แอลจี ปักหมุดทองหล่อ ภายใต้แคมเปญ “LG StanbyME 2 X The Office Thonglor”
สะท้อนเทรนด์คนเมืองยุคใหม่ ที่ชีวิตไม่หยุดอยู่แค่หน้าจอ
กรุงเทพฯ, 30 เมษายน 2569 –บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ารุกตลาดไลฟ์สไตล์ เปิดแคมเปญ “LG StanbyME 2 X The Office Thonglor” นำจอไลฟ์สไตล์ไร้สายอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง “LG StanbyME 2” ปักหมุดในคอมมูนิตี้สเปซใจกลางทองหล่อ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงในบริบทของชีวิตประจำวัน
นาย ซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะคนเมืองยุคใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนสู่การใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่น ที่ผสมผสานการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันในหลากหลายพื้นที่ แอลจีจึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่สามารถปรับตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง โดยแคมเปญนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำเสนอประสบการณ์การใช้งานจริงนอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าแบบเดิม เพื่อค้นพบรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับตัวเอง และสะท้อนแนวคิดของแอลจีในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง”
คุณดิศริญากรณ์ ดิศกุล ณ อยุธยา ตำแหน่ง Akara Head of Marketing กล่าวว่า “The Office Thonglor ไม่ได้เป็นเพียงคอมมูนิตี้สเปซ แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนเข้ามาใช้เวลา สร้างคอนเนคชัน และค้นหาแรงบันดาลใจในรูปแบบของตัวเอง เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาใช้บริการได้ทดลองสิ่งใหม่ ๆ และเข้าถึงนวัตกรรมในรูปแบบที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น เราขอขอบคุณแอลจีที่ไว้วางใจเลือก The Office Thonglor เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในครั้งนี้ ซึ่งช่วยเติมเต็มประสบการณ์ภายในพื้นที่ และเปิดมุมมองใหม่ของการใช้งานเทคโนโลยีในบริบทที่เข้าถึงได้จริง”
สะท้อนเทรนด์ Multi-space ของคนเมืองยุคใหม่
แคมเปญดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมของคนเมืองยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบ Multi-space มากขึ้น โดยไม่ยึดติดกับการอยู่เพียงบ้านหรือออฟฟิศ แต่เลือกสลับบทบาทระหว่างการทำงาน การพักผ่อน และการสร้างสรรค์ไอเดียในแต่ละช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ โคเวิร์กกิ้งสเปซ หรือคอมมูนิตี้สเปซต่าง ๆ ทำให้เส้นแบ่งระหว่าง “การทำงาน” และ “การใช้ชีวิต” เริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติ
ผู้บริโภคมองหาอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับใช้งานได้ตามสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไม่ยึดติดกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง การพักผ่อนระหว่างวัน หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในช่วงเวลาว่าง โดยต้องตอบโจทย์ทั้งความคล่องตัวและประสบการณ์ที่ต่อเนื่องในทุกโมเมนต์ The Office Thonglor จึงกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายของคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดังกล่าว และเป็นพื้นที่ที่สะท้อนการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นได้อย่างชัดเจน
จอเดียว ตอบโจทย์ทุกกิจกรรม ไปกับคุณได้ทุกไลฟ์สไตล์
LG StanbyME 2 จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบรับเทรนด์ดังกล่าว ด้วยความเป็นจอไลฟ์สไตล์แบบไร้สายที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 4 ชั่วโมง และหน้าจอสัมผัสขนาด 27 นิ้ว ความละเอียด QHD ที่สามารถปรับหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน รวมถึงปรับองศาได้หลากหลาย รองรับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ดูคอนเทนต์ หรือสร้างสรรค์ไอเดียในมุมต่าง ๆ ของพื้นที่
นอกจากนี้ LG StanbyME 2 ยังมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ครบครัน ด้วยชิปประมวลผล α8 AI Processor รองรับ Dolby Vision และ Dolby Atmos ให้ภาพคมชัดและเสียงสมจริงรอบทิศทาง ผสานกับระบบปฏิบัติการ webOS ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้อย่างหลากหลาย พร้อมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง “Hi, LG” เพื่อความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Mood Maker ที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์งานศิลป์ตามสไตล์ของคุณ และ Let’s Draw ให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์บนหน้าจอ
เมื่อหน้าจอไม่ใช่แค่อุปกรณ์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ความโดดเด่นของแคมเปญนี้อยู่ที่การนำผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ใน “พื้นที่จริง” แทนการจัดแสดงแบบเดิม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ทดลอง “LG StanbyME 2” ในบริบทของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาทำงานที่ต้องการหน้าจอเสริมเพื่อเพิ่มความสะดวก การรับชมคอนเทนต์เพื่อผ่อนคลายในระหว่างวัน หรือการใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ไอเดียในช่วงเวลาว่าง ซึ่งทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและไร้รอยต่อภายในพื้นที่เดียวกัน
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีจากอุปกรณ์ที่ “อยู่กับที่” ไปสู่เทคโนโลยีที่ “เคลื่อนที่ไปพร้อมผู้ใช้งาน” อย่างยืดหยุ่น ทำให้ประสบการณ์การใช้งานเกิดความต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ หน้าจอจึงไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับรับชมคอนเทนต์เท่านั้น แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างลงตัว
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ LG StanbyME 2 ได้แล้ววันนี้ที่ The Office Thonglor สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/lifestyle-screens/stanbyme/27lx6tdga/buy/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี โทร. 02-057-5757 และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
