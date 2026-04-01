We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องซักผ้าแอลจี WashTower™ ทุบสถิติยอดขาย 3.2 ล้านเครื่องทั่วโลก
ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก
นวัตกรรมที่ถูกใจลูกค้าทั่วโลก ด้วยดีไซน์ประหยัดพื้นที่และพลังงาน
กรุงโซล, 1 เมษายน 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก เผยความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยโซลูชันการซักและอบผ้าแบบครบวงจรใน LG WashTower™ ที่มียอดขายสะสมทั่วโลกทะลุ 3.2 ล้านเครื่อง โดย LG WashTower™ เป็นการผสานเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียวกัน จึงช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอย มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะของแอลจีและดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้งานในทุกวัน
นวัตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก
LG WashTower™ เปิดตัวครั้งแรกในปี 2563 ปัจจุบันมีวางจำหน่ายใน 77 ประเทศทั่วโลก โซลูชันการซักผ้าที่สะดวกสบายนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในทุกมุมโลกเสมอมา โดยมียอดขายสะสมมากกว่า 1.6 ล้านเครื่องในอเมริกาเหนือ 160,000 เครื่องในละตินอเมริกา และ 130,000 เครื่องในเอเชีย การได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคในระดับนานาชาติดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคต่อโซลูชันการซักและอบผ้า ที่ช่วยประหยัดทั้งพื้นที่ติดตั้งและการใช้พลังงาน
ประสบการณ์การซักผ้าที่สะดวกสบายกว่าเดิมด้วยพลังของ AI
LG WashTower™ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแอลจี ทั้ง Artificial Intelligence Direct Drive™ หรือ AI DD™ นวัตกรรม AI ที่ผสานกับเทคโนโลยีมอเตอร์อัจฉริยะ และ DUAL Inverter HeatPump™ เทคโนโลยีการอบผ้าด้วยอุณหภูมิต่ำ ช่วยถนอมและดูแลเนื้อผ้า โดยระบบ AI DD™ จะทำการตรวจจับน้ำหนักของผ้า ชนิดของเนื้อผ้า และระดับความสกปรก จากนั้นจึงเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำความสะอาดเสื้อผ้าอย่างหมดจด พร้อมช่วยถนอมผ้าและลดการเสียหายของเนื้อผ้าให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้ ยังเสริมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น AI Wash ช่วยเลือกโปรแกรมการซักและปั่นที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ และฟีเจอร์ Smart Pairing™ ที่ทำให้เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อเลือกโปรแกรมการอบแห้งที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ และยังมีฟังก์ชัน Prepare to Dry ซึ่งเป็นการอุ่นเครื่องอบผ้าล่วงหน้าก่อนที่โปรแกรมการซักจะเสร็จสิ้น ช่วยลดระยะเวลาทั้งหมดในการซักและอบผ้าลง ทำให้งานบ้านชิ้นนี้เสร็จสิ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ขยายโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
แอลจียังคงเดินหน้าขยายไลน์อัปกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่พร้อมฟีเจอร์ AI และตัวเลือกสีสันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและข้อจำกัดด้านพื้นที่ของผู้ใช้งานให้ครอบคลุมที่สุด พร้อมเตรียมเฉลิมฉลองความสำเร็จด้านยอดขายของ LG WashTower™ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมายในประเทศเกาหลีใต้ และมีแผนที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันสำหรับตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน
นายซึงแท แบค ประธานกลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution หรือ HS) บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด กล่าวว่า “LG WashTower™ ผสานเทคโนโลยีหลักอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเราเข้ากับเทคโนโลยี AI ล้ำสมัย เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลเสื้อผ้าที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทั่วโลก เราจะยังคงต่อยอดความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พร้อมเดินหน้าสร้างความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลกผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ส่งมอบความสะดวกสบายที่เหนือกว่า”
- PREVIOUS
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg-washtower-global-salesisCopied
paste