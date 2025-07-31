Skip to ContentSkip to Accessibility Help
HEPA Filter สำหรับเครื่องกรองอากาศ PuriCare™ AeroTower

PFSPNC01.ASTD
มุมมองด้านข้าง 15 องศา
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านข้าง 15 องศา
มุมมองด้านหน้า
มุมมองด้านข้าง
มุมมองด้านบน

คุณลักษณะที่สำคัญ

    ตำแหน่งติดตั้ง

    ตำแหน่งติดตั้งจริงของชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์ 

    สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ 

    เมื่อคุณเปิดฝาครอบที่เกี่ยวกับด้านหน้าของเครื่องกรอง ตัวกรองจะติดตั้งอยู่

    วิธีการเปลี่ยน

    คำแนะนำในการเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างจากข้อมูลด้านล่างเล็กน้อย 

    สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

    ขั้นตอนที่ 1

    จากด้านหน้าของเครื่องกรอง ให้จับและค่อยๆ ดึงทั้งสองด้านของช่องระบายอากาศเข้า (ฝา) ให้แยกออกมา

    • ด้านที่มีโลโก้ LG แสดงอยู่บนเครื่องกรองนี้คือด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

    จากด้านหน้าของเครื่องกรอง ให้จับและค่อยๆ ดึงทั้งสองด้านของฝาช่องระบายอากาศเข้าให้แยกออกมา ด้านที่มีโลโก้ LG แสดงอยู่บนเครื่องกรองนี้คือด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

    ขั้นตอนที่ 2

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีที่จับไส้กรองหงายขึ้น

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีที่จับไส้กรองหงายขึ้น

    ขั้นตอนที่ 3

    นำส่วนยึดที่ด้านล่างทั้งสองข้างของฝาครอบใส่เข้าไปในร่องสำหรับยึดที่ด้านล่างของเครื่อง แล้วปิดฝาครอบ

    นำส่วนยึดที่ด้านล่างทั้งสองข้างของฝาครอบใส่เข้าไปในร่องสำหรับยึดที่ด้านล่างของเครื่อง แล้วปิดฝาครอบ

    วิธีทำความสะอาด

    สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ 

    ขั้นตอนที่ 1

    จากด้านหน้าของเครื่องกรองที่มีโลโก้ LG ให้จับและค่อยๆ ดึงทั้งสองด้านของฝาปิดด้านบนของช่องระบายอากาศเข้า (ฝา) ให้แยกออกมา

    จากด้านหน้าของเครื่องกรองที่มีโลโก้ LG ให้จับและค่อยๆ ดึงทั้งสองด้านของฝาปิดด้านบนของช่องระบายอากาศเข้า (ฝา) ให้แยกออกมา

    ขั้นตอนที่ 2

    ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนทำความสะอาดฝุ่นออกจากแผ่นกรองละเอียดพิเศษที่อยู่รอบๆ ไส้กรองดักฝุ่น

    ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนทำความสะอาดฝุ่นออกจากแผ่นกรองละเอียดพิเศษที่อยู่รอบๆ ไส้กรองดักฝุ่น

    * รูปภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจใช้การแสดงสำหรับโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

    * รูปภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

    * ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจมีจำหน่ายในบางร้านค้า

