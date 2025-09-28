We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
เครื่องซักผ้า 15 / อบ 8 กก. รุ่น F2515RTGV และ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย A9K-CORE
เครื่องซักผ้า 15 / อบ 8 กก. รุ่น F2515RTGV และ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย A9K-CORE
คุณลักษณะที่สำคัญ
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือนมกราคม 2020 ด้วยโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ซักชุดชั้นในน้ำหนัก 2 กก. เปรียบเทียบกับLGรุ่นเก่าที่ซักด้วยโปรแกรมผ้าฝ้าย ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผ้าที่ซักและสภาพแวดล้อมในการซัก
*ระบบ AI DD จะทำงานในโปรแกรม Cotton เท่านั้น
*โปรแกรม Allergy Care รับรองโดยสถาบัน BAF (British Allergy Foundation) ว่าสามารถขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ 99.9% เช่น ไรฝุ่น, ฝุ่นขนาดเล็กในใยผ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
*ฟังก์ชั่น Steam เลือกใช้ได้เฉพาะใน 5 โปรแกรมซัก
*ทดสอบโดยสถาบัน Intertek เมื่อเดือน ก.ค. 2013 วัดการสะสมของแบคทีเรีย P.aeruginosa บนวัสดุสแตนเลส เปรียบเทียบกับจำนวนแบคทีเรีย 12 วันก่อนการทดสอบ
*เปรียบเทียบกับเครื่องซัผ้าฝาหน้ารุ่นเก่าของแอลจีที่มีขนาดความกว้างของตัวเครื่อง 550mm.
*โปรดตรวจสอบเครื่องซักผ้า TWINWash™ mini รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้ ณ จุดขาย
*การรับประกันไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมในกรณีที่อุปกรณ์ถูกใช้งานในลักษณะอื่นใดที่ไม่ใช่การใช้งานตามปกติภายในครัวเรือน (เช่น การใช้งานในเชิงพาณิชย์ ในสำนักงาน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) หรือ ใช้งานในลักษณะที่ขัดแย้งกับคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้อุปกรณ์.
*สมาร์ทโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Android 7 (Nougat) หรือสูงกว่า หรือ iOS 12 หรือสูงกว่า ซึ่งจำเป็นสำหรับแอป LG ThinQ™ และต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูล Wi-Fi ของโทรศัพท์และบ้าน
คำถามที่พบบ่อย
AI DD ในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร
เครื่องซักผ้า AI DD™ ของ LG ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์น้ำหนักและประเภทผ้าของผ้าที่คุณซัก ผลลัพธ์ที่ได้คือ เครื่องซักผ้าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการซักโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ถนอมเนื้อผ้าได้ดีขึ้น และ มอเตอร์ DirectDrive™ รองรับเทคโนโลยีการเคลื่อนไหว 6 แบบ เพื่อการซักที่มีประสิทธิภาพ โดยตัวมอเตอร์มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อยลง จึงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่า
การซักแบบรวดเร็ว (Quick Wash) ในเครื่องซักผ้า LG คืออะไร
เทคโนโลยี TurboWash™ 360˚ ที่รวดเร็วของ LG มอบเสื้อผ้าที่สะอาดหมดจดในเวลาเพียง 39 นาที ด้วยรูปแบบการซักที่เหมาะกับเสื้อผ้าของคุณ 3D Multi Spray ฉีดพ่นน้ำจากทุกมุม ขณะที่ปั๊มอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะควบคุมความแรงในการฉีดพ่นน้ำในลักษณะผสมผสานกัน เพื่อให้ได้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างความแรงของน้ำที่ฉีดพ่น ผงซักฟอก และรูปแบบการเคลื่อนที่ของผ้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการซักหรือการถนอมเนื้อผ้า นับเป็นการซักแบบรวดเร็วที่ให้ความสะอาดที่สมบูรณ์แบบภายในเวลาอันสั้น
