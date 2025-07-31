9kg Wasmachine GC3R709S1 + 8kg Droger RH80V9AV4N Wit

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*De productafbeeldingen in de afbeelding en video zijn alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het echte product.
**Getest door Intertek in maart 2019. Katoencyclus met 2 kg ondergoed in vergelijking met LG Conventional Cotton-programma (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omgeving.
***AI DD is verkrijgbaar in 3 cycli. (katoen, gemengde stof, onderhoudsvriendelijk).
*1) Interne LG-laboratoriumtest op basis van EN60456:2016/A11:2020 met F6V7RWP1WE. 2) Energie-, centrifugeer- en geluidswaarden zijn volgens EU 2019/2014. 3) Het resultaat kan afhankelijk zijn van de gebruiksomgeving.
**Getest door Intertek, gebaseerd op IEC 60456: editie 5.0. TurboWash39-cyclus met 5 kg IEC-lading in vergelijking met conventionele katoencyclus met TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
**Getest door Intertek in december 2018, op basis van AATCC-norm. Katoenprogramma met 'Wrinkle Care'-optie (3 verschillende shirts) in vergelijking met de katoenprogramma zonder optie. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de kleding en de omstandigheden.
***De door de BAF (British Allergy Foundation) goedgekeurde Allergy Care-cyclus elimineert 99,9% van de huisstofmijtallergenen.
*Support voor slimme huisapparatuur die compatibel zijn met Alexa en Google Assistant kan per land en afhankelijk van uw individuele smart home-instellingen verschillend zijn.
Creëer simpele automatiseringen
Registreer je Homey Hub en geniet van de automatisering van Homey.
Met Homey ‘Flow’ kun je je huis helemaal naar wens automatiseren.
Een afbeelding van Homey-app in een comfortabele positie en de Homey Hub en IOT-producten die verbinding maken.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de standaardafmetingen van een wasmachine?
Alle LG-wasmachines hebben een standaard hoogte en breedte. De diepte varieert afhankelijk van de trommelgrootte/capaciteit. Standaardafmetingen zijn: breedte 600 mm x hoogte 850 mm x diepte 565-675 mm.
Wat is het beste gewicht voor een wasmachine?
LG raadt een wasmachine met een trommelcapaciteit van 8-9 kg aan voor een gemiddeld huishouden. Voor een groot gezin of grote wasladingen is een model van 11-13 kg geschikt. Grotere modellen kunnen ook een dekbed tot kingsize aan.
Hoe kies ik een energiezuinige wasmachine?
Controleer het energielabel op je wasmachine voor een A (beste) tot G (slechtste) beoordeling. LG-wasmachines hebben Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. AI in LG-machines helpt bij het kiezen van de juiste wasbewegingen voor je waslading, waardoor het energieverbruik minimaal blijft.
Hoe kies ik de juiste wascyclus?
Raadpleeg het waslabel op je kleding en selecteer de bijpassende wascyclus op je machine. LG-wasmachines met AI DD-functie wegen je wasgoed en detecteren zachtheid om een optimale waspatroon te bepalen en de wasbewegingen dienovereenkomstig aan te passen.
Hoe kan ik het geluid van mijn wasmachine verminderen?
Koop een LG-wasmachine met Triple A-beoordelingen voor energie, centrifuge en geluidsniveau. LG DirectDrive™ Motor technologie vermindert het aantal bewegende onderdelen, wat het geluid vermindert en de levensduur verlengt. Zorg ervoor dat je wasmachine op een vlakke ondergrond staat en controleer dit regelmatig. Plaats anti-vibratie pads onder je wasmachine om het geluid te verminderen.
Hoe profiteert mijn wasgoed van Deep-learning AI DD™?
LG’s Deep-learning AI DD™ machines analyseren het gewicht en de stof van je wasgoed. Dit resulteert in automatische optimalisatie van de wasbewegingen, wat zorgt voor verbeterde stofbescherming en een langere levensduur van je kleding.
Wat is de LG Quick Wash functie?
LG’s TurboWash™ 360˚ technologie reinigt kleding grondig in slechts 39 minuten. De 3D Multi Spray schiet waterstralen vanuit elke hoek, terwijl de intelligente Inverter Pump de kracht van de waterstraal regelt voor een optimale balans van sproeikracht, detergent en wasbeweging.
Wat kan een slimme wasmachine doen?
LG-wasmachines gebruiken AI om wasbewegingen te optimaliseren voor elke lading. Deep learning analyseert stofkenmerken zoals gewicht en zachtheid. LG’s WiFi-geschikte slimme wasmachines kunnen worden bediend via spraakherkenning of de LG ThinQ™ app op je smartphone.
