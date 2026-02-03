LG Subscribe จัดงาน “LG Subscribe – Jump Up Together 2026
ฉลองความสำเร็จแก่ตัวแทนขายอิสระ เดินหน้าจุดประกายสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการ Subscription สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
กรุงเทพฯ, 4 กุมภาพันธ์ 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประกาศรางวัลประจำปีสำหรับตัวแทนภายใต้ธีม “Jump Up Together 2026” ตอกย้ำความเป็นผู้นำบริการแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบรายเดือน พร้อมการดูแลและรับประกันตลอดอายุสัญญา หรือบริการ Subscription และเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยอดเยี่ยมจากความทุ่มเทและผลงานอันโดดเด่นของทีมตัวแทนขายอิสระ LG Subscribe ทั้ง Lifestyle Planner (LP), Lifestyle Sales Manager (LSM) และ Lifestyle General Sales Manger (LGM) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนให้ LG Subscribe ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตลอดปี 2568
คุณแจซึง คิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค แอลจี อีเลคทรอนิคส์ เอเชียแปซิฟิก ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กล่าวว่า “การได้มาที่นี่และได้ประจักษ์กับการเดินทางตลอดหนึ่งปีนับตั้งแต่เปิดตัวธุรกิจ LG Subscribe ในประเทศไทย สร้างความซาบซึ้งและประทับใจอย่างยิ่ง ผมขอขอบคุณ LP, LSM และ LGM ที่ร่วมกันทำงานอย่างทุ่มเทและมุ่งมั่น รวมไปถึงลูกค้าคนสำคัญของแอลจีทุกท่าน ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จที่เราทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ และศักยภาพที่เรากำลังจะก้าวไปให้ไกลกว่าเดิม พวกเราพร้อมด้วยพันธมิตร LP/LSM/LGM ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในการนำเสนอมิติใหม่ของการเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถยกระดับความสำเร็จและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เราขอให้คำมั่นว่าแอลจีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบริการ LG Subscribe เพิ่มขึ้นอีก ในปี 2569 นี้ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวไทยที่ให้การต้อนรับและไว้วางใจในบริการ LG Subscribe มาโดยตลอด”
คุณซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “LP,LSM และ LGM ของเราคือผู้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จที่แท้จริงของ LG Subscribe นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2567 ความมุ่งมั่นอัน
แน่วแน่ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการยึดมั่นในปรัชญา 'Life's Good' ทำให้ LP,LSM,LGM ของเราพลิกโฉมวิธีการที่ผู้บริโภคชาวไทยเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จเหล่านี้ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ธุรกิจของเราในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 1230% ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี สะท้อนถึงจำนวนสมาชิก LG Subscribe ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานในปี 2567 ในอนาคต เราพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น และจะ ‘ก้าวกระโดด’ สู่ความสำเร็จไปด้วยกันกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของ LG Subscribe ทุกท่านอย่างแน่นอน”
เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำและยกระดับประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แอลจีได้ลงทุนในระบบนิเวศการขายตลอดปี 2568 ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวศูนย์ครบวงจร LG Subscribe Complex Center ทั้ง 6 แห่งในทำเลยุทธศาสตร์สำคัญภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี และการเปิดตัวศูนย์ Brand Experience แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในหกแห่งของ LG Subscribe Complex Center ศูนย์ให้บริการครบวงจร ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับการเติบโตของ LG Subscribe ในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ LG Subscribe ยังได้ขยายเครือข่ายหน้าร้านให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วย
ความพยายามเหล่านี้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของแอลจีในการสร้าง LG Subscribe ให้เป็นผู้นำในการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ที่มอบความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้บริโภค LG Subscribe จะเดินหน้าดำเนินงานเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่ว่า "LG has Everything, Good Product, Good Price, Good Care" เพื่อให้การมีชีวิตที่ดีหรือ “Life’s Good” เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Subscribe ได้ทางเว็บไซต์ https://www.lg.com/th/subscribe/ หรือติดต่อศูนย์ข้อมูล
แอลจีที่เบอร์ 02-057-5757 และติดตามข่าวสารและกิจกรรมจากทางแอลจีได้ทางแฟนเพจ Facebook LG Global และ Instagram lg_thailand