เครื่องซักผ้าอัจฉริยะทำอะไรได้บ้าง
เครื่องซักผ้าของ LG ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซักสำหรับทุกการซัก การเรียนรู้เชิงลึกจากข้อมูลอัจฉริยะที่เก็บรวบรวมจากเหตุการณ์การซักข้อมูลขนาดใหญ่หลายพันรายการทำให้เครื่องซักผ้าสามารถรับรู้ลักษณะเฉพาะของผ้า เช่น น้ำหนักและความนุ่มนวลได้โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์? ปกป้องเนื้อผ้าได้ดีขึ้น 18% ทำให้เสื้อผ้าของคุณดูดีที่สุดได้นานขึ้น
เครื่องซักผ้าอัจฉริยะที่เปิดใช้งาน WiFi ของ LG ยังสามารถเข้าถึงและควบคุมได้ด้วยการจดจำเสียงหรือจากแอป LG ThinQ™ บนสมาร์ทโฟนของคุณ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องซักผ้าอัจฉริยะของคุณได้ทุกที่ สตาร์ทเครื่องของคุณจากระยะไกลด้วยการแตะเพียงปุ่มเดียวหรือใช้การควบคุมผู้ช่วยด้วยเสียง รับการแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อผ้าซักเสร็จ ดำเนินการแก้ไขปัญหา การวินิจฉัยอัจฉริยะ และดาวน์โหลดรอบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามความต้องการ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านแอป ThinQ™
ไอน้ำใช้ทำอะไรในเครื่องซักผ้า
เทคโนโลยี Steam+™ ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ LG (ในเครื่องบางรุ่น) สามารถจัดการกับสารก่อภูมิแพ้และรอยยับย่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชั่น Allergy Care พ่นไอน้ำใส่เสื้อผ้าเมื่อเริ่มรอบการซัก เพื่อคลายเส้นใยผ้าและกำจัดสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงละอองเกสรดอกไม้และไรฝุ่นได้มากถึง 99.9% Wrinkle Care ใช้ไอน้ำอีกครั้งหลังจากรอบการปั่นเพื่อลดรอยยับ 30% ทำให้ผ้าเรียบเนียนและสะอาด
ฉันควรซักผ้าด้วยโปรแกรมซักแบบใด
โดยทั่วไป คุณควรศึกษาฉลากเกี่ยวกับวิธีการดูแลบนเสื้อผ้าของคุณ และเลือกรอบการซักที่ตรงกันบนเครื่องของคุณ เครื่องซักผ้า LG ที่มีฟังก์ชัน AI DD จะชั่งน้ำหนักผ้าของคุณโดยอัตโนมัติและตรวจจับความนุ่มนวลเพื่อหารูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุด และปรับการเคลื่อนไหวในการซักระหว่างการซัก
หากคุณเชื่อมโยงเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า LG เข้าด้วยกัน เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าของ LG จะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกรอบที่ถูกต้องโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งค่าใด ๆ
การเริ่มต้นที่ชัดเจนคือการซื้อเครื่องซักผ้า LG ซึ่งมีคะแนนระดับ Triple A ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของระดับพลังงาน การปั่นหมาด และเสียงรบกวน เทคโนโลยี LG DirectDrive™ Motor ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวภายในอุปกรณ์ของคุณ และลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น (รวมทั้งยืดอายุการใช้งานเนื่องจากการสึกหรอน้อยลง)
เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าตั้งบนพื้นเรียบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เครื่องที่ไม่สมดุลอาจย้ายตำแหน่งหรือชน ทำให้เกิดเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น การวางแผ่นกันสะเทือนไว้ใต้เครื่องซักผ้ายังช่วยลดเสียงรบกวนได้อีกด้วย
เครื่องซักผ้าขนาดมาตรฐานคืออะไร
เครื่องซักผ้า LG ทุกรุ่นมีความสูงและความกว้างมาตรฐาน ความลึกของเครื่องซักผ้า LG อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดถังซัก/ความจุ
ขนาดมาตรฐานคือ: กว้าง 600 มม. x สูง 850 มม. x ลึก 565-675 มม.