Wat is de stoomfunctie in LG-wasmachines?
LG’s Steam™ technologie bestrijdt effectief allergenen. De Allergy Care functie stoomt kleding aan het begin van de wascyclus om vezels los te maken en allergenen zoals pollen en huisstofmijt op te lossen.
Hoe werkt de Auto-dosing functie?
Het LG ezDispense™ auto dose systeem laat je het detergent vooraf laden en de wasmachine doet de rest. De technologie in de machine detecteert het gewicht van je wasgoed en voegt automatisch de juiste hoeveelheid detergent toe.
Zijn wasmachines verkrijgbaar in verschillende kleuren?
LG biedt moderne neutrale kleurkeuzes aan, zoals Classic White, Black Steel of Graphite, zodat je een wasmachine kunt vinden die bij je bestaande apparaten past of een stijlvolle contrast biedt.
-
9kg Wasmachine Wit | TurboWash™ | AI DD™ | Steam™
-
8kg DUAL Inverter Warmtepomp Droger Wit | Auto Cleaning Condenser | Allergy Care™
Samenvatting
Dimension (mm)
Belangrijkste specs
-
Maximum wascapaciteit (kg)
-
9
-
Productafmetingen (BxHxD mm)
-
600 x 850 x 565
-
Maximaal centrifugetoerental (TPM)
-
1 360
-
ezDispense
-
Nee
-
Stoom
-
Ja
-
Kreukverzorging
-
Nee
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
-
Kleur
-
Wit
-
Deurtype
-
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
-
Maximum wascapaciteit (kg)
-
9
PROGRAMMA'S
-
Donsdeken
-
Ja
-
Katoen
-
Ja
-
Babykleding met Stoom
-
Nee
-
Allergy Care (wasmachine)
-
Ja
-
Auto Wash
-
Nee
-
Babykleding
-
Nee
-
Bedlakens
-
Nee
-
Koude Was
-
Nee
-
Kleurverzorging
-
Nee
-
Katoen+
-
Nee
-
Donkere was
-
Nee
-
Fijne Was
-
Ja
-
Download Prog.
-
Ja
-
Donzen jas
-
Nee
-
Afpompen + Centrifugeren
-
Nee
-
Easy Care
-
Ja
-
Eco 40-60
-
Ja
-
Extra fijne was
-
Nee
-
Hygiëne
-
Nee
-
Intensief 60
-
Nee
-
Mix
-
Ja
-
Buitenkleding
-
Nee
-
Snel 30 min
-
Nee
-
Snel Wassen
-
Nee
-
Spoelen+Centrifugeren
-
Nee
-
Nachtprogramma
-
Nee
-
Huidverzorging
-
Nee
-
Mouwuiteinden en kragen
-
Nee
-
Snel 14 min
-
Ja
-
Snel wassen + drogen
-
Nee
-
Sportkleding
-
Ja
-
Vlekverzorging
-
Nee
-
Stoom verversen
-
Nee
-
Trommelreiniging
-
Ja
-
TurboWash 39
-
Ja
-
TurboWash 49
-
Nee
-
TurboWash 59
-
Nee
-
Katoen 20°C
-
Nee
-
Handwas
-
Nee
-
Jeans / donkere was
-
Nee
-
Voorwas + katoen
-
Nee
-
Snel 12
-
Nee
-
Snel 60
-
Nee
-
Spoelen
-
Nee
-
Centrifugeren + Afpompen
-
Nee
-
Wassen + drogen
-
Nee
-
Wol (Hand/Wol Was)
-
Ja
BEDIENING & DISPLAY
-
Vertragings timer
-
3-19 uur
-
Displaytype
-
Draaiknop en touch LED
-
Deurslot-indicatie
-
Ja
-
Figuurindicator
-
18:88
KENMERKEN
-
6 motion DD
-
Ja
-
AI DD
-
Ja
-
Type
-
Voorlader wasmachine
-
Signaal einde cyclus
-
Ja
-
Centum System
-
Nee
-
Dual Drogen
-
Nee
-
Item toevoegen
-
Ja
-
ezDispense
-
Nee
-
Automatische herstart
-
Ja
-
Inverter DirectDrive
-
Ja
-
Schuimdetectiesysteem
-
Ja
-
LoadSense
-
Ja
-
Stoom
-
Ja
-
Trommelverlichting
-
Nee
-
Stoom+
-
Nee
-
Verstelbare poten
-
Ja
-
Roestvrijstalen trommel
-
Ja
-
TurboWash360˚
-
Ja
-
Embossing binnenste trommel
-
Ja
-
Trillingssensor
-
Ja
-
Trommel waslifter
-
Roestvrijstaal Slanke Lifter
-
Watertoevoer (warm/koud)
-
Alleen koud
-
Waterstand
-
Auto
-
