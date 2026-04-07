We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจี เปิดเวทีแดนซ์ “Make It Booom LG xboom Dance Challenge” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่
สะท้อนพลังเสียง LG xboom ผ่านทุกจังหวะการเคลื่อนไหว
กรุงเทพฯ, 7 เมษายน 2569 –บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “Make It Booom LG xboom Dance Challenge” เปิดเวทีให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเต้น โดยมีไฮไลต์สำคัญคือบทเพลงพิเศษ 'LG xboom' ที่แอลจีได้รังสรรค์ขึ้นมาสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวคิดการถ่ายทอดเสียงอันทรงพลังและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ลำโพง LG xboom ซึ่งตอบโจทย์ทั้งความบันเทิงและการใช้งานในชีวิตประจำวัน แอลจียังมุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ และผลักดันคอมมูนิตี้ด้านดนตรีและการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ให้เติบโตในวงกว้างต่อไป
นาย ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของแอลจีในการก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่ไม่เพียงนำเสนอเทคโนโลยี แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนกล้าแสดงออกในแบบของตนเอง เราเชื่อว่าดนตรีและการเต้นเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันได้อย่างทรงพลัง ลำโพง LG xboom จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการทั้งคุณภาพเสียงและความสนุกในทุกช่วงเวลา แอลจียังคงมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสนับสนุนคอมมูนิตี้และพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”
โครงการ “LG xboom Dance Challenge” เป็นความร่วมมือระหว่างแอลจีกับ Minizize Dance Studio เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ด้านการเต้นและส่งเสริมการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากกิจกรรม Online Dance Challenge ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ก่อนคัดเลือกทีมที่มีความโดดเด่นทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ พลังการแสดง และเอกลักษณ์เฉพาะตัว เข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อแสดงผลงานบนเวทีจริง
ภายในงานมีการประกาศรางวัลสำหรับ 3 ทีมผู้ชนะเลิศ โดยทีม YOLO Dance ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างโดดเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และลำโพง LG xboom Stage 301 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และลำโพง LG xboom Bounce ตกเป็นของทีม Twindize ปิดท้ายด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และลำโพง LG xboom Grab ที่มอบให้กับทีม B Bright นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายยังได้ร่วมแสดงความสามารถบนเวที พร้อมโชว์ผลงานการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับลำโพง LG xboom ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียไปแล้วก่อนหน้านี้
LG xboom Stage 301 เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยมาพร้อมพลังเสียง 120 วัตต์ ระบบ AI Sound และ AI Lighting ที่ปรับเสียงและแสงให้เหมาะกับบรรยากาศโดยอัตโนมัติ รวมถึงฟีเจอร์ Sound Boost ที่ช่วยเพิ่มพลังเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น รองรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง ดีไซน์ปรับการตั้งได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอป LG ThinQ ดูรายละเอียดสินค้า LG xboom Stage 301 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/speakers/party-speakers/stage301/buy/
ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของแอลจีในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด พร้อมตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในเวทีที่เข้าถึงได้จริง แอลจียังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและจัดโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคในหลากหลายมิติ และส่งมอบประสบการณ์ด้านความบันเทิงที่ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพเสียง ดีไซน์ และไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg-xboom-dance-challengeisCopied
paste