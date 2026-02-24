แอลจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Smart Life Solution สานต่อความสำเร็จ ในโครงการของแสนสิริ 40 แห่ง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศกว่า 10,000 เครื่อง มูลค่ารวม 100 ล้านบาท
นโครงการของแสนสิริ 40 แห่ง ทั้งโครงการหมู่บ้าน และคอนโดแนวสูง
เดินหน้าส่งนวัตกรรมความเย็นระดับโลกสู่ “สราญสิริ จตุโชติ” ตอบโจทย์ความสุขออกแบบเองได้
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคณะผู้บริหาร นายซองฮัน จอง (ซ้าย) บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการบริหาร และนายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (ขวา)
กรุงเทพฯ, 25 กุมภาพันธ์ 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านระดับโลก ประกาศสานต่อความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของไทย เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอลจีจำนวนรวม 1,060 เครื่อง ครอบคลุมทุกยูนิตภายในโครงการ “สราญสิริ จตุโชติ” ของแสนสิริ โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ แอลจีได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอลจีไปแล้วกว่า 10,000 เครื่องใน 40 โครงการทั่วประเทศ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
นาย ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีมีความมุ่งมั่นเสมอมาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้แนวคิด Life’s Good ของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ในฐานะที่เราเป็น Smart Life Solution Company และแบรนด์ระดับโลกที่ครองใจผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยจากเกาหลี เราจึงไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ การจับมือกับแสนสิริ ซึ่งเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในการมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกบ้าน จึงเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้แอลจีสามารถส่งมอบอากาศที่สะอาด เย็นสบาย อีกทั้งยังประหยัดพลังงาน ไปสู่ผู้อยู่อาศัยในวงกว้างได้โดยตรง เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับลูกบ้านของแสนสิริ ได้จากการร่วมมือกันในครั้งนี้”
ด้าน นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “แสนสิริให้ความสำคัญกับการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านในทุกรายละเอียด การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกกับแอลจี จึงเป็นการตอกย้ำความตั้งใจของเราที่จะส่งมอบความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อมไปด้วยมาตรฐานระดับสูงและความทันสมัย เรามั่นใจว่าเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศของแอลจีจะสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของเราได้อย่างดีเยี่ยม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกบ้านในโครงการแสนสิริของเราได้อย่างตรงจุด เพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการพักผ่อนอย่างแท้จริง”
เพื่อส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เหนือกว่า แอลจีได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอลจี จำนวนรวมกว่า 1,060 เครื่อง ครอบคลุมบ้านทุกหลังในโครงการสราญสิริ จตุโชติ โดยนวัตกรรมดังกล่าวโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ทำความเย็นได้รวดเร็วทันใจ พร้อมส่งมอบอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย
การนำนวัตกรรมความเย็นและเทคโนโลยี Smart Life Solution จากแอลจี เข้าไปเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัยระดับพรีเมียมในโครงการสราญสิริ จตุโชติ ทั้ง 265 ยูนิตนี้ ไม่เพียงตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ แต่ยังเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งที่แสนสิริมีต่อมาตรฐานระดับสากลของแอลจีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2567-2568 ที่ผ่านมา แสนสิริได้ไว้วางใจติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอลจี ที่โดดเด่นเรื่องคอยล์ทองแดงทนทาน ทำความเย็นรวดเร็ว และประหยัดไฟเบอร์ 5 ไปแล้วกว่า 10,000 เครื่อง ยิ่งไปกว่านั้น แสนสิริยังเตรียมสานต่อความสำเร็จในปีนี้และปีถัดไป ด้วยแผนติดตั้งเครื่องปรับอากาศแอลจีเพิ่มอีกกว่า 14,000 เครื่อง ใน 20 โครงการใหม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของแอลจีที่พร้อมเคียงข้างแสนสิริ ในการส่งมอบนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับลูกบ้านอย่างยั่งยืน
การติดตั้งนวัตกรรมความเย็นระดับโลกจากแอลจีในทุกยูนิตนี้ จะช่วยเติมเต็มสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัย มอบอากาศสะอาด เย็นสบาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณภาพบนทำเลศักยภาพของกรุงเทพฯ ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจโครงการสราญสิริ จตุโชติ จะได้รับสิทธิพิเศษในการสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำจากแอลจีที่ติดตั้งพร้อมใช้งานได้ทันที
