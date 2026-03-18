We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี จัดโปรแรงฉลองเปิดตัวจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่
แอลจี จัดโปรแรงฉลองเปิดตัวจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่
ชูเทคโนโลยีหน้าจอเพื่อเกมมิ่งความเร็วสูง และการทำงานระดับมืออาชีพระดับโปร
โปรโมชันพิเศษตั้งแต่ 19 - 31 มีนาคม 2569 เท่านั้น!
กรุงเทพฯ, 17 มีนาคม 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจอมอนิเตอร์ เปิดตัวพร้อมจัดโปรโมชันพรีออเดอร์สุดคุ้ม สำหรับจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายไลฟ์สไตล์ ทั้งเกมเมอร์ที่ต้องการความเร็วและความคมชัดระดับสูง ไปจนถึงผู้ใช้งานมืออาชีพที่ต้องการพื้นที่หน้าจอขนาดใหญ่เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพบกับจอมอนิเตอร์ 4 รุ่นยอดนิยมให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาคุ้มค่า ดังนี้
LG UltraFine™ Display 5K2K รุ่น 40U990A-W สำหรับสายโปรดักทีฟและครีเอเตอร์ ที่ต้องการทำงานระดับโปร
จอมอนิเตอร์ระดับโปรสำหรับการทำงาน มาพร้อมหน้าจอโค้งขนาด 40 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120 × 2160) ที่ให้พื้นที่ทำงานกว้างเทียบเท่าจอ 4K สองจอในเครื่องเดียว ใช้พาเนล Nano IPS Black ที่ให้สีดำลึก ภาพสมจริง เหมาะสำหรับงานภาพระดับมืออาชีพ พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 99% และ HDR600 สีสันสมจริงระดับโรงภาพยนตร์ เหมาะสำหรับงานครีเอทีฟและงานภาพระดับมืออาชีพ รองรับพอร์ต Thunderbolt™ 5 สำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงและชาร์จโน้ตบุ๊กได้ในสายเดียว พร้อมฟีเจอร์ KVM ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหลายอุปกรณ์ด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ชุดเดียว เพิ่มความสะดวกในการทำงานแบบ Hybrid
LG UltraGear™ OLED GX8 รุ่น 32GX850A-B สำหรับสายคว้าแชมป์ ได้เปรียบคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วขั้นสุด
จอมอนิเตอร์เกมมิ่ง OLED 4K ขนาด 32 นิ้ว มาพร้อมเทคโนโลยีหน้าจอ OLED Glare ช่วยลดแสงสะท้อนบนหน้าจอ มอบภาพคมชัดและสีสันสมจริง ด้วยมาตรฐาน DisplayHDR True Black 400 และขอบเขตสี DCI-P3 98.5% โดดเด่นด้วย Dual-Mode ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับได้ระหว่าง UHD 165Hz สำหรับภาพคุณภาพสูง หรือ FHD 330Hz สำหรับความเร็วขั้นสุดในการเล่นเกม ด้วยเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) และรองรับเทคโนโลยี NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium Pro รวมถึง HDMI 2.1 VRR จอภาพนี้ช่วยลดภาพฉีกขาดและอาการกระตุก มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและเสถียรยิ่งขึ้น
LG UltraGear™ OLED GX7 รุ่น 27GX704A-B สำหรับเกมเมอร์ตัวจริง ที่พร้อมวินในทุกเกม
จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ OLED QHD ขนาด 27 นิ้ว ที่รังสรรค์มาเพื่อมอบความได้เปรียบในทุกการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยี OLED with MLA+ ให้ภาพสว่างคมชัด สีดำสนิทตามมาตรฐาน DisplayHDR True Black 400 พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 98.5% เพื่อสีสันที่แม่นยำสูงสุด พร้อมมอบประสบการณ์เกมมิ่งที่ลื่นไหลไร้รอยต่อด้วยอัตรารีเฟรช 240Hz และเวลาตอบสนองเพียง 0.03ms (GtG) รองรับทั้ง NVIDIA® G-SYNC® และ AMD FreeSync™ Premium Pro ช่วยขจัดปัญหาภาพฉีกขาดและกระตุกได้อย่างสมบูรณ์แบบ เสริมความได้เปรียบด้วยฟีเจอร์เกมมิ่งอัจฉริยะ อาทิ Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS) และ Crosshair ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและการควบคุมเกมที่แม่นยำสมบูรณ์แบบ
LG UltraGear™ G8 รุ่น 27G810A-B สำหรับสาย eSports ที่ต้องการความเร็วเหนือระดับ
จอเกมมิ่งมอนิเตอร์ ขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด UHD (3840 × 2160) ที่ให้ภาพคมชัดและสีสันสม่ำเสมอ พร้อมรองรับมาตรฐาน VESA DisplayHDR 400 เพิ่มความยืดหยุ่นในการเล่นเกมด้วยโหมด Dual-Mode ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง UHD 180Hz สำหรับรายละเอียดภาพสูง หรือ FHD 360Hz สำหรับเกมที่ต้องการความเร็วระดับ eSports ด้วยเวลาตอบสนอง 1ms (GtG) และการรองรับ NVIDIA G-SYNC Compatible รวมถึง AMD FreeSync Premium มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและเสถียร เสริมด้วยฟีเจอร์ Black Stabilizer และ Crosshair ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขัน.ให้มองเห็นชัดและตอบสนองไวกว่าที่เคย
อย่าพลาด! โอกาสสุดพิเศษในการเป็นเจ้าของจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่จากแอลจี พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มใน 3 รุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ LG UltraFine™ Display 5K2K รุ่น 40U990A-W, LG UltraGear™ OLED GX8 รุ่น 32GX850A-B และ LG UltraGear™ G8 รุ่น 27G810A-B เปิดให้จองพรีออเดอร์ผ่าน LG.com ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2569 ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับ 30 ออเดอร์แรกที่สั่งจองรุ่น 40U990A-W และ 32GX850A-B จะได้รับ Magic Gift Card มูลค่า 3,000 บาท ฟรีทีนที
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/preorder/mnt/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg-x-monitor-promotion-in-marisCopied
