We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
โต๊ะฟอกอากาศ LG PuriCare Aero Furniture สีขาว รุ่น AS20GPWZ0 ฟรี ฟิลเตอร์
โต๊ะฟอกอากาศ LG PuriCare Aero Furniture สีขาว รุ่น AS20GPWZ0 ฟรี ฟิลเตอร์
โต๊ะฟอกอากาศ LG PuriCare Aero Furniture สีขาว รุ่น AS20GPWZ0 ฟรี ฟิลเตอร์
AS20GPWZ0.PFS
()
คุณลักษณะที่สำคัญ
Products in this Bundle: 2
สิ่งที่คุณจะชอบเกี่ยวกับ LG AeroFurniture
โต๊ะฟอกอากาศ
การฟอกอากาศ 360˚
โคมไฟ Mood Lighting
การชาร์จไร้สาย
โต๊ะเครื่องฟอกอากาศที่ดูดีมีสไตล์
เสริมสไตล์ พร้อมช่วยให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ
โต๊ะอเนกประสงค์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ใช้พื้นที่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยโต๊ะฟอกอากาศสุดชิคที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
การฟอกอากาศ 360˚
อากาศบริสุทธิ์ในทุกทิศทาง
ทำให้อากาศรอบตัวคุณสดชื่นและหายใจได้เต็มปอดด้วยตัวกรอง HEPA 360° จาก LG PuriCare™ ที่อยู่ในโต๊ะเครื่องฟอกอากาศดีไซน์เรียบหรู
¹⁾ ตัวกรอง HEPA 360˚
กำจัดแบคทีเรียในอากาศได้ถึง 99.9%²⁾ รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียง 0.01 ไมครอน
ด้วยพลังการฟอกอากาศที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ
โลโก้ KTR, โลโก้ SNU Graduate School of Public Health, โลโก้ KCL, โลโก้ TUV Rheinland
¹⁾ ตัวกรอง HEPA 360˚
การรับรองตัวกรอง HEPA:
- สถาบันที่ทดสอบ: Korea Conformity Laboratories
- ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ: ตัวกรอง Aero Series
- วิธีทดสอบ: อ้างอิงตาม KS B 6141:2020 อัตราการไหลของอากาศที่กำหนด 162 ลบ.ม./ชม. และทดสอบละอองลอย KCL
- ผลลัพธ์: ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาค 99.98% @ 0.3㎛ KCL, ความต้านทานเริ่มต้นต่อการไหลของอากาศ 57kPa (คำจำกัดความของคำศัพท์ตัวกรอง HEPA ตาม KSA 0010: 2005: ประสิทธิภาพการรวบรวมอนุภาค 99.97% ขึ้นไป, การสูญเสียแรงดัน 245 kPa หรือน้อยกว่า)
- วันที่ทดสอบ: 09/02/22
- สถาบันที่ทดสอบ: Korea Conformity Laboratories
- ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ: ตัวกรอง Aero Series
- วิธีทดสอบ: อ้างอิงตาม KS B 6141:2020 อัตราการไหลของอากาศที่กำหนด 162 ลบ.ม./ชม. และทดสอบละอองลอย KCL
- ผลลัพธ์: ประสิทธิภาพการดักจับอนุภาค 99.98% @ 0.3㎛ KCL, ความต้านทานเริ่มต้นต่อการไหลของอากาศ 57kPa (คำจำกัดความของคำศัพท์ตัวกรอง HEPA ตาม KSA 0010: 2005: ประสิทธิภาพการรวบรวมอนุภาค 99.97% ขึ้นไป, การสูญเสียแรงดัน 245 kPa หรือน้อยกว่า)
- วันที่ทดสอบ: 09/02/22
Alt text
²⁾ การกำจัด 99.9% [รับรองโดย KTR]
① ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 99.9%
- หน่วยงานทดสอบ: Korea Testing & Research Institute
- หัวข้อ: ตัวกรองต้านจุลชีพ / ตัวกรองที่ไม่ต้านจุลชีพ (กลุ่มที่แตกต่าง)
- สภาวะการทดสอบ: 0.4g, (37 ± 1)℃, (18 ± 1)h
- วิธีทดสอบ: KS K 0693:2016 อัตราการลด(%): เปรียบเทียบกับตัวอย่าง เปรียบเทียบเซลล์ที่มีชีวิตหลังจากเพาะเลี้ยงตัวอย่างเป็นเวลา 18 ชั่วโมง สายพันธุ์ทดสอบ: Staphylococcus aureus ATCC 6538 / Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 / Escherichia coli ATCC 25922