TurboWash
-
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
-
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
-
660 x 890 x 660
-
Productafmetingen (BxHxD mm)
-
600 x 850 x 565
-
Gewicht (kg)
-
67,0
-
Gewicht inclusief verpakking (kg)
-
71,0
-
Productdiepte van achterdeksel tot deur (D' mm)
-
620
-
Productdiepte met deur open 90˚ (D'' mm)
-
1 100
ENERGIE
-
Energie-efficiëntieklasse (wassen)
-
A
EXTRA OPTIES
-
Wi-Fi
-
Ja
-
Item toevoegen
-
Ja
-
Geluid Aan/Uit
-
Ja
-
Kinderslot
-
Ja
-
Einduitstel
-
Ja
-
Wasmiddelniveau
-
Nee
-
Trommelverlichting
-
Nee
-
Voorwas
-
Ja
-
Starten op afstand
-
Ja
-
Spoelen
-
2 keer
-
Spoelen + centrifugeren
-
Ja
-
Spoelen+
-
Ja
-
Wasverzachterniveau
-
Nee
-
Centrifugeren
-
1400/1200/1000/800/400/Niet centrifugeren
-
Stoom
-
Ja
-
Temp.
-
Koud/20/30/40/60/95℃
-
Trommelreiniging
-
Ja
-
TurboWash
-
Ja
-
Wassen
-
Ja
-
Kreukverzorging
-
Nee
-
Koud wassen
-
Nee
-
ezDispense Nozzle Clean
-
Nee
BARCODE
-
Barcode
-
8806084194671
PRODUCTFICHE (WASPROGRAMMA)
-
Energieverbruik per 100 cycli (kWh)
-
44
-
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
-
Ja
-
Duur van de sluimerstand (min.)
-
5
-
Eco 40-60 (volle lading)
-
0,680
-
Eco 40-60 (halve lading)
-
0,430
-
Eco 40-60 (kwart lading)
-
0,253
-
Energie-efficiëntieklasse
-
A
-
Maximaal centrifugetoerental (TPM)
-
1 360
-
Geluidsniveau voor centrifugeren (dBA)
-
71
-
Energieverbruik (W) - Uit-stand
-
0,5
-
Energieverbruik (W) - Aan-stand
-
0,50
-
Centrifuge - Efficiëntieklasse
-
A
-
Centrifuge - Vochtgehalte (%)
-
44,9
-
Standaardprogramma (alleen wassen)
-
Eco 40-60 40℃
-
Tijd (min.) - (volle lading)
-
228
-
Tijd (min.) - (halve lading)
-
174
-
Tijd (min.) - (kwart lading)
-
142
-
Wascapaciteit (kg)
-
9
-
Waterverbruik per cyclus (ℓ)
-
50
SMART TECHNOLOGY
-
Smart Diagnosis
-
Ja
-
Download cyclus
-
Ja
-
Energie bewaking
-
Ja
-
Start op afstand en cyclusbewaking
-
Ja
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ja
-
Trommelreiniging coach
-
Ja
-
Smart Pairing
-
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
-
LG TWINWash Compatibel
-
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
Samenvatting
Dimension (mm)
Belangrijkste specs
-
Kleur
-
Wit
-
Maximum droogcapaciteit (kg)
-
8
-
Productafmetingen (BxHxD mm)
-
600 x 850 x 660
-
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
-
A+++
-
DUAL Inverter HeatPump
-
Ja
-
Automatisch reinigende condensor
-
Ja
-
Type warmtebron
-
Elektrische warmtepomp
-
Omkeerbare deur
-
Ja
-
Smart Pairing
-
Ja
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ja
Alle specificaties
MATERIAAL & AFWERKING
-
Kleur
-
Wit
-
Deurtype
-
Zwart getint gehard glazen voorkant
CAPACITEIT
-
Maximum droogcapaciteit (kg)
-
8
PROGRAMMA'S
-
Babykleding
-
Nee
-
Hygiëne
-
Nee
-
Buitenkleding
-
Nee
-
Snel 34
-
Nee
-
Shirt 20
-
Nee
-
Synthetisch
-
Nee
-
Tijd drogen
-
Nee
-
Wol opfrissen
-
Nee
-
AI Dry
-
Nee
-
Allergy Care (droger)
-
Ja
-
Beddengoed opfrissen
-
Nee
-
Groot voorwerp
-
Nee
-
Koude Lucht
-
Nee
-
Katoen
-
Ja
-
Katoen+
-
Ja
-
Fijne Was
-
Ja
-
Donsjas opfrissen
-
Nee
-
Download Prog.
