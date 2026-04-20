แอลจี ตอกย้ำวิสัยทัศน์แห่งอนาคต เผยกลยุทธ์นวัตกรรมเจาะตลาดเอเชีย ในงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี LG InnoFest 2026 APAC
เผยวิสัยทัศน์ AI Home สู่ตลาดเอเชียแปซิฟิก ชูไฮไลต์โซลูชันดูแลเสื้อผ้า ห้องครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้าบิลท์อิน
ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับภูมิภาค
สรุปประเด็นสำคัญ:
· แอลจี อีเลคทรอนิคส์ นำเสนอกลยุทธ์รุกตลาดเอเชียแปซิฟิก ภายในงาน LG InnoFest 2026 APAC ณ เมืองปูซาน พร้อมเน้นย้ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถพลิกโฉมอนาคตของที่อยู่อาศัยทั่วภูมิภาค
· การจัดแสดงโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ตอบโจทย์แต่ละภูมิภาคอย่างครบวงจร ทั้งกลุ่มโซลูชันดูแลเสื้อผ้า ห้องครัว และเครื่องใช้ไฟฟ้าบิลท์อินที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับรูปแบบการอยู่อาศัยและความต้องการในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวเอเชียโดยเฉพาะ
· งานครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเอเชีย ผ่านการกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรระดับภูมิภาค และการวางทิศทางระยะยาวสำหรับนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งรวมถึงโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI
โซล, 20 เมษายน 2569 — บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด เดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโซลูชันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับภูมิภาค ในงาน LG InnoFest 2026 APAC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–10 เมษายนนี้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นเวทีการประชุมใหญ่ปิดท้ายซีรีส์ InnoFest ประจำปี 2569 ที่รวบรวมพันธมิตรทางธุรกิจคนสำคัญและสื่อมวลชนกว่า 200 ราย จาก 20 ประเทศทั่วภูมิภาค เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงพาณิชย์และผนึกกำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
ภายใต้แนวคิด “Innovation, Forward Together” งาน LG InnoFest 2026 APAC ได้จัดแสดงภาพรวมนวัตกรรมและโซลูชันล่าสุดของแอลจีที่ออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในเอเชียอย่างสมบูรณ์แบบ นิทรรศการครั้งนี้ไม่เพียงแต่นำเอาบริบททางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคมาเป็นแกนหลักในการนำเสนอ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีสไตล์เกาหลี (K-Tech) สู่การพัฒนาโซลูชันภายในบ้านที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งยังสามารถรองรับความต้องการอันหลากหลายของตลาดเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานใหม่แห่งโซลูชันดูแลเสื้อผ้าครบวงจร
เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยยุคใหม่ แอลจีได้ขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าผ่านไลน์อัป WashTower™ อย่างเต็มรูปแบบ นำโดยการเปิดตัวโมเดลใหม่ขนาด 25 นิ้ว ที่ปรับสัดส่วนให้ลงตัวกับพื้นที่บ้านสไตล์เอเชียโดยเฉพาะ เข้ามาเสริมทัพรุ่นขนาด 24 นิ้วและ 27 นิ้วที่มีอยู่ในปัจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ชูจุดเด่นด้านการบริหารพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สะท้อนอินไซต์ของแอลจีที่เข้าใจถึงข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง
สำหรับเครื่องซักผ้าฝาบนรุ่นใหม่ แอลจีได้ยกระดับประสิทธิภาพและการถนอมผ้าด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) ที่ประมวลผลรูปแบบการซักให้เหมาะกับเนื้อผ้าและความสกปรกโดยอัตโนมัติ ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี TurboWash™ 3D ที่ซักเสร็จรวดเร็วในเวลาไม่ถึง 30 นาที พร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้งานด้วยระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ที่คำนวณปริมาณน้ำยาอย่างแม่นยำต่อการซักหนึ่งครั้ง ช่วยลดความยุ่งยากในการต้องเติมน้ำยาบ่อยครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การดูแลเสื้อผ้าอย่างสมบูรณ์แบบ แอลจีได้เปิดตัว LG WashCombo™ รุ่นใหม่ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซลูชันด้านการอบผ้าของแอลจีในฐานะผลิตภัณฑ์แบบ All‑in‑One ที่รวมการซักและอบไว้ในเครื่องเดียว พร้อมมอบประสิทธิภาพการอบผ้าที่สม่ำเสมอและมีเสถียรภาพเหนือระดับ ด้วยเทคโนโลยี Inverter HeatPump™ เอกสิทธิ์เฉพาะของแอลจี นวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างเหนือชั้น สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียที่ให้ความสำคัญเรื่องค่าไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน แอลจียังได้ขยายไลน์อัปผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าแบบแยกเดี่ยว (Standalone) เพื่อมอบทางเลือกการใช้งานที่หลากหลายและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์ แอลจีตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยโซลูชันเครื่องซักผ้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานความถี่สูงและต่อเนื่องยาวนาน นวัตกรรมเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นจากความเชี่ยวชาญกว่า 10 ปีในตลาดกึ่งพาณิชย์ โดยมาพร้อมขีดความสามารถระดับมืออาชีพ ตั้งแต่การปรับแต่งโปรแกรมซัก การเชื่อมต่อ Open API ไปจนถึงการออกแบบให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงด้านหน้า จากรากฐานความสำเร็จนี้ แอลจีเตรียมเปิดตัวเครื่องซักและอบผ้าเชิงพาณิชย์รุ่น HeatPump Combo ที่รวมระบบซักและอบในหนึ่งเดียว ตอบโจทย์ด้านความคุ้มค่าของพื้นที่ใช้สอย โดยบริษัทมีแผนรุกขยายตลาดโซลูชันนี้ในระดับสากล หลังจากสร้างปรากฏการณ์ความต้องการอย่างสูงในเกาหลีใต้
