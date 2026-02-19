We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี ประเทศไทย ปฏิวัติชีวิตยุคใหม่ เปิดงาน 'LG AI Experience 2026: The Action of AI. The Freedom of You'
เผยโฉมไลน์อัปเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ช่วยปลดล็อกเวลาและอิสระในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง
ไฮไลต์ข่าว:
- แอลจี ประเทศไทย เปิดงาน “LG AI Experience 2026: The Action of AI. The Freedom of You” ภายใต้วิสัยทัศน์ AI in Action ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก ที่ช่วยปลดล็อกเวลาและอิสระในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมครอบครัวคู่รักซุปตาร์ “พุฒ–จุ๋ย” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงของบ้านอัจฉริยะที่เข้าใจคุณ
- เผยโฉมไลน์อัปเครื่องใช้ไฟฟ้า AI รุ่นใหม่ครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เครื่องปรับอากาศ LG DUALCOOL™ AI Air ArtCool, ทีวี LG OLED evo W6 และ LG OLED evo G6 พร้อมชิป α11 AI Processor Gen3 ไปจนถึงเครื่องซักผ้า–ตู้เย็นอัจฉริยะภายใต้แนวคิด FIT-MAX-AI ที่ช่วยให้ทุกงานบ้านง่ายขึ้นและมีเวลาเพื่อตัวเองมากขึ้น
- ขยายขอบเขตนวัตกรรม AI สู่ภาคธุรกิจ (B2B) ภายใต้แนวคิด Beyond the Home: AI-Driven B2B Solutions ด้วยระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ LG Multi V i ที่ขับเคลื่อนด้วย AI Engine และโซลูชันจอแสดงผลอัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานขององค์กร
- เดินหน้ากลยุทธ์ Dual Transformation มุ่งสู่การเป็น Smart Life Solution Company ตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาด 22% ในปี 2569 พร้อมต่อยอดสู่เป้าหมาย “Zero Labor Home” บ้านอัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ผ่านแอป LG ThinQ เพื่อคืนเวลาอันมีค่าให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง
กรุงเทพฯ, 19 กุมภาพันธ์ 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดตัว “LG AI Experience 2026: The Action of AI. The Freedom of You” เผยไลน์อัปผลิตภัณฑ์และโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI อย่างเต็มรูปแบบ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนไทยให้มีเวลาเพื่อตัวคุณเองมากขึ้น พร้อมปลดล็อกอิสระจากการใช้ชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ AI in Action พร้อมกันนี้ ยังได้ครอบครัวคู่รักซุปตาร์อย่าง พุฒ-พุฒิชัย และ จุ๋ย-วรัทยา มาพิสูจน์ให้เห็นถึงนวัตกรรมจากแอลจี ที่ช่วยให้ทุกโมเมนต์ของครอบครัวสะดวกสบายและมีความสุขขึ้นจริงได้อย่างไร ผ่านโซลูชันที่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
โดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเปิดงานและเน้นย้ำถึงกลยุทธ์สำคัญของแอลจี ประเทศไทย ที่กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไว้ว่า “เรามุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็น ‘บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันเพื่อชีวิตอัจฉริยะ (Smart Life Solution Company)’ อย่างเต็มตัว ด้วยกลยุทธ์ Dual Transformation ภายใต้แนวทาง AI in Action ที่มุ่งมั่นพัฒนา AI ในผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจผู้ใช้งาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจ ปรับตัว และทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในทุกมิติ เราเชื่อมั่นว่าการนำ AI มาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยให้ดีขึ้น มอบเวลาเพื่อตัวคุณเองมากขึ้น และอิสระในการใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริง”
ภายในงานแอลจีได้จัดแสดงนวัตกรรมที่หลากหลายครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยเน้นการโชว์ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อม AI ที่ใช้งานได้จริง พร้อมเปิดตัวไลน์อัปเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีไฮไลท์จาก 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
· กลุ่มธุรกิจโซลูชันเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Solution) แอลจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดีที่สุด เปิดตัว ‘LG DUALCOOL™ AI Air ArtCool’ เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ส่งมอบความเย็นสบายเหนือระดับด้วยระบบ Perfect Comfort AI ซึ่งสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในห้อง โดยเทคโนโลยี AI เพื่อปรับอุณหภูมิและแรงลมให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งานโดยเฉพาะ มาพร้อมระบบฟอกอากาศ Total Air Care ที่กรองฝุ่น PM2.5 เทคโนโลยี Plasmaster Ionizer ช่วยกำจัดแบคทีเรียในอากาศ และระบบทำความสะอาดตัวเอง Freeze Cleaning เพื่ออากาศเย็นสบายและสะอาดอย่างแท้จริง กับดีไซน์รูปโฉมใหม่ เรียบหรูหราและทันสมัย ด้วยกระจกสีดำเงา Black Shiny Mirror ลงตัวกับทุกดีไซน์ห้อง แอลจียังเสริมฟีเจอร์ AI kW Manager ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดและบริหารการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ขณะเดียวกัน เครื่องฟอกอากาศ LG Puricare ก็สามารถปรับการทำงานของตัวเครื่องแบบอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศ หรือตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ได้เช่นกัน
· กลุ่มธุรกิจโซลูชันด้านสื่อและความบันเทิง (Media Entertainment Solution) แอลจียกระดับประสบการณ์การรับชมทีวีด้วยคอนเซ็ปต์ The Next OLED TV พร้อมเปิดตัวทีวีรุ่นเรือธง นำโดย LG OLED evo W6 (ดีไซน์วอลเปเปอร์ไร้สาย) และ LG OLED evo G6 (ดีไซน์แนบผนัง) ขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล α11 AI Processor Gen3 ที่ทรงพลังที่สุด พร้อมต่อยอดด้วยเทคโนโลยี AI สำหรับทีวีภายใต้แนวคิด Optimized for Every Me ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานแต่ละคนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญอย่าง ‘AI Voice ID’ ที่พลิกโฉมการสั่งงานด้วยเสียง ผ่านนิยาม “Your voice is the key” ซึ่งไม่เพียงรับคำสั่งด้วยเสียง แต่ยังสามารถระบุตัวตนของผู้พูดได้อย่างแม่นยำ และนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า My Page พื้นที่ส่วนตัวที่รวบรวมคอนเทนต์และการตั้งค่าเฉพาะบุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว มอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและรู้ใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทีวียังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ พร้อมแสดงผลบนหน้า Home Hub เพื่อควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านได้อย่างสะดวก ผ่าน LG Magic Remote ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับฟังก์ชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ง่ายในที่เดียว
· กลุ่มธุรกิจโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance Solution) แอลจีได้ปฏิวัติงานบ้านด้วย AI ที่คิดแทนและทำงานได้อย่างแม่นยำ ผ่านแนวคิด FIT-MAX-AI เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่และยกระดับการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดย FIT มุ่งเน้นการออกแบบเครื่องซักผ้าและตู้เย็นให้สามารถติดตั้งและจัดวางได้ลงตัวในทุกพื้นที่ของบ้าน ส่วน MAX เพิ่มความจุทั้งในถังซักและช่องแช่เย็น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บของปริมาณมากได้ในคราวเดียว ขณะที่ AI เข้ามาช่วยให้งานบ้านง่ายขึ้นและเข้าใจการใช้งานของผู้บริโภคมากกว่าเดิม นำโดย เครื่องซักผ้าและอบผ้า WashTower™ Gen 2 ที่ชูโรงด้วยเทคโนโลยี AI DD™ 2.0 ที่ยกระดับการซักผ้าไปอีกขั้น โดยระบบสามารถตรวจจับได้ทั้งน้ำหนัก ความนุ่มของผ้า ไปจนถึงระดับความสกปรก เพื่อคำนวณและเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อการควบคุมและตรวจสอบสถานะได้จากทุกที่ ตู้เย็นรุ่นใหม่มาพร้อม Ice Solution ขับเคลื่อนด้วย AI FRESH ที่สามารถช่วยบริหารจัดการพลังงานและรักษาความสดใหม่ของอาหารได้อย่างดีเยี่ยม ควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว ไลน์อัปเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นใหม่ เพื่อเสริมทัพโซลูชันการดูแลผ้าอัจฉริยะให้ครบวงจร