- ผลลัพธ์: เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวกรองที่ไม่ต้านแบคทีเรีย พบว่า S. aureus ลดลงกว่า 99.9%, K.pneumoniae มากกว่า 99.9% และ E. coli มากกว่า 99.9%
* ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสภาวะเปลี่ยนไป
* ดำเนินการทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่ใหม่กว่า และอาจแตกต่างกันไปตามอายุของผลิตภัณฑ์
- หน่วยงานทดสอบ: Korea Testing & Research Institute
- หัวข้อ: ตัวกรองต้านจุลชีพ / ตัวกรองที่ไม่ต้านจุลชีพ (กลุ่มที่แตกต่าง)
- สภาวะการทดสอบ: 0.4g, (37 ± 1)℃, (18 ± 1)h
- วิธีทดสอบ: KS K 0693:2016 อัตราการลด(%): เปรียบเทียบกับตัวอย่าง เปรียบเทียบเซลล์ที่มีชีวิตหลังจากเพาะเลี้ยงตัวอย่างเป็นเวลา 18 ชั่วโมง สายพันธุ์ทดสอบ: Staphylococcus aureus ATCC 6538 / Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 / Escherichia coli ATCC 25922
- ผลลัพธ์: เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวกรองที่ไม่ต้านแบคทีเรีย พบว่า S. aureus ลดลงกว่า 99.9%, K.pneumoniae มากกว่า 99.9% และ E. coli มากกว่า 99.9%
* ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสภาวะเปลี่ยนไป
* ดำเนินการทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่ใหม่กว่า และอาจแตกต่างกันไปตามอายุของผลิตภัณฑ์
Alt text
โคมไฟ Mood Lighting
เปลี่ยนอารมณ์ได้ตามตัวเลือกแสงไฟหลากสีสัน
เปลี่ยนบรรยากาศได้ง่ายๆด้วยแสงไฟหลากสีสันที่ควบคุมได้ง่ายเพียงกดปุ่ม หรือสั่งงานผ่านแอป LG ThinQ
* [แอป LG ThinQ] - การลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบนแอปพลิเคชัน LG ThinQ ต้องใช้การเชื่อมต่อไร้สายที่บ้าน - หากต้องการใช้ LG ThinQ จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน 'LG ThinQ' จาก Google Play Store หรือ Apple App Store และเชื่อมต่อกับ Wi- Fi. - แอป LG ThinQ อาจมีฟังก์ชันจำกัดในสมาร์ทโฟนบางรุ่น ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณมีข้อกำหนดขั้นต่ำบนอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ (Android OS 7.0 และ iOS 12.0 หรือสูงกว่า)
*รูปภาพทั้งหมดที่ใช้ด้านบนเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
การชาร์จไร้สาย
แค่วางก็ชาร์จได้ง่ายๆ
ชาร์จอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อ และสะดวกกว่าที่เคยด้วยการชาร์จแบบไร้สายบนโต๊ะ
* [รายละเอียดใบรับรอง Qi] - วันที่ประเมิน: 5/19/2022-7/29/2022, - ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์เสริม, ชื่อรุ่น ฯลฯ): - ชื่อผลิตภัณฑ์: Aero Furniture, - หมายเลขรุ่น: EAT65191501, - ผู้ออกใบรับรอง: -SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, -TTA-Telecommunications Technology Association, - เนื้อหาใบรับรอง: ใบรับรอง Qi (BPP, PPDE), - เวอร์ชั่น (ข้อกำหนด ฯลฯ): Qi 1.3.2, - วันหมดอายุ: ใช้ได้ระยะยาว, 7) รหัสลงทะเบียน Qi: Qi-ID 13574 - รองรับการชาร์จแบบไร้สายของสมาร์ทโฟน (จำกัดเฉพาะรุ่นที่เข้ากันได้), - BPP (Basic Power Profile): การชาร์จ 0-5W ตามใบรับรอง Qi, - PPDE (Proprietary Power Delivery Extension): การชาร์จไร้สายความเร็วสูงของ Samsung 5-10W ตามใบรับรอง Qi, - ไม่รองรับการชาร์จสมาร์ทวอทช์
