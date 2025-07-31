Skip to content Skip to accessibility help
9kg Wasmachine GC3R709S1 + 8kg Droger RH80V9AV4N Wit
New energy label_RH80V9AV4N.pdf
Energieklasse : NL
MEZ69202154 GC3R709S1 改位置.pdf
Energieklasse : NL
Belangrijkste functies

  • AI DD™
  • Energieklasse A-10%
  • TurboWash™ 39
  • Steam™
  • DUAL Inverter Heat Pump™
  • Eco Hybrid™
2 bundels met dit product
GC3R709S1

GC3R709S1

9kg Wasmachine Wit | TurboWash™ | AI DD™ | Steam™
MEZ69202154 GC3R709S1 改位置.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
vooraanzicht

RH80V9AV4N

8kg DUAL Inverter Warmtepomp Droger Wit | Auto Cleaning Condenser | Allergy Care™
New energy label_RH80V9AV4N.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

AI DD™

Intelligente zorg met 18% betere bescherming

Op basis van 20.000 vooraf ingeladen waservaringen, herkent de AI DD™ jouw wasgoed en past het de optimale wasbewegingen toe voor het beste resultaat.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek in maart 2019. Katoencyclus met 2 kg ondergoed in vergelijking met LG Conventional Cotton-programma (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omgeving.
***AI DD is verkrijgbaar in 3 cycli. (katoen, gemengde stof, onderhoudsvriendelijk).

Feature card van 9 kg wasmachine WitTurboWash™360˚ AI DD™ Steam™ GC3R709S1

Wat is AI DD™?

De AI DD™ detecteert niet alleen het gewicht, maar voelt ook de zachtheid van de stof en kiest zelf de optimale bewegingen voor de stof.

Triple A

Ervaar de triple A-voordelen van LG-wasmachines

Gemarkeerd met "Triple A" voor energie-efficiëntie, centrifugeerprestaties, en geluidsniveau.
A

Energie-efficiëntie

Rang
A

Centrifugeerprestaties

Rang
A

Geluid

Rang

*1) Interne LG-laboratoriumtest op basis van EN60456:2016/A11:2020 met F6V7RWP1WE. 2) Energie-, centrifugeer- en geluidswaarden zijn volgens EU 2019/2014. 3) Het resultaat kan afhankelijk zijn van de gebruiksomgeving.

Feature card van 9 kg wasmachine WitTurboWash™360˚ AI DD™ Steam™ GC3R709S1

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456: editie 5.0. TurboWash39-cyclus met 5 kg IEC-lading in vergelijking met conventionele katoencyclus met TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.

Feature card van 9 kg wasmachine WitTurboWash™360˚ AI DD™ Steam™ GC3R709S1

Steam™

Minder allergenen, meer hygiene

De LG Steam™-technologie verwijdert 99,9% van de meest voorkomende allergenen zoals huisstofmijt die een allergie of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Steam™ wordt automatisch toepast tijdens het Anti-allergie en babykleding programma en is niet apart toe te voegen aan de andere programma's.

*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek in december 2018, op basis van AATCC-norm. Katoenprogramma met 'Wrinkle Care'-optie (3 verschillende shirts) in vergelijking met de katoenprogramma zonder optie. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omstandigheden.
***De door de BAF (British Allergy Foundation) goedgekeurde Allergy Care-cyclus elimineert 99,9% van de huisstofmijtallergenen.

Feature card van 9 kg wasmachine WitTurboWash™360˚ AI DD™ Steam™ GC3R709S1

ThinQ™

Slimme apparaten

Dankzij de ThinQ™-technologie is je wasmachine nu nog slimmer geworden. Je kan hem op afstand bedienen, een extra wasprogramma downloaden en gemakkelijk koppelen aan je smart home systeem. Het enige dat je nodig hebt is de app en een Wi-Fi koppeling.

*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.

Creëer simpele automatiseringen

Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.

Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.

Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.

Veelgestelde vragen

Q.

Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?

A.

Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.

Q.

Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?

A.

LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.

Q.

Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?

A.

Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.

Q.

Hoe kies ik de juiste wascyclus?

A.

Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.

Q.

Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?

A.

Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.

Q.

Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?

A.

LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.

Q.

Wat is de LG Quick Wash functie?

A.

LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.

Q.

Wat kan een slimme wasmachine doen?

A.

LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.

Q.

Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?

A.

LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.

Q.

Hoe werkt de Auto-dosing functie?

A.

Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.

Q.

Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?

A.

LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.

