERGIE - Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A++
KENMERKEN - DUAL Inverter HeatPump
Ja
KENMERKEN - Automatisch reinigende condensor
Ja
KENMERKEN - Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
KENMERKEN - Omkeerbare deur
Ja
SMART TECHNOLOGY - Smart Pairing
Ja
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
Kleur
Wit
Deurtype
Zwart getinte deur met pc rand
CAPACITEIT
Maximum droogcapaciteit (kg)
9
PROGRAMMA'S
Babykleding
Nee
Hygiëne
Nee
Buitenkleding
Nee
Snel 34
Nee
Shirt 20
Nee
Synthetisch
Nee
Tijd drogen
Nee
Wol opfrissen
Nee
AI Dry
Nee
Allergy Care (droger)
Ja
Beddengoed opfrissen
Nee
Groot voorwerp
Nee
Koude Lucht
Nee
Katoen
Ja
Katoen+
Ja
Fijne Was
Ja
Donsjas opfrissen
Nee
Download Prog.
Ja
Donsdeken
Ja
Easy Care
Ja
Jeans
Nee
Mix
Ja
Snel 30 min
Ja
Snel drogen
Nee
Droogrek Prog.
Ja
Opfrissen
Nee
Huidverzorging
Nee
Sportkleding
Ja
Stoom hygiëne
Nee
Stoom opfrissen
Nee
Handdoeken
Ja
Warme Lucht
Ja
Wol
Ja
BEDIENING & DISPLAY
Vertragings timer
3-19 uur
Displaytype
Touch LED
Deurslot-indicatie
Nee
Figuurindicator
18:88
KENMERKEN
6 motion DD
Nee
AI DD
Nee
Type
Condensdroger (zonder ventilatie)
Automatisch reinigende condensor
Ja
Signaal einde cyclus
Ja
Dual Drogen (EcoHybrid)
Ja
DUAL Inverter HeatPump
Ja
Dubbel pluizenfilter
Ja
Indicatie leeg waterreservoir
Ja
Type warmtebron
Elektrische warmtepomp
Inverter motor
Nee
Automatische herstart
Nee
Inverter DirectDrive
Nee
Omkeerbare deur
Ja
LoadSense
Nee
Sensor Dry
Ja
Trommelverlichting
Ja
Verstelbare poten
Ja
Embossing binnenste trommel
Nee
AFMETINGEN & GEWICHT
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
660 x 890 x 702
Productdiepte met deur open 90˚ (mm)
1 115
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Gewicht (kg)
56,0
Gewicht inclusief verpakking (kg)
60,0
ENERGIE
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A++
PRODUCTFICHE (DROGER)
Automatische droger
Ja
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
Nee
Condensatie-efficiëntieklasse
A
Duur van de sluimerstand (min.)
10
Edry (kWh)
1,91
Edry1/2 (kWh)
1,03
Energieverbruik per jaar(kWh)
228
Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)
91
Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)
91
Geluidsniveau (dBA)
64
Energieverbruik (W) - Uit-stand
0,18
Energieverbruik (W) - Aan-stand
0,18
Standaard droogprogramma
Katoen + Energie Kastdroog
Tijd (min.) - (volle lading)
212
Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)
115
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)
91
Gewogen programmatijd
157
EXTRA OPTIES
Anti-kreuk
Ja
Condensor zorg
Ja
Trommelverzorging
Ja
Droogniveau
3 niveaus
Favoriet
Nee
Minder tijd
Ja
Meer tijd
Ja
Rek droog
Nee
Tijd drogen
Ja
Wi-Fi
Ja
Geluid Aan/Uit
Ja
Kinderslot
Ja
Einduitstel
Ja
Trommelverlichting
Ja
Starten op afstand
Ja
Stoom
Nee
BARCODE
Barcode
8806091813671
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ja
Smart Pairing
Ja
Download cyclus
Ja
Energie bewaking
Ja
Start op afstand en cyclusbewaking
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
Afvoerslangset
Ja
Rekmontage
Nee
Stapelset
Nee
LG TWINWash Compatibel
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