เสียงรบกวนต่ำ
ฟอกอากาศเสียงเงียบ
ฟอกอากาศพร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้เงียบสงบ ด้วยกระแสลมที่นุ่มนวลของ AeroFurniture
คนกำลังนอนหลับ มุมมองรายละเอียดของใบพัดที่มีเสียงรบกวนต่ำแสดงอยู่ที่กราฟิกเสียงรบกวนทางด้านขวา
*[เสียงเบา 21dB / ใกล้เคียงกับเสียงใบไม้กระทบกัน] - วันที่ทดสอบ: 2022.11.17, - หน่วยงานที่ประเมิน: LG Electronics Anechoic Lab, - หัวข้อ (อุปกรณ์เสริม, หมายเลขรุ่น ฯลฯ): AS062PRHAR, - สภาวะการทดสอบ (ตัวกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับการประเมิน ฯลฯ) : การวัดเสียงรบกวนในโหมดสลีปแยกต่างหากตามจุดเสียงรบกวนระดับ CA - วิธีทดสอบ (จำนวนการทดสอบ): คำนวณค่าเฉลี่ยหลังจากวัดเสียงรบกวนห่างจากด้านบนและทั้งสี่ด้านของผลิตภัณฑ์ 1 เมตร - ผลลัพธ์: ค่าเฉลี่ย 19.7dB (ด้านหน้า 19.8dB, ด้านหลัง 20.0dB, ด้านขวา 20.1dB, ด้านซ้าย 20.0dB, ด้านบน 18.6dB) (ใกล้เคียงกับระดับเสียงใบไม้ที่กระทบกันที่ 21dB) 20dBA - นาฬิกาเสียงดังติ๊กๆ ใบไม้กระทบกัน 30dBA - เสียงกระซิบ, ที่มา: National Noise Information System
LG ThinQ™
การควบคุมแบบอัจฉริยะเพียงปลายนิ้วมือ
เชื่อมต่อกับ WiFi ในตัว และควบคุม AeroFurniture ได้จากทุกที่ด้วยแอป LG ThinQ
ผลิตภัณฑ์ในห้องนอนถูกควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนจากระยะไกล
มาดูกันว่าผู้ใช้งานจริงพูดถึง AeroFurniture ว่าอย่างไร!
- มีขนาดพอเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ห้องนอน และโฮมออฟฟิศ
- เป็นทั้งโต๊ะและเครื่องฟอกอากาศ ช่วยประหยัดพื้นที่ จึงสามารถใช้พื้นที่นั่งเล่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- นี่เป็นอุปกรณ์ของชั้นเลย และกำลังคิดจะซื้ออีกเครื่องสำหรับห้องลูกๆ ด้วย!
- เหมาะที่จะใช้ข้างเตียงหรือโซฟาของคุณ และใช้เป็นโต๊ะข้างได้ด้วย ใช้งานได้อย่างมีประโยชน์สุดๆ
- โคมไฟช่วยสร้างบรรยากาศได้ดี! และสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายจากแอปเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ LG
- สเปคที่ยอดเยี่ยมและดีไซน์ที่น่ารักนับเป็นการปฏิวัติเครื่องฟอกอากาศอย่างแท้จริง!
@mm_f***
@mm_f***
มีขนาดพอเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ห้องนอน และโฮมออฟฟิศ
@jiaero***
@jiaero***
เป็นทั้งโต๊ะและเครื่องฟอกอากาศ ช่วยประหยัดพื้นที่ จึงสามารถใช้พื้นที่นั่งเล่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
@fo***
@fo***
นี่เป็นอุปกรณ์ของชั้นเลย และกำลังคิดจะซื้ออีกเครื่องสำหรับห้องลูกๆ ด้วย!
@ssu***
@ssu***
เหมาะที่จะใช้ข้างเตียงหรือโซฟาของคุณ และใช้เป็นโต๊ะข้างได้ด้วย ใช้งานได้อย่างมีประโยชน์สุดๆ
@soeeh***
@soeeh***
โคมไฟช่วยสร้างบรรยากาศได้ดี! และสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายจากแอปเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ LG
@joyho***
@joyho***
สเปคที่ยอดเยี่ยมและดีไซน์ที่น่ารักนับเป็นการปฏิวัติเครื่องฟอกอากาศอย่างแท้จริง!
คำถาม/คำตอบ
Q.
AeroFurniture สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไร
A.