โซลูชันห้องครัวอัจฉริยะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์
แอลจีเผยโฉมนวัตกรรมตู้เย็นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และข้อจำกัดด้านพื้นที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ ชูจุดเด่นการออกแบบ Fit & Max ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีบานพับ Zero Clearance Hinge ให้ตัวเครื่องสามารถจัดวางได้แนบสนิทชิดผนัง มอบความสวยงามเรียบหรูไร้รอยต่อเสมือนชุดเครื่องครัวบิลท์อินระดับพรีเมียม พร้อมขยายพื้นที่จัดเก็บภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้ในห้องครัวที่มีขนาดกะทัดรัด ยิ่งไปกว่านั้น แอลจียังได้พัฒนาระบบทำน้ำแข็งอัจฉริยะเพื่อเจาะอินไซต์พฤติกรรมการบริโภคน้ำแข็งปริมาณมากของชาวเอเชีย โดยสามารถผลิตน้ำแข็งได้ถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ Craft Ice™ น้ำแข็งบด น้ำแข็งก้อน และ Mini Craft ตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการจัดเลี้ยงสังสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพื่อการทำความสะอาดภาชนะที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครื่องล้างจานรุ่นล่าสุดของแอลจีมาพร้อมฟังก์ชันล้างและอบแห้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง เทคโนโลยี QuadWash™ Pro ใช้ก้านฉีดพ่นน้ำ 4 ทิศทาง พร้อมแรงดันน้ำสูงและไมโครบับเบิ้ล เพื่อทำความสะอาดจานชามจากทุกมุม ขณะที่ระบบ Dynamic Heat Dry+ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งด้วยวัสดุดูดซับความชื้นและสร้างลมอุ่นแห้งอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ เครื่องล้างจานรุ่นหลักทั้งในกลุ่มพรีเมียมและกลุ่มแมส ล้วนได้รับการรับรองมาตรฐานประหยัดพลังงานระดับ A
สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอลจีเตรียมรุกตลาดด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบบบิลท์อินที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ประกอบด้วย เตาอบ เตาปรุงอาหาร และเครื่องดูดควัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจ (B2B) และผู้บริโภคทั่วไป (B2C) อย่างครบวงจร โดยมีนวัตกรรมไฮไลต์อย่าง Camera Oven เตาอบอัจฉริยะที่มาพร้อมกล้องภายในตัว ทำหน้าที่วิเคราะห์วัตถุดิบและแนะนำโหมดการปรุงอาหารที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับการเปลี่ยนสีของพื้นผิวอาหาร เพื่อการันตีระดับความสุกที่สมบูรณ์แบบในทุกเมนู
สัมผัสประสบการณ์จัดแสดงนวัตกรรมที่สมจริงแบบเต็มรูปแบบ
นับเป็นก้าวสำคัญครั้งแรกของงาน InnoFest ที่แอลจีได้ผนวกกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเข้ากับการจัดงานอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเปิดเซสชัน Live Commerce ร่วมกับพันธมิตรในบางประเทศ เพื่อประสบการณ์การขายที่ทรงพลังแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) โดยเปิดโอกาสให้เกิดการนำเสนอสินค้าและโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ส่งตรงจากพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ การเปิดพื้นที่จัดแสดง 3 โซนพิเศษ ที่จำลองรูปแบบการอยู่อาศัยอันหลากหลายของตลาดเอเชีย โดยแอลจีได้ดึงเอาความสำเร็จและกลิ่นอายของซีรีส์เกาหลี มาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการเสริมสร้างบรรยากาศ เพื่อเชื่อมโยงอินไซต์ความต้องการระดับภูมิภาคเข้ากับการตกแต่งที่คุ้นตา มอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเข้าถึงง่ายสำหรับพันธมิตรผู้ร่วมงาน
ภายในพื้นที่จัดแสดงดังกล่าว แอลจีได้ผลักดันวิสัยทัศน์ “AI Home” ให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม ผ่านการสาธิตศักยภาพของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาพลิกโฉมความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน โดยมีฮับศูนย์กลางระบบ AI Home อย่าง ThinQ ON™ เป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อน ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ IoT ที่รองรับ AI ของแอลจีให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ชาญฉลาดและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แอลจีได้ประเดิมเปิดตัว ThinQ ON ในตลาดกลุ่มแรก และเตรียมแผนเดินหน้าขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มต้นที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย
ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวในเอเชีย แอลจีเดินหน้าต่อยอดความเชี่ยวชาญจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สู่การยกระดับประสบการณ์ด้านบริการระดับโลก ผ่านการขยายบริการ ‘LG Subscribe’ โมเดลธุรกิจบอกรับสมาชิก (Subscription) ที่มอบความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยปัจจุบันแอลจีเร่งรุกขยายในกลุ่มตลาดเป้าหมายในเมืองหลักของเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน สิงคโปร์ และเวียดนาม แนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่างสะดวกสบาย แต่ยังมาพร้อมบริการดูแลรักษาเครื่องอย่างมืออาชีพและครบวงจร
"ภูมิภาคเอเชียนับเป็นหนึ่งในตลาดที่ขับเคลื่อนการเติบโตและมีความสำคัญมากที่สุดของเรา งาน InnoFest 2026 จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เราได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์แห่งอนาคตร่วมกัน ด้วยความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แอลจีมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง AI เพื่อให้สามารถตอบรับและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง" นาย แจซึง คิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด กล่าวปิดท้าย
