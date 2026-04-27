We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
แอลจีชวนท้าประลองฝีมือ เนรมิตจานเด็ด ในแคมเปญ LG Seoul-ful Kitchen
เพียงแชร์คอนเทนต์ทำอาหารเกาหลีสุดครีเอทในแบบคุณ
ลุ้นเป็น 15 ผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปพิสูจน์อาหารสูตรต้นตำรับไกลถึงแดนกิมจิ วันนี้ถึง 8 พฤษภาคมนี้เท่านั้น
กรุงเทพฯ, 27 เมษายน 2569 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกจากเกาหลี เปิดครัวต้อนรับเหล่า K-Food Lovers และครีเอเตอร์สายอาหารทั่วไทย ชวนปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และโชว์สกิลการทำอาหารเกาหลีในแคมเปญ LG Seoul-ful Kitchen เพียงสร้างสรรค์และแชร์คอนเทนต์เมนูอาหารเกาหลีในสไตล์ของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นต๊อกบกกีรสชาติใหม่ คิมบับไส้สุดครีเอท หรือรามยอนสูตรเด็ดไม่เหมือนใคร เพื่อลุ้นเป็นผู้ชนะจากหลากหลายประเทศทั่วโลกรวม 15 ท่านที่จะได้บินลัดฟ้าสู่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คลาสเรียนปรุงของอร่อยกับเชฟมืออาชีพ ทัวร์โชว์รูมเทคโนโลยีเครื่องครัวล้ำสมัย และตระเวนชิมร้านดังระดับตำนาน โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 พฤษภาคม 2569
กติกาการร่วมสนุกแคมเปญ LG Seoul-ful Kitchen เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. โพสต์วิดีโอสั้นหรือภาพถ่ายคอนเทนต์โชว์ฝีมือการทำอาหารเกาหลีในสไตล์ของคุณลงบน Instagram, TikTok หรือ Facebook ส่วนตัว โดยแท็ก @lifesgood_kitchen พร้อมติดแฮชแท็ก #LGSeoulfulKitchen และ #LGSeoulfulBites
2. กดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ Life’s Good Kitchen อย่างน้อย 1 ช่องทาง
· Instagram www.instagram.com/lifesgood_kitchen/
· TikTok www.tiktok.com/@lifesgood_kitchen
· Facebook www.facebook.com/lifesgoodkitchen.official/
3. จากนั้นกรอกฟอร์มเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ลิงก์ https://shorturl.at/atNfr หรือคลิกลิงก์ในหน้าโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของ @lifesgood_kitchen ทุกช่องทาง
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทาง Direct Message (DM) บนช่องทางโซเชียลมีเดียที่เข้าร่วมกิจกรรมของคุณภายในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2569 เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้และร่วมกิจกรรมในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2569 ทั้งนี้ ผลงานที่นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษหรือมีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวของแอลจีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 50 % สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวได้ที่ https://www.lg.com/th/promotions/activity-lgseoulfulkitchen/ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชันต่างๆ ของแอลจีได้ทาง https://www.lg.com/th/ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลแอลจี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2057-5757 รวมทั้งติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
- PREVIOUSLG InnoFest 2026 APAC20/04/2026
- NEXTLG StanbyME 2 X The Office Thonglor30/04/2026
/content/lge/th/th/about-lg/press-media/lg-seoulful-kitchen-campaignisCopied
paste