น้ำหนัก กก. ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องซักผ้าอยู่ที่เท่าไหร่
LG ขอแนะนำเครื่องซักผ้าที่มีความจุถังซัก 8-9 กก. สำหรับครัวเรือนขนาดปานกลาง พิจารณารุ่นขนาดใหญ่ขึ้น 10.5-12 กก. สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ หรือหากคุณมีผลิตที่ต้องซักจำนวนมากโดยเฉพาะ รุ่นที่ใหญ่กว่าสามารถรองรับผ้านวมได้ถึงขนาดคิงไซส์ โปรดจำไว้ว่าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ LG หมายความว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสามารถเพิ่มความจุในเครื่องซักผ้าขนาดเดียวกันได้
ฉันจะเลือกเครื่องซักผ้าประหยัดพลังงานได้อย่างไร
ตรวจสอบฉลากพลังงานบนเครื่องซักผ้าของคุณ ซึ่งจะให้คะแนนจาก A (ดีที่สุด) ถึง G (แย่ที่สุด) เครื่องซักผ้า LG บางรุ่นได้รับการจัดอันดับ Triple A ในแง่ของระดับพลังงาน การปั่นหมาด และเสียงรบกวน AI ภายในเครื่องของ LG ยังช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวการซักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปริมาณผ้าของคุณ จึงลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด
เครื่องซักผ้ามีสีแตกต่างกันหรือไม่
LG เสนอตัวเลือกสีที่เป็นกลางที่ดูทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหาเครื่องซักผ้าที่เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณมีอยู่หรือให้คอนทราสต์ที่มีสไตล์ เลือกจากสีต่างๆ ที่มีให้เลือกดังต่อไปนี้: Classic White, Black Steel หรือ Graphite
- เครื่องดูดฝุ่น LG รุ่น A9K-CORE แบบด้ามจับ เทคโนโลยี Kompressor™ พร้อม Smart WI-FI control ควบคุมสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน
- เครื่องซักผ้า F2515RTGV ซัก 15 กก./ อบ 8 กก.
คุณลักษณะเด่น
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ThinQ(Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีไวน์
คุณสมบัติ
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ
มี
ระบบกรอง 5 ขั้นตอน
มี
วิทยาศาสตร์อากาศ
มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
มี
การชาร์จและการจัดเก็บ
มี
เทคโนโลยีไซโคลน
มี
PowerPack แบบคู่
มี
ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
เทคโนโลยี Kompressor
มี
ท่อยืดสไลด์ (ปรับได้ 4 ระดับ)
มี
การควบคุมด้วยสัมผัสจากนิ้วหัวแม่มือ
มี
ชนิด
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
ตัวกรองสามารถล้างได้
มี
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมดพลังงาน
3 Modes (Normal, Power, Turbo)
ความจุถังเก็บฝุ่น (L)
0.44
แบตเตอรี่
รวมแบตเตอรี่ (จำนวน)
2
ประเภทแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
เวลาในการชาร์จต่อแบตเตอรี่ (นาที)
240
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
60
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดปกติ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
40
เวลาใช้งานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower)
30
เวลาทำงานสูงสุด (นาที/แบตเตอรี่) (โหมดPower + หัวดูด)
20
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ ไม่มีหัวดูดฝุ่น)
7
เวลาทำงานสูงสุดต่อแบตเตอรี่ (นาที) (โหมดเทอร์โบ พร้อมหัวดูดฝุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า)
6
อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
หัวดูดพร้อมแปรงปัดฝุ่น
มี
แปรงทำความสะอาด
ไม่มี
หัวดูดปลายแหลม
มี
หัวดูดฝุ่น
หัวดูดอเนกประสงค์ (หลายพื้นผิว)
ไม่มี
หัวดูดไรฝุ่นบนที่นอน
ไม่มี
หัวดูดม็อบ
ไม่มี
หัวดูดขนสัตว์
มี
หัวดูดสำหรับพื้นแข็งบาง
มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ThinQ(Wi-Fi)
มี
ประวัติการทำความสะอาด
มี
สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
มี
การวินิจฉัยอัจฉริยะ
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดสินค้า (กxสxล มม.)
260 x 1120 x 270
น้ำหนัก (กก.)