นอกจากนี้ แอลจี ยังได้ขยายขอบเขตของโซลูชัน AI สู่ภาคธุรกิจภายใต้แนวคิด 'Beyond the Home: AI-Driven B2B Solutions' ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับโซลูชันเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (HVAC) โดยมี LG Multi V 5 Pro II ที่โดดเด่นด้านความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่ มาพร้อมระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (Central Control) และเซ็นเซอร์คู่ (Dual Sensing) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนไฮไลท์สำคัญคือ LG Multi V i ที่ขับเคลื่อนด้วย AI Engine อัจฉริยะ สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อม (AI Smart Care) บริหารจัดการความเย็นระหว่างเครื่องปรับอากาศหลายตัวอัตโนมัติ (AI Indoor Space Care) และควบคุมการใช้พลังงานตามเป้าหมาย (AI Energy Management) เพื่อมอบความเย็นที่แม่นยำและประหยัดสูงสุด
ในด้านของกลุ่มโซลูชันจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ หรือ Information Displays (ID) ของแอลจี ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เช่น Digital Signage, LED Signage, Monitor Signage และทีวีเชิงพาณิชย์เพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการจัดการจอภาพแบบครบวงจร (Non-Hardware Solutions) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการเนื้อหา การควบคุมการใช้งาน การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ
ด้าน นายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแอลจี ประเทศไทยว่า “การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญภายใต้กลยุทธ์ Dual Transformation ที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ (Product Transformation) อย่างเป็นรูปธรรม แอลจีมุ่งนำเทคโนโลยี AI เข้าสู่ทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานและสร้างคุณค่าที่ก้าวข้ามประสิทธิภาพทางเทคนิค แต่เป็นการ ‘ปลดล็อกอิสระในการใช้ชีวิต’ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ AI in Action”
“สำหรับปีนี้ แอลจีตั้งเป้าครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 22% จากการคาดการณ์ว่า ในปี 2569 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดใหญ่ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เครื่องซักผ้า ทีวี ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ จะเติบโตประมาณ 5% หรือมีมูลค่ารวมราว 82,000 ล้านบาท แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนโอกาสสำคัญในการขยายศักยภาพทางธุรกิจของเรา และสนับสนุนการก้าวสู่เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนา ‘Zero Labor Home’ บ้านอัจฉริยะที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อช่วยลดภาระงานบ้านและคืนเวลาอันมีคุณค่าให้กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง”
ภายในงานยังเปิดให้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านโซนสาธิตแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่ถ่ายทอดการทำงานของระบบนิเวศอัจฉริยะ LG AI ซึ่งเชื่อมต่อและทำงานประสานกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แอลจียังคงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าใจและใส่ใจผู้ใช้งานอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสชีวิตที่ “Life’s Good” อย่างยั่งยืนต่อไป
แอลจีชวนลูกค้าสัมผัสนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแอลจีกว่า 900 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งห้างสรรพสินค้าและดีลเลอร์ชั้นนำ เพื่อมอบประสบการณ์การเลือกซื้อที่สะดวกและมั่นใจในคุณภาพการบริการ พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์ทางการที่ www.lg.com/th ให้ลูกค้าเลือกช้อปได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษกับ “Secret Deal โปรลับต้องคลิก” ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/secretdeal สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 0-2057-5757 หรือติดตามข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษจากแอลจีได้ทาง Facebook: LG Global และ Instagram: @lg_thailand
