หมดกังวลเรื่องทนร้อน! LG Subscribe พร้อมช่วยชีวิต
พิชิตซัมเมอร์ด้วย 3 ไอเทมให้บ้านเย็นได้ง่ายๆ
กรุงเทพฯ, 11 มีนาคม 2569 – ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว บ้านจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องเตรียมพร้อมและอัปเกรดเพื่อมอบความเย็นสบายสูงสุดให้ทุกคนในบ้าน LG Subscribe เจ้าของปรัชญา “แอลจีมีทุกสิ่ง” จึงรวมลิสต์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านให้เย็นสบาย ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูงเสียดฟ้าสักแค่ไหน และที่สำคัญการเป็นเจ้าของไอเทมปราบร้อนเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด! และคุณสามารถเป็นเจ้าของหลายเครื่องได้พร้อมๆ กัน โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รวบมาในลิสต์นี้นอกจากจะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ แล้ว ยังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี K-Tech อัจฉริยะจากแอลจี ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพเหนือกว่า ช่วยประหยัดพลังงานอย่างชาญฉลาด ใช้ได้ยาวๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาด้วย LG Subscribe บริการชำระแบบรายเดือน พร้อมการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจีตลอดระยะเวลาการเป็นเจ้าของ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันว่า ไอเทมอะไรบ้างที่จะทำให้บ้านคุณเย็นสวนกระแสหน้าร้อนปีนี้
“แอร์บ้าน” ไอเทมหลักปราบอากาศร้อน
เมื่อฤดูร้อนมาเยือน แอร์บ้านจึงเป็นเหมือนหัวใจหลักที่ช่วยให้เราก้าวผ่านวันอันร้อนระอุไปได้อย่างสดชื่น แอลจีชวนคุณอัปเกรดสู่แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ที่นอกจากจะมอบความเย็นฉ่ำสบายตลอดวัน พร้อมเทคโนโลยี AI อัจฉริยะ เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งาน ควบคู่ไปกับการตรวจจับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้อง เพื่อปรับการทำงานอัตโนมัติให้คุณสัมผัสความเย็นที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยจัดการพลังงานให้ประหยัดไฟได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้การเป็นเจ้าของแอร์ใหม่เป็นเรื่องง่าย ไร้กังวล บริการ LG Subscribe จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สามารถจ่ายเพียงหลักร้อยต่อเดือน แต่ได้รับบริการดูแลสุดคุ้มครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญถึงบ้าน ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง การทำความสะอาดแยกชิ้นส่วน เปลี่ยนตัวกรอง และบริการอื่นๆ ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีตามโปรแกรมที่เลือก และประกันคุ้มครองยาวๆ สูงสุดถึง 7 ปี ให้คุณมั่นใจได้ว่าแอร์เครื่องใหม่จะมอบอากาศสะอาดเย็นสบายอยู่เสมอและอยู่กับคุณไปได้อีกยาวๆ
“ตู้เย็น” ไอเทมบูสต์ความเย็นชื่นใจ
ในวันที่อากาศร้อนจัด จะมีอะไรดีไปกว่าเครื่องดื่มเย็นฉ่ำ ตู้เย็นแอลจีก็พร้อมเป็นผู้ช่วยสำคัญในการเก็บรักษาความสดใหม่และมอบความเย็นสุดขีด ด้วยเทคโนโลยี AI ที่คอยเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อรักษาระดับความเย็นที่เหมาะสมที่สุด และยังบริหารจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่า ช่วยประหยัดค่าไฟได้ดีขึ้น โดดเด่นด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครจากแอลจี ให้คุณเห็นของด้านในเพียงเคาะสองครั้ง ลดการเปิดตู้เย็นบ่อยๆ ช่วยรักษาความเย็นและประหยัดพลังงาน ไม่พอยังกดน้ำสะอาดพร้อมน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบได้ทันใจ จากระบบกรองน้ำในตัว ที่มาพร้อมฟีเจอร์ทำน้ำแข็งอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำแข็งบด ก้อนสี่เหลี่ยม หรือกระทั่งก้อนกลม โดยตู้เย็นรุ่น Multi-Door GC-X24FFCRB นี้ เปิดให้เป็นเจ้าของได้เฉพาะสมาชิก LG Subscribe เท่านั้น!