2.7
คุณสมบัติ (TOWER)
ระบบการกรอง 3 ขั้น
ไม่มี
ที่เก็บอุปกรณ์เสริม
ไม่มี
All-in-One Tower
ไม่มี
แท่นชาร์จแบบทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ไม่มี
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สำรอง
ไม่มี
การควบคุมแบบสัมผัส
ไม่มี
ไฟเตือนรอบการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น
ไม่มี
UVC LED
ไม่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
ที่ใส่อุปกรณ์เสริม
ไม่มี
ที่เก็บหัวดูดและแผ่นม็อบ
ไม่มี
ท่ออ่อน
ไม่มี
ตัวกรองล่วงหน้าพิเศษ
มี
ผ้าม็อบถูพื้น (จำนวน)
ไม่มี
อุปกรณ์บรรจุถังน้ำ (ถ้วยตวง) สำหรับหัวดูดม็อบ
ไม่มี
การทำงาน(TOWER)
ความจุถุงเก็บฝุ่น(ลิตร)
ไม่มี
โหมดทิ้งฝุ่น
ไม่มี
คุณลักษณะเด่น
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
15
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
645 x 940 x 770
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่มี
Steam
มี
ลดรอยยับ
ไม่มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
สเปคทั้งหมด
ความจุ
ความจุการอบแห้งสูงสุด (กก.)
8
ความจุการซักสูงสุด (กก.)
15
การควบคุมและจอแสดงผล
ตั้งเวลาล่วงหน้า
มี
ไฟแจ้งล็อกประตู
มี
คุณสมบัติ
เพิ่มผ้าขณะซัก
มี
AI DD
มี
Auto Restart
มี
สันซัก
สแตนเลส
ถังซักด้านในปั๊มนูน
มี
สัญญาณเตือนจบรอบ
มี
ezDispense (ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ)
ไม่มี
TurboWash
มี
มอเตอร์ Inverter DirectDrive
มี
ขาปรับระดับได้
มี
LoadSense (ชั่งน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ)
มี
ถังซักสแตนเลส
มี
Steam
มี
Steam+
ไม่มี
ประเภท
ระบบซักและอบ
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือน
มี
ตัวเลือกเพิ่มเติม
เพิ่มผ้าขณะซัก
มี
เสียงเตือน เปิด/ปิด
มี
ล็อกป้องกันเด็ก
มี
สิ้นสุดเวลาทำงาน
มี
ซักล่วงหน้า
มี
ควบคุมระยะไกล
มี
ล้าง
1 > 2 > 3 > 4 > 5 (times)
ซักล้าง + ปั่นหมาด
มี
ปั่นหมาด
Extra Low > Low > Medium > High > Extra High
Steam
มี
อุณหภูมิ
Cold > 30 > 40 > 60 > 95 C.
ล้างถังซัก
มี
TurboWash
มี
ซัก
Light / Normal / Heavy / Pre Wash / Soak
Wi-Fi
มี
ลดรอยยับ
ไม่มี
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม
มี
ThinQ (Wi-Fi)
มี
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก มม.)
645 x 940 x 770
น้ำหนัก (กก.)
81
ตัวเลือก/อุปกรณ์เสริม
ความเข้ากันได้ LG TWINWash
มี
วัสดุและการตกแต่ง
สีตัวเครื่อง
สีเงินสแตนเลส
ประเภทประตู
กระจกนิรภัย
โปรแกรม
Allergy Care (ซัก)
มี
ผ้าฝ้าย
มี
ผ้าบอบบาง
มี
ดาวน์โหลดโปรแกรม
มี
ชุดเครื่องนอน
มี
สุขอนามัย
มี
ล้าง+ปั่นหมาด
มี
ซักด่วน
มี
เสื้อกีฬา
มี
ผ้าสกปรกมาก
มี
ล้างถังซัก
มี
ผ้าขนสัตว์
มี
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
สินค้าแนะนำ
คู่มือและซอฟแวร์
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และซอฟแวร์ล่าสุดสำหรับสินค้าของคุณได้ที่นี่
แก้ไขปัญหา
วีดิโอแนะนำการแก้ไขปัญหาสินค้าเบื้องต้น
ข้อมูลการรับประกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรับประกันสินค้า LG
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม
ซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม LG
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่เร็วขึ้น
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ค้นหาคู่มือการแก้ไขปัญหาและการรับประกันผลิตภัณฑ์ LG ของคุณ
การสนับสนุนสั่งซื้อ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณและตรวจสอบคำถามที่พบบ่อย
คำขอซ่อมแซม
เพิ่มความสะดวกด้วยบริการซ่อมทางออนไลน์