Dimension (mm)

GC3R709S1
Maximum wascapaciteit (kg)
9
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 565
Energie-efficiëntieklasse (wassen)
A
AI DD
Ja

Belangrijkste specs

Maximum wascapaciteit (kg)

9

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 565

Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 360

ezDispense

Nee

Stoom

Ja

Kreukverzorging

Nee

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Wit

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum wascapaciteit (kg)

9

PROGRAMMA'S

Donsdeken

Ja

Katoen

Ja

Babykleding met Stoom

Nee

Allergy Care (wasmachine)

Ja

Auto Wash

Nee

Babykleding

Nee

Bedlakens

Nee

Koude Was

Nee

Kleurverzorging

Nee

Katoen+

Nee

Donkere was

Nee

Fijne Was

Ja

Download Prog.

Ja

Donzen jas

Nee

Afpompen + Centrifugeren

Nee

Easy Care

Ja

Eco 40-60

Ja

Extra fijne was

Nee

Hygiëne

Nee

Intensief 60

Nee

Mix

Ja

Buitenkleding

Nee

Snel 30 min

Nee

Snel Wassen

Nee

Spoelen+Centrifugeren

Nee

Nachtprogramma

Nee

Huidverzorging

Nee

Mouwuiteinden en kragen

Nee

Snel 14 min

Ja

Snel wassen + drogen

Nee

Sportkleding

Ja

Vlekverzorging

Nee

Stoom verversen

Nee

Trommelreiniging

Ja

TurboWash 39

Ja

TurboWash 49

Nee

TurboWash 59

Nee

Katoen 20°C

Nee

Handwas

Nee

Jeans / donkere was

Nee

Voorwas + katoen

Nee

Snel 12

Nee

Snel 60

Nee

Spoelen

Nee

Centrifugeren + Afpompen

Nee

Wassen + drogen

Nee

Wol (Hand/Wol Was)

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Draaiknop en touch LED

Deurslot-indicatie

Ja

Figuurindicator

18:88

KENMERKEN

6 motion DD

Ja

AI DD

Ja

Type

Voorlader wasmachine

Signaal einde cyclus

Ja

Centum System

Nee

Dual Drogen

Nee

Item toevoegen

Ja

ezDispense

Nee

Automatische herstart

Ja

Inverter DirectDrive

Ja

Schuimdetectiesysteem

Ja

LoadSense

Ja

Stoom

Ja

Trommelverlichting

Nee

Stoom+

Nee

Verstelbare poten

Ja

Roestvrijstalen trommel

Ja

TurboWash360˚

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

Trillingssensor

Ja

Trommel waslifter

Roestvrijstaal Slanke Lifter

Watertoevoer (warm/koud)

Alleen koud

Waterstand

Auto

TurboWash

Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660 x 890 x 660

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 565

Gewicht (kg)

67,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

71,0

Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)

620

Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)

1 100

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (wassen)

A

EXTRA OPTIES

Wi-Fi

Ja

Item toevoegen

Ja

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Wasmiddelniveau

Nee

Trommelverlichting

Nee

Voorwas

Ja

Starten op afstand

Ja

Spoelen

2 keer

Spoelen + centrifugeren

Ja

Spoelen+

Ja

Wasverzachterniveau

Nee

Centrifugeren

1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren

Stoom

Ja

Temp.

Koud/20/30/40/60/95℃

Trommelreiniging

Ja

TurboWash

Ja

Wassen

Ja

Kreukverzorging

Nee

Koud wassen

Nee

ezDispense Nozzle Clean

Nee

BARCODE

Barcode

8806084194671

PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)

Energieverbruik per 100 cycli (kWh)

44

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Ja

Duur van de sluimerstand (min.)

5

Eco 40-60 (volle lading)

0,680

Eco 40-60 (halve lading)

0,430

Eco 40-60 (kwart lading)

0,253

Energie-efficiëntieklasse

A

Maximaal centrifugetoerental (TPM)

1 360

Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)

71

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,5

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,50

Centrifuge - Efficiëntieklasse

A

Centrifuge - Vochtgehalte (%)

44,9

Standaardprogramma (alleen wassen)

Eco 40-60 40℃

Tijd (min.) - (volle lading)

228

Tijd (min.) - (halve lading)

174

Tijd (min.) - (kwart lading)

142

Wascapaciteit (kg)

9

Waterverbruik per cyclus (ℓ)

50

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Trommelreiniging coach

Ja

Smart Pairing

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

LG TWINWash Compatibel

Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
EU Energy label 2019(GC3R709S1)
extensie
Product information sheet (GC3R709S1)
extensie
GPSR Safety Information(GC3R709S1)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

Dimension (mm)

Maximum droogcapaciteit (kg)
8
Productafmetingen (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
A+++
DUAL Inverter HeatPump
Ja

Belangrijkste specs

Kleur

Wit

Maximum droogcapaciteit (kg)

8

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 660

Energie-efficiëntieklasse (drogen)

