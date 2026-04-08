“ยิ่งให้ ยิ่งเห็นแง่มุมใหม่” ถอดตัวอย่าง LG Subscribe เหนือกว่าการให้เครื่องใช้ไฟฟ้า คือการจุดประกายพลังใจที่ยั่งยืน
กรุงเทพฯ, 9 เมษายน 2569 –ปัจจุบันมุมมองที่เรามีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีคือ การเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่หารู้ไม่ว่ายังมีมุมมองอื่นของสองสิ่งนี้ที่หลายคนคาดไม่ถึง จากความสำเร็จของแคมเปญเพื่อสังคม “แปลงโฉมบ้าน จุดประกายชีวิตใหม่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญครบรอบ 1 ปี บริการ LG Subscribe ในประเทศไทย ทาง LG Subscribe ได้ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ค้นพบมุมมองใหม่ที่น่าสนใจว่า การส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไปอยู่ในมือของผู้ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสู้ชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ สามารถมอบคุณค่าที่มากกว่าแค่ความสะดวกสบาย ด้วยการทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสร้างโอกาสและพื้นที่แห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ช่วยต่อยอดคุณภาพชีวิตไปได้อีกขั้น
เปลี่ยน “พื้นที่ว่างในตู้เย็น” เป็น “พื้นที่สร้างมูลค่า”
หนึ่งในตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจและสะท้อนภาพพลังแห่งการให้ที่ชัดเจน คือการได้เห็นวิธีที่ครอบครัวต่างๆ ดึงศักยภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิต ตัวอย่างเช่น ตู้เย็น ที่สำหรับหลายบ้านอาจเป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการถนอมอาหาร แต่จากแคมเปญเพื่อสังคม เราได้เห็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามารถพลิกบทบาทให้ตู้เย็นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆ แทนที่จะปล่อยให้พื้นที่ว่างในตู้เย็นขนาดใหญ่สูญเปล่า ก็สามารถใช้พื้นที่นั้นแช่น้ำผลไม้โฮมเมดหรืออาหารสำหรับจำหน่ายในชุมชน เปิดโอกาสในการเริ่มต้นหารายได้เสริมใหม่ๆ เราจึงได้รู้ว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความจุที่ตอบโจทย์ ไม่ได้มีไว้เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์เท่านั้น เพราะความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลที่มีพลังใจล้นเหลือ สามารถเปลี่ยนได้แม้กระทั่งพื้นที่ว่างในตู้เย็นให้กลายเป็นพื้นที่สร้างมูลค่า ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงในชีวิตประจำวันไปพร้อมๆ กับการดูแลคนในครอบครัวที่บ้านได้ในอีกมุมหนึ่ง
การใช้เครื่องซักผ้า “เพิ่ม” คุณภาพชีวิต “ลด” ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
หลายคนอาจเห็นว่าเครื่องซักผ้าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลา แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากแคมเปญนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งคือ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยแล้ว การใช้เครื่องซักผ้าสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดจากการทำงานบ้านได้ เนื่องจากการซักผ้าด้วยมืออาจทำให้ต้องออกแรงมาก รวมถึงท่านั่งที่ไม่สะดวกสบาย และทำให้พื้นบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยน้ำ การเปลี่ยนมาใช้เครื่องซักผ้าทำให้ไม่ต้องขยับร่างกายจนเสี่ยงได้รับบาดเจ็บ และไม่ต้องเสี่ยงต่อการลื่นล้มจนอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง แถมการใช้เครื่องซักผ้ายังช่วยลดภาระงานบ้านที่หนักอึ้ง โดยครอบครัวหนึ่งพบว่า เครื่องซักผ้าช่วยให้สมาชิกครอบครัวที่สุขภาพอ่อนแอไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อและแผลอักเสบจากการนั่งซักผ้าด้วยมือ และมีเวลาที่ได้คืนกลับมาเพิ่มเติมไปใช้หาไอเดียสำหรับต่อยอดธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองได้อีกด้วย
“ความอุ่นใจ” คือรากฐานสำคัญของชีวิต
แคมเปญ “แปลงโฉมบ้าน จุดประกายชีวิตใหม่” จาก LG Subscribe นอกจากจะมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูง พร้อมนวัตกรรมที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและประหยัดไฟขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตแล้ว ยังคอยดูแลและให้คำปรึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงบ้าน พร้อมเคียงข้างในฐานะเพื่อนคู่คิดให้อุ่นใจ ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงหรือความเสื่อมถอยของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยเป็นปัญหากวนใจ ด้วยรูปแบบบริการที่ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุสัญญา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ความคุ้มครองที่ยาวนานนี้ มากกว่าการรับประกันสินค้า คือการมอบความอุ่นใจไร้กังวล ซึ่ง LG Subscribe ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและแรงสนับสนุนในการจุดประกายความหวัง วาดอนาคต ให้ทุกครอบครัวผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเดินหน้าไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ต่อไปได้อย่างราบรื่น
ประสบการณ์จากแคมเปญนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การให้ที่แท้จริงคือการมอบรากฐานที่มั่นคง LG Subscribe จึงมุ่งมั่นในการส่งมอบนวัตกรรมแห่งความสะดวกสบายที่เข้าถึงง่าย ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมบริการรับประกันยาวนาน ให้ผู้บริโภคชาวไทยอุ่นใจไร้กังวล ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลแอลจี 02-057-5757 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lg.com/th/subscribe และติดตามกิจกรรมต่างๆ ของแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
