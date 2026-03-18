แอลจี คว้าแชมป์ 2026 Thailand’s Most Admired Brand
ตอกย้ำแบรนด์เครื่องซักผ้าอันดับ 1 ในใจคนไทย 7 ปีซ้อน
คุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบรางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า
กรุงเทพฯ, 19 มีนาคม 2569 –บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก คว้ารางวัล 2026 Thailand’s Most Admired Brand ในกลุ่มเครื่องซักผ้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 พิสูจน์ถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าที่เท่าทันความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์เทคโนโลยี จนสามารถรักษาความเชื่อมั่นที่ชาวไทยมีต่อแบรนด์แอลจีมาได้อย่างยาวนาน
โดยแอลจีได้พัฒนาเทคโนโลยี AI ที่โดดเด่นด้วยแนวคิด “ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ (Affectionate Intelligence)” ทำให้ในเครื่องซักผ้ารุ่นพรีเมียมของแอลจีมี AIDD หรือ Artificial Intelligence Direct Drive ที่สามารถวิเคราะห์เชิงลึกถึงขั้นตรวจจับลักษณะของเนื้อผ้า ความสกปรกของผ้า ปริมาณผ้า ก่อนเลือกโปรแกรมการซักและคำนวณระยะเวลาซักให้เหมาะสม ทำให้นอกจากจะช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าแล้ว ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกกับการซักในแต่ละครั้ง ที่สำคัญหากระหว่างการซักพบว่าผ้ายังไม่สะอาด ระบบจะปรับเวลาซักเพิ่มหรือเติมน้ำยาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณจึงได้ผ้าที่สะอาด หอมสดชื่น โดยใช้ระยะเวลาในการทำงานบ้านที่เกี่ยวกับการซักผ้าน้อยลงด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่ลดภาระงานของผู้ใช้
คุณอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รางวัล Thailand’s Most Admired Brand ที่เราได้รับต่อเนื่อง 7 ปีซ้อนถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แอลจีเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่คนจะนึกถึงเมื่อต้องการเครื่องซักผ้า เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แอลจีจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เครื่องซักผ้าของเราได้ถูกพัฒนาจาก 3 แนวคิดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นคือ FIT เครื่องซักผ้าที่สามารถจัดวางได้ลงตัวในทุกพื้นที่ MAX เพิ่มความจุในถังซักโดยตัวเครื่องมีขนาดเท่าเดิม ทำให้ซักได้มากขึ้นและไม่กินพื้นที่เพิ่ม และ AI ที่เข้าใจการใช้งานของผู้บริโภคมากกว่าเดิม นอกจากนี้ผู้บริโภคยังไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขาย เพราะแอลจีมีบริการ LG Best Care ที่เน้นความตรงต่อเวลา หรือ On-time Service พร้อมบริการเสริมพิเศษมากมาย ให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน”
ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าจากแอลจีได้ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