บริการ LG Subscribe ช่วยให้การเป็นเจ้าของตู้เย็นในฝันเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตและการซ่อมบำรุง ด้วยทางเลือกในการผ่อนแบบรายเดือนในราคาที่เป็นมิตร การมอบประกันยาวนานขึ้นสูงสุดถึง 6 ปี พร้อมบริการดูแลและบำรุงรักษาจากช่างผู้เชี่ยวชาญของแอลจี ตั้งแต่การทำความสะอาดระบบภายในตู้เย็น ไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงวางใจได้ในความเย็นสดชื่นของตู้เย็นตลอดการใช้งาน
“เครื่องกรองน้ำ” ไอเทมลับเพื่อความสดชื่นและสุขภาพที่ดี
หน้าร้อนสุดหฤโหดที่ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ การมีน้ำดื่มสะอาดอยู่ใกล้มือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงจากแอลจีจึงเป็นตัวช่วยชั้นดีให้เราดื่มน้ำได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านเผชิญแดดแสบร้อนไปซื้อ ทั้งยังมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำสะอาด ผ่านการกรองและการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานสากล มอบความสดชื่นที่ดีต่อสุขภาพในทุกแก้ว อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของการได้น้ำดื่มคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องคือการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด เพื่อคงประสิทธิภาพการกรองสูงสุด
บริการLG Subscribe ยังเป็นอีกตัวช่วยสำคัญที่ทำให้การเป็นเจ้าของเครื่องกรองน้ำคุณภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมให้คุณหมดห่วงด้วยการบริการดูแลรักษาและเปลี่ยนไส้กรองถึงบ้าน พร้อมดูแลฆ่าเชื้อและประกันสินค้าสูงสุด 7 ปี ตลอดอายุสัญญาอีกด้วย ให้คุณใช้เครื่องกรองน้ำได้ยาวๆ แบบหายห่วง
โปรโมชันพิเศษ! ช่วยคุณอัปเกรดบ้านรับซัมเมอร์!
สมัครสมาชิก LG Subscribe ที่พร้อมดูแลคุณครบทุกความต้องการ ให้คุณเป็นเจ้าของสินค้าพรีเมียมของแอลจีได้อย่างสะดวกสบาย ในราคาย่อมเยา พิเศษ! โปรโมชั่นเฉพาะหน้าร้อนนี้เท่านั้น รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนถึง 50% สูงสุด 18 เดือน การดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญถึงบ้าน (Visit Service) และการรับประกันสินค้าตลอดอายุสัญญา เมื่อ Subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2569 รายละเอียด ดังนี้
· Subscribe แอร์บ้าน รับส่วนลดสูงสุด 50% ชำระรายเดือนเริ่มต้นเหลือ 249 บาท นาน 12 รอบบิล ติดตั้งฟรี พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ไม่เพียงเท่านั้น! หาก Subscribe มากกว่าหนึ่งเครื่องขึ้นไป รับฟรี! เครื่องฟอกอากาศ LG PuriCare AeroHit 1 เครื่อง
· Subscribe ตู้เย็น รับส่วนลดสูงสุด 50% ชำระรายเดือนเริ่มต้นเหลือ 249 บาท นาน 18 รอบบิล
· Subscribe เครื่องกรองน้ำ รับส่วนลดสูงสุด 50% ชำระรายเดือนเริ่มต้นเหลือ 299 บาท นาน 18 รอบบิล
ยิ่งซับมากยิ่งลดมาก! สำหรับสมาชิก LG Subscribe ปัจจุบัน หาก Subscribe เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม รับส่วนลดเพิ่มทันที 5% สูงสุด 12% และลูกค้าใหม่ที่เริ่มต้น Subscribe ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 12% ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลแอลจี 02-057-5757 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lg.com/th/subscribe และติดตามกิจกรรมต่างๆ ของแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