A+++

DUAL Inverter HeatPump

Ja

Automatisch reinigende condensor

Ja

Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

Omkeerbare deur

Ja

Smart Pairing

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

Alle specificaties

MATERIAAL & AFWERKING

Kleur

Wit

Deurtype

Zwart getint gehard glazen voorkant

CAPACITEIT

Maximum droogcapaciteit (kg)

8

PROGRAMMA'S

Babykleding

Nee

Hygiëne

Nee

Buitenkleding

Nee

Snel 34

Nee

Shirt 20

Nee

Synthetisch

Nee

Tijd drogen

Nee

Wol opfrissen

Nee

AI Dry

Nee

Allergy Care (droger)

Ja

Beddengoed opfrissen

Nee

Groot voorwerp

Nee

Koude Lucht

Nee

Katoen

Ja

Katoen+

Ja

Fijne Was

Ja

Donsjas opfrissen

Nee

Download Prog.

Ja

Donsdeken

Ja

Easy Care

Ja

Jeans

Nee

Mix

Ja

Snel 30 min

Ja

Snel drogen

Nee

Droogrek Prog.

Ja

Opfrissen

Nee

Huidverzorging

Nee

Sportkleding

Ja

Stoom hygiëne

Nee

Stoom opfrissen

Nee

Handdoeken

Ja

Warme Lucht

Ja

Wol

Ja

BEDIENING & DISPLAY

Vertragings timer

3-19 uur

Displaytype

Touch LED

Deurslot-indicatie

Nee

Figuurindicator

18:88

KENMERKEN

6 motion DD

Nee

AI DD

Nee

Type

Condensdroger (zonder ventilatie)

Automatisch reinigende condensor

Ja

Signaal einde cyclus

Ja

Dual Drogen (EcoHybrid)

Ja

DUAL Inverter HeatPump

Ja

Dubbel pluizenfilter

Ja

Indicatie leeg waterreservoir

Ja

Type warmtebron

Elektrische warmtepomp

Inverter motor

Ja

Automatische herstart

Nee

Inverter DirectDrive

Ja

Omkeerbare deur

Ja

LoadSense

Nee

Sensor Dry

Ja

Trommelverlichting

Ja

Verstelbare poten

Ja

Embossing binnenste trommel

Ja

AFMETINGEN & GEWICHT

Verpakking afmetingen (BxHxD mm)

660 x 890 x 702

Productdiepte met deur open 90˚ (mm)

1 115

Productafmetingen (BxHxD mm)

600 x 850 x 660

Gewicht (kg)

56,0

Gewicht inclusief verpakking (kg)

60,0

ENERGIE

Energie-efficiëntieklasse (drogen)

A+++

PRODUCTFICHE (DROGER)

Automatische droger

Ja

Een "EU-Ecolabel award" toegekend

Nee

Condensatie-efficiëntieklasse

A

Duur van de sluimerstand (min.)

10

Edry (kWh)

1,47

Edry1/2 (kWh)

0,8

Energieverbruik per jaar(kWh)

176

Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)

91

Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)

91

Geluidsniveau (dBA)

62

Energieverbruik (W) - Uit-stand

0,18

Energieverbruik (W) - Aan-stand

0,18

Standaard droogprogramma

Katoen + Energie Kastdroog

Tijd (min.) - (volle lading)

181

Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)

110

Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

91

Gewogen programmatijd

140

EXTRA OPTIES

Anti-kreuk

Ja

Condensor zorg

Ja

Trommelverzorging

Ja

Droogniveau

3 niveaus

Favoriet

Nee

Minder tijd

Ja

Meer tijd

Ja

Rek droog

Nee

Tijd drogen

Ja

Wi-Fi

Ja

Geluid Aan/Uit

Ja

Kinderslot

Ja

Einduitstel

Ja

Trommelverlichting

Ja

Starten op afstand

Ja

Stoom

Nee

BARCODE

Barcode

8806091817136

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ja

Smart Pairing

Ja

Download cyclus

Ja

Energie bewaking

Ja

Start op afstand en cyclusbewaking

Ja

ThinQ (Wi-Fi)

Ja

OPTIES/TOEBEHOREN

Afvoerslangset

Ja

Rekmontage

Nee

Stapelset

Ja

LG TWINWash Compatibel

Nee

INFORMATIE OVER NALEVING

extensie
ENERGY LABEL(RH80V9AV4N)
extensie
EU Energy Label 2025(RH80V9AV4N)
extensie
EU Product information sheet 2025(RH80V9AV4N)
extensie
PRODUCT FICHE(RH80V9AV4N)
extensie
GPSR Safety Information(RH80V9AV4N)
MEER NALEVINGSINFORMATIE