-
Ja
-
Donsdeken
-
Ja
-
Easy Care
-
Ja
-
Jeans
-
Nee
-
Mix
-
Ja
-
Snel 30 min
-
Ja
-
Snel drogen
-
Nee
-
Droogrek Prog.
-
Ja
-
Opfrissen
-
Nee
-
Huidverzorging
-
Nee
-
Sportkleding
-
Ja
-
Stoom hygiëne
-
Nee
-
Stoom opfrissen
-
Nee
-
Handdoeken
-
Ja
-
Warme Lucht
-
Ja
-
Wol
-
Ja
BEDIENING & DISPLAY
-
Vertragings timer
-
3-19 uur
-
Displaytype
-
Touch LED
-
Deurslot-indicatie
-
Nee
-
Figuurindicator
-
18:88
KENMERKEN
-
6 motion DD
-
Nee
-
AI DD
-
Nee
-
Type
-
Condensdroger (zonder ventilatie)
-
Automatisch reinigende condensor
-
Ja
-
Signaal einde cyclus
-
Ja
-
Dual Drogen (EcoHybrid)
-
Ja
-
DUAL Inverter HeatPump
-
Ja
-
Dubbel pluizenfilter
-
Ja
-
Indicatie leeg waterreservoir
-
Ja
-
Type warmtebron
-
Elektrische warmtepomp
-
Inverter motor
-
Ja
-
Automatische herstart
-
Nee
-
Inverter DirectDrive
-
Ja
-
Omkeerbare deur
-
Ja
-
LoadSense
-
Nee
-
Sensor Dry
-
Ja
-
Trommelverlichting
-
Ja
-
Verstelbare poten
-
Ja
-
Embossing binnenste trommel
-
Ja
AFMETINGEN & GEWICHT
-
Verpakking afmetingen (BxHxD mm)
-
660 x 890 x 702
-
Productdiepte met deur open 90˚ (mm)
-
1 115
-
Productafmetingen (BxHxD mm)
-
600 x 850 x 660
-
Gewicht (kg)
-
56,0
-
Gewicht inclusief verpakking (kg)
-
60,0
ENERGIE
-
Energie-efficiëntieklasse (drogen)
-
A+++
PRODUCTFICHE (DROGER)
-
Automatische droger
-
Ja
-
Een "EU-Ecolabel award" toegekend
-
Nee
-
Condensatie-efficiëntieklasse
-
A
-
Duur van de sluimerstand (min.)
-
10
-
Edry (kWh)
-
1,47
-
Edry1/2 (kWh)
-
0,8
-
Energieverbruik per jaar(kWh)
-
176
-
Efficiëntie condensatie bij volledige belasting (%)
-
91
-
Efficiëntie van condensatie bij halve lading (%)
-
91
-
Geluidsniveau (dBA)
-
62
-
Energieverbruik (W) - Uit-stand
-
0,18
-
Energieverbruik (W) - Aan-stand
-
0,18
-
Standaard droogprogramma
-
Katoen + Energie Kastdroog
-
Tijd (min.) - (volle lading)
-
181
-
Tijd (min.) - (gedeeltelijke lading)
-
110
-
Gewogen condensatie-efficiëntie (%)
-
91
-
Gewogen programmatijd
-
140
EXTRA OPTIES
-
Anti-kreuk
-
Ja
-
Condensor zorg
-
Ja
-
Trommelverzorging
-
Ja
-
Droogniveau
-
3 niveaus
-
Favoriet
-
Nee
-
Minder tijd
-
Ja
-
Meer tijd
-
Ja
-
Rek droog
-
Nee
-
Tijd drogen
-
Ja
-
Wi-Fi
-
Ja
-
Geluid Aan/Uit
-
Ja
-
Kinderslot
-
Ja
-
Einduitstel
-
Ja
-
Trommelverlichting
-
Ja
-
Starten op afstand
-
Ja
-
Stoom
-
Nee
BARCODE
-
Barcode
-
8806091817136
SMART TECHNOLOGY
-
Smart Diagnosis
-
Ja
-
Smart Pairing
-
Ja
-
Download cyclus
-
Ja
-
Energie bewaking
-
Ja
-
Start op afstand en cyclusbewaking
-
Ja
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ja
OPTIES/TOEBEHOREN
-
Afvoerslangset
-
Ja
-
Rekmontage
-
Nee
-
Stapelset
-
Ja
-
LG TWINWash Compatibel
-
Nee
INFORMATIE OVER NALEVING