มาตรฐานความปลอดภัยภายในคือ 2 กก. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เราไม่แนะนำให้วางวัตถุที่มีน้ำหนักเกิน 2 กก. ไว้บนโต๊ะ
① วันที่ทดสอบ: 10/17/2022
② หน่วยงานที่ทดสอบ: การทดสอบภายในของ LG
③ สินค้าที่ทดสอบ: AeroFurniture
④ สภาวะการทดสอบ: อุณหภูมิแวดล้อม 40℃, ความชื้นสัมพัทธ์ 85%
⑤ วิธีทดสอบ: การวัดการโก่งตัวหลังจากทิ้งน้ำหนัก 2 กก. ขึ้นไปไว้ที่ขอบโต๊ะเป็นเวลา 45 วัน ตัวอย่างทดสอบ 6 รายการ
⑥ ผลการทดสอบ: เป็นไปตามการประเมินทางประสาทสัมผัสของการโก่งตัวของโต๊ะ (เป็นไปตามมาตรฐานการโก่งตัวภายในของบริษัท) และการทำงานปกติ
* เนื่องจากการวัดเหล่านี้ทำขึ้นในห้องปฏิบัติการ ค่าวัดที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป
* ผลลัพธ์ในห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
Q.
สามารถวางแก้วหรือกาน้ำร้อนบนโต๊ะได้หรือไม่
A.
ด้านบนของโต๊ะ AeroFurniture ทำจากวัสดุพลาสติก PC (โพลีคาร์บอเนต) จึงทนทานต่อความร้อนและรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 114°C
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสียหายต่อภายนอกและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เราขอแนะนำว่าอย่าวางของร้อนไว้บนผลิตภัณฑ์
[ตารางคุณสมบัติของ LUPOY ER5007]
① วันที่ออก: 07/17/2022
② หน่วยงานที่ออก: LG Chem
③ สินค้าที่ทดสอบ: LUPOY ER5007 (แม่พิมพ์ฉีด, PCR-PC/ABS, ไม่ติดไฟ)
④ สภาวะการทดสอบ: ตามมาตรฐาน ASTM D648
⑤ ผลการทดสอบ: อุณหภูมิความร้อนสูงสุด 114 ℃ (ขึ้นอยู่กับแรงภายนอก 18.6 kgf)
Q.
ฉันวางแผนที่จะใช้ AeroFurniture ในห้องนอนหรืออพาร์ตเมนต์ อุปกรณ์นี้มีเสียงดังแค่ไหนและสร้างแรงสั่นสะเทือนมากเพียงใด
A.
AeroFurniture ทำงานด้วยเสียงเงียบที่สุด 21 dB ในโหมดเงียบ และ 21 dB คือระดับเดซิเบลที่เงียบพอๆ กับเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันโดยแทบไม่มีการสั่นสะเทือน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพลังการฟอกอากาศเพิ่มขึ้น ระดับเสียงอาจเกิน 21 dB*
* ระดับเสียงตามความแรงลม: ลมเงียบ 21 dB, ลมเบา 25 dB, ลมปานกลาง 34 dB, ลมแรง 45 dB
Q.
พลังฟอกอากาศของ AeroFurniture เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเช่น LG PuriCare AeroTower
A.
พื้นที่ของการฟอกอากาศวัดจากประสิทธิภาพของตัวกรองและความเร็วของพัดลมภายในเครื่องฟอกอากาศเพื่อกำจัดฝุ่น ดังนั้นพื้นที่ฟอกอากาศของรุ่นอื่นๆ อาจเหมือนกับของ AeroFurniture
Q.
AeroFurniture เป็น ThinQ UP หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น รองรับฟีเจอร์อะไรบ้าง
A.
เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ ไฟ "UP" บน AeroFurniture ของคุณจะสว่างขึ้นเมื่อฟีเจอร์ UP ใหม่พร้อมให้ดาวน์โหลดในแอป LG ThinQ
※ ฟีเจอร์การอัปเกรดผลิตภัณฑ์ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนในแอป LG ThinQ เท่านั้น
Q.
เครื่องชาร์จไร้สายจ่ายพลังงานเท่าใด
A.
ตอบ: ผลิตภัณฑ์จะถูกชาร์จจนเต็มกำลังไฟสูงสุด โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิต (ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง)
[อ้างอิงพลังงานการชาร์จแบบไร้สายโดยผู้ผลิต]
Apple- iPhone 12 / iPhone 13 : 15W(MagSafe) / 7.5W- iPhone 12 mini : 7.5W
SAMSUNG- Z Filp 3 : 9W- Galaxy Fold 3 : 10W- Galaxy S21 / Galaxy Note 20 / Galaxy S20 Ultra : 15W
Xiaomi- Mi Mix 2s : 20W
Q.
ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่สามารถชาร์จแบบไร้สาย
A.
สมาร์ทโฟนและหูฟังบลูทูธที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Qi สามารถชาร์จแบบไร้สายได้ แต่ไม่รองรับสมาร์ทวอทช์ในขณะนี้
Q.
ฟังก์ชั่นต่างๆ บน AeroFurniture ทำงานอย่างไร
A.
1. ปริมาณลม :
เมื่อกดปุ่มปริมาณลม ลำดับของการตั้งค่าลมจะเป็นดังนี้: อัตโนมัติ → ระดับที่ 1 (ลมเบา) → ระดับที่ 2 (ลมปานกลาง) → ระดับที่ 3 (ลมแรง) → โหมดสลีป
กลุ่มไฟสามดวงบน AeroFurniture สัมพันธ์กับปริมาณลม (เบา/ปานกลาง/แรง)
2. Wi-Fi:
ไฟที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์ Wi-Fi แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi
กดปุ่มปริมาณลม ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ Wi-Fi
3. ไฟคุณภาพอากาศ:
แสดงสถานะคุณภาพอากาศ
สถานะคุณภาพอากาศถูกกำหนดโดยความเข้มข้นของฝุ่นละออง/ฝุ่นละเอียดที่เล็กมากในอากาศ ซึ่งสัมพันธ์กับสีของแสงไฟ ไฟสีแดงแสดงว่าคุณภาพอากาศแย่ที่สุด เมื่อคุณภาพอากาศปรับปรุงดีขึ้น ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว
ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด
Q.
ฟังก์ชั่นใดสามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มบนตัวเครื่องหลักของ AeroFurniture และฟังก์ชั่นใดสามารถควบคุมได้ผ่านแอป ThinQ เท่านั้น
A.
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง การตั้งค่าปริมาณลม และความสว่างของโคมไฟMood Lighting สามารถควบคุมได้จากตัวเครื่องหลักของ AeroFurniture ฟังก์ชั่นที่สามารถปรับได้ผ่านการใช้แอป LG ThinQ เท่านั้น
ได้แก่ การตั้งค่าเวลาอัตโนมัติ การปรับสีของแสงโคมไฟMood Lighting, คุณภาพอากาศ (ข้อมูลสถานะโดยละเอียด), การตั้งค่าการแจ้งเตือน และข้อมูลการจัดการตัวกรอง
- โต๊ะฟอกอากาศ LG PuriCare Aero Furniture สีขาว รุ่น AS20GPWZ0
- HEPA Filter สำหรับเครื่องกรองอากาศ PuriCare™ AeroTower
สเปคทั้งหมด
สเปคทั่วไป
สี
สีขาว
ปริมาณลม (สูง/ต่ำ, CFM)
No
CADR (CMH)
154
CADR (CMM)
2.57
พื้นที่ที่แนะนำ (㎡)
19.8
ระดับพลังงาน
มาตรฐานพลังงานที่ไม่จำเป็น
ดีไซน์ภายนอก
ประเภททรงกลม
ประเภทมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์ BLDC
ระดับเสียง (สูง / ต่ำ, เดซิเบล)
44 / 21
กำลังไฟฟ้าเข้า (W)
28
แหล่งจ่ายไฟ (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้า
No
มาตรฐานรับรอง
จากประเทศ
เกาหลี
เดือนที่เปิดตัว (ปี-เดือน)
2023-07
ผู้ผลิต (ผู้นำเข้า)
บริษัท เซลซ่า จำกัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ (ชื่อรุ่น)
AS20GPWZ0.ABAE
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
410 x 550 x 410
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - กว้างxสูงxลึก (มม.)
482 x 585 x 462
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.)
7.1
น้ำหนัก_ค่าจัดส่ง (กก.)
9.0
ฟีเจอร์
ฟอกอากาศ 360˚
ใช่
โหมดพัดลม / ระดับการฟอกอากาศ
5 ระดับ (อัตโนมัติ / ต่ำ / กลาง / สูง / นอนหลับ)
สัญญาณเตือนเปลี่ยนฟิลเตอร์
ใช่
เซ็นเซอร์
ฝุ่นละออง (PM1.0)
ตัวบ่งชี้อัจฉริยะ (คุณภาพอากาศ)
4 ขั้นตอน (แย่มาก→ดี) แดง/ส้ม/เหลือง/เขียว
แผ่นกรอง
ฟิลเตอร์ฟอกอากาศ
V ฟิลเตอร์ Aero Series X 1 ชิ้น
เกรดแผ่นกรอง
H13
สมาร์ทฟีเจอร์
การตรวจสอบอายุการใช้งานตัวกรอง
ไม่มี
อัตโนมัติ เปิด / ปิด
ใช่
รีโมทคอนโทรล
ใช่
สถานะ AQI / รายงาน
ใช่
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
ใช่
ThinQ (Wi-Fi)
ใช่
สเปคทั้งหมด
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์
สินค้าที่แนะนำ